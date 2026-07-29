Οκτώ και σήμερα για διακοπές στο Μ.Μ, το σαλονάκι του ΠτΔ και ο Νικήτας, ο ναύαρχος στο πράσινο λιμάνι, μεταγραφές και στον ΣΥΡΙΖΑ, το 20αρικάκι στην tv
Οκτώ και σήμερα για διακοπές στο Μ.Μ, το σαλονάκι του ΠτΔ και ο Νικήτας, ο ναύαρχος στο πράσινο λιμάνι, μεταγραφές και στον ΣΥΡΙΖΑ, το 20αρικάκι στην tv
Χαίρετε, πλησιάζει η ώρα των διακοπών για όλους, απ’ ότι πληροφορούμαι και για το Μ.Μ όπου ουσιαστικά τα πράγματα θα λειτουργούν μέχρι και την άλλη Παρασκευή που θα φύγει και ο Κ.Μ για τα Χανιά
Χθες, βέβαια πετάχτηκε στην Λέρο και σήμερα μπορεί να πάει στο Αγαθονήσι στο πλαίσιο πάντα των επισκέψεων, που θέλει να κάνει σ’ όλη την Ελλάδα και όπου υπάρχει και κάτι αξιόλογο να παραστεί όπως κέντρα υγείας, νοσοκομεία, έργα του Ταμείου Ανάκαμψης κ.λπ. Όχι ότι είναι κακό αυτό, αντιθέτως.
Γιατί έλειπε ο Κακλαμάνης από το σαλονάκι με τους αρχηγούς στο προεδρικό;
-Πολλή σκόνη σήκωσε η απουσία του Νικήτα Κακλαμάνη από την αίθουσα όπου συγκεντρώθηκαν οι πολιτικοί αρχηγοί στη δεξίωση του Προεδρικού Μεγάρου για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Η κενή καρέκλα προκάλεσε εντύπωση, αλλά κανείς δεν ήξερε γιατί έλειπε ο πρόεδρος της Βουλής, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο. Ρώτησα λοιπόν κι έμαθα το παρασκήνιο. Ο κ. Κακλαμάνης έφτασε στο προεδρικό και αρχικά άρχισε να χαιρετά στην είσοδο αρκετούς προσκεκλημένους. Στέλεχος της προεδρίας του υπενθύμισε ευγενικά ότι πρέπει να μπει και στα ενδότερα. «Είμαι γιατρός και ξέρω, άστο» απάντησε. Λίγο αργότερα πήγε στη θέση του και άκουσε την ομιλία του Κώστα Τασούλα. Όταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας άρχισε να χαιρετά τους αντιστασιακούς και άλλους προσκεκλημένους, ώστε να κατευθυνθεί με τους πολιτικούς αρχηγούς στην αίθουσα του δευτέρου ορόφου, ο Ν. Κακλαμάνης άρχισε να κατευθύνεται προς την έξοδο. Τον εντοπίζει στέλεχος της Προεδρίας της Δημοκρατίας που του υπενθυμίζει ότι πρέπει να πάει κι εκείνος στο σαλόνι. «Όχι, δεν μένω, φεύγω» απάντησε κοφτά ο πρόεδρος της Βουλής και αποχώρησε. Ο Κ. Τασούλας, όταν έφτασε στο σαλονάκι αναρωτήθηκε πού είναι ο κ. Κακλαμάνης και ενημερώθηκε ότι είχε φύγει. Την επομένη, οι δύο πολιτειακοί παράγοντες μίλησαν στο τηλέφωνο. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ζήτησε να μάθει τον λόγο και ο πρόεδρος της Βουλής απάντησε ότι δεν είχε ενημερωθεί από την προηγουμένη, ότι δεν το κατάλαβε και ότι δεν έχει θέμα με τον κ. Τασούλα και το θέμα έληξε κάπου εκεί. Τώρα κάποιοι μού λένε ότι ο Νικήτας δεν πήγε στο «σαλονάκι» της προεδρίας γιατί κρατάει μούτρα στον Μητσοτάκη επειδή δεν του είχε πει το ΟΚ να τον βάλει σε εκλόγιμη θέση στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας. Την εκδοχή αυτή τη διαψεύδουν κατηγορηματικά και οι δύο πλευρές και το Μ.Μ αλλά και ο Κακλαμάνης. Το Μ.Μ λέει ότι «τέτοιες κουβέντες δεν έχουν ανοίξει καν 10 μήνες προ των εκλογών» και θυμίζουν ότι ο Νικήτας είχε πει στον Κ.Μ «πρόεδρε εγώ δεν θα ξαναπολιτευθώ μετά την ανάληψη της προεδρίας της Βουλής». Αλλά κι ο Κακλαμάνης λέει ότι «εγώ παράπονο δεν έχω από τον Μητσοτάκη, ίσα ίσα που με τίμησε με την Βουλή. Απλά είπα ότι με σταυρό δεν κατεβαίνω πάλι στην Αθήνα.
Φιάσκο ολκής με τον Κυριαζίδη
-Από πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις με τον βουλευτή Κυριαζίδη της ΝΔ, ο οποίος χθες αποφάσισε 29 Ιουλίου να πάρει ρεβάνς από τη Ζωή, επειδή πριν έναν χρόνο της είχε πει τη μνημειώδη μπαρούφα «πήγαινε να κάνεις κανένα παιδί» και είχε καταφέρει να διαγραφεί. Χθες, που τη βρήκε σε ένα άσχετο νομοσχέδιο του υπουργείου Πολιτισμού αποφάσισε να ανέβει θριαμβευτής στη Δράμα και της είπε ότι… ευχή της έδωσε και αυτή τον έκανε Ιφιγένεια. Τι το ήθελε ο Κυριαζίδης, σηκώθηκε κουρνιαχτός. Η Μενδώνη τον αποδοκίμασε και έφυγε από την αίθουσα ενώ μιλούσε, η Ζωή τον πήρε φαλάγγι, η εκπρόσωπος της ΝΔ Αλεξάνδρα Σδούκου που ήταν στο Open κατάπινε τη γλώσσα της και το Μ.Μ προσπαθούσε να το διαχειριστεί με τον Μητσοτάκη καθ’ οδόν για Λέρο, αλλά και με δεδομένη πρόθεση να μην τον διαγράψουν ξανά. Και εκεί που πήγε να χειριστεί το ζήτημα ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ο Καιρίδης, αδειάζοντας κομψά τον Κυριαζίδη και βάζοντας τα με τη Ζωή, εμφανίστηκαν από το πουθενά ο υφυπουργός Φωτήλας και ο βουλευτής της ΝΔ Γιώργος Αμυράς για να καταδικάσουν και αυτοί τον σεξισμό του Κυριαζίδη. Και εκεί που το Μ.Μ νόμιζε ότι η φουρτούνα πέρασε και ότι κάθε κατεργάρης θα πάει στον πάγκο του, νάσου ο Κακλαμάνης και του τραβάει το βράδυ μια παραπομπή στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής -γιατί έχει παραπεμφθεί και η Κωνσταντοπούλου με αφορμή το κοινοβουλευτικό bullying που έχει κάνει στους βουλευτές της Προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Καταλαβαίνω ότι καμία συνεννόηση με το Μ.Μ δεν υπήρχε και τώρα η κυβέρνηση θα ψάξει μια φόρμουλα και να διαχωρίσει τη θέση της από τον Κυριαζίδη και να μην κάνει τη Ζωή ηρωίδα. Ο δε Κυριαζίδης ετοιμάζεται να βγει σήμερα στην τηλεόραση. Κοινώς, φιάσκο…
Νομοσχέδιο ΕΚΚΟΜΕΔ
-Διάβασα ότι χθες πήγε προς ψήφιση στη Βουλή ένα νομοσχέδιο του ΕΚΚΟΜΕΔ το οποίο έχει πενταετή διάρκεια και είναι ύψους 750 εκατ. ευρώ. Ο τίτλος του νομοσχεδίου είναι ας πούμε «Greece on Screen» και διανέμει το διόλου ευκαταφρόνητο αυτό ποσό σε cash rebate για την επιδότηση ξένων και εγχώριων τηλεοπτικών και κυρίως κινηματογραφικών παραγωγών. Ειδοποιός διαφορά στο νέο νομοσχέδιο είναι ότι το 20αρικάκι εκατομμύρια που θα πάρουν τα κανάλια μας για τηλεοπτικές παραγωγές και σήριαλ επιτρέπεται η χρηματοδότηση και τηλεοπτικών ψυχαγωγικών εκπομπών, τηλεπαιχνιδιών, ριάλιτι, διαγωνισμοί ταλέντων κ.λπ. Τουλάχιστον, αυτό το 20αρικο δεν το μοιράζει ο Δέτσης!
