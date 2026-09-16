Συντάξεις: Ποιοι δεν θα πάρουν την ενίσχυση των 400 ευρώ τον Νοέμβριο

Περίπου 2,2 εκατ. συνταξιούχοι θα λάβουν 400 ευρώ τον Νοέμβριο, ενώ πάνω από 300.000 μένουν εκτός λόγω ηλικίας και 670.000 κερδίζουν πλήρη αύξηση το 2027