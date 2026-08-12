Χρηματιστήριο: Ασκήσεις ισορροπίας κοντά στα πολυετή ρεκόρ - Όλα τα βλέμματα στον MSCI

Συνέχισε τις υψηλές «πτήσεις» η HELLENiQ ENERGY, νέο ρεκόρ 26 ετών για τη μετοχή - HELLENiQ ENERGY: Γιατί η αγορά «βλέπει» υψηλά περιθώρια διύλισης έως το 2028 - Νέο υψηλό 11 ετών για την Alpha Bank - Ράλι για τη Cenergy - Απόψε η ετυμηγορία του MSCI, με την προσοχή να στρέφεται στη Motor Oil