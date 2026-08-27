Καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου: Η «φόρμουλα» για την επανεκκίνηση του GSI και ο ρόλος της γαλλικής Meridiam

Η Meridiam στο επίκεντρο της νέας «φόρμουλας»

Σε τροχιά επανεκκίνησης επιχειρεί να εισέλθει ο Great Sea Interconnector (GSI) , με την ενισχυμένη παρουσία της γαλλικήςνα διαμορφώνει νέα δεδομένα γύρω από την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου και την Αθήνα να στέλνει παράλληλα σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι το έργο θα προχωρήσει με βάση το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας.Στο επίκεντρο των επόμενων κινήσεων βρίσκονται η ολοκλήρωση των θαλάσσιων ερευνών και των βυθομετρήσεων, η επιλογή του σχήματος που θα αναλάβει τις εργασίες και, στη συνέχεια, η έκδοση της απαραίτητης NAVTEX από τις ελληνικές Αρχές. Πρόκειται για τα βήματα που θα επιτρέψουν να οριστικοποιηθεί η όδευση του καλωδίου στο τμήμα που απομένει και να περάσει το έργο από τη φάση των σχεδιασμών στην επιχειρησιακή υλοποίηση.Η συγκεκριμένη φάση αποκτά αυξημένη γεωπολιτική σημασία, καθώς το υπόλοιπο των ερευνών αφορά και τη θαλάσσια περιοχή νότια της Κάσου. Η Άγκυρα επαναφέρει την απαίτησή της να ενημερώνεται για έρευνες σε περιοχές τις οποίες θεωρεί ότι εμπίπτουν στη δική της υφαλοκρηπίδα, ενώ η Αθήνα απορρίπτει αυτή την προσέγγιση και διαμηνύει ότι για έργα αυτού του χαρακτήρα δεν απαιτείται τουρκική άδεια.

Κομβικό στοιχείο των εξελίξεων αποτελεί η ενεργότερη εμπλοκή της Meridiam. Σύμφωνα με την «Καθημερινή» η γαλλική εταιρεία αναμένεται να αποκτήσει κεντρικό ρόλο στις επόμενες κινήσεις και να ενημερώσει με επιστολή τις χώρες της περιοχής, μεταξύ των οποίων την Ελλάδα και την Τουρκία, για τις εργασίες που απαιτούνται προκειμένου να συνεχιστεί η υλοποίηση του GSI.



Η νέα πραγματικότητα δημιουργεί διαφορετική επιχειρησιακή αλλά και γεωπολιτική βάση για το έργο. Η Γαλλία αποκτά ισχυρότερο αποτύπωμα σε ένα project που θεωρείται στρατηγικής σημασίας για την ευρωπαϊκή ενεργειακή αρχιτεκτονική, καθώς φιλοδοξεί να τερματίσει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και, σε πλήρη ανάπτυξη, να δημιουργήσει ενεργειακή γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Ανατολικής Μεσογείου.



Στο ίδιο πλαίσιο, ο ΑΔΜΗΕ εξακολουθεί να έχει την τεχνική ηγεσία του έργου και την ευθύνη για τη λειτουργία της διασύνδεσης μετά την ηλέκτρισή της, ενώ το επενδυτικό σκέλος αποκτά πλέον εντονότερο γαλλικό χαρακτήρα.



Η Meridiam διαθέτει εμπειρία από μεγάλα έργα ηλεκτρικών διασυνδέσεων στην Ευρώπη, μεταξύ των οποίων το NeuConnect, που συνδέει ηλεκτρικά το Ηνωμένο Βασίλειο με τη Γερμανία.

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