Το παρασκήνιο του πολέμου ανάμεσα στον Μπερνάρ Αρνό και την εφημερίδα Le Monde

H γαλλική εφημερίδα δημοσίευσε έξι ρεπορτάζ με τίτλο «L’empire Bernard Arnault» και προκάλεσε μια από τις πιο θεαματικές δημόσιες αντιπαραθέσεις μεταξύ Γάλλου επιχειρηματία και μεγάλου μέσου ενημέρωσης, που έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια