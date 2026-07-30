Από ποια ηλικία αρχίζει το γήρας; Η απάντηση της Generation Z εκπλήσσει
Από ποια ηλικία αρχίζει το γήρας; Η απάντηση της Generation Z εκπλήσσει
Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, αρκετοί νέοι φαίνεται πως εξακολουθούν να αντιλαμβάνονται την ηλικία με τρόπο που απέχει αρκετά από τη βιολογική πραγματικότητα
Η ηλικία υπήρξε πάντοτε σχετική έννοια. Για κάποιους τα σαράντα σηματοδοτούν την αρχή της ωριμότητας, για άλλους την έναρξη της φθοράς. Πώς, όμως, αντιλαμβάνονται το γήρας οι νεότερες γενιές και πόσο απέχει αυτή η εικόνα από την πραγματικότητα; Απαντήσεις στο ερώτημα επιχείρησε να δώσει έρευνα της EduBirdie, η πλατφόρμα παροχής ακαδημαϊκής υποστήριξης, στην οποία συμμετείχαν 2.000 άτομα από τη Generation Z (γεννημένοι μεταξύ 1997 και 2012) και νεότεροι millennials (1981 και 1996). Τα ευρήματα σκιαγραφούν μια ιδιαίτερα αυστηρή αντίληψη για το πότε αρχίζει το γήρας. Το 3% των συμμετεχόντων της Generation Z θεωρεί ότι το γήρας ξεκινά ήδη από την ηλικία των 27 ετών! Το 22% τοποθετεί το σχετικό όριο στα 35, ενώ ακόμη ένα 26% στα 40. Με άλλα λόγια, σχεδόν ένας στους δύο νέους της συγκεκριμένης γενιάς πιστεύει ότι μετά τα σαράντα ένας άνθρωπος έχει ήδη περάσει την καλύτερη περίοδο της ζωής του.
Την ίδια στιγμή, το 31% της Generation Z θεωρεί ότι η ηλικία των 60 ετών σηματοδοτεί την πραγματική έναρξη του γήρατος, άποψη με την οποία συμφωνεί και το 41% των millennials. Η έρευνα, που παρουσιάστηκε και από το γαλλικό περιοδικό Psychologies, καταγράφει ακόμη μια ιδιαίτερα αυστηρή αντίληψη σχετικά με την ελκυστικότητα, καθώς πολλοί συμμετέχοντες εκτιμούν ότι μετά τα 70 χρόνια ένας άνθρωπος παύει να θεωρείται ερωτικά ελκυστικός.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Την ίδια στιγμή, το 31% της Generation Z θεωρεί ότι η ηλικία των 60 ετών σηματοδοτεί την πραγματική έναρξη του γήρατος, άποψη με την οποία συμφωνεί και το 41% των millennials. Η έρευνα, που παρουσιάστηκε και από το γαλλικό περιοδικό Psychologies, καταγράφει ακόμη μια ιδιαίτερα αυστηρή αντίληψη σχετικά με την ελκυστικότητα, καθώς πολλοί συμμετέχοντες εκτιμούν ότι μετά τα 70 χρόνια ένας άνθρωπος παύει να θεωρείται ερωτικά ελκυστικός.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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