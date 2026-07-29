Οικονομική απιστία: Τα μυστικά που φθείρουν τις σχέσεις

Όλο και περισσότερες έρευνες δείχνουν ότι η μεγαλύτερη απειλή για ένα ζευγάρι συχνά ξεκινά από έναν κρυφό λογαριασμό, ένα χρέος ή μια αγορά που δεν αποκαλύφθηκε ποτέ. Η λεγόμενη «οικονομική απιστία» εξελίσσεται σε ένα από τα συχνότερα αίτια διάρρηξης της εμπιστοσύνης μέσα στις σύγχρονες σχέσεις