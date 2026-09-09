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Ποιος είναι ο πιο υψηλόμισθος ηγέτης στον κόσμο με απολαβές 2,85 εκατ. δολαρίων – 7 φορές πάνω από τον Τραμπ
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Ποιος είναι ο πιο υψηλόμισθος ηγέτης στον κόσμο με απολαβές 2,85 εκατ. δολαρίων – 7 φορές πάνω από τον Τραμπ

Ποια η μισθολογική του διαφορά από τον υπόλοιπο κόσμο - Θα παραμείνει ο πιο ακριβοπληρωμένος εκλεγμένος ηγέτης στον κόσμο, μετά την αναπροσαρμογή των πολιτικών μισθών που παρέμεναν «παγωμένοι» επί 15 χρόνια

Ποιος είναι ο πιο υψηλόμισθος ηγέτης στον κόσμο με απολαβές 2,85 εκατ. δολαρίων – 7 φορές πάνω από τον Τραμπ
Ο πρωθυπουργός της Σιγκαπούρης, Λόρενς Γουόνγκ, ετοιμάζεται να δει την απόσταση ανάμεσα στις απολαβές του και εκείνες άλλων ηγετών παγκοσμίως να διευρύνεται ακόμη περισσότερο, καθώς η κυβέρνηση της χώρας αποφάσισε να προχωρήσει σε σημαντική αναπροσαρμογή των μισθών των πολιτικών αξιωματούχων.

Ο Γουόνγκ ανακοίνωσε την Τρίτη στο κοινοβούλιο ότι οι μισθοί των υπουργών θα αυξηθούν, έπειτα από 15 χρόνια κατά τα οποία παρέμεναν αμετάβλητοι.

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