Ναύαρχος Αποστολάκης ο επόμενος
-Μετά τη μεγάλη μεταγραφή αεροδρομίου του ανεξάρτητου βουλευτή Χουρδάκη, ο αρχηγός Νίκος ετοιμάζεται να αυγατίσει ξανά την κοινοβουλευτική δύναμη του ΠΑΣΟΚ, σε μια προσπάθεια απάντηση στη δημοσκοπική μπουνάτσα του Τσίπρα. Κλειδωμένη είναι η συμφωνία με τον Ναύαρχο Αποστολάκη που θα πολιτευτεί στην Α’ Πειραιώς και μπορεί να ανακοινωθεί ως Παρασκευή, αλλιώς από Σεπτέμβριο είναι ο πρώτος που θα ανοίξει το χορό των μεταγραφών μετά τις διακοπές.
Αλέξης και Χάρης
-Όποιος άκουσε την εισαγωγική ομιλία του Χάρη Δούκα στη χθεσινή εκδήλωση του Τσίπρα για την αυτοδιοίκηση στο Σεράφειο κατάλαβε ότι δεν ήταν η τυπική υποδοχή του οικοδεσπότη στον φιλοξενούμενο. Ο Δούκας δεν μίλησε με το καπέλο του μέλους του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, αλλά του δημάρχου Αθηναίων, και αυτό φάνηκε από την καταληκτική αναφορά του ότι τις μάχες τις δίνει από κάθε «φιλόξενο βήμα», είτε διεθνώς είτε εντός Ελλάδας. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που θεωρούν βέβαιη τη συμπόρευση κάποια στιγμή στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον, ιδίως εφόσον στις εκλογές το ΠΑΣΟΚ πάει άκλαυτο.
Οι απουσίες
Γιατί έλειπε ο Κακλαμάνης από το σαλονάκι με τους αρχηγούς στο προεδρικό;
-Πολλή σκόνη σήκωσε η απουσία του Νικήτα Κακλαμάνη από την αίθουσα όπου συγκεντρώθηκαν οι πολιτικοί αρχηγοί στη δεξίωση του Προεδρικού Μεγάρου για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Η κενή καρέκλα προκάλεσε εντύπωση, αλλά κανείς δεν ήξερε γιατί έλειπε ο πρόεδρος της Βουλής, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο. Ρώτησα λοιπόν κι έμαθα το παρασκήνιο. Ο κ. Κακλαμάνης έφτασε στο προεδρικό και αρχικά άρχισε να χαιρετά στην είσοδο αρκετούς προσκεκλημένους. Στέλεχος της προεδρίας του υπενθύμισε ευγενικά ότι πρέπει να μπει και στα ενδότερα. «Είμαι γιατρός και ξέρω, άστο» απάντησε. Λίγο αργότερα πήγε στη θέση του και άκουσε την ομιλία του Κώστα Τασούλα. Όταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας άρχισε να χαιρετά τους αντιστασιακούς και άλλους προσκεκλημένους, ώστε να κατευθυνθεί με τους πολιτικούς αρχηγούς στην αίθουσα του δευτέρου ορόφου, ο Ν. Κακλαμάνης άρχισε να κατευθύνεται προς την έξοδο. Τον εντοπίζει στέλεχος της Προεδρίας της Δημοκρατίας που του υπενθυμίζει ότι πρέπει να πάει κι εκείνος στο σαλόνι. «Όχι, δεν μένω, φεύγω» απάντησε κοφτά ο πρόεδρος της Βουλής και αποχώρησε. Ο Κ. Τασούλας, όταν έφτασε στο σαλονάκι αναρωτήθηκε πού είναι ο κ. Κακλαμάνης και ενημερώθηκε ότι είχε φύγει. Την επομένη, οι δύο πολιτειακοί παράγοντες μίλησαν στο τηλέφωνο. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ζήτησε να μάθει τον λόγο και ο πρόεδρος της Βουλής απάντησε ότι δεν είχε ενημερωθεί από την προηγουμένη, ότι δεν το κατάλαβε και ότι δεν έχει θέμα με τον κ. Τασούλα και το θέμα έληξε κάπου εκεί. Τώρα κάποιοι μού λένε ότι ο Νικήτας δεν πήγε στο «σαλονάκι» της προεδρίας γιατί κρατάει μούτρα στον Μητσοτάκη επειδή δεν του είχε πει το ΟΚ να τον βάλει σε εκλόγιμη θέση στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας. Την εκδοχή αυτή τη διαψεύδουν κατηγορηματικά και οι δύο πλευρές και το Μ.Μ αλλά και ο Κακλαμάνης. Το Μ.Μ λέει ότι «τέτοιες κουβέντες δεν έχουν ανοίξει καν 10 μήνες προ των εκλογών» και θυμίζουν ότι ο Νικήτας είχε πει στον Κ.Μ «πρόεδρε εγώ δεν θα ξαναπολιτευθώ μετά την ανάληψη της προεδρίας της Βουλής». Αλλά κι ο Κακλαμάνης λέει ότι «εγώ παράπονο δεν έχω από τον Μητσοτάκη, ίσα ίσα που με τίμησε με την Βουλή. Απλά είπα ότι με σταυρό δεν κατεβαίνω πάλι στην Αθήνα.
Φιάσκο ολκής με τον Κυριαζίδη
-Από πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις με τον βουλευτή Κυριαζίδη της ΝΔ, ο οποίος χθες αποφάσισε 29 Ιουλίου να πάρει ρεβάνς από τη Ζωή, επειδή πριν έναν χρόνο της είχε πει τη μνημειώδη μπαρούφα «πήγαινε να κάνεις κανένα παιδί» και είχε καταφέρει να διαγραφεί. Χθες, που τη βρήκε σε ένα άσχετο νομοσχέδιο του υπουργείου Πολιτισμού αποφάσισε να ανέβει θριαμβευτής στη Δράμα και της είπε ότι… ευχή της έδωσε και αυτή τον έκανε Ιφιγένεια. Τι το ήθελε ο Κυριαζίδης, σηκώθηκε κουρνιαχτός. Η Μενδώνη τον αποδοκίμασε και έφυγε από την αίθουσα ενώ μιλούσε, η Ζωή τον πήρε φαλάγγι, η εκπρόσωπος της ΝΔ Αλεξάνδρα Σδούκου που ήταν στο Open κατάπινε τη γλώσσα της και το Μ.Μ προσπαθούσε να το διαχειριστεί με τον Μητσοτάκη καθ’ οδόν για Λέρο, αλλά και με δεδομένη πρόθεση να μην τον διαγράψουν ξανά. Και εκεί που πήγε να χειριστεί το ζήτημα ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ο Καιρίδης, αδειάζοντας κομψά τον Κυριαζίδη και βάζοντας τα με τη Ζωή, εμφανίστηκαν από το πουθενά ο υφυπουργός Φωτήλας και ο βουλευτής της ΝΔ Γιώργος Αμυράς για να καταδικάσουν και αυτοί τον σεξισμό του Κυριαζίδη. Και εκεί που το Μ.Μ νόμιζε ότι η φουρτούνα πέρασε και ότι κάθε κατεργάρης θα πάει στον πάγκο του, νάσου ο Κακλαμάνης και του τραβάει το βράδυ μια παραπομπή στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής -γιατί έχει παραπεμφθεί και η Κωνσταντοπούλου με αφορμή το κοινοβουλευτικό bullying που έχει κάνει στους βουλευτές της Προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Καταλαβαίνω ότι καμία συνεννόηση με το Μ.Μ δεν υπήρχε και τώρα η κυβέρνηση θα ψάξει μια φόρμουλα και να διαχωρίσει τη θέση της από τον Κυριαζίδη και να μην κάνει τη Ζωή ηρωίδα. Ο δε Κυριαζίδης ετοιμάζεται να βγει σήμερα στην τηλεόραση. Κοινώς, φιάσκο…
Νομοσχέδιο ΕΚΚΟΜΕΔ
-Διάβασα ότι χθες πήγε προς ψήφιση στη Βουλή ένα νομοσχέδιο του ΕΚΚΟΜΕΔ το οποίο έχει πενταετή διάρκεια και είναι ύψους 750 εκατ. ευρώ. Ο τίτλος του νομοσχεδίου είναι ας πούμε «Greece on Screen» και διανέμει το διόλου ευκαταφρόνητο αυτό ποσό σε cash rebate για την επιδότηση ξένων και εγχώριων τηλεοπτικών και κυρίως κινηματογραφικών παραγωγών. Ειδοποιός διαφορά στο νέο νομοσχέδιο είναι ότι το 20αρικάκι εκατομμύρια που θα πάρουν τα κανάλια μας για τηλεοπτικές παραγωγές και σήριαλ επιτρέπεται η χρηματοδότηση και τηλεοπτικών ψυχαγωγικών εκπομπών, τηλεπαιχνιδιών, ριάλιτι, διαγωνισμοί ταλέντων κ.λπ. Τουλάχιστον, αυτό το 20αρικο δεν το μοιράζει ο Δέτσης!
Ναύαρχος Αποστολάκης ο επόμενος
-Μετά τη μεγάλη μεταγραφή αεροδρομίου του ανεξάρτητου βουλευτή Χουρδάκη, ο αρχηγός Νίκος ετοιμάζεται να αυγατίσει ξανά την κοινοβουλευτική δύναμη του ΠΑΣΟΚ, σε μια προσπάθεια απάντηση στη δημοσκοπική μπουνάτσα του Τσίπρα. Κλειδωμένη είναι η συμφωνία με τον Ναύαρχο Αποστολάκη που θα πολιτευτεί στην Α’ Πειραιώς και μπορεί να ανακοινωθεί ως Παρασκευή, αλλιώς από Σεπτέμβριο είναι ο πρώτος που θα ανοίξει το χορό των μεταγραφών μετά τις διακοπές.
Αλέξης και Χάρης
-Όποιος άκουσε την εισαγωγική ομιλία του Χάρη Δούκα στη χθεσινή εκδήλωση του Τσίπρα για την αυτοδιοίκηση στο Σεράφειο κατάλαβε ότι δεν ήταν η τυπική υποδοχή του οικοδεσπότη στον φιλοξενούμενο. Ο Δούκας δεν μίλησε με το καπέλο του μέλους του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, αλλά του δημάρχου Αθηναίων, και αυτό φάνηκε από την καταληκτική αναφορά του ότι τις μάχες τις δίνει από κάθε «φιλόξενο βήμα», είτε διεθνώς είτε εντός Ελλάδας. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που θεωρούν βέβαιη τη συμπόρευση κάποια στιγμή στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον, ιδίως εφόσον στις εκλογές το ΠΑΣΟΚ πάει άκλαυτο.
Οι απουσίες
-Μιας και είμαι στην εκδήλωση του Αλέξη που χθες είχε τα γενέθλια του και αστειεύτηκε με τους παρισταμένους ότι μετά τα 50 δεν τα γιορτάζεις ακριβώς, να σας πω και ποιοι δεν πήγαν. Αναμενόταν ο Χαρδαλιάς, αλλά ενημέρωσε από την προηγουμένη ότι δεν θα μπορέσει, όπως περίμεναν και τον περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη που επίσης δεν εμφανίστηκε. Κάποιοι περίμεναν επίσης τον βαμμένο «πράσινο» δήμαρχο Συκεών από τη Θεσσαλονίκη Σίμο Δανιηλίδη. Φαίνεται πάντως ότι από μεριάς του ΠΑΣΟΚ ειδικά «έπεσε σύρμα», για να μην πάνε πολλά πράσινα αυτοδιοικητικά στελέχη. Εξαίρεση ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας που είναι εντός, εκτός και επί τα αυτά.
Και ο ΣΥΡΙΖΑ ψάχνει μεταγραφές
-Με δεδομένο ότι υπάρχουν πολλοί ανεξάρτητοι βουλευτές προς διεκδίκηση και ο ΣΥΡΙΖΑ ψάχνει να πάρει ορισμένους το επόμενο διάστημα για να μεγαλώσει το κοινοβουλευτικό του αποτύπωμα. Άλλωστε, μετά το τέλος αυτής της εβδομάδας και την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του προεδρείου της Βουλής, θα ανεξαρτητοποιηθεί και τυπικά η Όλγα Γεροβασίλη που το έχει προαναγγείλει. Άρα και οι ΣΥΡΙΖΑίοι έχουν βγει στο ψάξιμο για ορισμένα πρόσωπα που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τις τάξεις τους. Συζητείται το όνομα της Αρετής Παπαϊωάννου που εξελέγη με την Πλεύση και είναι η μητέρα του Χουρδάκη που πήγε στο ΠΑΣΟΚ, αλλά και της συμβολαιογράφου Ελένης Καραγεωργοπούλου που επίσης αποχώρησε διαφωνώντας με την Κωνσταντοπούλου.
