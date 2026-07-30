Το παρασκήνιο του πολέμου ανάμεσα στον Μπερνάρ Αρνό και την εφημερίδα Le Monde
Το παρασκήνιο του πολέμου ανάμεσα στον Μπερνάρ Αρνό και την εφημερίδα Le Monde
H γαλλική εφημερίδα δημοσίευσε έξι ρεπορτάζ με τίτλο «L’empire Bernard Arnault» και προκάλεσε μια από τις πιο θεαματικές δημόσιες αντιπαραθέσεις μεταξύ Γάλλου επιχειρηματία και μεγάλου μέσου ενημέρωσης, που έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια
Ο πρόεδρος και βασικός μέτοχος του ομίλου πολυτελείας LVMH, επέλεξε να σπάσει την παραδοσιακή του σιωπή προχωρώντας σε μια αιχμηρή και δημόσια διάψευση σε σειρά δημοσιευμάτων της Le Monde, που τον παρουσιάζουν σαν έναν μοντέρνο Λουδοβίκο και τους γόνους του σαν βασιλική οικογένεια. Το αποτέλεσμα ήταν μια καυστική, τρισέλιδη επιστολή που δημοσιεύτηκε την Κυριακή στον λογαριασμό Χ του Γραφείου Τύπου της εταιρείας, με τίτλο «Merci» (ευχαριστώ).
Η σειρά δημοσιευμάτων της Le Monde, γραμμένη από τις δημοσιογράφους Vanessa Schneider και Raphaëlle Bacqué, εξέταζε την οικογένεια Arnault, τη διαχείριση της διαδοχής ανάμεσα στα πέντε παιδιά του (Delphine, Antoine, Alexandre, Frédéric, Jean), καθώς και τη διεθνή του επιρροή σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο. Η οργή του δισεκατομμυριούχου ξεπήδησε από το γεγονός ότι η εφημερίδα αφιέρωσε 6 μήνες έρευνας και 6 πολυσέλιδα αφιερώματα όχι για να κάνει αντικειμενική δημοσιογραφία, αλλά –όπως υποστήριξε ο ίδιος– για να πλήξει τον όμιλο και την οικογένειά του με σκοπό να πουλήσει φύλλα. Ο Arnault δέχτηκε να συναντήσει τους συγκεκριμένους δημοσιογράφους δύο φορές -μία μόνος και μία παρέα με τα παιδιά του- και τους κατηγόρησε ότι το ρεπορτάζ λειτούργησε τελικά ως κατηγορητήριο και όχι ως αντικειμενικό πορτρέτο.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η σειρά δημοσιευμάτων της Le Monde, γραμμένη από τις δημοσιογράφους Vanessa Schneider και Raphaëlle Bacqué, εξέταζε την οικογένεια Arnault, τη διαχείριση της διαδοχής ανάμεσα στα πέντε παιδιά του (Delphine, Antoine, Alexandre, Frédéric, Jean), καθώς και τη διεθνή του επιρροή σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο. Η οργή του δισεκατομμυριούχου ξεπήδησε από το γεγονός ότι η εφημερίδα αφιέρωσε 6 μήνες έρευνας και 6 πολυσέλιδα αφιερώματα όχι για να κάνει αντικειμενική δημοσιογραφία, αλλά –όπως υποστήριξε ο ίδιος– για να πλήξει τον όμιλο και την οικογένειά του με σκοπό να πουλήσει φύλλα. Ο Arnault δέχτηκε να συναντήσει τους συγκεκριμένους δημοσιογράφους δύο φορές -μία μόνος και μία παρέα με τα παιδιά του- και τους κατηγόρησε ότι το ρεπορτάζ λειτούργησε τελικά ως κατηγορητήριο και όχι ως αντικειμενικό πορτρέτο.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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