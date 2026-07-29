Οκτώ και σήμερα για διακοπές στο Μ.Μ, το σαλονάκι του ΠτΔ και ο Νικήτας, ο ναύαρχος στο πράσινο λιμάνι, μεταγραφές και στον ΣΥΡΙΖΑ, το 20αρικάκι στην tv

Κλείσιμο

Χθες, βέβαια πετάχτηκε στην Λέρο και σήμερα μπορεί να πάει στο Αγαθονήσι στο πλαίσιο πάντα των επισκέψεων, που θέλει να κάνει σ’ όλη την Ελλάδα και όπου υπάρχει και κάτι αξιόλογο να παραστεί όπως κέντρα υγείας, νοσοκομεία, έργα του Ταμείου Ανάκαμψης κ.λπ. Όχι ότι είναι κακό αυτό, αντιθέτως.Γιατί έλειπε ο Κακλαμάνης από το σαλονάκι με τους αρχηγούς στο προεδρικό;-Πολλή σκόνη σήκωσε η απουσία του Νικήτα Κακλαμάνη από την αίθουσα όπου συγκεντρώθηκαν οι πολιτικοί αρχηγοί στη δεξίωση του Προεδρικού Μεγάρου για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Η κενή καρέκλα προκάλεσε εντύπωση, αλλά κανείς δεν ήξερε γιατί έλειπε ο πρόεδρος της Βουλής, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο. Ρώτησα λοιπόν κι έμαθα το παρασκήνιο. Ο κ. Κακλαμάνης έφτασε στο προεδρικό και αρχικά άρχισε να χαιρετά στην είσοδο αρκετούς προσκεκλημένους. Στέλεχος της προεδρίας του υπενθύμισε ευγενικά ότι πρέπει να μπει και στα ενδότερα. «Είμαι γιατρός και ξέρω, άστο» απάντησε. Λίγο αργότερα πήγε στη θέση του και άκουσε την ομιλία του Κώστα Τασούλα. Όταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας άρχισε να χαιρετά τους αντιστασιακούς και άλλους προσκεκλημένους, ώστε να κατευθυνθεί με τους πολιτικούς αρχηγούς στην αίθουσα του δευτέρου ορόφου, ο Ν. Κακλαμάνης άρχισε να κατευθύνεται προς την έξοδο. Τον εντοπίζει στέλεχος της Προεδρίας της Δημοκρατίας που του υπενθυμίζει ότι πρέπει να πάει κι εκείνος στο σαλόνι. «Όχι, δεν μένω, φεύγω» απάντησε κοφτά ο πρόεδρος της Βουλής και αποχώρησε. Ο Κ. Τασούλας, όταν έφτασε στο σαλονάκι αναρωτήθηκε πού είναι ο κ. Κακλαμάνης και ενημερώθηκε ότι είχε φύγει. Την επομένη, οι δύο πολιτειακοί παράγοντες μίλησαν στο τηλέφωνο. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ζήτησε να μάθει τον λόγο και ο πρόεδρος της Βουλής απάντησε ότι δεν είχε ενημερωθεί από την προηγουμένη, ότι δεν το κατάλαβε και ότι δεν έχει θέμα με τον κ. Τασούλα και το θέμα έληξε κάπου εκεί. Τώρα κάποιοι μού λένε ότι ο Νικήτας δεν πήγε στο «σαλονάκι» της προεδρίας γιατί κρατάει μούτρα στον Μητσοτάκη επειδή δεν του είχε πει το ΟΚ να τον βάλει σε εκλόγιμη θέση στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας. Την εκδοχή αυτή τη διαψεύδουν κατηγορηματικά και οι δύο πλευρές και το Μ.Μ αλλά και ο Κακλαμάνης. Το Μ.Μ λέει ότι «τέτοιες κουβέντες δεν έχουν ανοίξει καν 10 μήνες προ των εκλογών» και θυμίζουν ότι ο Νικήτας είχε πει στον Κ.Μ «πρόεδρε εγώ δεν θα ξαναπολιτευθώ μετά την ανάληψη της προεδρίας της Βουλής». Αλλά κι ο Κακλαμάνης λέει ότι «εγώ παράπονο δεν έχω από τον Μητσοτάκη, ίσα ίσα που με τίμησε με την Βουλή. Απλά είπα ότι με σταυρό δεν κατεβαίνω πάλι στην Αθήνα.Φιάσκο ολκής με τον Κυριαζίδη-Από πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις με τον βουλευτή Κυριαζίδη της ΝΔ, ο οποίος χθες αποφάσισε 29 Ιουλίου να πάρει ρεβάνς από τη Ζωή, επειδή πριν έναν χρόνο της είχε πει τη μνημειώδη μπαρούφα «πήγαινε να κάνεις κανένα παιδί» και είχε καταφέρει να διαγραφεί. Χθες, που τη βρήκε σε ένα άσχετο νομοσχέδιο του υπουργείου Πολιτισμού αποφάσισε να ανέβει θριαμβευτής στη Δράμα και της είπε ότι… ευχή της έδωσε και αυτή τον έκανε Ιφιγένεια. Τι το ήθελε ο Κυριαζίδης, σηκώθηκε κουρνιαχτός. Η Μενδώνη τον αποδοκίμασε και έφυγε από την αίθουσα ενώ μιλούσε, η Ζωή τον πήρε φαλάγγι, η εκπρόσωπος της ΝΔ Αλεξάνδρα Σδούκου που ήταν στο Open κατάπινε τη γλώσσα της και το Μ.Μ προσπαθούσε να το διαχειριστεί με τον Μητσοτάκη καθ’ οδόν για Λέρο, αλλά και με δεδομένη πρόθεση να μην τον διαγράψουν ξανά. Και εκεί που πήγε να χειριστεί το ζήτημα ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ο Καιρίδης, αδειάζοντας κομψά τον Κυριαζίδη και βάζοντας τα με τη Ζωή, εμφανίστηκαν από το πουθενά ο υφυπουργός Φωτήλας και ο βουλευτής της ΝΔ Γιώργος Αμυράς για να καταδικάσουν και αυτοί τον σεξισμό του Κυριαζίδη. Και εκεί που το Μ.Μ νόμιζε ότι η φουρτούνα πέρασε και ότι κάθε κατεργάρης θα πάει στον πάγκο του, νάσου ο Κακλαμάνης και του τραβάει το βράδυ μια παραπομπή στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής -γιατί έχει παραπεμφθεί και η Κωνσταντοπούλου με αφορμή το κοινοβουλευτικό bullying που έχει κάνει στους βουλευτές της Προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Καταλαβαίνω ότι καμία συνεννόηση με το Μ.Μ δεν υπήρχε και τώρα η κυβέρνηση θα ψάξει μια φόρμουλα και να διαχωρίσει τη θέση της από τον Κυριαζίδη και να μην κάνει τη Ζωή ηρωίδα. Ο δε Κυριαζίδης ετοιμάζεται να βγει σήμερα στην τηλεόραση. Κοινώς, φιάσκο…Νομοσχέδιο ΕΚΚΟΜΕΔ-Διάβασα ότι χθες πήγε προς ψήφιση στη Βουλή ένα νομοσχέδιο του ΕΚΚΟΜΕΔ το οποίο έχει πενταετή διάρκεια και είναι ύψους 750 εκατ. ευρώ. Ο τίτλος του νομοσχεδίου είναι ας πούμε «Greece on Screen» και διανέμει το διόλου ευκαταφρόνητο αυτό ποσό σε cash rebate για την επιδότηση ξένων και εγχώριων τηλεοπτικών και κυρίως κινηματογραφικών παραγωγών. Ειδοποιός διαφορά στο νέο νομοσχέδιο είναι ότι το 20αρικάκι εκατομμύρια που θα πάρουν τα κανάλια μας για τηλεοπτικές παραγωγές και σήριαλ επιτρέπεται η χρηματοδότηση και τηλεοπτικών ψυχαγωγικών εκπομπών, τηλεπαιχνιδιών, ριάλιτι, διαγωνισμοί ταλέντων κ.λπ. Τουλάχιστον, αυτό το 20αρικο δεν το μοιράζει ο Δέτσης!Ναύαρχος Αποστολάκης ο επόμενος-Μετά τη μεγάλη μεταγραφή αεροδρομίου του ανεξάρτητου βουλευτή Χουρδάκη, ο αρχηγός Νίκος ετοιμάζεται να αυγατίσει ξανά την κοινοβουλευτική δύναμη του ΠΑΣΟΚ, σε μια προσπάθεια απάντηση στη δημοσκοπική μπουνάτσα του Τσίπρα. Κλειδωμένη είναι η συμφωνία με τον Ναύαρχο Αποστολάκη που θα πολιτευτεί στην Α’ Πειραιώς και μπορεί να ανακοινωθεί ως Παρασκευή, αλλιώς από Σεπτέμβριο είναι ο πρώτος που θα ανοίξει το χορό των μεταγραφών μετά τις διακοπές.Αλέξης και Χάρης-Όποιος άκουσε την εισαγωγική ομιλία του Χάρη Δούκα στη χθεσινή εκδήλωση του Τσίπρα για την αυτοδιοίκηση στο Σεράφειο κατάλαβε ότι δεν ήταν η τυπική υποδοχή του οικοδεσπότη στον φιλοξενούμενο. Ο Δούκας δεν μίλησε με το καπέλο του μέλους του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, αλλά του δημάρχου Αθηναίων, και αυτό φάνηκε από την καταληκτική αναφορά του ότι τις μάχες τις δίνει από κάθε «φιλόξενο βήμα», είτε διεθνώς είτε εντός Ελλάδας. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που θεωρούν βέβαιη τη συμπόρευση κάποια στιγμή στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον, ιδίως εφόσον στις εκλογές το ΠΑΣΟΚ πάει άκλαυτο.Οι απουσίες