Metlen: Με ώθηση από τις τιμές στόχους και την υποχώρηση των short
-H Metlen προέρχεται από ανοδικό σερί τριών συνεδριάσεων διασπώντας με αξιώσεις το ψυχολογικό όριο των 44 ευρώ. Με το κλείσιμο στα 44,5 ευρώ -τιμή που είχε να αγγίξει από τις αρχές Φεβρουαρίου- η μετοχή πέρασε σε θετικό έδαφος όσον αφορά τη φετινή της απόδοση, με την περιοχή των 50 ευρώ να αποτελεί τον επόμενο στόχο, ενώ πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι έχει μοιράσει και 1 ευρώ μέρισμα. Το υψηλό σχεδόν έξι μηνών συνοδεύτηκε από έντονη κινητικότητα στο ταμπλό, με τζίρο 14 εκατ. ευρώ και όγκο άνω των 315 χιλ. τεμαχίων. Βασικό «καύσιμο» για την επαναφορά της Metlen αποτελούν οι αυξημένες τιμές στόχοι που διατηρούν οι εγχώριοι και διεθνείς αναλυτές. Οι πρόσφατες εκθέσεις τους πιστοποιούν τα ισχυρά θεμελιώδη του ομίλου, με τη Citi και τη Bank of America να τοποθετούν τον πήχη στα 52 ευρώ, τη Berenberg στα 55 ευρώ και την Euroxx να δίνει υψηλότερη τιμή στόχο στα 56,8 ευρώ. Παράλληλα, καταλύτη για τη μείωση της μεταβλητότητας αποτελεί η σταδιακή υποχώρηση των πιέσεων από τις short θέσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το hedge fund Marshall Wace έχει προχωρήσει σε σταδιακή απομόχλευση της short θέσης του, η οποία στις 27 Ιουλίου περιορίστηκε στο 0,59546% (από 0,60196% στις 24 Ιουλίου και 0,69377% στις αρχές του μήνα). Αν και το fund προβαίνει σε συνεχείς αυξομειώσεις, η συνολική τάση επιβεβαιώνει τη σταδιακή κάλυψη των ανοικτών θέσεων. Το ενδιαφέρον της αγοράς επικεντρώνεται πλέον στις 6 Αυγούστου, οπότε και η διοίκηση θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα του β’ τριμήνου. Σημειώστε πως αν η μετοχή σταθεροποιηθεί στο επίπεδο των 45 ευρώ, όπως δείχνει τώρα, το κλείσιμο των short θέσεων είναι σχεδόν υποχρεωτικό καθώς τα χαρτοφυλάκια θα γράφουν μεγάλες ζημίες.
OTE: FTTH, ανταγωνισμός και ICT στο επίκεντρο
-Με θετικές προσδοκίες για ένα ακόμη ισχυρό τρίμηνο προσέρχεται ο ΟΤΕ στην αυριανή ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του β΄ τριμήνου, με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι ο όμιλος παραμένει σε τροχιά επίτευξης των στόχων για το σύνολο της χρήσης. Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής που καταγράφηκε στις αρχές του έτους, με βασικούς μοχλούς τις υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας, την τηλεόραση και τα έργα πληροφορικής και επικοινωνιών (ICT). Στην τηλεδιάσκεψη που θα ακολουθήσει οι αναλυτές αναμένουν πως το ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί στις προοπτικές ανάπτυξης του δικτύου οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH) και της υπηρεσίας Fixed Wireless Access (FWA), που θεωρούνται εξ των βασικών μοχλών ανάπτυξης. Θέμα… αγαπημένο των αναλυτών είναι ακόμη ο ανταγωνισμός στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών καθώς συνεχίζονται οι επιθετικές εμπορικές κινήσεις και οι προσφορές τιμών με στόχο την προσέλκυση συνδρομητών. Αντίστοιχο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η αγορά της συνδρομητικής τηλεόρασης, όπου οι εναλλακτικές πλατφόρμες ενισχύουν την παρουσία τους. Εξίσου ενδιαφέρον ζήτημα, όμως, αποτελεί και η συμφωνία για τη δημιουργία κοινής εταιρείας μεταξύ της ΔΕΗ και της Vodafone Ελλάδας μέσω της συγχώνευσης των PPC FiberGrid και Fiber2All. Σήμερα, τα δίκτυα οπτικών ινών της Vodafone Ελλάδας και του Ομίλου ΔΕΗ καλύπτουν συνδυαστικά περισσότερα από 1,6 εκατομμύρια σπίτια και η κοινοπραξία θα στοχεύει στην παροχή ανοικτής χονδρικής πρόσβασης σε παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου στην ελληνική αγορά. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να αυξήσει τις ανταγωνιστικές πιέσεις στη χονδρική αγορά δικτύων οπτικών ινών και να επηρεάσει μεσοπρόθεσμα τα έσοδα του ΟΤΕ από υπηρεσίες χονδρικής. Τέλος, βαρύτητα έχει για τα επόμενα τρίμηνα και η πορεία του τομέα ICT που εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους πυλώνες του ομίλου. Η αγορά θα αναζητήσει ενδείξεις για νέες συμβάσεις στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως μετά την ολοκλήρωση σημαντικών έργων που χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο κατά πόσο νέα έργα, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ReARM, μπορούν να αντισταθμίσουν τη σταδιακή ολοκλήρωση των έργων του RRF.
Coca-Cola HBC: Νέα προσέγγιση των 60 ευρώ με «πλάτες» από τη μητρική
-Κοντά στα επίπεδα ρεκόρ επέστρεψε η μετοχή της Coca-Cola HBC, καταγράφοντας δυναμική άνοδο 2,45% στην χθεσινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών και κλείνοντας στα 58,5 ευρώ, με υψηλό ημέρας τα 59 ευρώ. Με τη φετινή της απόδοση να ξεπερνά πλέον το 30% και τη συνολική κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 21,8 δισ. ευρώ, ο τίτλος μείωσε δραστικά την απόσταση από το ιστορικό ορόσημο των 60 ευρώ που έπιασε στην έναρξη του τρέχοντος μήνα. Βασικός καταλύτης για την έξαρση αγοραστικού ενδιαφέροντος στάθηκαν τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα β' τριμήνου που ανακοίνωσε η μητρική The Coca-Cola Company. Ο αμερικανικός κολοσσός ξεπέρασε τις εκτιμήσεις της Wall Street, καταγράφοντας καθαρές πωλήσεις 13,38 δισ. δολαρίων (+7%) έναντι προβλέψεων για 13,16 δισ. δολάρια, ενώ τα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν στα 4,43 δισ. δολάρια (1,03 δολάρια ανά μετοχή). Παράλληλα, η μητρική αναθεώρησε επί τα βελτίω τις προβλέψεις της για το σύνολο του 2026, εκτιμώντας πλέον αύξηση των συγκρίσιμων κερδών ανά μετοχή κατά 9% έως 10%, από 8%-9% προηγουμένως. Η ισχυρή επιχειρησιακή δυναμική στις διεθνείς αγορές καλλιεργεί υψηλές προσδοκίες και για τη θυγατρική Coca-Cola HBC. Tην Τετάρτη 5 Αυγούστου ο όμιλος θα ανακοινώσει τα δικά του οικονομικά αποτελέσματα.
