Πετρέλαιο: Ένα βήμα πριν τα $100 το Brent - Η νέα ένταση στη Μέση Ανατολή πυροδοτεί ανησυχίες για την προσφορά

Οι επιθέσεις των Χούθι σε σαουδαραβικές ενεργειακές υποδομές επαναφέρουν τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου, με το Brent να φτάνει τα 98 δολάρια και τις αγορές να προεξοφλούν παρατεταμένη ένταση