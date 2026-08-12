Χρηματιστήριο: Ασκήσεις ισορροπίας κοντά στα πολυετή ρεκόρ - Όλα τα βλέμματα στον MSCI
Χρηματιστήριο: Ασκήσεις ισορροπίας κοντά στα πολυετή ρεκόρ - Όλα τα βλέμματα στον MSCI
Συνέχισε τις υψηλές «πτήσεις» η HELLENiQ ENERGY, νέο ρεκόρ 26 ετών για τη μετοχή - HELLENiQ ENERGY: Γιατί η αγορά «βλέπει» υψηλά περιθώρια διύλισης έως το 2028 - Νέο υψηλό 11 ετών για την Alpha Bank - Ράλι για τη Cenergy - Απόψε η ετυμηγορία του MSCI, με την προσοχή να στρέφεται στη Motor Oil
Σε «αψιμαχίες» αρκέστηκαν σήμερα οι αγοραστές και οι πωλητές στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να διατηρείται κοντά στις φετινές κορυφές του. Η εγχώρια αγορά συνέχισε να κινείται σε ρυθμούς επιλεκτικών τοποθετήσεων (stock picking), ενώ η αφομοίωση των βραχυπρόθεσμων κερδών (profit taking) σε ορισμένους τίτλους δεν επέτρεψε την κατάκτηση υψηλότερων επιπέδων.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (12/8) ο ΓΔ υποχώρησε οριακά κατά 0,71 μονάδες ή -0,03% και έκλεισε στις 2.613,73 μονάδες. Σε περίπου 14 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.606,50 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.620,41 μονάδες. Οι 2.628 (κλείσιμο) και οι 2.644 μονάδες (ενδοσυνεδριακό ρεκόρ) αποτελούν τις φετινές κορυφές, ενώ τα αμέσως υψηλότερα επίπεδα εντοπίζονται 17 χρόνια πίσω (Νοέμβριος 2009). Κατά +1,71% ενισχύεται ο Γενικός Δείκτης τον Αύγουστο, με την απόδοσή του εντός του 2026 να αγγίζει το +23,25%.
Σε αχαρτογράφητα νερά «πλέει» η HELLENiQ ENERGY, η οποία συνέχισε σε ανοδική τροχιά και στα υψηλά ημέρας έφτασε έως τα 14 ευρώ, που συνιστούν νέο ρεκόρ 26 ετών (Ιανουάριος 2000). Νέος καταλύτης για τη μετοχή ήταν η τρίτη κατά σειρά αναβάθμιση από την Goldman Sachs, που αύξησε την τιμή στόχο στα 15,2 ευρώ, από 13,5 ευρώ προηγουμένως. Σε θετική τροχιά παρέμεινε και η Alpha Bank, η οποία ανανέωσε το υψηλό 11ετίας (Νοέμβριος 2015), φτάνοντας στις παρυφές των 4,7 ευρώ. «Άλμα» +5% κατέγραψε η Cenergy και επέστρεψε πάνω από τα 23 ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι στον MSCI Greece Standard Index περιλαμβάνονται σήμερα οι ακόλουθες 9 μετοχές: Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, ΔΕΗ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΤΕ, Jumbo και Allwyn. Τυχόν αλλαγές -προσθήκες ή διαγραφές- που θα ανακοινωθούν, θα τεθούν σε ισχύ μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της Δευτέρας 31 Αυγούστου, με ημερομηνία εφαρμογής την 1η Σεπτεμβρίου.
Στις μεμονωμένες εταιρικές κινήσεις, σήμερα οι μετοχές της Safe Bulkers διαπραγματεύονταν στην παράλληλη αγορά της Euronext Athens χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα του β’ τριμήνου, ύψους 0,075 δολαρίων ανά μετοχή.
Στις διεθνείς αγορές, με θετικό βηματισμό κινούνται οι βασικοί δείκτες της Wall Street, με τον τεχνολογικό Nasdaq να ηγείται των κερδών. Η επενδυτική ψυχολογία ενισχύεται σημαντικά από τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα στον τομέα των υποδομών AI, καθώς και από τα νέα στοιχεία για τον αμερικανικό πληθωρισμό, τα οποία κινήθηκαν εντός των προβλέψεων.
Πιο συγκεκριμένα, τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας των ΗΠΑ έδειξαν οριακή αύξηση των τιμών καταναλωτή για τον Ιούλιο, περιορίζοντας τα επιχειρήματα όσων υποστήριζαν μια νέα αύξηση των επιτοκίων από την Fed τον επόμενο μήνα. Ο γενικός δείκτης CPI αυξήθηκε κατά 0,1% σε μηνιαία βάση, διαμορφώνοντας τον ετήσιο πληθωρισμό στο 3,4%, επιβεβαιώνοντας απόλυτα τις εκτιμήσεις της αγοράς.
