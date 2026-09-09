Ποιος είναι ο πιο υψηλόμισθος ηγέτης στον κόσμο με απολαβές 2,85 εκατ. δολαρίων – 7 φορές πάνω από τον Τραμπ
Ποιος είναι ο πιο υψηλόμισθος ηγέτης στον κόσμο με απολαβές 2,85 εκατ. δολαρίων – 7 φορές πάνω από τον Τραμπ
Ποια η μισθολογική του διαφορά από τον υπόλοιπο κόσμο - Θα παραμείνει ο πιο ακριβοπληρωμένος εκλεγμένος ηγέτης στον κόσμο, μετά την αναπροσαρμογή των πολιτικών μισθών που παρέμεναν «παγωμένοι» επί 15 χρόνια
Ο πρωθυπουργός της Σιγκαπούρης, Λόρενς Γουόνγκ, ετοιμάζεται να δει την απόσταση ανάμεσα στις απολαβές του και εκείνες άλλων ηγετών παγκοσμίως να διευρύνεται ακόμη περισσότερο, καθώς η κυβέρνηση της χώρας αποφάσισε να προχωρήσει σε σημαντική αναπροσαρμογή των μισθών των πολιτικών αξιωματούχων.
Ο Γουόνγκ ανακοίνωσε την Τρίτη στο κοινοβούλιο ότι οι μισθοί των υπουργών θα αυξηθούν, έπειτα από 15 χρόνια κατά τα οποία παρέμεναν αμετάβλητοι.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ο Γουόνγκ ανακοίνωσε την Τρίτη στο κοινοβούλιο ότι οι μισθοί των υπουργών θα αυξηθούν, έπειτα από 15 χρόνια κατά τα οποία παρέμεναν αμετάβλητοι.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα