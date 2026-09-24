Ισπανοί πλουτίζουν με «μαϊμού» greek frozen yoghurt στις ΗΠΑ – Το μεγάλο πλιάτσικο στα ελληνικά προϊόντα

Μαίανδροι, γαλανόλευκα χρώματα, Σαντορίνη και Παρθενώνας στολίζουν τα κεσεδάκια διεθνών brands, θυμίζοντας ”κάτι από Ελλάδα” - Όμως το περιεχόμενο, είναι ''ελληνικό'' ή ελληνικού τύπου'' γιαούρτι μόνο στο όνομα