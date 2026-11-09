Χάκερ επιτέθηκαν στην υπηρεσία κατά της Μαφίας στην Ιταλία ενόψει ευρωπαϊκής αστυνομικής συνάντησης
ΚΟΣΜΟΣ
Ιταλία Χάκερ

Χάκερ επιτέθηκαν στην υπηρεσία κατά της Μαφίας στην Ιταλία ενόψει ευρωπαϊκής αστυνομικής συνάντησης

Από την Dia έγινε γνωστό ότι οι χάκερς δεν κατάφεραν να αφαιρέσουν ευαίσθητα στοιχεία, αλλά αντέγραψαν μόνον πληροφορίες και κείμενα τα οποία έχουν αναρτηθεί στο σάιτ της συγκεκριμένης υπηρεσίας

Χάκερ επιτέθηκαν στην υπηρεσία κατά της Μαφίας στην Ιταλία ενόψει ευρωπαϊκής αστυνομικής συνάντησης
Κυβερνοεπίθεση πραγματοποιήθηκε σήμερα σειρά βάρος της Dia, της Διεύθυνσης Ερευνών κατά της Μαφίας του ιταλικού υπουργείου Εσωτερικών στην Ιταλία.

Νωρίτερα σειρά ιταλικών μέσων ενημέρωσης αναφέρθηκε σε πιθανή κλοπή απόρρητων στοιχείων, τα οποία υπήρχε περίπτωση να συνδέονται με έρευνες κατά του οργανωμένου εγκλήματος.

Πριν από λίγο, όμως, από την Dia έγινε γνωστό ότι οι χάκερς δεν κατάφεραν να αφαιρέσουν ευαίσθητα στοιχεία, αλλά αντέγραψαν μόνον πληροφορίες και κείμενα τα οποία έχουν αναρτηθεί στο σάιτ της συγκεκριμένης υπηρεσίας του ιταλικού υπουργείου Εσωτερικών.

Το τελευταίο αυτό συμβάν, σύμφωνα με πληροφορίες, μπορεί να συνδέεται με προσπάθεια απόκτησης απόρρητων στοιχείων, ενόψει της συνάντησης ιθυνόντων των ευρωπαϊκών αστυνομικών σωμάτων, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις ερχόμενες ημέρες.

Στο μεταξύ, στην εισαγγελία της Ρώμης συνεχίζεται η έρευνα του αντιτρομοκρατικού τομέα, με στόχο να εξακριβωθεί ποιος βρίσκεται πίσω από τις υβριδικές επιθέσεις της περασμένης εβδομάδας, οι οποίες δημιούργησαν προβλήματα στην εναέρια κυκλοφορία και σε αλυσίδες σουπερμάρκετ πολλών ευρωπαϊκών χωρών.

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