Οι 1.000 μηνιαίες επενδυτικές συναλλαγές του Τραμπ: Big Tech, Berkshire Hathaway αλλά και SpaceX στις επιλογές του

Ο Λευκός Οίκος επιμένει ότι τα οικονομικά του Τραμπ έχουν τοποθετηθεί σε ανεξάρτητο διαχειριστή μετά την ανάληψη των καθηκόντων του