Ποιος είναι ο πιο υψηλόμισθος ηγέτης στον κόσμο με απολαβές 2,85 εκατ. δολαρίων – 7 φορές πάνω από τον Τραμπ

Ποια η μισθολογική του διαφορά από τον υπόλοιπο κόσμο - Θα παραμείνει ο πιο ακριβοπληρωμένος εκλεγμένος ηγέτης στον κόσμο, μετά την αναπροσαρμογή των πολιτικών μισθών που παρέμεναν «παγωμένοι» επί 15 χρόνια