Τα επιτόκια στις ΗΠΑ - Πιθανότητες 35% για αύξηση
-Η απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ αποτελεί το σημαντικότερο γεγονός της ημέρας. Οι αγορές αποτιμούν πλέον πιθανότητα 35% για αύξηση των επιτοκίων, αντανακλώντας τη μεταστροφή των προσδοκιών προς μια πιο περιοριστική νομισματική πολιτική, αντί των μειώσεων επιτοκίων που αναμένονταν στις αρχές του έτους. Οι επενδυτές θα εστιάσουν στη συνέντευξη Τύπου του προέδρου Κέβιν Γουόρς (21:30), αναζητώντας ενδείξεις που θα επιβεβαιώνουν αυτή τη μεταστροφή, ενώ ιδιαίτερη σημασία θα έχουν και τα στοιχεία που θα δημοσιευθούν την ίδια ημέρα για τον δομικό δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (Core PCE), που αποτελεί το βασικό μέτρο πληθωρισμού της Fed, καθώς και η πρώτη εκτίμηση για το ΑΕΠ των ΗΠΑ στο δεύτερο τρίμηνο. Μια πιο «επιθετική» (hawkish) στάση της Fed από αυτήν που προεξοφλεί η αγορά θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω άνοδο των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων και του δολαρίου, ασκώντας σημαντικές πιέσεις τόσο στις μετοχικές αγορές όσο και στα πολύτιμα μέταλλα.
Τρ. Πειραιώς: Έχει ενισχυθεί σημαντικά η πιθανότητα ανόδου των επιτοκίων
-Μία μόλις ημέρα πριν τη συνεδρίαση της Fed, ο επικεφαλής οικονομολόγος του ομίλου Piraeus Bank, Ηλίας Λεκκός, έδωσε στη δημοσιότητα το «Global Macro Trends». Η κεντρική θέση της ανάλυσης κινείται κόντρα σε όσους έζησαν την εποχή των μειώσεων των επιτοκίων. Η κατάρρευση της εκεχειρίας ΗΠΑ-Ιράν και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ καθιστούν την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού του Ιουνίου πιθανότατα πρόσκαιρη γι’ αυτό η έκθεση θεωρεί πως η πιθανότητα ανόδου επιτοκίων από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες «έχει ενισχυθεί σημαντικά». Οι αγορές δείχνουν να συμφωνούν με την Piraeus. Tα swaps τιμολογούν μία έως δύο αυξήσεις της Fed εντός του 2026 και σχεδόν δύο αυξήσεις από την ΕΚΤ έως το τέλος του έτους. Η ΕΚΤ, άλλωστε, προχώρησε τον Ιούνιο στην πρώτη αύξηση 25 μ.β. μετά από σχεδόν τρία χρόνια, πριν «παγώσει» τον Ιούλιο σε στάση αναμονής λόγω της μεταβλητότητας στην ενέργεια. Η έκθεση παρουσιάζει τα οικονομικά δεδομένα της εποχής μας. ΗΠΑ με ανάπτυξη 2,3% φέτος κατά το ΔΝΤ (από 2,1%), πληθωρισμό που υποχώρησε τον Ιούνιο στο 3,5% από 4,2% και δομικό 2,6%. Ευρωζώνη στο +0,9% φέτος με επιτάχυνση στο +1,2% το 2027· Κίνα με επιβράδυνση στο +4,3% το β' τρίμηνο και +4,7% στο εξάμηνο, με μοχλό τις εξαγωγές. Αυτές τις εξαγωγές η Piraeus τις συνδέει ευθέως με το παγκόσμιο boom της ΑΙ και τους ημιαγωγούς. H Piraeus προβλέπει πληθωρισμό PCE στις ΗΠΑ 2,5% το γ' τρίμηνο, κόντρα στην πλειοψηφία των αναλυτών που βλέπει 3,6%, σπάνια απόκλιση άνω της μονάδας. Αν δικαιωθεί ο Λεκκός, οι τιμολογημένες αυξήσεις δεν θα χρειαστούν. Αν δικαιωθούν οι υπόλοιποι αναλυτές, ίσως δεν φτάνουν. Η σημερινή συνεδρίαση της Fed, με τον νέο της πρόεδρο να έχει μόλις καταθέσει στο Κογκρέσο, θα δώσει μια σαφή ένδειξη προς τα που πάνε τα πράγματα.
Ο όμιλος Βασιλάκη και τα… 4 σημεία του ορίζοντα
-Στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα παραπέμπουν οι ισάριθμες νέες εταιρείες που συστάθηκαν χθες Τρίτη 28 Ιουλίου και είναι συμφερόντων του πολυσχιδούς ομίλου Βασιλάκη. Κεντρικό πρόσωπο και μοναδική εταίρος τους είναι η Εμμανουέλα Βασιλάκη, σύζυγος του εκλιπόντος Θεόδωρου Βασιλάκη, θεμελιωτή του ομίλου που κατέχει ηγετική θέση στις αερομεταφορές, την αγορά πώλησης και μίσθωσης αυτοκινήτων αλλά και δραστηριότητες στον κλάδο του τουρισμού. Η Εμμ. Βασιλάκη είναι και πρόεδρος της Autohellas (Hertz). Οι νέες εταιρείες έχουν τις επωνυμίες «Plaka Bay West», με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 105.000 ευρώ, «Plaka Bay South», με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 270.000 ευρώ, «Plaka Bay North», με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 95.000 ευρώ και «Plaka Bay East», με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 105.000 ευρώ. Σε όλες τα χρήματα έχει καταβάλει η Εμμ. Βασιλάκη ενώ διαχειριστής τους ορίστηκε ο Γεώργιος Κουτσούκος. Η έδρα τους βρίσκεται στο «στρατηγείο» του ομίλου επί της οδού Βιλτανιώτη στην Κηφισιά. Ο σκοπός των εταιρειών αφορά την αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων, τις υπηρεσίες αγοραπωλησίας κτηρίων κατοικιών και οικοπέδων, καθώς και την εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων. Φαίνεται όμως ότι συνδέονται με συγκεκριμένο project. Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι η Εμμ. Βασιλάκη είχε προχωρήσει στη σύσταση της εταιρείας «Θε.Μα Ακινήτων» με μετοχικό κεφάλαιο 6 εκατ. ευρώ, στην οποία η ίδια ανέλαβε Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.
