Ψήφος εμπιστοσύνης από τη Moody's, αναβάθμισε το outlook της ελληνικής οικονομίας σε «θετικό»

Η επιβεβαίωση των αξιολογήσεων Baa3 της Ελλάδας αντανακλά το ισχυρό ιστορικό μεταρρυθμίσεων της χώρας, τους διαρθρωτικά ευνοϊκούς δείκτες δυνατότητας εξυπηρέτησης του χρέους και τις σημαντικές βελτιώσεις στα δημόσια οικονομικά.Παράλληλα, η αξιολόγηση λαμβάνει υπόψη και τις διαρθρωτικές προκλήσεις που εξακολουθούν να επιβαρύνουν το πιστωτικό προφίλ της χώρας, όπως το ακόμη υψηλό δημόσιο χρέος, οι μεγάλες εξωτερικές ανισορροπίες, η περιορισμένη αύξηση της παραγωγικότητας και το σημαντικό απόθεμα προβληματικού χρέους εκτός του τραπεζικού συστήματος, το οποίο επιβαρύνει νοικοκυριά και επιχειρήσεις με υψηλό δανεισμό.Τα ανώτατα όρια χώρας (country ceilings) για την Ελλάδα σε τοπικό και ξένο νόμισμα παραμένουν αμετάβλητα στη βαθμίδα Aa3.Για τις χώρες της Ευρωζώνης, η διαφορά έξι βαθμίδων μεταξύ του ανώτατου ορίου σε τοπικό νόμισμα και της αξιολόγησης του εκδότη σε τοπικό νόμισμα, καθώς και η μηδενική διαφορά μεταξύ του ανώτατου ορίου σε τοπικό και ξένο νόμισμα, αποτελούν τη συνήθη πρακτική. Αυτό αντανακλά τα οφέλη από το ισχυρό κοινό θεσμικό, νομικό και κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωζώνης, καθώς και τη στήριξη ρευστότητας και τους άλλους μηχανισμούς διαχείρισης κρίσεων.Αντανακλά επίσης την εκτίμηση της Moody’s ότι ο κίνδυνος εξόδου από την Ευρωζώνη είναι αμελητέος.