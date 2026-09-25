Τι λένε τα (μη δημοσιεύσιμα) ευρήματα των γκάλοπ, ο Μητσοτάκης σε ρόλο ειρηνοποιού στην Αθήνα, ο Τσίπρας, ο Κασιδιάρης και το ξεχασμένο «παρών»

Κλείσιμο

Για να έχετε μια τάξη μεγέθους της συνάντησης που επιμελήθηκαν ο σύμβουλος επενδύσεων του πρωθυπουργού Δημήτρης Πολίτης και η AΧΙΑ της Alpha Bank. Οι 30 έχουν περίπου 4,5 τρισ. δολάρια under management. Στη σύνθεση συμμετείχαν εκπρόσωποι μεγάλων funds, όπως της Capital, CVC και Ares, αλλά και πιο εξειδικευμένων, όπως της EnTrust Global που ειδικεύεται στις ναυτιλιακές συναλλαγές και της Voxel Capital Partners που ασχολείται με εταιρείες τεχνολογίας και ΑΙ. Επίσης, ήταν παρόντες και εκπρόσωποι funds που έχουν συμμετάσχει στα πρόσφατα equity deals της ΔΕΗ και του ΑΔΜΗΕ. Μου λένε ότι ο Κ.Μ. έκανε μια γενική εισαγωγή των δέκα λεπτών και μετά η συζήτηση εξελίχθηκε κυρίως με ερωταπαντήσεις και ζωηρό ενδιαφέρον για την προοπτική της ελληνικής οικονομίας. Θέματα που τέθηκαν επί τάπητος ήταν βεβαίως η ενέργεια και ο γεωπολιτικός ρόλος της χώρας, όπως και η ενεργειακή ασφάλεια, η πορεία των ελληνικών τραπεζών, ο μετασχηματισμός του κράτους μέσω του Gov. Μου λένε ότι και σε αυτή την κλειστή συνάντηση δόθηκαν διαβεβαιώσεις ότι δεν θα επιβληθούν έκτακτοι φόροι στα κέρδη των εταιρειών ενέργειας και των τραπεζών που προφανώς θα έστελνε έναν κακό σήμα στη διεθνή επενδυτική κοινότητα. Η διοργάνωση της εκδήλωσης ήταν ένας άθλος καθώς -το να συγκεντρώσεις στο Μανχάταν senior στελέχη, στις 07:30 π.μ. και μάλιστα όταν οι δρόμοι είναι κλειστοί, λόγω της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ- δεν είναι εύκολο. Σημειώστε μάλιστα πως στο περιθώριο της εκδήλωσης εκφράστηκε ενδιαφέρον από 2-3 εκ των προσκεκλημένων για εγκατάσταση στην Ελλάδα, καθώς οι αποφάσεις των Millenium και Rokos έχουν τραβήξει την προσοχή ισχυρών επενδυτικών ομίλων.Το μενού με JP Morgan και Morgan Stanley-Σήμερα επίσης ο πρωθυπουργός έχει σοβαρά επενδυτικά ραντεβού μετά τη μεσημεριανή του παρουσία στο Bloomberg. Εκτός από τη συνάντηση με τον Jamie Dimon της JP Morgan, με τον οποίον έχει και προσωπική σχέση, καταλαβαίνω ότι θα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η συζήτηση με τη Morgan Stanley που θα είναι πιο θεματική και εστιασμένη τόσο στις ενεργειακές υποδομές, όσο και στο πιθανό μέλλον της πυρηνικής ενέργειας, για την οποία η χώρα μας έχει ξεκινήσει να ενδιαφέρεται πιο συστηματικά.Το Know how του ΟΗΕ και η me gusta colombiana-Τώρα, μπορεί ο Μητσοτάκης να το ‘χει εύκολο όλο αυτό το πολύ βαρύ σοφιστικέ και απαιτητικό πρόγραμμα στη Νέα Υόρκη με τους διεθνείς παράγοντες, αλλά μόλις γυρίσει στην Αθήνα τον περιμένει πολύ πιο δύσκολη δουλειά. Να… πάρει μαθήματα από τον ΟΗΕ που μίλησε σήμερα το πρωί (ώρα Ελλάδος) και να κατευνάσει τα επιχειρηματικά πνεύματα που έχουν οξυνθεί τις τελευταίες ημέρες εγχωρίως. Τι δουλειά κι αυτή, τη μία να μιλάς με την JΡ Morgan και την Morgan Stanley και τους AI Inventors όλου του κόσμου και την άλλη να ασχολείσαι με τη me gusta colombiana της Αθήνας. Θα σας κρατάω ενήμερους για τις επαφές από Δευτέρα που θα γυρίσει και ο ΠΘ.Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις που παίρνει το ΜαξίμουΤη δημοσκόπηση της Metron Analysis για το Mega τη διαβάσατε χθες, δίνει περίπου τα ίδια με όλες τις προηγούμενες: Σταθερά πρώτη η ΝΔ στο 30,2% και με double score από την ΕΛ.Α.