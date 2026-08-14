O χρυσός κανόνας για καλύτερη συνεργασία με τα παιδιά
O χρυσός κανόνας για καλύτερη συνεργασία με τα παιδιά
Λίγες απλές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο μιλάμε στα παιδιά μπορούν να περιορίσουν τις εντάσεις και να κάνουν την καθημερινότητα πιο εύκολη
«Τι θέλεις να φας;», «Μπορείς να βάλεις τα παπούτσια σου;», «Γιατί το έκανες αυτό;», «Πόσες φορές πρέπει να σου το πω;». Οι γονείς κάνουν δεκάδες ερωτήσεις στα παιδιά τους μέσα στην ημέρα. Με αυτόν τον τρόπο θέλουν να δείξουν ότι σέβονται τη γνώμη τους, ότι προτιμούν την ενεργό συμμετοχή τους και ότι τα ακούν πραγματικά.
Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι έτσι αποφεύγουν τα λάθη των δικών τους γονιών που ακολουθούσαν διαφορετικό και πιο αυστηρό τρόπο επικοινωνίας. Πράγματι, οι ερωτήσεις στα παιδιά είναι απαραίτητες καθώς αποτελούν εργαλείο για την ανάπτυξη του εγκεφάλου και του λόγου. Με αυτόν τον τρόπο, χτίζουν το λεξιλόγιό τους, μαθαίνουν νέες λέξεις, επιλύουν προβλήματα, εκπαιδεύονται στο διάλογο, δείχνουν ενδιαφέρον και νιώθουν σημαντικά.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι έτσι αποφεύγουν τα λάθη των δικών τους γονιών που ακολουθούσαν διαφορετικό και πιο αυστηρό τρόπο επικοινωνίας. Πράγματι, οι ερωτήσεις στα παιδιά είναι απαραίτητες καθώς αποτελούν εργαλείο για την ανάπτυξη του εγκεφάλου και του λόγου. Με αυτόν τον τρόπο, χτίζουν το λεξιλόγιό τους, μαθαίνουν νέες λέξεις, επιλύουν προβλήματα, εκπαιδεύονται στο διάλογο, δείχνουν ενδιαφέρον και νιώθουν σημαντικά.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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