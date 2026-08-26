Άμυνα: Οι ελληνικές εισηγμένες που διεκδικούν μερίδιο από τη νέα μεγάλη πίτα στα εξοπλιστικά

Η νέα εποχή των εξοπλιστικών προγραμμάτων που θα φτάσουν σε βάθος δεκαετίας τα 30 δισ. ευρώ αλλά και η απόφαση της Ευρώπης να επανεξοπλιστεί δεν φέρνει ευκαιρίες μόνο για τις παραδοσιακές αμυντικές βιομηχανίες. Δημιουργεί έναν ευρύτερο κύκλο δραστηριότητας, στον οποίο μπορούν να συμμετάσχουν κατασκευαστικοί όμιλοι, εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι και επιχειρήσεις με τεχνογνωσία σε κρίσιμες υποδομές, κυβερνοασφάλεια, δίκτυα και διαχείριση δεδομένων.Το μέγεθος της ευκαιρίας γίνεται ακόμη πιο σαφές αν συνυπολογιστεί ότι τα εξοπλιστικά προγράμματα της «Ατζέντας 2030» κινούνται σε επίπεδα άνω των 25 δισ. ευρώ. Μόνο μια συμμετοχή 25% αντιστοιχεί θεωρητικά σε ένα οικονομικό αντικείμενο της τάξης των 6,25 δισ. ευρώ σε βάθος χρόνου – ποσό που, εφόσον μετατραπεί σε πραγματικό βιομηχανικό έργο, μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα για την ελληνική αμυντική παραγωγή.Αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα για το ελληνικό Χρηματιστήριο. Καθώς τα εξοπλιστικά προγράμματα της επόμενης περιόδου και σε επίπεδο χώρας άλλα και πανευρωπαϊκά θα κινηθούν σε επίπεδα τρισεκατομμυρίων ευρώ, η απαίτηση για μεγαλύτερη ελληνική προστιθέμενη αξία ανοίγει τον δρόμο σε εισηγμένες εταιρείες να διεκδικήσουν συμβάσεις, συμπαραγωγές και συμμετοχή στις διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού.Metlen: Το βιομηχανικό στοίχημαΣτην πρώτη γραμμή βρίσκεται η Metlen, η οποία έχει επενδύσει συστηματικά στη δημιουργία αμυντικού παραγωγικού αποτυπώματος. Μέσω της M Technologies, ο όμιλος αναπτύσσει στον Βόλο ένα ολοκληρωμένο αμυντικό hub, με παραγωγικές δυνατότητες που μπορούν να υποστηρίξουν προγράμματα χερσαίων και ναυτικών συστημάτων.Η εταιρεία έχει ήδη σημαντική εμπειρία σε αμυντικές κατασκευές, ενώ η συνεργασία της με τη Naval Group για έργα φρεγατών και υποβρυχίων ενισχύει τη δυνατότητά της να διεκδικήσει μεγαλύτερο ρόλο στα νέα ελληνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. Το ζητούμενο πλέον είναι η μετάβαση από τον ρόλο του βιομηχανικού προμηθευτή σε μεγαλύτερη συμμετοχή στην παραγωγή και ολοκλήρωση αμυντικών συστημάτων.Theon: Η ελληνική τεχνολογία που έχει διεθνοποιηθείΗ Theon International εισηγμένη στο euronext του Άμστερνταμ αποτελεί ήδη διεθνή παίκτη στα ηλεκτροοπτικά συστήματα, στη νυχτερινή όραση και στις θερμικές τεχνολογίες. Η εταιρεία έχει χτίσει σημαντική παρουσία στο εξωτερικό και συνεργάζεται με μεγάλους ευρωπαϊκούς αμυντικούς ομίλους.Τον Ιούνιο του 2026 ανακοίνωσε νέες παραγγελίες περίπου 70 εκατ. ευρώ, μεταξύ άλλων από τη Rheinmetall για το γερμανικό πρόγραμμα Future Soldier, ενώ η συμφωνία για το σύστημα PHYLAX διευρύνει το πεδίο δραστηριότητας σε ηλεκτροοπτικές εφαρμογές για οχήματα μάχης.Η THEON βρίσκεται έτσι σε θέση να επωφεληθεί όχι μόνο από τα ελληνικά εξοπλιστικά, αλλά κυρίως από την ευρωπαϊκή άνοδο των αμυντικών δαπανών.ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Από τις υποδομές στην άμυνα και το διάστημαΙδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία έχει ενισχύσει το αποτύπωμά της στον χώρο της άμυνας και των κρίσιμων υποδομών.

