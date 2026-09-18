Ψήφος εμπιστοσύνης από τη Moody's, αναβάθμισε το outlook της ελληνικής οικονομίας σε «θετικό»
Ψήφος εμπιστοσύνης από τη Moody's, αναβάθμισε το outlook της ελληνικής οικονομίας σε «θετικό»
«Η Ελλάδα αναβαθμίζεται σήμερα δύο φορές, από δύο διαφορετικούς διεθνείς οίκους αξιολόγησης, σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται, και αυτό έχει τεράστια αξία» σχολίασε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών - Ο «σκληρός» αμερικανικός οίκος αναγνωρίζει τη δημοσιονομική πρόοδο, τη μείωση του χρέους και την ανθεκτικότητα της οικονομίας
Η Moody’s προχώρησε σε αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας, στέλνοντας ένα νέο θετικό μήνυμα για την πορεία της χώρας και την προσπάθεια περαιτέρω βελτίωσης της πιστοληπτικής της εικόνας.
Η απόφαση του αμερικανικού οίκου για αναβάθμιση του outlook από «σταθερό» σε «θετικό», με αμετάβλητη βαθμολογία στο Baa3, έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της κρίσης χρέους και βρίσκεται πλέον στη διαδικασία ενίσχυσης της θέσης της στις διεθνείς αγορές.
Η Moody’s αναγνωρίζει τη σημαντική βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών, τη συνεχή αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, τη διατήρηση υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων και τη βελτίωση της εικόνας του τραπεζικού συστήματος. Παράλληλα, θετικά αξιολογούνται η πορεία των επενδύσεων, η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και η βελτίωση του τραπεζικού τομέα.
Όπως παρατηρεί το newmoney.gr, αναβάθμιση του outlook έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Moody’s παρέμενε μέχρι σήμερα ο πιο επιφυλακτικός μεταξύ των μεγάλων οίκων αξιολόγησης, διατηρώντας την Ελλάδα στη βαθμίδα Baa3, στο πρώτο σκαλοπάτι της επενδυτικής κατηγορίας.
Η κίνηση έρχεται μετά και την πρόσφατη αξιολόγηση της DBRS, η οποία επιβεβαίωσε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας στη βαθμίδα BBB και αναβάθμισε τις προοπτικές σε θετικές, επικαλούμενη τη δημοσιονομική βελτίωση και την πορεία αποκλιμάκωσης του χρέους.
Παρά τη θετική εξέλιξη, οι διεθνείς πιέσεις παραμένουν στο επίκεντρο, καθώς η ενεργειακή αβεβαιότητα, οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη αποτελούν παράγοντες που παρακολουθούν στενά οι αγορές.
Ο κύκλος των αξιολογήσεων του 2026 για την ελληνική οικονομία θα ολοκληρωθεί στις 23 Οκτωβρίου με την ετυμηγορία της Standard & Poor’s και στις 6 Νοεμβρίου με την αξιολόγηση της Fitch.
Η Moody’s Ratings ανακοίνωσε ότι μεταβάλλει τις προοπτικές (outlook) της αξιολόγησης της κυβέρνησης της Ελλάδας σε θετικές από σταθερές και επιβεβαιώνει τις μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις του εκδότη και του ανώτερου μη εξασφαλισμένου χρέους στη βαθμίδα Baa3.
Παράλληλα, επιβεβαίωσε τις αξιολογήσεις των προγραμμάτων ανώτερου μη εξασφαλισμένου χρέους σε ξένο νόμισμα (shelf και MTN programme) στη βαθμίδα (P)Baa3, καθώς και την αξιολόγηση άλλων βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα στη βαθμίδα (P)P-3.
Η αλλαγή των προοπτικών σε θετικές αντανακλά τους ανοδικούς κινδύνους για το πιστωτικό προφίλ της Ελλάδας. Υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις ότι η συνεχιζόμενη προσήλωση των ελληνικών αρχών στις διαρθρωτικές οικονομικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις αποδίδει καρπούς, ενισχύοντας την οικονομική και δημοσιονομική ανθεκτικότητα σε βαθμό που μπορεί να υπερβεί τις τρέχουσες εκτιμήσεις της Moody’s.
Η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε, με τη σειρά της, να οδηγήσει σε βελτίωση των διαρθρωτικών ρυθμών ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Επιπλέον, η μεγαλύτερη ανθεκτικότητα θα ενίσχυε τη δυνατότητα της κυβέρνησης να διατηρήσει τη μακροχρόνια διαδικασία μείωσης του χρέους, μεταξύ άλλων μέσω της συνέχισης των πρόωρων αποπληρωμών μέρους του χρέους που δημιουργήθηκε κατά την περίοδο της κρίσης.
Οι θετικές προοπτικές αντικατοπτρίζουν επίσης την αυξανόμενη —αν και όχι ακόμη πλήρως διασφαλισμένη— εμπιστοσύνη ότι τα πρόσφατα δημοσιονομικά κέρδη, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής συναίνεσης υπέρ της διατήρησης της πορείας αποκλιμάκωσης του χρέους, θα αποδειχθούν διατηρήσιμα ακόμη και μέσα από τις διακυμάνσεις του οικονομικού κύκλου.
Η απόφαση του αμερικανικού οίκου για αναβάθμιση του outlook από «σταθερό» σε «θετικό», με αμετάβλητη βαθμολογία στο Baa3, έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της κρίσης χρέους και βρίσκεται πλέον στη διαδικασία ενίσχυσης της θέσης της στις διεθνείς αγορές.
Η Moody’s αναγνωρίζει τη σημαντική βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών, τη συνεχή αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, τη διατήρηση υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων και τη βελτίωση της εικόνας του τραπεζικού συστήματος. Παράλληλα, θετικά αξιολογούνται η πορεία των επενδύσεων, η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και η βελτίωση του τραπεζικού τομέα.
Όπως παρατηρεί το newmoney.gr, αναβάθμιση του outlook έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Moody’s παρέμενε μέχρι σήμερα ο πιο επιφυλακτικός μεταξύ των μεγάλων οίκων αξιολόγησης, διατηρώντας την Ελλάδα στη βαθμίδα Baa3, στο πρώτο σκαλοπάτι της επενδυτικής κατηγορίας.
Η κίνηση έρχεται μετά και την πρόσφατη αξιολόγηση της DBRS, η οποία επιβεβαίωσε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας στη βαθμίδα BBB και αναβάθμισε τις προοπτικές σε θετικές, επικαλούμενη τη δημοσιονομική βελτίωση και την πορεία αποκλιμάκωσης του χρέους.
Παρά τη θετική εξέλιξη, οι διεθνείς πιέσεις παραμένουν στο επίκεντρο, καθώς η ενεργειακή αβεβαιότητα, οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη αποτελούν παράγοντες που παρακολουθούν στενά οι αγορές.
Ο κύκλος των αξιολογήσεων του 2026 για την ελληνική οικονομία θα ολοκληρωθεί στις 23 Οκτωβρίου με την ετυμηγορία της Standard & Poor’s και στις 6 Νοεμβρίου με την αξιολόγηση της Fitch.
Το σκεπτικό της απόφασης
Η Moody’s Ratings ανακοίνωσε ότι μεταβάλλει τις προοπτικές (outlook) της αξιολόγησης της κυβέρνησης της Ελλάδας σε θετικές από σταθερές και επιβεβαιώνει τις μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις του εκδότη και του ανώτερου μη εξασφαλισμένου χρέους στη βαθμίδα Baa3.
Παράλληλα, επιβεβαίωσε τις αξιολογήσεις των προγραμμάτων ανώτερου μη εξασφαλισμένου χρέους σε ξένο νόμισμα (shelf και MTN programme) στη βαθμίδα (P)Baa3, καθώς και την αξιολόγηση άλλων βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα στη βαθμίδα (P)P-3.
Η αλλαγή των προοπτικών σε θετικές αντανακλά τους ανοδικούς κινδύνους για το πιστωτικό προφίλ της Ελλάδας. Υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις ότι η συνεχιζόμενη προσήλωση των ελληνικών αρχών στις διαρθρωτικές οικονομικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις αποδίδει καρπούς, ενισχύοντας την οικονομική και δημοσιονομική ανθεκτικότητα σε βαθμό που μπορεί να υπερβεί τις τρέχουσες εκτιμήσεις της Moody’s.
Η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε, με τη σειρά της, να οδηγήσει σε βελτίωση των διαρθρωτικών ρυθμών ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Επιπλέον, η μεγαλύτερη ανθεκτικότητα θα ενίσχυε τη δυνατότητα της κυβέρνησης να διατηρήσει τη μακροχρόνια διαδικασία μείωσης του χρέους, μεταξύ άλλων μέσω της συνέχισης των πρόωρων αποπληρωμών μέρους του χρέους που δημιουργήθηκε κατά την περίοδο της κρίσης.
