Βακάκης: Το επενδυτικό «γκάζι» της Jumbo και οι ευκαιρίες μέσα στην αναταραχή
Βακάκης: Το επενδυτικό «γκάζι» της Jumbo και οι ευκαιρίες μέσα στην αναταραχή
Από τη συμφωνία για το πρώην εργοστάσιο της Haier και τον διπλασιασμό του δικτύου στη Ρουμανία έως τα νέα καταστήματα στην Ελλάδα, την Ουγγαρία και τον Καναδά - Τι αλλάζει στα franchise, πώς θα αξιοποιηθεί η ισχυρή ρευστότητα και ο πήχης της πενταετίας - «Η Ελλάδα υπεραποδίδει κόντρα σε κάθε λογική» - Βακάκης: Έρχονται τα «μικρά» Jumbo – Μπαίνει στην Ουγγαρία
Με μεγαλύτερη επενδυτική διάθεση ετοιμάζεται να περάσει η Jumbo στην επόμενη φάση ανάπτυξής της, αξιοποιώντας την ισχυρή ρευστότητα που έχει χτίσει τα προηγούμενα χρόνια και αναζητώντας ευκαιρίες ακόμη – ή κυρίως – εκεί όπου οι συνθήκες της αγοράς είναι δύσκολες. Και η κίνηση που αποκάλυψε ο Απόστολος Βακάκης για την απόκτηση του πρώην εργοστασίου της Haier στη Ρουμανία αποτελεί ίσως το πιο χαρακτηριστικό δείγμα της στρατηγικής που ξεδιπλώνεται.
Η φιλοσοφία που περιέγραψε ο κ. Βακάκης κατά την τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές για τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου παραμένει συντηρητική ως προς το ρίσκο, όχι όμως αμυντική ως προς την ανάπτυξη. «Η Jumbo πετάει σαν αεροπλάνο και όχι σαν πύραυλος», επανέλαβε, βάζοντας ταυτόχρονα μία ακόμη κόκκινη γραμμή: ανάπτυξη, αλλά «ποτέ για να αγοράσουμε τζίρο».
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η φιλοσοφία που περιέγραψε ο κ. Βακάκης κατά την τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές για τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου παραμένει συντηρητική ως προς το ρίσκο, όχι όμως αμυντική ως προς την ανάπτυξη. «Η Jumbo πετάει σαν αεροπλάνο και όχι σαν πύραυλος», επανέλαβε, βάζοντας ταυτόχρονα μία ακόμη κόκκινη γραμμή: ανάπτυξη, αλλά «ποτέ για να αγοράσουμε τζίρο».
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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