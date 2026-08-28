Μετοχές χρυσού: Ο Αύγουστος των ρεκόρ με άνοδο 43%, ξεπερνούν και τους πρωταθλητές των chips
Μετοχές χρυσού: Ο Αύγουστος των ρεκόρ με άνοδο 43%, ξεπερνούν και τους πρωταθλητές των chips
Ράλι-ρεκόρ 43% καταγράφουν τον Αύγουστο οι μετοχές των εταιρειών εξόρυξης χρυσού, ξεπερνώντας τις επιδόσεις των κατασκευαστών chips, καθώς η άνοδος του πολύτιμου μετάλλου στρέφει περισσότερους επενδυτές στον κλάδο διεθνώς
Eντυπωσιακό ράλι για τις μετοχές των εταιρειών εξόρυξης χρυσού, με την επίδοσή τους τον Αύγουστο να ξεπερνά ακόμη και τις καλύτερες μηνιαίες αποδόσεις που έχουν καταγράψει τα τελευταία χρόνια οι κατασκευαστές ημιαγωγών.
Ο παγκόσμιος δείκτης εταιρειών εξόρυξης χρυσού της MSCI έχει ενισχυθεί κατά 43% μέσα στον Αύγουστο και οδεύει προς τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο στην ιστορία του.
Ακόμη και στην καλύτερη φετινή τους περίοδο, οι μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών δεν κατάφεραν να κινηθούν με ανάλογους ρυθμούς. Ο παγκόσμιος δείκτης ημιαγωγών της MSCI και ο Philadelphia Semiconductor Index σημείωσαν την καλύτερη μηνιαία επίδοσή τους τον Απρίλιο, με άνοδο 27% και 38% αντίστοιχα.
Το ράλι των μεταλλευτικών εταιρειών απέκτησε ισχυρή δυναμική μετά την αιφνιδιαστική κίνηση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών νωρίτερα μέσα στον Αύγουστο να παρουσιάσει σχέδιο διεύρυνσης των επαναγορών κρατικών ομολόγων, με στόχο την αποκλιμάκωση του κόστους δανεισμού.
Η εξέλιξη έδωσε νέα ώθηση στο αποκαλούμενο «debasement trade», δηλαδή το επενδυτικό στοίχημα ότι νομίσματα όπως το δολάριο θα συνεχίσουν να χάνουν μέρος της αξίας τους, ωθώντας κεφάλαια σε εναλλακτικά περιουσιακά στοιχεία όπως ο χρυσός για την προστασία του πλούτου.
Διαβάστε περισσότερα στο NewMoney.
Ο παγκόσμιος δείκτης εταιρειών εξόρυξης χρυσού της MSCI έχει ενισχυθεί κατά 43% μέσα στον Αύγουστο και οδεύει προς τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο στην ιστορία του.
Ακόμη και στην καλύτερη φετινή τους περίοδο, οι μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών δεν κατάφεραν να κινηθούν με ανάλογους ρυθμούς. Ο παγκόσμιος δείκτης ημιαγωγών της MSCI και ο Philadelphia Semiconductor Index σημείωσαν την καλύτερη μηνιαία επίδοσή τους τον Απρίλιο, με άνοδο 27% και 38% αντίστοιχα.
Το ράλι των μεταλλευτικών εταιρειών απέκτησε ισχυρή δυναμική μετά την αιφνιδιαστική κίνηση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών νωρίτερα μέσα στον Αύγουστο να παρουσιάσει σχέδιο διεύρυνσης των επαναγορών κρατικών ομολόγων, με στόχο την αποκλιμάκωση του κόστους δανεισμού.
Η εξέλιξη έδωσε νέα ώθηση στο αποκαλούμενο «debasement trade», δηλαδή το επενδυτικό στοίχημα ότι νομίσματα όπως το δολάριο θα συνεχίσουν να χάνουν μέρος της αξίας τους, ωθώντας κεφάλαια σε εναλλακτικά περιουσιακά στοιχεία όπως ο χρυσός για την προστασία του πλούτου.
Διαβάστε περισσότερα στο NewMoney.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα