ΕΤΕ για ελληνική οικονομία: Αναθεωρεί ανοδικά την ανάπτυξη στο 1,9% για το 2026

«Αντίδοτο» οι επενδύσεις στους γεωπολιτικούς κραδασμούς - Η πρόβλεψη για τον ετήσιο ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης αναθεωρείται ανοδικά στο 1,9% για το σύνολο της φετινής χρονιάς, από 1,7% προηγουμένως