Frigoglass: Οι ομολογιούχοι θα φύγουν με άδεια χέρια
-Μεθαύριο, Παρασκευή 31 Ιουλίου, στις τρεις και μισή το μεσημέρι, στο επιχειρηματικό κέντρο «ΠΥΡΝΑ» της Κηφισιάς, συνέρχεται η τακτική γενική συνέλευση της Frigoglass ΑΒΕΕ. Όσοι όμως προσέλθουν περιμένοντας νέα από τα ψυγεία, τη Νιγηρία ή τη Ρωσία ή για την αποπληρωμή των ομολόγων της Frigoglass, μάλλον θα φύγουν με άδεια χέρια. Στην αγορά είναι αλήθεια, υπάρχει μια μικρή σύγχυση. Πριν από 3 χρόνια, το 2023, ο επιχειρησιακός Όμιλος Frigoglass πέρασε στον έλεγχο των ομολογιούχων-πιστωτών του. Με την αναδιάρθρωση, η εισηγμένη Frigoglass ΑΒΕΕ κράτησε απλώς ένα μειοψηφικό 15% της νέας δομής, χωρίς λόγο στη διοίκηση και χωρίς σχέση με τις δραστηριότητες. Οι δύο εταιρείες συνδέονται με ένα όνομα αλλά χωρίς η εισηγμένη να μπορεί να επηρεάζει τις δραστηριότητες του Ομίλου. Ο Όμιλος, ακολουθεί μια στρατηγική ρευστοποίησης περιουσιακών στοιχείων με στόχο την αποπληρωμή των ομολόγων (τελικός σταθμός η εκκαθάριση της Frigo DebtCo). Έχει ήδη συμφωνήσει την πώληση των νιγηριανών δραστηριοτήτων, δηλαδή της υαλουργίας Beta Glass και της Frigoglass Industries, έναντι περίπου 120 εκατ. δολαρίων, μια συναλλαγή που ολοκληρώθηκε τον περασμένο Ιανουάριο. Πρόσφατα ολοκληρώθηκε και η πώληση της παραγωγικής μονάδας στη Ρωσία. Ο πρόεδρος Γκαγκίκ Απκαριάν είχε εξαρχής προαναγγείλει ότι «μία από τις λύσεις για την αποπληρωμή των ομολόγων μπορεί να είναι η αξιοποίηση των εσόδων από την πώληση περιουσιακών στοιχείων», με τον όμιλο να έχει μπροστά του αποπληρωμές 114,5 εκατ. ευρώ. Συνεπώς, την Παρασκευή, οι ομολογιούχοι δεν έχουν τίποτα να ελπίζουν από τη συνέλευση της Κηφισιάς. Οι απαντήσεις που τους αφορούν (τιμήματα, χρονοδιάγραμμα εκκαθάρισης, υπόλοιπο ενεργητικό, κ.λπ.) ανήκουν στις αρμοδιότητες του Ομίλου, όχι της ΑΒΕΕ.
Έξτρα κέρδη για Trastor, αλλά στο ταμπλό αγνοείται
-Η Trastor θα καταγράψει ενισχυμένα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου με κέρδη περίπου 1,3 εκατ. ευρώ από αναπροσαρμογές εύλογης αξίας που συνδέονται με την απόκτηση τριών ακινήτων από την Εθνική Ασφαλιστική έναντι 38,6 εκατ. ευρώ. Με τη συναλλαγή αυτή, η αξία του χαρτοφυλακίου της ΑΕΕΑΠ αυξήθηκε κατά 44,4 εκατ. ευρώ ή 5,4% σε σχέση με το τέλος του 2025, φθάνοντας τα 867 εκατ. ευρώ στο τέλος του πρώτου εξαμήνου. Η Trastor που αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη εισηγμένη ΑΕΕΑΠ σε αξία ακινήτων μετά την Prodea, θα συνεχίσει να επενδύει επιλεκτικά με έμφαση στα γραφεία και τα logistics. Στο ταμπλό, ωστόσο, η πορεία της είναι απογοητευτική μετά την πρόσφατη ΑΜΚ ύψους 150 εκατ. ευρώ, καθώς η τιμή της στο Χ.Α. έχει βουλιάξει κάτω από το 1 ευρώ, τιμή διάθεσης των νέων μετοχών. Προχθές μάλιστα πλησίασε τα 0,91 ευρώ που είναι η χαμηλότερη τιμή 12μήνου. Όχι τίποτε άλλο αλλά η πορεία της έρχεται σε αναντιστοιχία με την πρόσφατη έκθεση της Jefferies στις 23ης Ιουνίου 2026, με τίτλο «Unlocking Athens’ Tightest Markets», στην οποία έδινε τιμή-στόχο τα €1,27 στο βασικό της σενάριο, ήτοι 37% πάνω από τα τρέχοντα επίπεδα…
Η Noval προσπαθεί να αλλάξει το αφήγημα με +19%
-Κι αφού ανοίξαμε την κουβέντα για τις ΑΕΕΑΠ να σημειώσουμε πως σήμερα, μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης, η Noval Property θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα του δευτέρου τριμήνου και 1ου εξαμήνου 2026. Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, η προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία θα ξεπεράσει τα 13 εκατ. ευρώ, δηλαδή +19% έναντι του αντίστοιχου περυσινού διαστήματος. Η ενημέρωση των αναλυτών ακολουθεί αύριο το μεσημέρι. Τα αποτελέσματα 6μήνου, ταιριάζουν με τις εκτιμήσεις που είχε δώσει η διοίκηση στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών τον περασμένο Μάιο. Είχε μιλήσει για έσοδα από μισθώματα 41,5-43,5 εκατ. ευρώ το 2026 (από 37,8 εκατ. το 2025) και προσαρμοσμένο EBITDA 28-30 εκατ. ευρώ, από 26,2 εκατ. Η ΑΕΕΑΠ του ομίλου Viohalco, σήμερα διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο 62 ακινήτων, 362.000 τ.μ. με αξία που προσεγγίζει τα 700 εκατ. ευρώ (+7%). Στο The Grid στο Μαρούσι έχει ήδη μισθωθεί περίπου το 47% των γραφειακών χώρων στην EY, με παράδοση τον Ιανουάριο του 2027. Στο βάθος, υπάρχει η ανάπλαση της Πειραιώς, προϋπολογισμού άνω των 200 εκατ. ευρώ, με το Προεδρικό Διάταγμα να αναμένεται έως τον Σεπτέμβριο, και πλάνο 100 εκατ. ευρώ για αγορές ακινήτων εισοδήματος. Η μετοχή δεν ακολουθεί την αισιοδοξία της διοίκησης αφού σήμερα διαπραγματεύεται -5,3% χαμηλότερα από την τιμή του προ τριμήνου, σε μια περίοδο που όλες οι ΑΕΕΑΠ συνολικά κινούνται πίσω από τον Γενικό Δείκτη.
Οικογενειακό γεύμα μέσα… στο σούπερ μάρκετ
-Είναι μια τάση που ξεκίνησε στην Αμερική, επεκτάθηκε στην Ευρώπη και φαίνεται πως καταφθάνει και στην Ελλάδα. Με την ακρίβεια στα ύψη, οι οικογένειες επιλέγουν όχι μόνο να αγοράζουν τρόφιμα αλλά να τρώνε μέσα στα «εστιατόρια» των σούπερ μάρκετ που σιγά-σιγά δημιουργούνται. Στην Αμερική, το deli / food service των σούπερ μάρκετ έφτασε τα 52,1 δισ. δολάρια με άνοδο +1,6% (FMI, στοιχεία 2025), ενώ το 28% των αγοραστών χρησιμοποιεί πλέον το έτοιμο φαγητό του σούπερ μάρκετ ως υποκατάστατο εστιατορίου, από 12% το 2017. Στην Ευρώπη, σχεδόν 8 στους 10 της Gen Z αγοράζουν έτοιμο γεύμα τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Στην Ελλάδα, τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι ο κύκλος εργασιών της ελληνικής εστίασης (ΚΑΔ 56) υποχώρησε το 2025 στα 10,73 δισ. ευρώ από 11,12 δισ. το 2024, μείωση -3,5%, και συνέχισε πτωτικά το 1ο τρίμηνο του 2026, στα 2,141 δισ. από 2,183 δισ. (-1,9%) τη στιγμή που ο επίσημος πληθωρισμός είναι στο 3%. Την ίδια περίοδο, το οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων έτρεξε στο 1ο εξάμηνο με +6,7% σε αξία πωλήσεων, με τον τζίρο των «ταχυκίνητων καταναλωτικών προϊόντων» (FMCG) στα 5,7 δισ. ευρώ το α' εξάμηνο του 2026 (+5,4%), Ο τζίρος φαίνεται να αυξάνεται από την πραγματική κατανάλωση και όχι από την άνοδο των τιμών μόνο. Εδώ κρύβεται και η νέα στρατηγική των σούπερ μάρκετ για το έτοιμο φαγητό. Έρευνα του ΙΕΛΚΑ (Ιούνιος 2026, 800 καταναλωτές) αναφέρει δαπάνη 14,79 ευρώ την εβδομάδα ανά νοικοκυριό, περίπου 770 ευρώ ετησίως. Το 29% αγοράζει μαγειρευτό από σούπερ μάρκετ, έναντι 16% πριν από 10 χρόνια, το 2016. Αυτοί που δεν αγόρασαν ποτέ έτοιμο φαγητό από σούπερ μάρκετ μειώθηκαν από 45% σε 39%. Ο Σκλαβενίτης χτίζει στη Μαγούλα, με ανάδοχο την Avax, μονάδα παραγωγής έτοιμου φαγητού προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ, από τις μεγαλύτερες του είδους στην Ευρώπη. Επίσημος στόχος, η τροφοδοσία του δικτύου Food to Go που σήμερα έχει 4 σημεία με στόχο τα 15 έως το τέλος του 2026. Μοχλός επέκτασης το franchise, με προτεραιότητα σε εργαζόμενους και συνταξιούχους του ομίλου. Το ακίνητο στη Συγγρού που ήταν το «Food Hall» των Σαλαπατάρα–Δεληολάννη, που πέρασε στον όμιλο μαζί με τη Σπιτική Κουζίνα.
Το QUALSHIP 21 η αμερικανική ακτοφυλακή και ο Νικόλας Χατζηιωάννου
-Το πιστοποιητικό QUALSHIP 21 που εξασφάλισε το M/V Cymona Life της Alassia NewShips Management, συμφερόντων του Νικόλα Β. Χατζηιωάννου δεν εξασφαλίζεται σε μία επιθεώρηση. Είναι το αποτέλεσμα μιας διαρκούς κουλτούρας πειθαρχίας, σωστής οργάνωσης και καθημερινής συνέπειας. Για όσους γνωρίζουν τις διαδικασίες, αυτό μεταφράζεται σε κάτι πολύ πιο ουσιαστικό από έναν γρήγορο διοικητικό κύκλο. Σημαίνει ότι πλήρωμα και στελέχη ξηράς είχαν κάνει σωστά τη δουλειά τους πολύ πριν φτάσουν οι επιθεωρητές στο πλοίο. Άλλωστε, η US Coast Guard δεν απονέμει το QUALSHIP 21 με ευκολία. Η πιστοποίηση αποτελεί ένδειξη ότι ένα πλοίο παρουσιάζει σταθερά υψηλές επιδόσεις στην ασφάλεια, στην κανονιστική συμμόρφωση και στη συνολική επιχειρησιακή του λειτουργία. Και σε μια περίοδο όπου οι ναυλωτές, οι ασφαλιστές και οι λιμενικές αρχές αξιολογούν όλο και περισσότερο την ποιότητα του management, τέτοιες διακρίσεις αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα.
Π. Τσάκος: «Τα πλοία κατασκευάζονται από χάλυβα, η ναυτιλία χτίζεται από ανθρώπους»
-Στην τελετή ονοματοδοσίας του υπερσύγχρονου DP2 Suezmax tanker «Anfield DP» στα ναυπηγεία της Samsung Heavy Industries, την περασμένη Πέμπτη, πολλοί περίμεναν να ακούσουν για επενδύσεις, νέες τεχνολογίες και τα φιλόδοξα ναυπηγικά προγράμματα του Ομίλου Τσάκου. Ο καπετάν Παναγιώτης Τσάκος, όμως, επέλεξε να στρέψει αλλού το βλέμμα. Μέσα από την επιστολή που διάβασε ο εγγονός του, Παναγιώτης jr έδωσε ένα μάθημα για το τι κρατά πραγματικά την ελληνική ναυτιλία στην κορυφή. Η φράση που ξεχώρισε ήταν απλή, αλλά με βαθύ συμβολισμό: «Ενώ τα πλοία κατασκευάζονται από χάλυβα, η ναυτιλία χτίζεται από ανθρώπους, καθοδηγείται από αξίες και ενισχύεται από τη συνέχεια μεταξύ των γενεών». Δεν ήταν μια φιλοσοφική αποστροφή. Ήταν η συμπύκνωση μιας διαδρομής που ξεκίνησε το 1951, πάνω σε ένα Liberty, και συνεχίζεται σήμερα με έναν από τους πλέον σύγχρονους στόλους της παγκόσμιας ναυτιλίας. Και ίσως ήταν το πιο ηχηρό μήνυμα της τελετής. Τη στιγμή που ο κλάδος επενδύει δισεκατομμύρια σε έξυπνα πλοία, ψηφιοποίηση και τεχνητή νοημοσύνη, ο καπετάνιος υπενθύμισε ότι η μεγαλύτερη επένδυση παραμένει ο άνθρωπος.
Όταν Ουάσιγκτον και Πεκίνο συναντήθηκαν στον Πειραιά - Το παρασκήνιο
-Η είδηση για την ίδρυση του Ελληνικού Γραφείου Διασύνδεσης του Shanghai Pudong στον Πειραιά είναι γνωστή. Πρωτεργάτης της προσπάθειας αυτής είναι ο τραπεζίτης Γιώργος Ξηραδάκης. Αυτό που πέρασε σχεδόν απαρατήρητο, όμως, ήταν ποιοι βρίσκονταν μέσα στην αίθουσα. Και κυρίως ποιος δεν επέλεξε να λείπει. Σε μια περίοδο όπου η αντιπαράθεση ΗΠΑ-Κίνας εξελίσσεται σε έναν πολυεπίπεδο οικονομικό και τεχνολογικό ανταγωνισμό, η παρουσία εκπροσώπου της αμερικανικής πρεσβείας σε μια εκδήλωση που εγκαινίαζε μια νέα ελληνοκινεζική επενδυτική γέφυρα μόνο αδιάφορη δεν μπορεί να θεωρηθεί. Κάθε άλλο. Το μήνυμα ήταν διπλό. Πρώτον, ότι η Ουάσιγκτον παρακολουθεί από πολύ κοντά κάθε πρωτοβουλία που αφορά τον Πειραιά, τη ναυτιλία, τα logistics και τις κινεζικές επενδύσεις. Και δεύτερον, ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να λειτουργεί ως χώρος όπου οι μεγάλοι παίκτες επιλέγουν να συνυπάρχουν, ακόμη και όταν ανταγωνίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν είναι τυχαίο ότι στην ίδια αίθουσα βρέθηκαν Κινέζοι αξιωματούχοι, στελέχη της ελληνικής κυβέρνησης, εκπρόσωποι της ναυτιλιακής αγοράς και διπλωμάτες των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Σαουδικής Αραβίας. Οι συσχετισμοί πολλές φορές λένε περισσότερα από τις ομιλίες. Ο Πειραιάς, άλλωστε, δεν είναι πλέον μόνο το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας. Είναι ένα γεωοικονομικό σταυροδρόμι, όπου κάθε νέα συνεργασία αποκτά ευρύτερη σημασία. Και αυτό φαίνεται πως το γνωρίζουν όλοι, είτε έρχονται από την Ουάσιγκτον είτε από τη Σαγκάη.
