Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν αξία για τους παραγωγούς.
Superbet League 2: Η Νίκη Βόλου νίκησε με 2-0 την Ζάκυνθο και ανέβηκε στην τέταρτη θέση
Superbet League 2: Η Νίκη Βόλου νίκησε με 2-0 την Ζάκυνθο και ανέβηκε στην τέταρτη θέση
Χάρη στα γκολ των Μάντζη (54') και Λουκίνα (83') η ομάδα της Θεσσαλίας επικράτησε των νησιωτών με 2-0 και έπιασε στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας τον Πανιώνιο
Ακάθεκτη συνεχίζει η Νίκη Βόλου την ανοδική πορεία της στο πρωτάθλημα της Superbet League 2. Χάρη στα γκολ του Μάντζη στο 54΄ και του Λουκίνα στο 83΄, η θεσσαλική ομάδα επικράτησε 2-0 στο Μαρκόπουλο της τυπικά γηπεδούχου Ζακύνθου και έφτασε το αήττητο σερί της στα επτά ματς (πέντε νίκες και δύο ισοπαλίες).
Με το τρίτο συνεχόμενο τρίποντο το συγκρότημα του Αλέκου Βοσνιάδη έπιασε τον Πανιώνιο στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας και βρίσκεται μόλις τρεις βαθμούς πίσω από την προνομιούχο δυάδα, ενώ από την άλλη μεριά οι νεοφώτιστοι παραμένουν στην τελευταία θέση, με τέσσερις βαθμούς και χωρίς νίκη μετά από δέκα αγώνες.
Συνοπτικά τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής της Super League 2:
Πανσερραϊκός - Απόλλων Καλαμαριάς 2-1
Πανθρακικός - ΑΕΛ 0-3
Ολυμπιακός Β΄ - Ελλάς Σύρου 2-4
Athens Kallithea - Πανιώνιος 2-0
Νέστος Χρυσούπολης - Αστέρας Τρίπολης Β΄ 1-2
Αναγέννηση Καρδίτσας - Μαρκό 1-1
Πύργος - ΠΑΟΚ Β΄ 2-4
Ζάκυνθος - Νίκη Βόλου 0-2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 10 αγώνες)
1. Μαρκό 26
2. Athens Kallithea 20
Με το τρίτο συνεχόμενο τρίποντο το συγκρότημα του Αλέκου Βοσνιάδη έπιασε τον Πανιώνιο στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας και βρίσκεται μόλις τρεις βαθμούς πίσω από την προνομιούχο δυάδα, ενώ από την άλλη μεριά οι νεοφώτιστοι παραμένουν στην τελευταία θέση, με τέσσερις βαθμούς και χωρίς νίκη μετά από δέκα αγώνες.
Συνοπτικά τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής της Super League 2:
Πανσερραϊκός - Απόλλων Καλαμαριάς 2-1
Πανθρακικός - ΑΕΛ 0-3
Ολυμπιακός Β΄ - Ελλάς Σύρου 2-4
Athens Kallithea - Πανιώνιος 2-0
Νέστος Χρυσούπολης - Αστέρας Τρίπολης Β΄ 1-2
Αναγέννηση Καρδίτσας - Μαρκό 1-1
Πύργος - ΠΑΟΚ Β΄ 2-4
Ζάκυνθος - Νίκη Βόλου 0-2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 10 αγώνες)
1. Μαρκό 26
2. Athens Kallithea 20
3. ΑΕΛ 19
4. Νίκη Βόλου 17
5. Πανιώνιος 17
6. Ελλάς Σύρου 16
7. Πανσερραϊκός 13
8. Πανθρακικός 13
9. Αστέρας Τρίπολης Β΄ 13
10. Αναγέννηση Καρδίτσας 12
11. ΠΑΟΚ Β΄ 12
12. Πύργος 9
13. Νέστος Χρυσούπολης 8
14. Απόλλων Καλαμαριάς 8
15. Ολυμπιακός Β΄ 6
16. Ζάκυνθος 4
* Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 7/01.10.2026 απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΠΟ και την υπ' αριθ. 60/29.10.2026 απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ, επιβλήθηκε στην ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ ποινή αφαίρεσης τεσσάρων (4) βαθμών από τη βαθμολογία της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
4. Νίκη Βόλου 17
5. Πανιώνιος 17
6. Ελλάς Σύρου 16
7. Πανσερραϊκός 13
8. Πανθρακικός 13
9. Αστέρας Τρίπολης Β΄ 13
10. Αναγέννηση Καρδίτσας 12
11. ΠΑΟΚ Β΄ 12
12. Πύργος 9
13. Νέστος Χρυσούπολης 8
14. Απόλλων Καλαμαριάς 8
15. Ολυμπιακός Β΄ 6
16. Ζάκυνθος 4
* Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 7/01.10.2026 απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΠΟ και την υπ' αριθ. 60/29.10.2026 απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ, επιβλήθηκε στην ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ ποινή αφαίρεσης τεσσάρων (4) βαθμών από τη βαθμολογία της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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