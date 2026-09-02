ΦΑΓΕ: Πώς έφτασε μια ανάσα από τα 900 εκατ. δολάρια στα 100 χρόνια της
ΦΑΓΕ: Πώς έφτασε μια ανάσα από τα 900 εκατ. δολάρια στα 100 χρόνια της
Το ρεκόρ πωλήσεων και κερδών, η αμερικανική «μηχανή» και ο ρόλος της Ελλάδας στην επόμενη μέρα - Οι επενδύσεις, το σχέδιο των 170 εκατ. δολαρίων στην Ολλανδία που μετατίθεται για το 2030 και οι κινήσεις της οικογένειας Φιλίππου
Εκατό χρόνια χωρίζουν το πρώτο γαλακτοπωλείο της οικογένειας Φιλίππου στην Αθήνα από έναν διεθνή όμιλο που το 2025 έφθασε μια ανάσα από τα 900 εκατ. δολάρια σε πωλήσεις. Η ΦΑΓΕ, που ξεκίνησε τη διαδρομή της το 1926, μπαίνει στον δεύτερο αιώνα ζωής της με ιστορικά υψηλά σε πωλήσεις και κερδοφορία, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποτελούν πλέον τη μεγαλύτερη αγορά της και περισσότερο από το 90% του τζίρου να πραγματοποιείται εκτός Ελλάδας.
Οι αριθμοί της Fage International αποτυπώνουν το μέγεθος της αλλαγής. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν το 2025 κατά 19,1%, στα 898,2 εκατ. δολάρια από 753,9 εκατ. το 2024, όμως το πραγματικό άλμα καταγράφηκε στην κερδοφορία. Τα λειτουργικά κέρδη έφθασαν τα 261,9 εκατ. δολάρια, αυξημένα κατά περίπου 83%, και τα καθαρά κέρδη εκτινάχθηκαν στα 208 εκατ. δολάρια από 112,3 εκατ., καταγράφοντας αύξηση περίπου 85%. Το μικτό περιθώριο ενισχύθηκε στο 52% από 46,9%, ενώ το λειτουργικό περιθώριο έφθασε το 29,2%.
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Οι αριθμοί της Fage International αποτυπώνουν το μέγεθος της αλλαγής. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν το 2025 κατά 19,1%, στα 898,2 εκατ. δολάρια από 753,9 εκατ. το 2024, όμως το πραγματικό άλμα καταγράφηκε στην κερδοφορία. Τα λειτουργικά κέρδη έφθασαν τα 261,9 εκατ. δολάρια, αυξημένα κατά περίπου 83%, και τα καθαρά κέρδη εκτινάχθηκαν στα 208 εκατ. δολάρια από 112,3 εκατ., καταγράφοντας αύξηση περίπου 85%. Το μικτό περιθώριο ενισχύθηκε στο 52% από 46,9%, ενώ το λειτουργικό περιθώριο έφθασε το 29,2%.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
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