Αναβάθμισε την ελληνική οικονομία σε BBB+ η Scope Ratings, μία βαθμίδα πριν την κατηγορία Α
Αναβάθμισε την ελληνική οικονομία σε BBB+ η Scope Ratings, μία βαθμίδα πριν την κατηγορία Α
Στο υψηλότερο σκαλοπάτι της κατηγορίας BBB της επενδυτικής βαθμίδας ανεβαίνει η Ελλάδα μετά την αναβάθμιση της Scope Ratings σε BBB+, με το επόμενο ορόσημο να είναι η είσοδος στην κατηγορία Α - Παραμένει θετικό το outlook
Σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας σε BBB+ από BBB προχώρησε η Scope Ratings, διατηρώντας τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας σε θετικό επίπεδο.
Ο οίκος αξιολόγησης τοποθέτησε πλέον τη χώρα μας στο τρίτο και υψηλότερο σκαλοπάτι της κατηγορίας BBB της επενδυτικής βαθμίδας, απέχοντας μόλις μία βαθμίδα από την είσοδο στην κατηγορία Α, που αποτελεί το επόμενο ορόσημο για το πιστοληπτικό προφίλ της χώρας.
Σύμφωνα με το newmoney.gr, ο γερμανικός οίκος αξιολόγησης επιβραβεύει τη σημαντική πρόοδο που έχει καταγράψει η χώρα τα τελευταία χρόνια, με αιχμή τη συνεχιζόμενη αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, τη βελτίωση των δημοσιονομικών επιδόσεων και την ανθεκτική αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας.
Η νέα αναβάθμιση τοποθετεί την Ελλάδα ένα ακόμη βήμα υψηλότερα στην επενδυτική βαθμίδα και ενισχύει περαιτέρω το προφίλ της στις διεθνείς αγορές, σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα επιχειρεί να εδραιώσει τη θέση της ως αξιόπιστος επενδυτικός προορισμός.
Η απόφαση της Scope αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας στις διεθνείς αγορές, με το κόστος δανεισμού να παραμένει υψηλό, τις γεωπολιτικές εντάσεις να επηρεάζουν την οικονομική δραστηριότητα και τις ευρωπαϊκές οικονομίες να αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις.
Η αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας σε BBB+ ήρθε μετά και από την πρόσφατη θετική αξιολόγηση της DBRS, η οποία επιβεβαίωσε τη βαθμίδα BBB της Ελλάδας και αναβάθμισε τις προοπτικές σε θετικές, υπογραμμίζοντας τη δημοσιονομική πρόοδο και τη μείωση του χρέους.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει ο γερμανικός οίκος, η αναβάθμιση της αξιολόγησης της Ελλάδας σε BBB+ αντανακλά:
- Τη ραγδαία αποκλιμάκωση του λόγου δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ και την ενίσχυση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας, η οποία υποστηρίζεται από τα μεγάλα και διατηρήσιμα πρωτογενή πλεονάσματα, τις διαρθρωτικές βελτιώσεις στη φορολογική διοίκηση και συμμόρφωση, καθώς και το ιστορικό συνετής δημοσιονομικής διαχείρισης. Οι παράγοντες αυτοί έχουν ενισχύσει την ικανότητα του κράτους να δημιουργεί έσοδα και στηρίζουν τη συνέχιση της μείωσης του χρέους.
- Τη βελτίωση της ανθεκτικότητας της οικονομίας και των μεσοπρόθεσμων προοπτικών ανάπτυξης, η οποία στηρίζεται στη συνεχή εφαρμογή μεταρρυθμίσεων, στην ισχυρή επενδυτική δυναμική και στα σημαντικά επενδυτικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η Scope επισημαίνει ότι η Ελλάδα έχει υπεραποδώσει έναντι της ευρωζώνης τα τελευταία χρόνια, με ολοένα περισσότερες ενδείξεις ότι η οικονομία εμφανίζει ενισχυμένη ανθεκτικότητα, σε σχέση με την περίοδο πριν από την πανδημία.
Το βάρος του δημόσιου χρέους της Ελλάδας παραμένει μεταξύ των υψηλότερων στην Ευρωζώνη και εξακολουθεί να περιορίζει το πιστωτικό προφίλ της χώρας σε σύγκριση με χώρες υψηλότερης αξιολόγησης.
