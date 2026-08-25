Οι 1.000 μηνιαίες επενδυτικές συναλλαγές του Τραμπ: Big Tech, Berkshire Hathaway αλλά και SpaceX στις επιλογές του
Οι 1.000 μηνιαίες επενδυτικές συναλλαγές του Τραμπ: Big Tech, Berkshire Hathaway αλλά και SpaceX στις επιλογές του
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Πακτωλός επενδυτικής δραστηριότητας φαίνεται πως καταγράφεται στο χαρτοφυλάκιο του Ντόναλντ Τραμπ. Οι συναλλαγές δημοσιεύθηκαν από το Γραφείο Κυβερνητικής Ηθικής, το οποίο κατέγραψε πάνω από 1.000 μεμονωμένες πωλήσεις και αγορές μετοχών τον Ιούνιο — αν και το έντυπο δεν παρέχει την ακριβή αξία κάθε συναλλαγής, αλλά αναφέρει ένα εύρος τιμών.
Η μεγαλύτερη μεμονωμένη συναλλαγή του Τραμπ ήταν μια πώληση, στις 22 Ιουνίου, μετοχών ενός ETF της Vanguard, με το ποσό να κυμαίνεται μεταξύ 5 και 25 εκατομμυρίων δολαρίων.
Άλλες σημαντικές συναλλαγές αφορούσαν μετοχές μεγάλων αμερικανικών εταιρειών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης μιας αγοράς μετοχών της Berkshire Hathaway αξίας μεταξύ 1 και 5 εκατομμυρίων δολαρίων, καθώς και αγορών αντίστοιχης αξίας σε μετοχές των Visa, Mastercard και Cintas.
Ο Τραμπ αγόρασε και πούλησε μετοχές της ίδιας εταιρείας πολλές φορές. Για παράδειγμα, πούλησε μετοχές της Palantir δύο φορές, συμπεριλαμβανομένης μιας πώλησης αξίας έως και 1 εκατομμύριο δολάρια στις 18 Ιουνίου, αλλά αγόρασε επίσης μετοχές της εταιρείας για μικρότερα ποσά τρεις φορές, συμπεριλαμβανομένης μιας αγοράς αξίας μεταξύ 100.001 και 250.000 δολαρίων στις 24 Ιουνίου.
Οι λογαριασμοί του Τραμπ πραγματοποίησαν επίσης αγοραπωλησίες μετοχών σε μεγάλες αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας, όπως η Meta, η Broadcom, η Apple, η Microsoft και η Nvidia.
Επιπλέον, αγόρασε μετοχές της SpaceX αξίας μεταξύ 15.001 και 50.000 δολαρίων στις 23 Ιουνίου, περίπου 11 ημέρες μετά την αρχική δημόσια προσφορά της, καθώς η εταιρεία αναμένεται να αποκομίσει δισεκατομμύρια δολάρια μέσω κυβερνητικών συμβάσεων για δορυφόρους, όπως ανέφερε η Wall Street Journal.
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Η μεγαλύτερη μεμονωμένη συναλλαγή του Τραμπ ήταν μια πώληση, στις 22 Ιουνίου, μετοχών ενός ETF της Vanguard, με το ποσό να κυμαίνεται μεταξύ 5 και 25 εκατομμυρίων δολαρίων.
Άλλες σημαντικές συναλλαγές αφορούσαν μετοχές μεγάλων αμερικανικών εταιρειών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης μιας αγοράς μετοχών της Berkshire Hathaway αξίας μεταξύ 1 και 5 εκατομμυρίων δολαρίων, καθώς και αγορών αντίστοιχης αξίας σε μετοχές των Visa, Mastercard και Cintas.
Ο Τραμπ αγόρασε και πούλησε μετοχές της ίδιας εταιρείας πολλές φορές. Για παράδειγμα, πούλησε μετοχές της Palantir δύο φορές, συμπεριλαμβανομένης μιας πώλησης αξίας έως και 1 εκατομμύριο δολάρια στις 18 Ιουνίου, αλλά αγόρασε επίσης μετοχές της εταιρείας για μικρότερα ποσά τρεις φορές, συμπεριλαμβανομένης μιας αγοράς αξίας μεταξύ 100.001 και 250.000 δολαρίων στις 24 Ιουνίου.
Οι λογαριασμοί του Τραμπ πραγματοποίησαν επίσης αγοραπωλησίες μετοχών σε μεγάλες αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας, όπως η Meta, η Broadcom, η Apple, η Microsoft και η Nvidia.
Επιπλέον, αγόρασε μετοχές της SpaceX αξίας μεταξύ 15.001 και 50.000 δολαρίων στις 23 Ιουνίου, περίπου 11 ημέρες μετά την αρχική δημόσια προσφορά της, καθώς η εταιρεία αναμένεται να αποκομίσει δισεκατομμύρια δολάρια μέσω κυβερνητικών συμβάσεων για δορυφόρους, όπως ανέφερε η Wall Street Journal.
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