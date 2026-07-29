Ο Χάρης Βαφειάς θα δαπανήσει 1,3 δισ. δολάρια για 16 tankers
Ο Χάρης Βαφειάς θα δαπανήσει 1,3 δισ. δολάρια για 16 tankers
Έβαλε παραγγελία στη Hyundai για τη ναυπήγηση δύο MR2 αξίας 106 εκατ. δολαρίων - Γιατί ο Χάρης Βαφειάς επιμένει στα ναυπηγεία της Νότιας Κορέας
Τη στιγμή που τα κινεζικά ναυπηγεία κυριαρχούν στις νέες παραγγελίες των Ελλήνων πλοιοκτητών, ο Χάρης Βαφειάς συνεχίζει να ακολουθεί μια εντελώς διαφορετική πορεία. Ο επικεφαλής της Stealth Maritime επενδύει σταθερά στη Νότια Κορέα, θεωρώντας ότι η επιλογή του ναυπηγείου δεν επηρεάζει μόνο το κόστος μιας επένδυσης, αλλά και τη μελλοντική αξία του ίδιου του πλοίου.
Η πιο πρόσφατη κίνηση του Έλληνα εφοπλιστή είναι η συμφωνία για την κατασκευή δύο ακόμη δεξαμενόπλοιων μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου τύπου MR2 στον όμιλο HD Hyundai. Τα νέα πλοία αναμένεται να παραδοθούν μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2029 και θα ενσωματώνουν πρόσθετες τεχνολογίες που περιορίζουν την κατανάλωση καυσίμου και βελτιώνουν τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Η πιο πρόσφατη κίνηση του Έλληνα εφοπλιστή είναι η συμφωνία για την κατασκευή δύο ακόμη δεξαμενόπλοιων μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου τύπου MR2 στον όμιλο HD Hyundai. Τα νέα πλοία αναμένεται να παραδοθούν μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2029 και θα ενσωματώνουν πρόσθετες τεχνολογίες που περιορίζουν την κατανάλωση καυσίμου και βελτιώνουν τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα