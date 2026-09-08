Οι νέες «συμμαχίες» του λιανεμπορίου: Γιατί οι αλυσίδες στέλνουν πελάτες η μία στην άλλη
Οι νέες «συμμαχίες» του λιανεμπορίου: Γιατί οι αλυσίδες στέλνουν πελάτες η μία στην άλλη
Πλαίσιο-Cosmos Sport και ZAKCRET-Food Plus δοκιμάζουν αμφίδρομα κουπόνια με κοινό παρονομαστή το νεανικό κοινό - Τα πρόσωπα πίσω από τις συμφωνίες και η μάχη για μεγαλύτερο μερίδιο από το ίδιο πορτοφόλι
«Το παιχνίδι πάει και ανάποδα». Με αυτή τη φράση η ZAKCRET Sports προβάλλει τη συνεργασία που ξεκίνησε με τα KFC και Taco Bell για το φετινό Back to School. Ο καταναλωτής αγοράζει αθλητικά είδη και παίρνει κουπόνι για φαγητό, ενώ μια επίσκεψη στα δύο σήματα εστίασης μπορεί να τον στείλει πίσω στα καταστήματα αθλητικών ειδών.
Πίσω από την καμπάνια βρίσκονται δύο ελληνικές επιχειρήσεις από διαφορετικούς κλάδους: η ZAKCRET της οικογένειας Χαϊκάλη, με τον Τιμόθεο Χαϊκάλη, και η Food Plus του ζεύγους Γιώργου Τάνε και Έλλης Ιωάννου, η οποία αναπτύσσει στην Ελλάδα τα KFC και Taco Bell.
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Πίσω από την καμπάνια βρίσκονται δύο ελληνικές επιχειρήσεις από διαφορετικούς κλάδους: η ZAKCRET της οικογένειας Χαϊκάλη, με τον Τιμόθεο Χαϊκάλη, και η Food Plus του ζεύγους Γιώργου Τάνε και Έλλης Ιωάννου, η οποία αναπτύσσει στην Ελλάδα τα KFC και Taco Bell.
Διαβάστε περισσότερα www.newmoney.gr
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