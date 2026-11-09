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Νεκρός 43χρονος εργάτης μετά από κατάρρευση μπαλκονιού στη Νάπολη, δείτε βίντεο
Νεκρός 43χρονος εργάτης μετά από κατάρρευση μπαλκονιού στη Νάπολη, δείτε βίντεο
Ο άνδρας φέρεται να εργαζόταν πάνω στο μπαλκόνι δευτέρου ορόφου, σε ύψος περίπου δέκα μέτρων, χωρίς εγγυημένο συμβόλαιο εργασίας όταν εκείνο ξαφνικά υποχώρησε με αποτέλεσμα να βρεθεί πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο
Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (9/11) στην οδό Matteo Renato Imbriani στη Νάπολη, καθώς ένας 43χρονος εργάτης έχασε τη ζωή του μετά από κατάρρευση μπαλκονιού δευτέρου ορόφου από ύψος περίπου δέκα μέτρων.
Όπως αναφέρει το napoli.corriere.it, ο άνδρας φέρεται να εργαζόταν πάνω στο μπαλκόνι χωρίς εγγυημένο συμβόλαιο εργασίας, όταν εκείνο ξαφνικά υποχώρησε με αποτέλεσμα να βρεθεί πάνω σε ένα αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο στο δρόμο. Ο θάνατος του εργάτη ήταν ακαριαίος.
Στον τόπο του συμβάντος έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, οι οποίες απέκλεισαν το σημείο. Παρόντες ήταν και οι συγγενείς του θύματος, οι οποίοι ενημερώθηκαν για τη τραγική είδηση.
Η Εισαγγελία της Νάπολης εξετάζει τα αδικήματα της αμέλειας που οδήγησε στην κατάρρευση και της ανθρωποκτονίας εξ αμελείας. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες από τις Αρχές για να διευκρινιστούν οι συνθήκες και οι αιτίες του περιστατικού.
Όπως αναφέρει το napoli.corriere.it, ο άνδρας φέρεται να εργαζόταν πάνω στο μπαλκόνι χωρίς εγγυημένο συμβόλαιο εργασίας, όταν εκείνο ξαφνικά υποχώρησε με αποτέλεσμα να βρεθεί πάνω σε ένα αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο στο δρόμο. Ο θάνατος του εργάτη ήταν ακαριαίος.
Το μπαλκόνι ήταν καλυμμένο με ένα μπλε δίχτυ προστασίας προκειμένου να αποτραπεί η πτώση μπάζων στον δρόμο. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό γιατί ο εργάτης βρισκόταν ακριβώς σε εκείνο το μπαλκόνι τη στιγμή της κατάρρευσης και αν ασχολούνταν με κάποια εργασία για την εξασφάλιση της ασφάλειάς του.
🔵#Napoli Un uomo è morto a causa del crollo di un solaio di un balcone nel quartiere #Materdei. Ancora da accertare l’identità della vittima. Non si esclude l’ipotesi di un operaio alle prese con dei lavori di manutenzione dello stabile. https://t.co/rHTYDm6uZI— Rai Radio1 (@Radio1Rai) November 9, 2026
Στον τόπο του συμβάντος έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, οι οποίες απέκλεισαν το σημείο. Παρόντες ήταν και οι συγγενείς του θύματος, οι οποίοι ενημερώθηκαν για τη τραγική είδηση.
Η Εισαγγελία της Νάπολης εξετάζει τα αδικήματα της αμέλειας που οδήγησε στην κατάρρευση και της ανθρωποκτονίας εξ αμελείας. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες από τις Αρχές για να διευκρινιστούν οι συνθήκες και οι αιτίες του περιστατικού.
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