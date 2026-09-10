Ευρώπη: Πρόταση-σοκ για δασμούς 80% στα κινεζικά

αυτή τη φορά η πρόταση που βρίσκεται στο τραπέζι είναι εξαιρετικά επιθετική.

Ο Roberto Vavassori, πρόεδρος της ιταλικής ένωσης αυτοκινητοβιομηχανίας και προμηθευτών ANFIA, ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση ένα εντελώς διαφορετικό καθεστώς για τις εισαγωγές αυτοκινήτων και εξαρτημάτων από την Κίνα: ένα όριο εισαγωγών και, πάνω από αυτό, δασμό 80%.

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