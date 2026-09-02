ΦΑΓΕ: Πώς έφτασε μια ανάσα από τα 900 εκατ. δολάρια στα 100 χρόνια της

Το ρεκόρ πωλήσεων και κερδών, η αμερικανική «μηχανή» και ο ρόλος της Ελλάδας στην επόμενη μέρα - Οι επενδύσεις, το σχέδιο των 170 εκατ. δολαρίων στην Ολλανδία που μετατίθεται για το 2030 και οι κινήσεις της οικογένειας Φιλίππου