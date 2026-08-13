Pandora: Διπλασίασε πωλήσεις και δίκτυο στην Ελλάδα – Η επέκταση συνεχίζεται το 2026

Στα 27,1 εκατ. ευρώ εκτινάχθηκε ο τζίρος της ελληνικής θυγατρικής το 2025 – Από 7 σε 16 υποκαταστήματα και από 76 σε 145 εργαζομένους μέσα σε έναν χρόνο – Τέσσερις ακόμη νέες μισθώσεις καταστημάτων μέσα στο 2026 – Η αναδιάταξη της αγοράς κοσμήματος και το κενό που άφησε η κρίση της Folli Follie