Bloomberg: Το στοίχημα της Μαρίας Αγγελικούση στην Nvidia – Πώς αλλάζει το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο

Η Μαρία Αγγελικούση και το family office Nicrone έχουν επενδύσει στρατηγικά στη Nvidia, στο πλαίσιο στροφής προς τις εισηγμένες μετοχές - Η άνοδος της AI ενισχύει την αξία της επένδυσης και διαφοροποιεί την οικογενειακή περιουσία