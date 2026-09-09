Ντεμπούτο για Μουζακίτη στην Αγγλία με τη Χαλ, δείτε βίντεο
SPORTS
Χρήστος Μουζακίτης Χαλ Σίτι League Cup

Ντεμπούτο για Μουζακίτη στην Αγγλία με τη Χαλ, δείτε βίντεο

Ο 19χρονος Έλληνας μέσος αγωνίστηκε στο «Stadium of Light» για τον 3ο γύρο του League Cup μία εβδομάδα μετά τη μεταγραφή του

Ντεμπούτο για Μουζακίτη στην Αγγλία με τη Χαλ, δείτε βίντεο
Στο «Stadium of Light» του Σάντερλαντ, έμελλε να πραγματοποιήσει την «παρθενική» του συμμετοχή στον μαγικό κόσμο του αγγλικού ποδοσφαίρου, ο Χρήστος Μουζακίτης. Ο 19χρονος Έλληνας, ακριβώς μία εβδομάδα μετά τη μεταγραφή του στη Χαλ, μπήκε ως αλλαγή στη θέση του Ρομπίνιο Βαζ στο 60ο λεπτό του αγώνα για τον 3ο γύρο του League Cup.



Να σημειωθεί πάντως πως δεν κατάφερε να βρεθεί την ίδια στιγμή στον αγωνιστικό χώρο με τον Τζολάκη, καθώς ο τελευταίος έμεινε στον πάγκο κι επιλέχθηκε στη θέση του ο Φίλιπς.

Η ομάδα του ηττήθηκε 1-0 από γκολ του Βέλγου Ταλμπί στο 71΄ κι έτσι ο Μουζακίτης θα περιμένει πλέον το «μεγάλο» ντεμπούτο του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη, την Premier League.



Τα αποτελέσματα του 3ου γύρου στο League Cup Αγγλίας:

Μπόρνμουθ-Λίνκολν 4-0
Κλείσιμο
Κρίσταλ Πάλας-Μίντλεσμπρο 3-0
Λέιτον Όριεντ-Μπράντφορντ 1-3
Σάντερλαντ-Χαλ 1-0
Μίλγουολ-Νιούκαστλ 0-1
Τσέλσι-Λιντς 09/09
Πίτερμπρο-Μπάρνσλεϊ 15/09
Γουέστ Χαμ-Φούλαμ 15/09
Ίπσουιτς-Άρσεναλ 15/09
Λίβερπουλ-Τότεναμ 15/09
Ρέντινγκ-Μπρέντφορντ 15/09
Έβερτον-Γουλβς 16/09
Φλίτγουντ Τάουν-Σέφιλντ Γιουνάιτεντ 16/09
Κόβεντρι-Άστον Βίλα 16/09
Μάντσεστερ Γ.-Μπράιτον 16/09
Μάντσεστερ Σίτι-Νόριτς 17/09

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