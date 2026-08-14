O χρυσός κανόνας για καλύτερη συνεργασία με τα παιδιά
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

O χρυσός κανόνας για καλύτερη συνεργασία με τα παιδιά

Λίγες απλές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο μιλάμε στα παιδιά μπορούν να περιορίσουν τις εντάσεις και να κάνουν την καθημερινότητα πιο εύκολη

O χρυσός κανόνας για καλύτερη συνεργασία με τα παιδιά
«Τι θέλεις να φας;», «Μπορείς να βάλεις τα παπούτσια σου;», «Γιατί το έκανες αυτό;», «Πόσες φορές πρέπει να σου το πω;». Οι γονείς κάνουν δεκάδες ερωτήσεις στα παιδιά τους μέσα στην ημέρα. Με αυτόν τον τρόπο θέλουν να δείξουν ότι σέβονται τη γνώμη τους, ότι προτιμούν την ενεργό συμμετοχή τους και ότι τα ακούν πραγματικά.

Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι έτσι αποφεύγουν τα λάθη των δικών τους γονιών που ακολουθούσαν διαφορετικό και πιο αυστηρό τρόπο επικοινωνίας. Πράγματι, οι ερωτήσεις στα παιδιά είναι απαραίτητες καθώς αποτελούν εργαλείο για την ανάπτυξη του εγκεφάλου και του λόγου. Με αυτόν τον τρόπο, χτίζουν το λεξιλόγιό τους, μαθαίνουν νέες λέξεις, επιλύουν προβλήματα, εκπαιδεύονται στο διάλογο, δείχνουν ενδιαφέρον και νιώθουν σημαντικά.

Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης