Νέα βίντεο από την πτώση του Phantom στην Τανάγρα, η στιγμή που πέφτει φλεγόμενο και εκρήγνυται - Οι πιλότοι μας έσωσαν, λένε κάτοικοι

Τα σενάρια

Τα ερωτήματα

A HAF F-4 Phantom II just crashed at the Athens Fling Week airshow. We can only hope for the best, but I saw no parachutes. He hit the ground coming out of a turn. pic.twitter.com/JtW4YdPJ5x — Sova🇧🇬 (@sovva1_1) September 5, 2026

Ωστόσο, τα βασικά σενάρια, όπως μετέδωσε το protothema.gr είναι είτε να σημειώθηκε κάποιο πρόβλημα στα συστήματα του μαχητικού αεροσκάφους από την πίεση που δέχτηκε από τον ελιγμό την ώρα της επίδειξης, καθώς πρόκειται για βομβαρδιστικό συγκεκριμένης αποστολής και δυνατοτήτων, είτε κάποιο σμήνος πουλιών, που υπάρχουν στην συγκεκριμένη περιοχή, να προκάλεσε μηχανική βλάβη στους κινητήρες.Με δεδομένο ότι επρόκειτο για δύο εξαιρετικά έμπειρους χειριστές με πάρα πολλές ώρες πτήσης, το σενάριο του ανθρώπινου λάθους δεν συγκεντρώνει ισχυρές πιθανότητες, ενώ η μεγάλη πτητική εμπειρία τους με τον συγκεκριμένο τύπο αεροσκάφους, είχε ως αποτέλεσμα να γνωρίζουν σε βάθος την συμπεριφορά του και σε συνθήκες πολλών G, αλλά και τυχόν δομικές αδυναμίες που θα μπορούσε να εμφανίσει το μαχητικό, όπως η απώλεια στήριξης.Προηγούμενο βίντεο-ντοκουμέντο από την μοιραία πτήση δείχνει, πάντως, το αεροσκάφος να έχει χάσει απότομα ύψος εκτελώντας δεξιά στροφή, ενώ το γεγονός ότι οι πιλότοι δεν ενεργοποίησαν το σύστημα διαφυγής δε θεωρείται ασύνδετο με την προσπάθειά τους να αποτρέψουν τυχόν μεγιστοποίηση των απωλειών, αφού εντέλει το αεροσκάφος συνετρίβη πλησίον, αλλά εκτός του στρατιωτικού αεροδρομίου της Τανάγρας.