Τουλάχιστον δύο νεκροί από μαζικούς πυροβολισμούς σε πολυκατοικία στη Μινεάπολη, ο δράστης εξουδετερώθηκε, δείτε βίντεο

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί λεπτομέρειες για την ταυτότητα των θυμάτων.





Οι αρχές ανέφεραν ότι ο δράστης φέρεται να έχει εξουδετερωθεί, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το επεισόδιο.

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