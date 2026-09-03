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Τουλάχιστον δύο νεκροί από μαζικούς πυροβολισμούς σε πολυκατοικία στη Μινεάπολη, ο δράστης εξουδετερώθηκε, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Μινεάπολη Πυροβολισμοί Αστυνομικοί

Τουλάχιστον δύο νεκροί από μαζικούς πυροβολισμούς σε πολυκατοικία στη Μινεάπολη, ο δράστης εξουδετερώθηκε, δείτε βίντεο

Τρεις αστυνομικοί ανάμεσα στους τραυματίες – Επτά άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, τρεις νοσηλεύονται μετά από χειρουργική επέμβαση

Τουλάχιστον δύο νεκροί από μαζικούς πυροβολισμούς σε πολυκατοικία στη Μινεάπολη, ο δράστης εξουδετερώθηκε, δείτε βίντεο
UPD:
Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν μετά από ένοπλη επίθεση σε πολυκατοικία στο κέντρο της Μινεάπολης στη Μινεσότα, με τις αρχές να ανακοινώνουν ότι ο δράστης είναι επίσης νεκρός. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες των αρχών, μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται τρεις αστυνομικοί, ενώ συνολικά επτά άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε κοντινό νοσοκομείο. Τρεις από τους τραυματίες υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση για τραύματα από πυροβολισμούς.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, περίπου στις 17:00 τοπική ώρα (01:00 τα ξημερώματα Πέμπτης ώρα Ελλάδας), σε κτίριο διαμερισμάτων στο κέντρο της πόλης.



Η αστυνομία της Μινεάπολης είχε ανακοινώσει αρχικά ότι υπάρχουν «πολλαπλά θύματα» από τους πυροβολισμούς, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες για την κατάστασή τους. Στη συνέχεια έγινε γνωστό ότι μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται δύο αστυνομικοί.


Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί λεπτομέρειες για την ταυτότητα των θυμάτων.

Οι αρχές ανέφεραν ότι ο δράστης φέρεται να έχει εξουδετερωθεί, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το επεισόδιο.

Ο δήμος της Μινεάπολης επιβεβαίωσε  ότι μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται δύο αστυνομικοί.

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Δεν έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής τα κίνητρα του δράστη, ούτε οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησαν οι πυροβολισμοί.

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλς, ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η ομάδα δημόσιας ασφάλειας της πολιτείας ανταποκρίνεται στο περιστατικό, ενώ αξιωματούχοι βρίσκονται ήδη στην περιοχή.

«Είμαι ευγνώμων προς τις δυνάμεις επιβολής του νόμου που εργάζονται ενεργά για να διασφαλίσουν την ασφάλεια των γειτόνων μας στο κέντρο της Μινεάπολης αυτό το απόγευμα», ανέφερε σε δεύτερη ανάρτησή του.

«Η Μινεσότα προσεύχεται για τους πρώτους ανταποκριτές μας», πρόσθεσε ο κυβερνήτης.



Οι αρχές αναμένεται να παραχωρήσουν περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό, καθώς συνεχίζεται η έρευνα στην περιοχή.
UPD:

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