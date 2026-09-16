Συντάξεις: Ποιοι δεν θα πάρουν την ενίσχυση των 400 ευρώ τον Νοέμβριο
Συντάξεις: Ποιοι δεν θα πάρουν την ενίσχυση των 400 ευρώ τον Νοέμβριο
Περίπου 2,2 εκατ. συνταξιούχοι θα λάβουν 400 ευρώ τον Νοέμβριο, ενώ πάνω από 300.000 μένουν εκτός λόγω ηλικίας και 670.000 κερδίζουν πλήρη αύξηση το 2027
Περίπου 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχοι αναμένεται να λάβουν την ετήσια οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ, η οποία ανακοινώθηκε από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη από το βήμα της ΔΕΘ.
Το ποσό αυξάνεται κατά 100 ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη ενίσχυση των 300 ευρώ και θα καταβάλλεται μία φορά τον χρόνο. Αν επιμεριστεί σε 12 μήνες, αντιστοιχεί σε περίπου 8,33 ευρώ επιπλέον τον μήνα σε σχέση με το προηγούμενο ποσό, ενώ παραμένει αφορολόγητο, ακατάσχετο και χωρίς κρατήσεις.
Η αλλαγή αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία η ακρίβεια εξακολουθεί να επιβαρύνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, αν και το ηλικιακό κριτήριο αφήνει εκτός της ενίσχυσης εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους.
Ποιοι μπαίνουν στους δικαιούχους
Το νέο πλαίσιο διευρύνει σημαντικά την περίμετρο των δικαιούχων, καθώς καταργούνται τα εισοδηματικά κριτήρια που εφαρμόζονταν έως σήμερα για την ενίσχυση του Νοεμβρίου στους συνταξιούχους άνω των 65 ετών.
Βασική προϋπόθεση είναι ο δικαιούχος να έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 και να λαμβάνει οριστική σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας έως τον Σεπτέμβριο του 2026.
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Το ποσό αυξάνεται κατά 100 ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη ενίσχυση των 300 ευρώ και θα καταβάλλεται μία φορά τον χρόνο. Αν επιμεριστεί σε 12 μήνες, αντιστοιχεί σε περίπου 8,33 ευρώ επιπλέον τον μήνα σε σχέση με το προηγούμενο ποσό, ενώ παραμένει αφορολόγητο, ακατάσχετο και χωρίς κρατήσεις.
Η αλλαγή αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία η ακρίβεια εξακολουθεί να επιβαρύνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, αν και το ηλικιακό κριτήριο αφήνει εκτός της ενίσχυσης εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους.
Ποιοι μπαίνουν στους δικαιούχους
Το νέο πλαίσιο διευρύνει σημαντικά την περίμετρο των δικαιούχων, καθώς καταργούνται τα εισοδηματικά κριτήρια που εφαρμόζονταν έως σήμερα για την ενίσχυση του Νοεμβρίου στους συνταξιούχους άνω των 65 ετών.
Βασική προϋπόθεση είναι ο δικαιούχος να έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 και να λαμβάνει οριστική σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας έως τον Σεπτέμβριο του 2026.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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