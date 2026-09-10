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Φωτιά στο Πολυδάμειο Λάρισας, επιχειρούν τέσσερα εναέρια μέσα
Φωτιά στο Πολυδάμειο Λάρισας, επιχειρούν τέσσερα εναέρια μέσα
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Πολυδάμειο - Στο σημείο 30 πυροσβέστες με εννέα οχήματα
Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πολυδάμειο Λάρισας, με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής να κινητοποιούνται για την κατάσβεσή της.
Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων μία ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ, με εννέα οχήματα.
Από αέρος στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων μία ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ, με εννέα οχήματα.
Από αέρος στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
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