Επιφυλακτική η Wall Street: Στο επίκεντρο οι αποδόσεις των ομολόγων, το δεκαετές ξεπέρασε το 5%

Η αμερικανική αγορά βρέθηκε αντιμέτωπη με νέο κύμα μεταβλητότητας, καθώς η απόδοση του 10ετούς ξεπέρασε και πάλι το 5%, ενώ η λήξη options ύψους 7 τρισ. δολαρίων κράτησε νευρικούς τους επενδυτές