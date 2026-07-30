Από ποια ηλικία αρχίζει το γήρας; Η απάντηση της Generation Z εκπλήσσει

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, αρκετοί νέοι φαίνεται πως εξακολουθούν να αντιλαμβάνονται την ηλικία με τρόπο που απέχει αρκετά από τη βιολογική πραγματικότητα