O χρυσός κανόνας για καλύτερη συνεργασία με τα παιδιά

Λίγες απλές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο μιλάμε στα παιδιά μπορούν να περιορίσουν τις εντάσεις και να κάνουν την καθημερινότητα πιο εύκολη