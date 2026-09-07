METLEN: Συστήνει holding υποδομών που θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο
METLEN: Συστήνει holding υποδομών που θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο
Κάτω από κοινή ομπρέλα ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ και Μ Παραχωρήσεις – Ο σχεδιασμός για νέες εξαγορές και η επέκταση σε νερά, περιβάλλον και real estate
Στη δημιουργία holding εταιρείας που θα συγκεντρώσει τις δραστηριότητες υποδομών και θα αποτελέσει το όχημα για την εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο προχωρεί η METLEN. Κάτω από την εταιρεία συμμετοχών θα υπαχθούν η ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ και η Μ Παραχωρήσεις, ενώ ο σχεδιασμός προβλέπει επέκταση στα έργα νερού, στο περιβάλλον και στην ανάπτυξη και διαχείριση ακινήτων.
Η σχετική προετοιμασία για το Χρηματιστήριο έχει ήδη ξεκινήσει, με τον χρόνο της εισαγωγής να παραμένει αντικείμενο απόφασης των μετόχων. Το timing πάντως δεν φαίνεται να είναι μακριά κάτι που είχε επιβεβαιώσει η διοίκηση και στην τηλεδιάσκεψη για τα αποτελέσματα εξαμήνου πριν από ένα μήνα. Τότε ο εκτελεστικός Πρόεδρος της Metlen Ευάγγελος Μυτιληναίος είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να δρομολογηθεί η εισαγωγή της ΜΕΤΚΑ στο Χρηματιστήριο ακόμη και το δεύτερο εξάμηνο του 2026, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες στις αγορές. Παράλληλα, ο όμιλος εξετάζει εξαγορές που θα του επιτρέψουν να αποκτήσει πρόσθετη τεχνογνωσία και οργανωμένη παρουσία στους τομείς στους οποίους επιδιώκει να επεκταθεί.
Ο μετασχηματισμός αποσκοπεί στη συγκρότηση ενός ευρύτερου ομίλου υποδομών, στα πρότυπα και των άλλων μεγάλων τεχνικών εταιρειών που θα στηρίζεται στην κερδοφορία των κατασκευών, θα αποκτά μακροχρόνιες χρηματαροές από ΣΔΙΤ και παραχωρήσεις και θα αναπτύσσεται σε νέους επενδυτικούς τομείς.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Η σχετική προετοιμασία για το Χρηματιστήριο έχει ήδη ξεκινήσει, με τον χρόνο της εισαγωγής να παραμένει αντικείμενο απόφασης των μετόχων. Το timing πάντως δεν φαίνεται να είναι μακριά κάτι που είχε επιβεβαιώσει η διοίκηση και στην τηλεδιάσκεψη για τα αποτελέσματα εξαμήνου πριν από ένα μήνα. Τότε ο εκτελεστικός Πρόεδρος της Metlen Ευάγγελος Μυτιληναίος είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να δρομολογηθεί η εισαγωγή της ΜΕΤΚΑ στο Χρηματιστήριο ακόμη και το δεύτερο εξάμηνο του 2026, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες στις αγορές. Παράλληλα, ο όμιλος εξετάζει εξαγορές που θα του επιτρέψουν να αποκτήσει πρόσθετη τεχνογνωσία και οργανωμένη παρουσία στους τομείς στους οποίους επιδιώκει να επεκταθεί.
Ο μετασχηματισμός αποσκοπεί στη συγκρότηση ενός ευρύτερου ομίλου υποδομών, στα πρότυπα και των άλλων μεγάλων τεχνικών εταιρειών που θα στηρίζεται στην κερδοφορία των κατασκευών, θα αποκτά μακροχρόνιες χρηματαροές από ΣΔΙΤ και παραχωρήσεις και θα αναπτύσσεται σε νέους επενδυτικούς τομείς.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα