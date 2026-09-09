Φρένο από τις Βρυξέλλες στις αγροτικές διεκδικήσεις αποζημιώσεων λόγω ξηρασίας
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Αγρότες Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αποζημειώσεις

Φρένο από τις Βρυξέλλες στις αγροτικές διεκδικήσεις αποζημιώσεων λόγω ξηρασίας

Οι μειωμένες σοδειές και γιατί φέτος δεν πρέπει να αναζητούμε «τέλειες πατάτες»

Φρένο από τις Βρυξέλλες στις αγροτικές διεκδικήσεις αποζημιώσεων λόγω ξηρασίας
Συμέλα Τουχτίδου
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Το μήνυμα που στέλνουν οι Βρυξέλλες στους Ευρωπαίους αγρότες μετά από ένα καλοκαίρι ακραίας ζέστης, ξηρασίας και πυρκαγιών είναι σαφές: πρόσθετο ευρωπαϊκό χρήμα για την αποζημίωσή τους δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο τραπέζι.

Τα κράτη-μέλη καλούνται να αξιοποιήσουν τα ήδη διαθέσιμα εργαλεία, την ώρα που οι απώλειες στις σοδειές διογκώνουν τα προβλήματα ρευστότητας στον αγροτικό κόσμο.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Γεωργίας και Τροφίμων, Κριστόφ Χάνσεν, μιλώντας στο euronews, αναγνώρισε το μέγεθος της πίεσης, αλλά έθεσε ξεκάθαρα τα όρια της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης:

«Οι αγρότες γνωρίζουν πολύ καλά ότι τα διαθέσιμα χρήματα είναι περιορισμένα. Φυσικά, για την επόμενη χρονιά έχουμε το γεωργικό αποθεματικό, 450 εκατομμύρια ευρώ που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε».

Ο Επίτροπος παρέπεμψε παράλληλα στα υφιστάμενα εργαλεία: προκαταβολές ενισχύσεων, παρεκκλίσεις από ορισμένες υποχρεώσεις των παραγωγών, κρατικές ενισχύσεις και το σχέδιο για τα λιπάσματα που είχε παρουσιαστεί πριν από το καλοκαίρι.

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Συμέλα Τουχτίδου
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