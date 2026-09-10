ΕΤΕ για ελληνική οικονομία: Αναθεωρεί ανοδικά την ανάπτυξη στο 1,9% για το 2026
ΕΤΕ για ελληνική οικονομία: Αναθεωρεί ανοδικά την ανάπτυξη στο 1,9% για το 2026
«Αντίδοτο» οι επενδύσεις στους γεωπολιτικούς κραδασμούς - Η πρόβλεψη για τον ετήσιο ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης αναθεωρείται ανοδικά στο 1,9% για το σύνολο της φετινής χρονιάς, από 1,7% προηγουμένως
Επενδύσεις και κατανάλωση αψήφησαν γεωπολιτικούς κραδασμούς και πληθωρισμό, διατηρώντας την οικονομία σε τροχιά ανάπτυξης κοντά στο 2%, τόσο στο 2o τρίμηνο όσο και για το σύνολο του έτους. Τα παραπάνω επισημαίνει η Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας, σε νέα της ανάλυση για την ελληνική οικονομία. Παράλληλα, προσθέτει ότι η οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα επέδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα στους κραδασμούς που δημιούργησε η κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, η οποία προκάλεσε νέες δυσλειτουργίες στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες και σημαντική αύξηση των τιμών ενέργειας και του πληθωρισμού από τον Μάρτιο, τάση που κορυφώθηκε το 2ο τρίμηνο του 2026.
Η αύξηση του ΑΕΠ σε σταθερές τιμές κυμάνθηκε στο 1,9% σε ετήσια βάση το 2ο τρίμηνο, υπεραποδίδοντας έναντι του μέσου όρου της ευρωζώνης (+1,2% ετησίως) για 20ο συνεχόμενο τρίμηνο. Η οικονομική δραστηριότητα όχι μόνο δεν αποδυναμώθηκε αλλά αντιθέτως επιταχύνθηκε οριακά σε τριμηνιαία βάση, στο 0,3% το 2ο τρίμηνο του 2026 από 0,2% το 1ο τρίμηνο, παραμένοντας σε τροχιά συμβατή με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης πλησίον του 2,0% για το σύνολο του έτους.
Οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου παρέμειναν − όπως αναμενόταν − o βασικός πυλώνας ανάπτυξης το 1ο εξάμηνο του 2026, συνεισφέροντας 1,6 ποσοστιαίες μονάδες («π.μ.») στη ετήσια αύξηση του ΑΕΠ την ίδια περίοδο. Συγκεκριμένα, ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου («ΑΣΠΚ») αυξήθηκε κατά 6,1% ετησίως (+2,2% σε τριμηνιαία βάση) το 2ο τρίμηνο του 2026, με τον λόγο επενδύσεων προς ΑΕΠ να διαμορφώνεται στο 18,7%, κοντά σε υψηλό 16 ετών.
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Η αύξηση του ΑΕΠ σε σταθερές τιμές κυμάνθηκε στο 1,9% σε ετήσια βάση το 2ο τρίμηνο, υπεραποδίδοντας έναντι του μέσου όρου της ευρωζώνης (+1,2% ετησίως) για 20ο συνεχόμενο τρίμηνο. Η οικονομική δραστηριότητα όχι μόνο δεν αποδυναμώθηκε αλλά αντιθέτως επιταχύνθηκε οριακά σε τριμηνιαία βάση, στο 0,3% το 2ο τρίμηνο του 2026 από 0,2% το 1ο τρίμηνο, παραμένοντας σε τροχιά συμβατή με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης πλησίον του 2,0% για το σύνολο του έτους.
Οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου παρέμειναν − όπως αναμενόταν − o βασικός πυλώνας ανάπτυξης το 1ο εξάμηνο του 2026, συνεισφέροντας 1,6 ποσοστιαίες μονάδες («π.μ.») στη ετήσια αύξηση του ΑΕΠ την ίδια περίοδο. Συγκεκριμένα, ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου («ΑΣΠΚ») αυξήθηκε κατά 6,1% ετησίως (+2,2% σε τριμηνιαία βάση) το 2ο τρίμηνο του 2026, με τον λόγο επενδύσεων προς ΑΕΠ να διαμορφώνεται στο 18,7%, κοντά σε υψηλό 16 ετών.
Διαβάστε περισσότερα και δείτε πίνακες στο newmoney.gr
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