Ο οίκος αξιολόγησης τοποθέτησε πλέον τη χώρα μας στο τρίτο και υψηλότερο σκαλοπάτι της κατηγορίας BBB της επενδυτικής βαθμίδας, απέχοντας μόλις μία βαθμίδα από την είσοδο στην κατηγορία Α, που αποτελεί το επόμενο ορόσημο για το πιστοληπτικό προφίλ της χώρας.
Σύμφωνα με το newmoney.gr, ο γερμανικός οίκος αξιολόγησης επιβραβεύει τη σημαντική πρόοδο που έχει καταγράψει η χώρα τα τελευταία χρόνια, με αιχμή τη συνεχιζόμενη αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, τη βελτίωση των δημοσιονομικών επιδόσεων και την ανθεκτική αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας.
Η νέα αναβάθμιση τοποθετεί την Ελλάδα ένα ακόμη βήμα υψηλότερα στην επενδυτική βαθμίδα και ενισχύει περαιτέρω το προφίλ της στις διεθνείς αγορές, σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα επιχειρεί να εδραιώσει τη θέση της ως αξιόπιστος επενδυτικός προορισμός.
Η απόφαση της Scope αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας στις διεθνείς αγορές, με το κόστος δανεισμού να παραμένει υψηλό, τις γεωπολιτικές εντάσεις να επηρεάζουν την οικονομική δραστηριότητα και τις ευρωπαϊκές οικονομίες να αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις.
Η αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας σε BBB+ ήρθε μετά και από την πρόσφατη θετική αξιολόγηση της DBRS, η οποία επιβεβαίωσε τη βαθμίδα BBB της Ελλάδας και αναβάθμισε τις προοπτικές σε θετικές, υπογραμμίζοντας τη δημοσιονομική πρόοδο και τη μείωση του χρέους.
Οι λόγοι της αναβάθμισης
Ειδικότερα, όπως αναφέρει ο γερμανικός οίκος, η αναβάθμιση της αξιολόγησης της Ελλάδας σε BBB+ αντανακλά:
- Τη ραγδαία αποκλιμάκωση του λόγου δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ και την ενίσχυση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας, η οποία υποστηρίζεται από τα μεγάλα και διατηρήσιμα πρωτογενή πλεονάσματα, τις διαρθρωτικές βελτιώσεις στη φορολογική διοίκηση και συμμόρφωση, καθώς και το ιστορικό συνετής δημοσιονομικής διαχείρισης. Οι παράγοντες αυτοί έχουν ενισχύσει την ικανότητα του κράτους να δημιουργεί έσοδα και στηρίζουν τη συνέχιση της μείωσης του χρέους.
- Τη βελτίωση της ανθεκτικότητας της οικονομίας και των μεσοπρόθεσμων προοπτικών ανάπτυξης, η οποία στηρίζεται στη συνεχή εφαρμογή μεταρρυθμίσεων, στην ισχυρή επενδυτική δυναμική και στα σημαντικά επενδυτικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η Scope επισημαίνει ότι η Ελλάδα έχει υπεραποδώσει έναντι της ευρωζώνης τα τελευταία χρόνια, με ολοένα περισσότερες ενδείξεις ότι η οικονομία εμφανίζει ενισχυμένη ανθεκτικότητα, σε σχέση με την περίοδο πριν από την πανδημία.
Οι προκλήσεις για την ελληνική οικονομία
Το βάρος του δημόσιου χρέους της Ελλάδας παραμένει μεταξύ των υψηλότερων στην Ευρωζώνη και εξακολουθεί να περιορίζει το πιστωτικό προφίλ της χώρας σε σύγκριση με χώρες υψηλότερης αξιολόγησης.
Η ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους από τη Scope δείχνει ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να καταγράφει σταθερή και ανθεκτική αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, η οποία στηρίζεται στα διατηρήσιμα πρωτογενή πλεονάσματα, τα οποία αναμένεται να διαμορφωθούν κατά μέσο όρο περίπου στο 3% του ΑΕΠ την περίοδο 2026-2031, στις ευνοϊκές συνθήκες μεταξύ ανάπτυξης και επιτοκίων, καθώς και στη θετική δομή του χρέους με συγκρατημένο κόστος εξυπηρέτησης.
Σύμφωνα με το βασικό σενάριο της Scope, το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί από 145,7% του ΑΕΠ το 2025 σε περίπου 110% το 2031.
