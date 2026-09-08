Νέα βίντεο από την πτώση του Phantom στην Τανάγρα, η στιγμή που πέφτει φλεγόμενο και εκρήγνυται - Οι πιλότοι μας έσωσαν, λένε κάτοικοι
Νέα βίντεο από την πτώση του Phantom στην Τανάγρα, η στιγμή που πέφτει φλεγόμενο και εκρήγνυται - Οι πιλότοι μας έσωσαν, λένε κάτοικοι
Μια αυτόπτης μάρτυρας τόνισε πως αν οι πιλότοι είχαν προσπαθήσει να σώσουν τις ζωές τους «θα είχαν πέσει πάνω στον οικισμό και θα είχαν χαθεί χιλιάδες ζωές»
Δύο νέα βίντεο, το οποίο καταγράφει τη στιγμή που το φλεγόμενο μαχητικό αεροσκάφος F-4E Phnatom πέφτει και εκρήγνυται στην Τανάγρα το περασμένο Σάββατο κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week 2026 έρχονται στο φως της δημοσιότητας.
Όπως φαίνεται στα βίντεο που δημοσιεύει το Star, κομμάτια από το μαχητικό αεροσκάφος, που έχουν πάρει φωτιά, πέφτουν στο έδαφος, και ακολουθεί μεγάλη έκρηξη. Διαφορετική οπτική γωνία παρουσιάζει ένα άλλο βίντεο από μία επιχείρηση. Σε αυτό το οπτικό υλικό απεικονίζεται η συντριβή και η έκρηξη του Phantom πίσω από δέντρα. Ταυτόχρονα, ένας αυτόπτης μάρτυρας ακούγεται να λέει: «πω ρε π@@@τη, τρέχα. Πω ρε π@@@τη έπεσε αεροπλάνο». Κάποιος άλλος φωνάζει «ρε συ να καλέσουμε το 100. Γρήγορα, γρήγορα». Στη συνέχεια ουρλιάζει «ρε προσέξτε μην πάτε κοντά ρε, αφού έγινε έκρηξη», ενώ αναρωτιέται αν οι πιλότοι προλάβανε να εγκαταλείψουν εγκαίρως το αεροσκάφος. Επιχείρησαν να πλησιάσουν για να τσεκάρουν την κατάσταση των πιλότων αλλά κινδύνεψαν λόγω της φωτιάς που ξέσπασε μετά τη συντριβή και απομακρύνθηκαν από το σημείο.
Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες δύο ανθρώπων που είδαν το τραγικό περιστατικό με τα ίδια τους μάτια. «Ενώ το ακούγαμε το αεροπλάνο, ξαφνικά άλλαξε ο ήχος και έγινε σαν ένα σφύριγμα», είπε ένας άνδρας. Μια γυναίκα τόνισε πως «μας έσωσαν πραγματικά. Αν είχαν προσπαθήσει να σώσουν τις ζωές τους νωρίτερα, θα είχαν πέσει πάνω στον οικισμό και θα είχαν χαθεί χιλιάδες ζωές».
Στο αεροσκάφος επέβαιναν ο 40χρονος Εμπισμηναγός, Ιωάννης Μπλέσιας, και ο 37χρονος Σμηναγός, Δημήτρης Πέτρου, οι οποίοι ανακηρύχθηκαν νεκροί.
Τα ερωτήματα πληθαίνουν αναφορικά με τους λόγους της συντριβής του βομβαρδιστικού της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς στρατιωτικές πηγές μεταδίδουν ότι το αεροσκάφος είχε εκτελέσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες συντήρησης και ελέγχων σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλα της Πολεμικής Αεροπορίας και ήταν απολύτως αξιόπλοο. Ταυτόχρονα, η συμμετοχή του στην Athens Flying Week2026 αφορούσε πτήση διέλευσης και όχι πτήση αεροπορικής επίδειξης. Την αεροπορική επίδειξη εκτελεί η Ομάδα Αεροπορικών Επιδείξεων «ΖΕΥΣ» με αεροσκάφη F-16.
Δεν τίθεται, δηλαδή, θέμα «παλαιότητας», όπως υπογραμμίζουν οι ίδιες πηγές, με δεδομένο ότι συμμετέχουν σε αντίστοιχες διοργανώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αεροσκάφη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου(SPITFIRE κ.ά) ή ακόμα και του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.
