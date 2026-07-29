Οικονομική απιστία: Τα μυστικά που φθείρουν τις σχέσεις
Οικονομική απιστία: Τα μυστικά που φθείρουν τις σχέσεις
Όλο και περισσότερες έρευνες δείχνουν ότι η μεγαλύτερη απειλή για ένα ζευγάρι συχνά ξεκινά από έναν κρυφό λογαριασμό, ένα χρέος ή μια αγορά που δεν αποκαλύφθηκε ποτέ. Η λεγόμενη «οικονομική απιστία» εξελίσσεται σε ένα από τα συχνότερα αίτια διάρρηξης της εμπιστοσύνης μέσα στις σύγχρονες σχέσεις
Οι συζητήσεις γύρω από τα χρήματα παραμένουν από τις πιο δύσκολες μέσα σε μια σχέση. Κι όμως, η αποφυγή τους συχνά αποκαλύπτει περισσότερα προβλήματα από όσα λύνει. Τα ψέματα, οι μισές αλήθειες και οι παραλείψεις γύρω από τα οικονομικά υπονομεύουν το θεμέλιο κάθε σχέσης: την εμπιστοσύνη. Σύμφωνα με έρευνα της Bankrate για το 2026, το 38% των Αμερικανών ενηλίκων θεωρεί ότι η απόκρυψη οικονομικών στοιχείων από τον σύντροφό του είναι εξίσου σοβαρή ή ακόμη σοβαρότερη από τη σωματική απιστία. Το φαινόμενο έχει πλέον αποκτήσει και όνομα: financial infidelity, δηλαδή οικονομική απιστία, και αναδεικνύεται σταδιακά σε έναν από τους πιο σιωπηλούς «δολοφόνους» των σύγχρονων σχέσεων.
Τι σημαίνει στην πράξη
Η οικονομική απιστία περιορίζεται πολύ σπάνια στην ύπαρξη ενός κρυφού τραπεζικού λογαριασμού. Μπορεί να αφορά ένα δάνειο που δεν αναφέρθηκε ποτέ, μια πιστωτική κάρτα που ο σύντροφος αγνοεί ότι υπάρχει, ένα δεύτερο εισόδημα που παραμένει εκτός του κοινού προϋπολογισμού ή ακόμη και μια αγορά που αποκρύπτεται συστηματικά. Έρευνα της Bankrate δείχνει ότι ένας στους τέσσερις ανθρώπους που βρίσκονται σε σχέση παραδέχεται πως αποκρύπτει χρέη, έξοδα ή εισόδημα από τον σύντροφό του, ενώ σχεδόν ένας στους δέκα κρύβει κάτι ιδιαίτερα σοβαρό. Παρόμοιο ποσοστό κατέγραψε και έρευνα της Fidelity την ίδια χρονιά, σύμφωνα με την οποία το 24% των συμμετεχόντων παραδέχεται ότι διατηρεί αυτή τη στιγμή κάποιο οικονομικό μυστικό.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Τι σημαίνει στην πράξη
Η οικονομική απιστία περιορίζεται πολύ σπάνια στην ύπαρξη ενός κρυφού τραπεζικού λογαριασμού. Μπορεί να αφορά ένα δάνειο που δεν αναφέρθηκε ποτέ, μια πιστωτική κάρτα που ο σύντροφος αγνοεί ότι υπάρχει, ένα δεύτερο εισόδημα που παραμένει εκτός του κοινού προϋπολογισμού ή ακόμη και μια αγορά που αποκρύπτεται συστηματικά. Έρευνα της Bankrate δείχνει ότι ένας στους τέσσερις ανθρώπους που βρίσκονται σε σχέση παραδέχεται πως αποκρύπτει χρέη, έξοδα ή εισόδημα από τον σύντροφό του, ενώ σχεδόν ένας στους δέκα κρύβει κάτι ιδιαίτερα σοβαρό. Παρόμοιο ποσοστό κατέγραψε και έρευνα της Fidelity την ίδια χρονιά, σύμφωνα με την οποία το 24% των συμμετεχόντων παραδέχεται ότι διατηρεί αυτή τη στιγμή κάποιο οικονομικό μυστικό.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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