Ωστόσο, η Scope εκτιμά ότι ο ρυθμός αποκλιμάκωσης του χρέους θα επιβραδυνθεί σταδιακά, καθώς ο ονομαστικός ρυθμός ανάπτυξης θα μετριάζεται, το κόστος δανεισμού θα επανέρχεται σε πιο φυσιολογικά επίπεδα και οι πιέσεις από τις δαπάνες που σχετίζονται με τη γήρανση του πληθυσμού θα γίνονται εντονότερες.
Ως αποτέλεσμα, τα επίπεδα χρέους αναμένεται να παραμείνουν υψηλά σε σύγκριση με άλλες χώρες αντίστοιχης αξιολόγησης για μεγάλο χρονικό διάστημα, περιορίζοντας τη δημοσιονομική ευελιξία και καθιστώντας την Ελλάδα πιο ευάλωτη σε δυσμενείς εξωτερικές διαταραχές σε σχέση με χώρες υψηλότερης πιστοληπτικής βαθμίδας.
Ένας ακόμη περιοριστικός παράγοντας για την αξιολόγηση αφορά το μέτριο αναπτυξιακό δυναμικό της Ελλάδας, το οποίο εκτιμάται περίπου στο 1,3%.
Οι διαρθρωτικές προκλήσεις, όπως η γήρανση του πληθυσμού, τα χαμηλά επίπεδα παραγωγικότητας, οι περιορισμοί στην αγορά εργασίας και η περιορισμένη διαφοροποίηση της οικονομίας, εξακολουθούν να επιβαρύνουν τις μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές προοπτικές.
Παρότι οι επενδύσεις έχουν επιταχυνθεί σημαντικά, με τη στήριξη των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, της αύξησης των άμεσων ξένων επενδύσεων (FDI) και της εφαρμογής μεταρρυθμίσεων, απαιτούνται περαιτέρω ενδείξεις ότι οι επενδύσεις αυτές θα δημιουργήσουν μόνιμα κέρδη παραγωγικότητας, θα ενισχύσουν την παραγωγική βάση της οικονομίας και θα αυξήσουν διατηρήσιμα τον δυνητικό ρυθμό ανάπτυξης.
Τέλος, η εξωτερική θέση της Ελλάδας παραμένει σημαντικά ασθενέστερη από αυτή των περισσότερων χωρών με αντίστοιχη αξιολόγηση και εξακολουθεί να αποτελεί περιορισμό για την πιστοληπτική εικόνα της χώρας.
Τα ελλείμματα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αναμένεται να παραμείνουν υψηλά, περίπου στο 5%-6% του ΑΕΠ μεσοπρόθεσμα, αντανακλώντας τα διαρθρωτικά χαμηλά επίπεδα εγχώριας αποταμίευσης, την ισχυρή ζήτηση εισαγωγών που συνδέεται με τις επενδύσεις και τη συνεχιζόμενη εξάρτηση από τις εισαγωγές ενέργειας.
Ως αποτέλεσμα, η καθαρή διεθνής επενδυτική θέση της Ελλάδας (NIIP) παραμένει μεταξύ των ασθενέστερων στην Ευρωζώνη, στο -142% του ΑΕΠ το 2025, αντανακλώντας το μεγάλο απόθεμα εξωτερικών υποχρεώσεων.
Η κατάσταση αυτή καθιστά την οικονομία περισσότερο εξαρτημένη από την εξωτερική χρηματοδότηση και πιο ευάλωτη σε δυσμενείς μεταβολές των συνθηκών χρηματοδότησης διεθνώς σε σχέση με χώρες υψηλότερης αξιολόγησης.
Μια διατηρήσιμη μείωση του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών και μια σταδιακή βελτίωση της καθαρής διεθνούς επενδυτικής θέσης θα ενίσχυαν την εξωτερική ανθεκτικότητα της Ελλάδας και θα στήριζαν ένα ισχυρότερο πιστωτικό προφίλ μεσοπρόθεσμα.
Πλέον, η προσοχή στρέφεται στις αμέσως επόμενες αξιολογήσεις των διεθνών οίκων, με τον κύκλο για το 2026 να ολοκληρώνεται στις 23 Οκτωβρίου με την Standard & Poor’s και στις 6 Νοεμβρίου με τη Fitch.
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Σύμφωνα με το βασικό σενάριο της Scope, το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί από 145,7% του ΑΕΠ το 2025 σε περίπου 110% το 2031.
Ωστόσο, η Scope εκτιμά ότι ο ρυθμός αποκλιμάκωσης του χρέους θα επιβραδυνθεί σταδιακά, καθώς ο ονομαστικός ρυθμός ανάπτυξης θα μετριάζεται, το κόστος δανεισμού θα επανέρχεται σε πιο φυσιολογικά επίπεδα και οι πιέσεις από τις δαπάνες που σχετίζονται με τη γήρανση του πληθυσμού θα γίνονται εντονότερες.
Ως αποτέλεσμα, τα επίπεδα χρέους αναμένεται να παραμείνουν υψηλά σε σύγκριση με άλλες χώρες αντίστοιχης αξιολόγησης για μεγάλο χρονικό διάστημα, περιορίζοντας τη δημοσιονομική ευελιξία και καθιστώντας την Ελλάδα πιο ευάλωτη σε δυσμενείς εξωτερικές διαταραχές σε σχέση με χώρες υψηλότερης πιστοληπτικής βαθμίδας.
Ένας ακόμη περιοριστικός παράγοντας για την αξιολόγηση αφορά το μέτριο αναπτυξιακό δυναμικό της Ελλάδας, το οποίο εκτιμάται περίπου στο 1,3%.
Οι διαρθρωτικές προκλήσεις, όπως η γήρανση του πληθυσμού, τα χαμηλά επίπεδα παραγωγικότητας, οι περιορισμοί στην αγορά εργασίας και η περιορισμένη διαφοροποίηση της οικονομίας, εξακολουθούν να επιβαρύνουν τις μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές προοπτικές.
Παρότι οι επενδύσεις έχουν επιταχυνθεί σημαντικά, με τη στήριξη των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, της αύξησης των άμεσων ξένων επενδύσεων (FDI) και της εφαρμογής μεταρρυθμίσεων, απαιτούνται περαιτέρω ενδείξεις ότι οι επενδύσεις αυτές θα δημιουργήσουν μόνιμα κέρδη παραγωγικότητας, θα ενισχύσουν την παραγωγική βάση της οικονομίας και θα αυξήσουν διατηρήσιμα τον δυνητικό ρυθμό ανάπτυξης.
Τέλος, η εξωτερική θέση της Ελλάδας παραμένει σημαντικά ασθενέστερη από αυτή των περισσότερων χωρών με αντίστοιχη αξιολόγηση και εξακολουθεί να αποτελεί περιορισμό για την πιστοληπτική εικόνα της χώρας.
Τα ελλείμματα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αναμένεται να παραμείνουν υψηλά, περίπου στο 5%-6% του ΑΕΠ μεσοπρόθεσμα, αντανακλώντας τα διαρθρωτικά χαμηλά επίπεδα εγχώριας αποταμίευσης, την ισχυρή ζήτηση εισαγωγών που συνδέεται με τις επενδύσεις και τη συνεχιζόμενη εξάρτηση από τις εισαγωγές ενέργειας.
Ως αποτέλεσμα, η καθαρή διεθνής επενδυτική θέση της Ελλάδας (NIIP) παραμένει μεταξύ των ασθενέστερων στην Ευρωζώνη, στο -142% του ΑΕΠ το 2025, αντανακλώντας το μεγάλο απόθεμα εξωτερικών υποχρεώσεων.
Η κατάσταση αυτή καθιστά την οικονομία περισσότερο εξαρτημένη από την εξωτερική χρηματοδότηση και πιο ευάλωτη σε δυσμενείς μεταβολές των συνθηκών χρηματοδότησης διεθνώς σε σχέση με χώρες υψηλότερης αξιολόγησης.
Μια διατηρήσιμη μείωση του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών και μια σταδιακή βελτίωση της καθαρής διεθνούς επενδυτικής θέσης θα ενίσχυαν την εξωτερική ανθεκτικότητα της Ελλάδας και θα στήριζαν ένα ισχυρότερο πιστωτικό προφίλ μεσοπρόθεσμα.
Πλέον, η προσοχή στρέφεται στις αμέσως επόμενες αξιολογήσεις των διεθνών οίκων, με τον κύκλο για το 2026 να ολοκληρώνεται στις 23 Οκτωβρίου με την Standard & Poor’s και στις 6 Νοεμβρίου με τη Fitch.
Διαβάστε περισσότερα από το newmoney.gr εδώ
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