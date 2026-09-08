Οι νέες «συμμαχίες» του λιανεμπορίου: Γιατί οι αλυσίδες στέλνουν πελάτες η μία στην άλλη

Πλαίσιο-Cosmos Sport και ZAKCRET-Food Plus δοκιμάζουν αμφίδρομα κουπόνια με κοινό παρονομαστή το νεανικό κοινό - Τα πρόσωπα πίσω από τις συμφωνίες και η μάχη για μεγαλύτερο μερίδιο από το ίδιο πορτοφόλι