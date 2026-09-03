Στήριξη Τραμπ στον Τάιγκερ Γουντς μετά την αφαίρεση διπλώματος για το τροχαίο: «Υποφέρει από μεγάλους πόνους»

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι ο θρύλος του γκολφ αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και τον συμβούλεψε να μην ξαναοδηγήσει





Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας στο Fox News και στον δημοσιογράφο Πίτερ Ντούσι, χαρακτήρισε τον Γουντς «μοναδικό άνθρωπο» και υποστήριξε ότι δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ, αλλά βρέθηκε σε δύσκολη θέση λόγω της φαρμακευτικής αγωγής του.







Ο Τάιγκερ Γουντς προχώρησε σε συμφωνία με τις εισαγγελικές αρχές πριν από την εμφάνισή του στο δικαστήριο, δηλώνοντας «μη αμφισβήτηση» (no contest) στις κατηγορίες για εκούσια και επικίνδυνη απρόσεκτη οδήγηση, στη δεύτερη σχετική παράβαση, καθώς και για παράβαση που αφορούσε απρόσεκτη οδήγηση.







Η εξέλιξη αυτή ήρθε πέντε μήνες μετά το σοβαρό τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη ο θρύλος του γκολφ, όταν το όχημά του αναποδογύρισε, με αποτέλεσμα αρχικά να βρεθεί αντιμέτωπος με κατηγορίες για οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών και άρνηση υποβολής σε έλεγχο.



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Αρχικά, ο Γουντς είχε δηλώσει αθώος στις κατηγορίες.



Το τροχαίο στο Τζούπιτερ Άιλαντ και τα παυσίπονα Το περιστατικό σημειώθηκε τον Μάρτιο, όταν ο Γουντς κινούνταν με υψηλή ταχύτητα στο Τζούπιτερ Άιλαντ της Φλόριντα. Το Land Rover που οδηγούσε συγκρούστηκε με φορτηγό και στη συνέχεια ανατράπηκε.



Ο ίδιος κατάφερε να βγει από το όχημα χωρίς τραυματισμούς. Σύμφωνα με όσα είπε σε αστυνομικό που έφτασε στο σημείο, κοιτούσε το κινητό του και άλλαζε σταθμό στο ραδιόφωνο όταν προσέκρουσε στο φορτηγό.



Ντόναλντ Τραμπ πήρε θέση για τη δικαστική περιπέτεια του Τάιγκερ Γουντς , εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στον διάσημο γκόλφερ και αποδίδοντας το περιστατικό στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει με την πλάτη του και στα παυσίπονα που λαμβάνει για τους χρόνιους πόνους.Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας στο Fox News και στον δημοσιογράφο Πίτερ Ντούσι, χαρακτήρισε τον Γουντς «μοναδικό άνθρωπο» και υποστήριξε ότι δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ, αλλά βρέθηκε σε δύσκολη θέση λόγω της φαρμακευτικής αγωγής του.Ο Τάιγκερ Γουντς προχώρησε σε συμφωνία με τις εισαγγελικές αρχές πριν από την εμφάνισή του στο δικαστήριο, δηλώνοντας «μη αμφισβήτηση» (no contest) στις κατηγορίες για εκούσια και επικίνδυνη απρόσεκτη οδήγηση, στη δεύτερη σχετική παράβαση, καθώς και για παράβαση που αφορούσε απρόσεκτη οδήγηση.Στο πλαίσιο της συμφωνίας, του επιβλήθηκε η αναστολή της άδειας οδήγησης για πέντε χρόνια.Η εξέλιξη αυτή ήρθε πέντε μήνες μετά το σοβαρό τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη ο θρύλος του γκολφ, όταν το όχημά του αναποδογύρισε, με αποτέλεσμα αρχικά να βρεθεί αντιμέτωπος με κατηγορίες για οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών και άρνηση υποβολής σε έλεγχο.Αρχικά, ο Γουντς είχε δηλώσει αθώος στις κατηγορίες.Το περιστατικό σημειώθηκε τον Μάρτιο, όταν ο Γουντς κινούνταν με υψηλή ταχύτητα στο Τζούπιτερ Άιλαντ της Φλόριντα. Το Land Rover που οδηγούσε συγκρούστηκε με φορτηγό και στη συνέχεια ανατράπηκε.Ο ίδιος κατάφερε να βγει από το όχημα χωρίς τραυματισμούς. Σύμφωνα με όσα είπε σε αστυνομικό που έφτασε στο σημείο, κοιτούσε το κινητό του και άλλαζε σταθμό στο ραδιόφωνο όταν προσέκρουσε στο φορτηγό.





Ο Γουντς συμφώνησε να υποβληθεί σε αλκοτέστ, το οποίο δεν έδειξε κατανάλωση αλκοόλ. Ωστόσο, σύμφωνα με τις αρχές, αρνήθηκε να δώσει δείγμα ούρων για περαιτέρω εξετάσεις.



Στην έκθεση του γραφείου του σερίφη αναφερόταν ότι οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο χάπια παυσίπονων στην τσέπη του και ότι παρουσίαζε ενδείξεις επηρεασμού.



Μάλιστα, ο διάσημος γκόλφερ είχε πει στους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο ότι εκείνη τη στιγμή μιλούσε στο τηλέφωνο με τον Ντόναλντ Τραμπ.



Τραμπ: «Γιατί δεν βάζεις κάποιον να σε οδηγεί;» Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι ο Γουντς αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια έντονους πόνους εξαιτίας των προβλημάτων στην πλάτη του.



«Γνωρίζω τον Τάιγκερ πολύ καλά. Είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος. Είναι μοναδικός με πολλούς τρόπους, όχι μόνο ως αθλητής αλλά και ως άνθρωπος. Υποφέρει από μεγάλο πόνο, μεγάλο πόνο», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι ο Γουντς δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ και ότι το πρόβλημα προέκυψε από τη χρήση συνταγογραφούμενων παυσίπονων.



«Δεν βρήκαν αλκοόλ πάνω του. Δεν βγήκε θετικός σε αλκοόλ. Αλλά εξαιτίας της κακής κατάστασης της πλάτης του — κατά τη γνώμη μου είχε έναν κακό γιατρό, είχε μια επέμβαση στην πλάτη που δεν εξελίχθηκε καλά — βρίσκεται σε πόνο», είπε ο Τραμπ.







Πρόσθεσε μάλιστα ότι είχε συμβουλεύσει τον Γουντς εδώ και καιρό να μην οδηγεί ο ίδιος.



«Γιατί δεν βάζεις κάποιον να σε οδηγεί; Του το είπα πριν από πολύ καιρό. Από εδώ και πέρα θα έχει κάποιον να τον μεταφέρει», ανέφερε.



Ο Τραμπ χαρακτήρισε την εξέλιξη «δίκαιη λύση» και δήλωσε ικανοποιημένος που η υπόθεση έκλεισε.



Ο Τάιγκερ Γουντς έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνισή του μετά την έναρξη της θεραπείας του τον Ιούνιο, όταν συμμετείχε στην παρουσίαση των σχεδίων του PGA Tour για την αναμόρφωση του προγράμματος της σεζόν του 2028.



Ο 50χρονος πλέον αθλητής θεωρείται ένας από τους κορυφαίους γκόλφερ όλων των εποχών, έχοντας κατακτήσει 15 major τίτλους και αντιμετωπίζοντας τα τελευταία χρόνια σοβαρά προβλήματα τραυματισμών, κυρίως στην περιοχή της πλάτης και των ποδιών.