Οι θετικές προοπτικές αντικατοπτρίζουν επίσης την αυξανόμενη —αν και όχι ακόμη πλήρως διασφαλισμένη— εμπιστοσύνη ότι τα πρόσφατα δημοσιονομικά κέρδη, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής συναίνεσης υπέρ της διατήρησης της πορείας αποκλιμάκωσης του χρέους, θα αποδειχθούν διατηρήσιμα ακόμη και μέσα από τις διακυμάνσεις του οικονομικού κύκλου.
Η επιβεβαίωση των αξιολογήσεων Baa3 της Ελλάδας αντανακλά το ισχυρό ιστορικό μεταρρυθμίσεων της χώρας, τους διαρθρωτικά ευνοϊκούς δείκτες δυνατότητας εξυπηρέτησης του χρέους και τις σημαντικές βελτιώσεις στα δημόσια οικονομικά.
Παράλληλα, η αξιολόγηση λαμβάνει υπόψη και τις διαρθρωτικές προκλήσεις που εξακολουθούν να επιβαρύνουν το πιστωτικό προφίλ της χώρας, όπως το ακόμη υψηλό δημόσιο χρέος, οι μεγάλες εξωτερικές ανισορροπίες, η περιορισμένη αύξηση της παραγωγικότητας και το σημαντικό απόθεμα προβληματικού χρέους εκτός του τραπεζικού συστήματος, το οποίο επιβαρύνει νοικοκυριά και επιχειρήσεις με υψηλό δανεισμό.
Τα ανώτατα όρια χώρας (country ceilings) για την Ελλάδα σε τοπικό και ξένο νόμισμα παραμένουν αμετάβλητα στη βαθμίδα Aa3.
Για τις χώρες της Ευρωζώνης, η διαφορά έξι βαθμίδων μεταξύ του ανώτατου ορίου σε τοπικό νόμισμα και της αξιολόγησης του εκδότη σε τοπικό νόμισμα, καθώς και η μηδενική διαφορά μεταξύ του ανώτατου ορίου σε τοπικό και ξένο νόμισμα, αποτελούν τη συνήθη πρακτική. Αυτό αντανακλά τα οφέλη από το ισχυρό κοινό θεσμικό, νομικό και κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωζώνης, καθώς και τη στήριξη ρευστότητας και τους άλλους μηχανισμούς διαχείρισης κρίσεων.
Αντανακλά επίσης την εκτίμηση της Moody’s ότι ο κίνδυνος εξόδου από την Ευρωζώνη είναι αμελητέος.
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Παράλληλα, η αξιολόγηση λαμβάνει υπόψη και τις διαρθρωτικές προκλήσεις που εξακολουθούν να επιβαρύνουν το πιστωτικό προφίλ της χώρας, όπως το ακόμη υψηλό δημόσιο χρέος, οι μεγάλες εξωτερικές ανισορροπίες, η περιορισμένη αύξηση της παραγωγικότητας και το σημαντικό απόθεμα προβληματικού χρέους εκτός του τραπεζικού συστήματος, το οποίο επιβαρύνει νοικοκυριά και επιχειρήσεις με υψηλό δανεισμό.
Τα ανώτατα όρια χώρας (country ceilings) για την Ελλάδα σε τοπικό και ξένο νόμισμα παραμένουν αμετάβλητα στη βαθμίδα Aa3.
Για τις χώρες της Ευρωζώνης, η διαφορά έξι βαθμίδων μεταξύ του ανώτατου ορίου σε τοπικό νόμισμα και της αξιολόγησης του εκδότη σε τοπικό νόμισμα, καθώς και η μηδενική διαφορά μεταξύ του ανώτατου ορίου σε τοπικό και ξένο νόμισμα, αποτελούν τη συνήθη πρακτική. Αυτό αντανακλά τα οφέλη από το ισχυρό κοινό θεσμικό, νομικό και κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωζώνης, καθώς και τη στήριξη ρευστότητας και τους άλλους μηχανισμούς διαχείρισης κρίσεων.
Αντανακλά επίσης την εκτίμηση της Moody’s ότι ο κίνδυνος εξόδου από την Ευρωζώνη είναι αμελητέος.
Διαβάστε περισσότερα από το newmoney.gr εδώ
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