Η συνεργασία με την Airbus Space & Defence αφορά την ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων στην Ελλάδα στους τομείς των στρατιωτικών δορυφορικών επικοινωνιών και της ανθεκτικότητας κρίσιμων υποδομών, με επίκεντρο και το Πρόγραμμα Στρατιωτικών Δορυφόρων.Παράλληλα, η στρατηγική συμφωνία με τη Rheinmetall, που βασίζεται στο MoU του 2025, συνδυάζει τις δυνατότητες της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε υποδομές, ενέργεια και σύνθετα βιομηχανικά έργα με την τεχνογνωσία της γερμανικής εταιρείας στα επίγεια αμυντικά συστήματα.Για τον όμιλο, η άμυνα εξελίσσεται έτσι σε προέκταση της δραστηριότητάς του στις κρίσιμες υποδομές, την ενέργεια και πλέον το διάστημα.Motor Oil: Το ενεργειακό «άνοιγμα» στην άμυναΣτο νέο αμυντικό οικοσύστημα εισέρχεται και η Motor Oil, σηματοδοτώντας το ενδιαφέρον μεγάλων ενεργειακών ομίλων για μια αγορά που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν αρκετά μακριά από τον πυρήνα της δραστηριότητάς τους. Η Motor Oil, μέσω της IREON Ventures, συμμετείχε στην αύξηση κεφαλαίου ύψους 80 εκατ. ευρώ του EFA Group, μαζί με την EOS Capital Partners, αποκτώντας στρατηγική θέση σε έναν από τους σημαντικότερους ελληνικούς ομίλους αμυντικής τεχνολογίας.ΟΤΕ: όταν η άμυνα γίνεται dataΗ είσοδος του ΟΤΕ σε έργο του ΝΑΤΟ δείχνει πόσο αλλάζει η έννοια των αμυντικών υποδομών.Ο όμιλος εξασφάλισε, την πρώτη του σύμβαση για υποδομές data center του ΝΑΤΟ, ύψους περίπου 45 εκατ. ευρώ. Το έργο συνδέεται με τη δραστηριότητα της NATO Communications and Information Agency (NCIA).Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει έναν νέο χώρο ανάπτυξης για τις ελληνικές εισηγμένες, καθώς οι μελλοντικές αμυντικές δαπάνες θα αφορούν όλο και περισσότερο data centers, ασφαλή δίκτυα, cloud υποδομές, κυβερνοασφάλεια και διαχείριση δεδομένων.Mevaco: Από τις μεταλλικές κατασκευές στις φρεγάτες BelharraΣτον αμυντικό χάρτη των εισηγμένων έχει ενισχύσει αισθητά τη θέση της και η Mevaco, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της στις μεταλλικές κατασκευές ακριβείας και στα μηχανολογικά υποσυστήματα. Η εταιρεία έχει συνάψει συμφωνία-πλαίσιο με τη Naval Group για το πρόγραμμα των φρεγατών FDI HN (Belharra) του Πολεμικού Ναυτικού, έχοντας επιλεγεί ως βασικός ελληνικός προμηθευτής για μηχανικά συστήματα και μεταλλικό εξοπλισμό. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Mevaco έχει αναλάβει την κατασκευή τμημάτων του ιστού, του κύτους και κινητού εξοπλισμού των φρεγατών, ενώ έχει ήδη παραδώσει τα πρώτα μεταλλικά υποσυστήματα.Η εταιρεία συνεργάζεται επίσης με την Intracom Defense σε εξαγωγικά προγράμματα των Patrion και υλοποιεί νέα επένδυση για σημαντική ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητάς της στον αμυντικό τομέα.Η νέα γενιά των τεχνολογικών εισηγμένωνΣτο ίδιο οικοσύστημα μπορεί να ενταχθεί και η Qualco Group, η οποία σε συνεργασία με τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά και την Olympic Marine υπέγραψε μνημόνιο για τη μελέτη, ανάπτυξη, παραγωγή και επίδειξη μη επανδρωμένου αυτόνομου σκάφους επιφανείας πολλαπλών ρόλων.Η συνεργασία συνδυάζει τη ναυπηγική τεχνογνωσία του Σκαραμαγκά με την τεχνολογία λογισμικού και τεχνητής νοημοσύνης της Qualco και την εμπειρία της Olympic Marine στα σύνθετα υλικά. Για την εισηγμένη, η κίνηση σηματοδοτεί τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε AI, λογισμικό και data προς τον χώρο των αυτόνομων αμυντικών συστημάτων.Αντίστοιχο ενδιαφέρον παρουσιάζει η Space Hellas, με δραστηριότητα στις τηλεπικοινωνίες, την πληροφορική, την ασφάλεια και τις ολοκληρωμένες ψηφιακές λύσεις, ενώ εταιρείες όπως η Profile και η Quest Holdings μπορούν να διεκδικήσουν ρόλο σε έργα λογισμικού, κυβερνοασφάλειας, τεχνητής νοημοσύνης και υποδομών δεδομένων.Το νέο τοπίο δημιουργεί, επομένως, μια πολύ ευρύτερη αλυσίδα από αυτήν που παραδοσιακά συνδεόταν με την άμυνα. Από τις ηλεκτροοπτικές τεχνολογίες και τα drones μέχρι τα data centers, τα δορυφορικά συστήματα και το λογισμικό, οι ευκαιρίες πολλαπλασιάζονται.Το μεγάλο στοίχημα για το ΧρηματιστήριοΗ νέα γενιά των εξοπλιστικών μπορεί να δημιουργήσει έναν διαφορετικό «χάρτη» στο ελληνικό Χρηματιστήριο. Δίπλα στις εταιρείες που κατασκευάζουν αμυντικά συστήματα εμφανίζονται πλέον όμιλοι που παρέχουν ηλεκτροοπτικά, λογισμικό, τηλεπικοινωνίες, δορυφορικές επικοινωνίες, data centers, κυβερνοασφάλεια και κρίσιμες υποδομές.Το ζητούμενο δεν είναι μόνο πόσα δισεκατομμύρια θα δαπανήσει η Ελλάδα για την άμυνά της, αλλά πόσο από αυτό το ποσό θα μετατραπεί σε παραγωγή, τεχνογνωσία, επενδύσεις και παραγγελίες για ελληνικές επιχειρήσεις.Θα δούμε και νέες αμυντικές εισηγμένες;Και δεν αποκλείεται η διεύρυνση αυτή να φέρει και νέες αμυντικές εταιρείες στο Χρηματιστήριο. Καθώς οι ανάγκες χρηματοδότησης αυξάνονται και οι επιχειρήσεις καλούνται να επενδύσουν σε παραγωγικές δυνατότητες και τεχνολογία, η κεφαλαιαγορά μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης.Έτσι, το «παιχνίδι» της άμυνας μπορεί το επόμενο διάστημα να ανοίξει όχι μόνο για τις ήδη εισηγμένες, αλλά και για νέους παίκτες που θα αναζητήσουν κεφάλαια από την αγορά για να χρηματοδοτήσουν την επόμενη φάση ανάπτυξής τους.