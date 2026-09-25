Ο Γιάννης Βαρδινογιάννης φτιάχνει ένα Serenity Village απέναντι από την Υδρα – Πώς προχωρά το project των 475 εκατ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο Γιάννης Βαρδινογιάννης φτιάχνει ένα Serenity Village απέναντι από την Υδρα – Πώς προχωρά το project των 475 εκατ.

Πώς προχωρά η επένδυση για το Serenity Village - Τελευταία εξέλιξη η ΑΜΚ μέσα στο Σεπτέμβριο

Ο Γιάννης Βαρδινογιάννης φτιάχνει ένα Serenity Village απέναντι από την Υδρα – Πώς προχωρά το project των 475 εκατ.
Εξελίξεις σε 5 διαφορετικά «μέτωπα» για το μικτό τουριστικό project του Serenity Village του Γιάννη Βαρδινογιάννη απέναντι από την Υδρα που προχωρά τόσο με το σκέλος των αδειοδοτήσεων όσο και με τα χρηματοδοτικά και επιχειρησιακά σκέλη της μεγάλης επένδυσης, στρατηγικού χαρακτήρα, των 474,6 εκατ. ευρώ.

Τελευταία εξέλιξη αποτελεί η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 7 εκατ. ευρώ που πραγματοποίησε η εταιρεία Hydra Rock Ακίνητα Μ.Α.Ε. σε συνέχεια της σχετικής απόφασης της γενικής συνέλευσης μέσα στο Σεπτέμβριο με αποτέλεσμα πλέον το μετοχικό κεφάλαιο να ανέρχεται στα 71 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία με επικεφαλής τον κ. Γιάννη Βαρδινογιάννη είναι ο επενδυτικός φορέας για τη φιλόδοξη 5άστερη μικτή τουριστική επένδυση με φιλοξενία, κατοικίες και μαρίνα που προωθείται απέναντι από την Υδρα στην Πελοπόννησο.

Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης