Ο Γιάννης Βαρδινογιάννης φτιάχνει ένα Serenity Village απέναντι από την Υδρα – Πώς προχωρά το project των 475 εκατ.
Ο Γιάννης Βαρδινογιάννης φτιάχνει ένα Serenity Village απέναντι από την Υδρα – Πώς προχωρά το project των 475 εκατ.
Πώς προχωρά η επένδυση για το Serenity Village - Τελευταία εξέλιξη η ΑΜΚ μέσα στο Σεπτέμβριο
Εξελίξεις σε 5 διαφορετικά «μέτωπα» για το μικτό τουριστικό project του Serenity Village του Γιάννη Βαρδινογιάννη απέναντι από την Υδρα που προχωρά τόσο με το σκέλος των αδειοδοτήσεων όσο και με τα χρηματοδοτικά και επιχειρησιακά σκέλη της μεγάλης επένδυσης, στρατηγικού χαρακτήρα, των 474,6 εκατ. ευρώ.
Τελευταία εξέλιξη αποτελεί η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 7 εκατ. ευρώ που πραγματοποίησε η εταιρεία Hydra Rock Ακίνητα Μ.Α.Ε. σε συνέχεια της σχετικής απόφασης της γενικής συνέλευσης μέσα στο Σεπτέμβριο με αποτέλεσμα πλέον το μετοχικό κεφάλαιο να ανέρχεται στα 71 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία με επικεφαλής τον κ. Γιάννη Βαρδινογιάννη είναι ο επενδυτικός φορέας για τη φιλόδοξη 5άστερη μικτή τουριστική επένδυση με φιλοξενία, κατοικίες και μαρίνα που προωθείται απέναντι από την Υδρα στην Πελοπόννησο.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Τελευταία εξέλιξη αποτελεί η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 7 εκατ. ευρώ που πραγματοποίησε η εταιρεία Hydra Rock Ακίνητα Μ.Α.Ε. σε συνέχεια της σχετικής απόφασης της γενικής συνέλευσης μέσα στο Σεπτέμβριο με αποτέλεσμα πλέον το μετοχικό κεφάλαιο να ανέρχεται στα 71 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία με επικεφαλής τον κ. Γιάννη Βαρδινογιάννη είναι ο επενδυτικός φορέας για τη φιλόδοξη 5άστερη μικτή τουριστική επένδυση με φιλοξενία, κατοικίες και μαρίνα που προωθείται απέναντι από την Υδρα στην Πελοπόννησο.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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