Σ που κινείται στο 15,8% πέφτοντας από το 17,1% της προηγούμενης μέτρησης και το ΠΑΣΟΚ να ροκανίζει τη διαφορά με το κόμμα Τσίπρα και να φτάνει στο 12,6%, ενώ παγιώνεται η αίσθηση της κατάρρευσης του κόμματος της... ολιστικής παιδιάτρου Καρυστιανού. Είμαι πολύ περίεργος αν αυτό το σκηνικό επιβεβαιωθεί στην κάλπη της άνοιξης, με το ΠΑΣΟΚ τρίτο κόμμα και με διαφορά πάνω από 17 μονάδες από τη ΝΔ, τι θα κάνει ο Ανδρουλάκης όταν ο Μητσοτάκης βγει και πει, παιδιά αυτά είναι τα αποτελέσματα, ελάτε να κυβερνήσουμε. Σας ενημερώνω τώρα και για τις μη δημοσιεύσιμες μετρήσεις που παίρνει το Μαξίμου και δημιουργούν χαμόγελα στους γαλάζιους. Σύμφωνα με αυτά που μου μετέφεραν λοιπόν, αυτοδύναμη κυβέρνηση θέλει το 51%, έναντι 46% που θέλει κυβερνήσεις συνεργασίας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά όσοι θέλουν αυτοδύναμη κυβέρνηση αυξήθηκαν κατά 3 μονάδες από τον Ιούνιο, ενώ το θέλουν και σχεδόν ένας στους δύο ψηφοφόρους ΠΑΣΟΚ! Ενδιαφέρον έχει ότι αυτοδύναμες κυβερνήσεις θέλουν σε συντριπτικό βαθμό όσοι δηλώνουν κεντροδεξιοί (75%) δεξιοί (74%) και κεντρώοι (53%), το κοινό δηλαδή στο οποίο απευθύνεται ο Μητσοτάκης. Δεύτερο ποιοτικό στοιχείο που αξιολογούν δεόντως στο Μαξίμου είναι το γεγονός ότι πολιτική σταθερότητα επιθυμεί το 38% των ψηφοφόρων (αν μετουσιωθεί σε ψήφο, η ΝΔ θα είναι αυτοδύναμη) έναντι 61% που ζητούν πολιτικοί αλλαγή. Εξίσου ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι πολιτική σταθερότητα θέλουν και 1 στους 3 ψηφοφόρους ΠΑΣΟΚ, το 44% όσων δηλώνουν κεντρώοι, το 76% των κεντροδεξιών και το 55% των δεξιών. Στη δεξαμενή των αναποφάσιστων το 9% προέρχονται από ΝΔ, άρα έχει ακροατήριο να πείσει μέχρι τις κάλπες. Η ΝΔ αυτή τη στιγμή εμφανίζει συσπείρωση 69,3% με διαρροές 5,3% προς Φωνή Λογικής και 4,1% προς ΠΑΣΟΚ. Αντίστοιχα, το ΠΑΣΟΚ με συσπείρωση 75,2% έχει εκροές 6,4% προς ΝΔ και 6,9% προς την ΕΛΑΣ. Τέλος, το χαρτί του Κυριάκου Μητσοτάκη παραμένει ισχυρό, καθώς ένας στους τρεις τον θεωρούν καταλληλότερο πρωθυπουργό, όταν ο Τσίπρας έπεσε στο 13% (από 15%) και Ανδρουλάκης στο 7 (από 5). Ο Μητσοτάκης μάλιστα θεωρείται καταλληλότερος για πρωθυπουργός και από το 17% των ΠΑΣΟΚων, αλλά και από το 15% των ψηφοφόρων της Ελληνικής Λύσης. Τώρα, αν οι δημοσκόποι και μάλιστα οι πλέον αξιόπιστοι δίνουν αυτή την εικόνα σήμερα πριν αρχίσει το προεκλογικό ματς και η πόλωση, νομίζω ότι κάνουν απλώς όνειρα για αλλαγές ηγεσίας εν κινήσει, εν στάσει, ή… εν βρασμώ. Τι λέτε;Μέτρα σε δύο δόσεις-Χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ήταν μάλλον σαφής ως προς το χρονοδιάγραμμα των ανακοινώσεων για την ενέργεια: στις 30 του μήνα θα ανακοινωθεί τι μέλλει γενέσθαι για βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης που κατά βάση θα παραταθεί το ισχύον πλαίσιο, αλλά για περίπου δύο εβδομάδες. Μετά, στις 14 Οκτωβρίου θα γίνουν νέες ανακοινώσεις που θα αφορούν το πλαίσιο στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης, με το σχετικό επίδομα να είναι πλέον ιδιαίτερα ενισχυμένο. Η συζήτηση για το ακριβές πλαίσιο στήριξης δεν έχει τελειώσει, προφανώς αυτό θα γίνει από Δευτέρα που ο Κ.Μ θα είναι πίσω στο γραφείο του και θα γίνουν οι αναγκαίες συνεννοήσεις και με το οικονομικό επιτελείο.Ο Τραμπ και τα διυλιστήρια-Ένας λόγος πάντως που η κυβέρνηση είναι σε λογική συνεννόησης με τα διυλιστήρια είναι ότι είναι και πάροχοι ενεργειακής ασφάλειας της χώρας. Σε μια περίοδο που αρκετά διυλιστήρια έκλεισαν στην Ευρώπη, η Ελλάδα έχει δύο ισχυρές παραγωγικές μονάδες. Αν λοιπόν ο Τραμπ κάνει πράξη την προειδοποίησή του να «κόψει» για τρεις μήνες τις εξαγωγές πετρελαίου προς την Ευρώπη -αν και αυτό μάλλον απίθανο να συμβεί- θα δημιουργείτο σοβαρό ζήτημα σε όλη τη Γηραιά Ήπειρο, όμως εδώ θα υπήρχε το μαξιλάρι ασφαλείας από τις ήδη υπάρχουσες μονάδες. Το λέω γιατί ακούω τις ωραίες ιδέες του αρχηγού Αλέξη για φόρους και άλλα τέτοια, αλλά την κρίσιμη ώρα κάποιος θα πρέπει να βάλει πλάτη.Επενδύσεις και καινοτομία