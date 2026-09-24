Ισπανοί πλουτίζουν με «μαϊμού» greek frozen yoghurt στις ΗΠΑ – Το μεγάλο πλιάτσικο στα ελληνικά προϊόντα
Ισπανοί πλουτίζουν με «μαϊμού» greek frozen yoghurt στις ΗΠΑ – Το μεγάλο πλιάτσικο στα ελληνικά προϊόντα
Μαίανδροι, γαλανόλευκα χρώματα, Σαντορίνη και Παρθενώνας στολίζουν τα κεσεδάκια διεθνών brands, θυμίζοντας ”κάτι από Ελλάδα” - Όμως το περιεχόμενο, είναι ''ελληνικό'' ή ελληνικού τύπου'' γιαούρτι μόνο στο όνομα
«Πρόσφατα πάλι με πήραν τηλέφωνο να μου πουν για μια εταιρεία στην Αμερική, που πουλάει ”Greek frozen yoghurt” και είναι ισπανική και κανένας κυβερνητικός φορέας δεν κάνει τίποτα». Το παράδειγμα αυτό, που έδωσε στο ετήσιο συνέδριο του ΠΣΕ, ο Πρόεδρος του ΣΕΒΓΑΠ, Χρήστος Αποστολόπουλος, αναδεικνύει για ακόμα μια φορά τον παραλογισμό και τη μεγάλη αδικία, που περιβάλλει το ελληνικό γιαούρτι: ένα προιον με ραγδαία αύξηση εξαγωγών, που όμως-το πραγματικά αυθεντικό προϊόν- αντιστοιχεί μόλις στο 6% της συνολικότερης αγοράς, που παγκοσμίως αποκαλούν «Greek yoghurt» ή «Greek style».
Εν ολίγοις, μόλις το 6% των προϊόντων που πωλούνται διεθνώς ως «Greek yogurt» παράγεται πραγματικά στην Ελλάδα. Το υπόλοιπο 94% αφορά απομιμήσεις. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Χρήστος Αποστολόπουλος, «μιλάμε για “γιαούρτια μαϊμού”, που παραπλανούν τους καταναλωτές και ζημιώνουν το εγχώριο προϊόν».
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Εν ολίγοις, μόλις το 6% των προϊόντων που πωλούνται διεθνώς ως «Greek yogurt» παράγεται πραγματικά στην Ελλάδα. Το υπόλοιπο 94% αφορά απομιμήσεις. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Χρήστος Αποστολόπουλος, «μιλάμε για “γιαούρτια μαϊμού”, που παραπλανούν τους καταναλωτές και ζημιώνουν το εγχώριο προϊόν».
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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