Όπως φαίνεται στα βίντεο που δημοσιεύει το Star, κομμάτια από το μαχητικό αεροσκάφος, που έχουν πάρει φωτιά, πέφτουν στο έδαφος, και ακολουθεί μεγάλη έκρηξη. Διαφορετική οπτική γωνία παρουσιάζει ένα άλλο βίντεο από μία επιχείρηση. Σε αυτό το οπτικό υλικό απεικονίζεται η συντριβή και η έκρηξη του Phantom πίσω από δέντρα. Ταυτόχρονα, ένας αυτόπτης μάρτυρας ακούγεται να λέει: «πω ρε π@@@τη, τρέχα. Πω ρε π@@@τη έπεσε αεροπλάνο». Κάποιος άλλος φωνάζει «ρε συ να καλέσουμε το 100. Γρήγορα, γρήγορα». Στη συνέχεια ουρλιάζει «ρε προσέξτε μην πάτε κοντά ρε, αφού έγινε έκρηξη», ενώ αναρωτιέται αν οι πιλότοι προλάβανε να εγκαταλείψουν εγκαίρως το αεροσκάφος. Επιχείρησαν να πλησιάσουν για να τσεκάρουν την κατάσταση των πιλότων αλλά κινδύνεψαν λόγω της φωτιάς που ξέσπασε μετά τη συντριβή και απομακρύνθηκαν από το σημείο.
Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες δύο ανθρώπων που είδαν το τραγικό περιστατικό με τα ίδια τους μάτια. «Ενώ το ακούγαμε το αεροπλάνο, ξαφνικά άλλαξε ο ήχος και έγινε σαν ένα σφύριγμα», είπε ένας άνδρας. Μια γυναίκα τόνισε πως «μας έσωσαν πραγματικά. Αν είχαν προσπαθήσει να σώσουν τις ζωές τους νωρίτερα, θα είχαν πέσει πάνω στον οικισμό και θα είχαν χαθεί χιλιάδες ζωές».
Στο αεροσκάφος επέβαιναν ο 40χρονος Εμπισμηναγός, Ιωάννης Μπλέσιας, και ο 37χρονος Σμηναγός, Δημήτρης Πέτρου, οι οποίοι ανακηρύχθηκαν νεκροί.
Τα ερωτήματα πληθαίνουν αναφορικά με τους λόγους της συντριβής του βομβαρδιστικού της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς στρατιωτικές πηγές μεταδίδουν ότι το αεροσκάφος είχε εκτελέσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες συντήρησης και ελέγχων σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλα της Πολεμικής Αεροπορίας και ήταν απολύτως αξιόπλοο. Ταυτόχρονα, η συμμετοχή του στην Athens Flying Week2026 αφορούσε πτήση διέλευσης και όχι πτήση αεροπορικής επίδειξης. Την αεροπορική επίδειξη εκτελεί η Ομάδα Αεροπορικών Επιδείξεων «ΖΕΥΣ» με αεροσκάφη F-16.
Δεν τίθεται, δηλαδή, θέμα «παλαιότητας», όπως υπογραμμίζουν οι ίδιες πηγές, με δεδομένο ότι συμμετέχουν σε αντίστοιχες διοργανώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αεροσκάφη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου(SPITFIRE κ.ά) ή ακόμα και του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.
Τα σενάριαΩστόσο, τα βασικά σενάρια, όπως μετέδωσε το protothema.gr είναι είτε να σημειώθηκε κάποιο πρόβλημα στα συστήματα του μαχητικού αεροσκάφους από την πίεση που δέχτηκε από τον ελιγμό την ώρα της επίδειξης, καθώς πρόκειται για βομβαρδιστικό συγκεκριμένης αποστολής και δυνατοτήτων, είτε κάποιο σμήνος πουλιών, που υπάρχουν στην συγκεκριμένη περιοχή, να προκάλεσε μηχανική βλάβη στους κινητήρες.
Με δεδομένο ότι επρόκειτο για δύο εξαιρετικά έμπειρους χειριστές με πάρα πολλές ώρες πτήσης, το σενάριο του ανθρώπινου λάθους δεν συγκεντρώνει ισχυρές πιθανότητες, ενώ η μεγάλη πτητική εμπειρία τους με τον συγκεκριμένο τύπο αεροσκάφους, είχε ως αποτέλεσμα να γνωρίζουν σε βάθος την συμπεριφορά του και σε συνθήκες πολλών G, αλλά και τυχόν δομικές αδυναμίες που θα μπορούσε να εμφανίσει το μαχητικό, όπως η απώλεια στήριξης.
Τα ερωτήματαΠροηγούμενο βίντεο-ντοκουμέντο από την μοιραία πτήση δείχνει, πάντως, το αεροσκάφος να έχει χάσει απότομα ύψος εκτελώντας δεξιά στροφή, ενώ το γεγονός ότι οι πιλότοι δεν ενεργοποίησαν το σύστημα διαφυγής δε θεωρείται ασύνδετο με την προσπάθειά τους να αποτρέψουν τυχόν μεγιστοποίηση των απωλειών, αφού εντέλει το αεροσκάφος συνετρίβη πλησίον, αλλά εκτός του στρατιωτικού αεροδρομίου της Τανάγρας.
A HAF F-4 Phantom II just crashed at the Athens Fling Week airshow. We can only hope for the best, but I saw no parachutes. He hit the ground coming out of a turn. pic.twitter.com/JtW4YdPJ5x— Sova🇧🇬 (@sovva1_1) September 5, 2026
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