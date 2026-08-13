Pandora: Διπλασίασε πωλήσεις και δίκτυο στην Ελλάδα – Η επέκταση συνεχίζεται το 2026
Pandora: Διπλασίασε πωλήσεις και δίκτυο στην Ελλάδα – Η επέκταση συνεχίζεται το 2026
Στα 27,1 εκατ. ευρώ εκτινάχθηκε ο τζίρος της ελληνικής θυγατρικής το 2025 – Από 7 σε 16 υποκαταστήματα και από 76 σε 145 εργαζομένους μέσα σε έναν χρόνο – Τέσσερις ακόμη νέες μισθώσεις καταστημάτων μέσα στο 2026 – Η αναδιάταξη της αγοράς κοσμήματος και το κενό που άφησε η κρίση της Folli Follie
Με ταχύτητα που σχεδόν διπλασίασε μέσα σε έναν χρόνο τόσο τις πωλήσεις όσο και το δίκτυό της κινήθηκε η Pandora στην ελληνική αγορά το 2025, καθώς ο δανικός όμιλος επιτάχυνε την απευθείας ανάπτυξη του brand στη χώρα.
Η Pandora Greece κατέγραψε στη χρήση κύκλο εργασιών 27,08 εκατ. ευρώ, έναντι 13,88 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας άνοδο περίπου 95%, ενώ στο τέλος του έτους διέθετε 16 υποκαταστήματα έναντι 7 έναν χρόνο νωρίτερα. Η επέκταση, μάλιστα, συνεχίζεται και φέτος, καθώς μέσα στο 2026 έχουν ήδη υπογραφεί τέσσερις ακόμη μισθώσεις για νέα σημεία σε Βούλα, Λάρισα, Ρόδο και Θεσσαλονίκη.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η Pandora Greece κατέγραψε στη χρήση κύκλο εργασιών 27,08 εκατ. ευρώ, έναντι 13,88 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας άνοδο περίπου 95%, ενώ στο τέλος του έτους διέθετε 16 υποκαταστήματα έναντι 7 έναν χρόνο νωρίτερα. Η επέκταση, μάλιστα, συνεχίζεται και φέτος, καθώς μέσα στο 2026 έχουν ήδη υπογραφεί τέσσερις ακόμη μισθώσεις για νέα σημεία σε Βούλα, Λάρισα, Ρόδο και Θεσσαλονίκη.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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