Ο δομικός δείκτης (core CPI), που εξαιρεί τις ασταθείς τιμές τροφίμων και ενέργειας, κατέγραψε άνοδο 0,2% σε μηνιαία βάση και 2,5% σε ετήσια. Αμφότεροι οι ετήσιοι δείκτες (γενικός και δομικός) σημείωσαν μικρή υποχώρηση σε σύγκριση με τα επίπεδα του Ιουνίου. Η συγκράτηση των πληθωριστικών πιέσεων ενισχύει τις εκτιμήσεις των αναλυτών ότι η Fed θα διατηρήσει αμετάβλητα τα παρεμβατικά της επιτόκια στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.
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Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (12/8) ο ΓΔ υποχώρησε οριακά κατά 0,71 μονάδες ή -0,03% και έκλεισε στις 2.613,73 μονάδες. Σε περίπου 14 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.606,50 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.620,41 μονάδες. Οι 2.628 (κλείσιμο) και οι 2.644 μονάδες (ενδοσυνεδριακό ρεκόρ) αποτελούν τις φετινές κορυφές, ενώ τα αμέσως υψηλότερα επίπεδα εντοπίζονται 17 χρόνια πίσω (Νοέμβριος 2009). Κατά +1,71% ενισχύεται ο Γενικός Δείκτης τον Αύγουστο, με την απόδοσή του εντός του 2026 να αγγίζει το +23,25%.
Σε αχαρτογράφητα νερά «πλέει» η HELLENiQ ENERGY, η οποία συνέχισε σε ανοδική τροχιά και στα υψηλά ημέρας έφτασε έως τα 14 ευρώ, που συνιστούν νέο ρεκόρ 26 ετών (Ιανουάριος 2000). Νέος καταλύτης για τη μετοχή ήταν η τρίτη κατά σειρά αναβάθμιση από την Goldman Sachs, που αύξησε την τιμή στόχο στα 15,2 ευρώ, από 13,5 ευρώ προηγουμένως. Σε θετική τροχιά παρέμεινε και η Alpha Bank, η οποία ανανέωσε το υψηλό 11ετίας (Νοέμβριος 2015), φτάνοντας στις παρυφές των 4,7 ευρώ. «Άλμα» +5% κατέγραψε η Cenergy και επέστρεψε πάνω από τα 23 ευρώ.
Το στοίχημα του MSCI και η πιθανή ένταξη της Motor OilΣτη δημοσιότητα θα δώσει απόψε το βράδυ ο MSCI τα αποτελέσματα της αναθεώρησης των δεικτών της για τον Αύγουστο (August Index Review), αμέσως μετά το κλείσιμο των αμερικανικών αγορών. Κεντρική προσδοκία της αγοράς αποτελεί η πιθανή ένταξη της μετοχής της Motor Oil στον δείκτη MSCI Greece Standard, χωρίς παράλληλα να αναμένεται κάποια διαγραφή από τις ήδη υπάρχουσες εισηγμένες.
Υπενθυμίζεται ότι στον MSCI Greece Standard Index περιλαμβάνονται σήμερα οι ακόλουθες 9 μετοχές: Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, ΔΕΗ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΤΕ, Jumbo και Allwyn. Τυχόν αλλαγές -προσθήκες ή διαγραφές- που θα ανακοινωθούν, θα τεθούν σε ισχύ μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της Δευτέρας 31 Αυγούστου, με ημερομηνία εφαρμογής την 1η Σεπτεμβρίου.
Στις μεμονωμένες εταιρικές κινήσεις, σήμερα οι μετοχές της Safe Bulkers διαπραγματεύονταν στην παράλληλη αγορά της Euronext Athens χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα του β’ τριμήνου, ύψους 0,075 δολαρίων ανά μετοχή.
Στις διεθνείς αγορές, με θετικό βηματισμό κινούνται οι βασικοί δείκτες της Wall Street, με τον τεχνολογικό Nasdaq να ηγείται των κερδών. Η επενδυτική ψυχολογία ενισχύεται σημαντικά από τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα στον τομέα των υποδομών AI, καθώς και από τα νέα στοιχεία για τον αμερικανικό πληθωρισμό, τα οποία κινήθηκαν εντός των προβλέψεων.
Πιο συγκεκριμένα, τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας των ΗΠΑ έδειξαν οριακή αύξηση των τιμών καταναλωτή για τον Ιούλιο, περιορίζοντας τα επιχειρήματα όσων υποστήριζαν μια νέα αύξηση των επιτοκίων από την Fed τον επόμενο μήνα. Ο γενικός δείκτης CPI αυξήθηκε κατά 0,1% σε μηνιαία βάση, διαμορφώνοντας τον ετήσιο πληθωρισμό στο 3,4%, επιβεβαιώνοντας απόλυτα τις εκτιμήσεις της αγοράς.
Ο δομικός δείκτης (core CPI), που εξαιρεί τις ασταθείς τιμές τροφίμων και ενέργειας, κατέγραψε άνοδο 0,2% σε μηνιαία βάση και 2,5% σε ετήσια. Αμφότεροι οι ετήσιοι δείκτες (γενικός και δομικός) σημείωσαν μικρή υποχώρηση σε σύγκριση με τα επίπεδα του Ιουνίου. Η συγκράτηση των πληθωριστικών πιέσεων ενισχύει τις εκτιμήσεις των αναλυτών ότι η Fed θα διατηρήσει αμετάβλητα τα παρεμβατικά της επιτόκια στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.
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