Ράλι στη Wall Street μετά την υποχώρηση των φόβων για τα επιτόκια - Επανήλθε στο επίκεντρο η ΑΙ

Η αγορά ανέκαμψε μετά τις πιέσεις των προηγούμενων συνεδριάσεων, καθώς η αποκλιμάκωση στις αποδόσεις των ομολόγων και τα μηνύματα για τη Fed ενίσχυσαν τη διάθεση για ρίσκο - Τι σημαίνει το deal της Nvidia και γιατί ενθουσίασε τους επενδυτές