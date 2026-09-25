Βακάκης: Το επενδυτικό «γκάζι» της Jumbo και οι ευκαιρίες μέσα στην αναταραχή

Από τη συμφωνία για το πρώην εργοστάσιο της Haier και τον διπλασιασμό του δικτύου στη Ρουμανία έως τα νέα καταστήματα στην Ελλάδα, την Ουγγαρία και τον Καναδά - Τι αλλάζει στα franchise, πώς θα αξιοποιηθεί η ισχυρή ρευστότητα και ο πήχης της πενταετίας - «Η Ελλάδα υπεραποδίδει κόντρα σε κάθε λογική» - Βακάκης: Έρχονται τα «μικρά» Jumbo – Μπαίνει στην Ουγγαρία