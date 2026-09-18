Αναβάθμισε την ελληνική οικονομία σε BBB+ η Scope Ratings, μία βαθμίδα πριν την κατηγορία Α

Η ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους από τη Scope δείχνει ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να καταγράφει σταθερή και ανθεκτική αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, η οποία στηρίζεται στα διατηρήσιμα πρωτογενή πλεονάσματα, τα οποία αναμένεται να διαμορφωθούν κατά μέσο όρο περίπου στο 3% του ΑΕΠ την περίοδο 2026-2031, στις ευνοϊκές συνθήκες μεταξύ ανάπτυξης και επιτοκίων, καθώς και στη θετική δομή του χρέους με συγκρατημένο κόστος εξυπηρέτησης.Σύμφωνα με το βασικό σενάριο της Scope, το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί από 145,7% του ΑΕΠ το 2025 σε περίπου 110% το 2031.Ωστόσο, η Scope εκτιμά ότι ο ρυθμός αποκλιμάκωσης του χρέους θα επιβραδυνθεί σταδιακά, καθώς ο ονομαστικός ρυθμός ανάπτυξης θα μετριάζεται, το κόστος δανεισμού θα επανέρχεται σε πιο φυσιολογικά επίπεδα και οι πιέσεις από τις δαπάνες που σχετίζονται με τη γήρανση του πληθυσμού θα γίνονται εντονότερες.Ως αποτέλεσμα, τα επίπεδα χρέους αναμένεται να παραμείνουν υψηλά σε σύγκριση με άλλες χώρες αντίστοιχης αξιολόγησης για μεγάλο χρονικό διάστημα, περιορίζοντας τη δημοσιονομική ευελιξία και καθιστώντας την Ελλάδα πιο ευάλωτη σε δυσμενείς εξωτερικές διαταραχές σε σχέση με χώρες υψηλότερης πιστοληπτικής βαθμίδας.Ένας ακόμη περιοριστικός παράγοντας για την αξιολόγηση αφορά το μέτριο αναπτυξιακό δυναμικό της Ελλάδας, το οποίο εκτιμάται περίπου στο 1,3%.Οι διαρθρωτικές προκλήσεις, όπως η γήρανση του πληθυσμού, τα χαμηλά επίπεδα παραγωγικότητας, οι περιορισμοί στην αγορά εργασίας και η περιορισμένη διαφοροποίηση της οικονομίας, εξακολουθούν να επιβαρύνουν τις μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές προοπτικές.Παρότι οι επενδύσεις έχουν επιταχυνθεί σημαντικά, με τη στήριξη των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, της αύξησης των άμεσων ξένων επενδύσεων (FDI) και της εφαρμογής μεταρρυθμίσεων, απαιτούνται περαιτέρω ενδείξεις ότι οι επενδύσεις αυτές θα δημιουργήσουν μόνιμα κέρδη παραγωγικότητας, θα ενισχύσουν την παραγωγική βάση της οικονομίας και θα αυξήσουν διατηρήσιμα τον δυνητικό ρυθμό ανάπτυξης.Τέλος, η εξωτερική θέση της Ελλάδας παραμένει σημαντικά ασθενέστερη από αυτή των περισσότερων χωρών με αντίστοιχη αξιολόγηση και εξακολουθεί να αποτελεί περιορισμό για την πιστοληπτική εικόνα της χώρας.Τα ελλείμματα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αναμένεται να παραμείνουν υψηλά, περίπου στο 5%-6% του ΑΕΠ μεσοπρόθεσμα, αντανακλώντας τα διαρθρωτικά χαμηλά επίπεδα εγχώριας αποταμίευσης, την ισχυρή ζήτηση εισαγωγών που συνδέεται με τις επενδύσεις και τη συνεχιζόμενη εξάρτηση από τις εισαγωγές ενέργειας.Ως αποτέλεσμα, η καθαρή διεθνής επενδυτική θέση της Ελλάδας (NIIP) παραμένει μεταξύ των ασθενέστερων στην Ευρωζώνη, στο -142% του ΑΕΠ το 2025, αντανακλώντας το μεγάλο απόθεμα εξωτερικών υποχρεώσεων.Η κατάσταση αυτή καθιστά την οικονομία περισσότερο εξαρτημένη από την εξωτερική χρηματοδότηση και πιο ευάλωτη σε δυσμενείς μεταβολές των συνθηκών χρηματοδότησης διεθνώς σε σχέση με χώρες υψηλότερης αξιολόγησης.Μια διατηρήσιμη μείωση του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών και μια σταδιακή βελτίωση της καθαρής διεθνούς επενδυτικής θέσης θα ενίσχυαν την εξωτερική ανθεκτικότητα της Ελλάδας και θα στήριζαν ένα ισχυρότερο πιστωτικό προφίλ μεσοπρόθεσμα.Πλέον, η προσοχή στρέφεται στις αμέσως επόμενες αξιολογήσεις των διεθνών οίκων, με τον κύκλο για το 2026 να ολοκληρώνεται στις 23 Οκτωβρίου με την Standard & Poor’s και στις 6 Νοεμβρίου με τη Fitch.