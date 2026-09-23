Bloomberg: Το στοίχημα της Μαρίας Αγγελικούση στην Nvidia – Πώς αλλάζει το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο
Bloomberg: Το στοίχημα της Μαρίας Αγγελικούση στην Nvidia – Πώς αλλάζει το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο
Η Μαρία Αγγελικούση και το family office Nicrone έχουν επενδύσει στρατηγικά στη Nvidia, στο πλαίσιο στροφής προς τις εισηγμένες μετοχές - Η άνοδος της AI ενισχύει την αξία της επένδυσης και διαφοροποιεί την οικογενειακή περιουσία
Η Μαρία Αγγελικούση, επικεφαλής του Angelicoussis Group και ιδιοκτήτρια της μεγαλύτερης ναυτιλιακής περιουσίας στην Ελλάδα, έχει καταγράψει σημαντικά κέρδη και εκτός ναυτιλίας, μέσω επένδυσης στην Nvidia, καθώς το family office της οικογένειας μετατοπίζει σταδιακά το επενδυτικό του ενδιαφέρον από τις ιδιωτικές αγορές στις εισηγμένες μετοχές.
Η Nicrone, η ιδιωτική επενδυτική εταιρεία της δισεκατομμυριούχου, απέκτησε τα τελευταία χρόνια στρατηγική θέση στην αμερικανική εταιρεία κατασκευής τσιπ τεχνητής νοημοσύνης. Η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική στροφής προς τις δημόσιες αγορές, την οποία έχει αναλάβει η πρώην διαχειρίστρια hedge fund Laura Lavers, σύμφωνα με το Bloomberg.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η Nicrone, η ιδιωτική επενδυτική εταιρεία της δισεκατομμυριούχου, απέκτησε τα τελευταία χρόνια στρατηγική θέση στην αμερικανική εταιρεία κατασκευής τσιπ τεχνητής νοημοσύνης. Η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική στροφής προς τις δημόσιες αγορές, την οποία έχει αναλάβει η πρώην διαχειρίστρια hedge fund Laura Lavers, σύμφωνα με το Bloomberg.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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