Η Citi λέει στους επενδυτές: «Μείνετε στα χρηματιστήρια»
-Η Citi Wealth δημοσίευσε χθες το «The Short and Long: Macro Investment View» για το γ' τρίμηνο του 2026. Προτείνει, να μην το σκεφτούμε πολύ, να είμαστε μέσα στις αγορές μετοχών γιατί υπάρχουν περιθώρια ανόδου. Την ίδια ημέρα, ο Δείκτης Kospi κατέρρεε -10,84% στις 6.023,7 μονάδες, με το χρηματιστήριο της Σεούλ να αναστέλλει τις συναλλαγές για 20 λεπτά υπό το βάρος της κατάρρευσης μετοχών όπως η Samsung και η SK Hynix. Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 υποχωρούσε -3,83% και η Shenzhen έχανε -3,92%, με τους φόβους υπερπροσφοράς τσιπ να τροφοδοτούνται και από την εισαγωγή της CXMT που αναφέραμε χθες. Η Citi προτείνει επενδυτικές θέσεις σε αμερικανικές μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης, βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο σταθερό εισόδημα (δηλαδή ομόλογα όχι μεγάλης διάρκειας, αφού εκτιμά ότι τα υψηλότερα επιτόκια θα μείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα), πιστωτικά προϊόντα υψηλής ποιότητας (αφού τα spreads στα χαμηλότερης ποιότητας δεν αποζημιώνουν τον κίνδυνο), χρυσάφι ως διαφοροποίηση σε περιβάλλον όπου η συσχέτιση μετοχών-ομολόγων γίνεται αναξιόπιστη. Φυσικά ξεχωρίζει κλάδους όπως υποδομές, ΑΙ, ενεργειακή ασφάλεια, Physical AI, φυσικούς πόρους. Νέα προσθήκη στην ανάλυση της Citi είναι η κυβερνοασφάλεια, με το σκεπτικό ότι η ΑΙ αυξάνει την αξία των δεδομένων και ταυτόχρονα μειώνει το κόστος των επιθέσεων. Η επικεφαλής Επενδύσεων της Citi, η Kate Moore, λέει με απλά λόγια ότι με τη ρευστότητα άφθονη και τις ανακάμψεις ολοένα συντομότερες, οι επενδυτές «ίσως χρειαστεί να τοποθετούνται πριν οι συνθήκες σταθεροποιηθούν πλήρως». Με άλλα λόγια «αγοράστε στη βουτιά πριν καν ολοκληρωθεί».
Η απόλυτη σφαγή στον κλάδο των ημιαγωγών
-Η SK Hynix ολοκλήρωσε χθες μια εντυπωσιακή πτώση της τάξης του 47% από το ιστορικό υψηλό του Ιουνίου. Περίπου $600 δισ. από την κεφαλαιοποίηση της «εξατμίσθηκαν» μέσα σε έναν μήνα. Ο Δείκτης Kospi βούλιαξε -10,84% με διακοπή συναλλαγών, η Tokyo Electron και η Samsung ακολούθησαν, και στην Ασία κατεγράφησαν απώλειες έως -18% σε μετοχές του κλάδου. Σήμερα η SK Hynix ανακοινώνει ένα από τα ισχυρότερα τρίμηνα της ιστορίας της, με πωλήσεις υπερτριπλάσιες σε ετήσια βάση και λειτουργικά κέρδη +500%. Οι αγορές όμως δεν ασχολούνται με το παρόν ή το παρελθόν. Ανησυχούν για το μέλλον. Η Κίνα με την εκρηκτική εισαγωγή της CXMT στη Σαγκάη και οι αναφορές για πρόοδο στον κινεζικό εξοπλισμό chipmaking τροφοδοτούν φόβους για μια θεαματική αύξηση της προσφοράς μνήμης που θα σκοτώσει τα περιθώρια του κλάδου. Επιπλέον, οι αποτιμήσεις των εταιρειών ημιαγωγών προκαλούν ίλιγγο. Αντιπροσωπεύουν πλέον περίπου το 20% του S&P 500, όταν στην κορύφωση της dot-com φούσκας ο κλάδος ήταν λίγο πάνω από 8% και ιστορικά κινείται στο 2-5%. Διάφορες εκθέσεις επενδυτικών οίκων «βλέπουν» κορύφωση των τιμών μνήμης το 2027. Τέλος, τα μοχλευμένα ETFs επιτείνουν τις κινήσεις, ενώ οι Κορεάτες μικροεπενδυτές αγόρασαν ποσό-ρεκόρ στη χθεσινή βουτιά. Η ζήτηση HBM από τις υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης παραμένει πραγματική και σε μεγάλο βαθμό προ-συμβολαιοποιημένη. Το ερώτημα είναι σε ποια τιμή θα πουληθούν όταν έρθει το κύμα της προσφοράς από την Κίνα.
Στο Νεκάρσουλμ τώρα πια θα σβήνουν τα φώτα τη νύχτα
-Η Γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Audi ανακοίνωσε ότι από τον ερχόμενο Νοέμβριο καταργεί τη νυχτερινή βάρδια στο εργοστάσιο του Νεκάρσουλμ. Οι 1.200 «νυχτερινοί εργαζόμενοι» θα μεταφερθούν στις ημερήσιες βάρδιες. Με τον τρόπο αυτό η Audi ανακοίνωσε ότι ολοκληρώνεται η παραγωγή του A8 — του μοντέλου που επί δεκαετίες ενσάρκωνε το «Vorsprung durch Technik» («Προβάδισμα μέσω της τεχνολογίας» που αποτελούσε το σλόγκαν της Audi από το 1971). Η Handelsblatt, γράφει πως η δυναμικότητα του εργοστασίου ψαλιδίζεται στα 150.000 οχήματα ετησίως από 225.000 σήμερα. Στις καλές εποχές, όχι πολύ μακριά το 2015-16, το Νεκάρσουλμ παρήγαγε 260.000-275.000 αυτοκίνητα, απασχολώντας 15.500 εργαζόμενους. Η παραγωγή μειώθηκε στο μισό. Στο 1ο εξάμηνο του 2026, η Audi παρέδωσε πάνω από 727.000 οχήματα, κάτω από την πίεση των εισαγωγών από την Κίνα και των αμερικανικών δασμών. Ο κύκλος εργασιών του ομίλου υποχώρησε στα 29,2 δισ. ευρώ από 32,6 δισ., αν και το λειτουργικό κέρδος κρατήθηκε στα 1.122 εκατ. ευρώ (περιθώριο 3,8%) χάρη σε πειθαρχία κόστους και χαμηλότερες προβλέψεις CO₂. Ο Επικεφαλής Οικονομικών Υπηρεσιών CFO Ρίτερσμπεργκερ μίλησε ανοιχτά για ανάγκη «επανευθυγράμμισης του επιχειρηματικού μοντέλου» με στήριξη του ομίλου VW. Αλλά και ο Όμιλος δεν τα πάει καλύτερα. Καθαρά κέρδη -31% στο εξάμηνο (3,1 δισ. ευρώ), λειτουργικά -12% (€5,9 δισ.), παραδόσεις -6,3%, υποβάθμιση του στόχου εσόδων για το 2026, με την κινεζική αγορά -20% και τις παραδόσεις του ομίλου εκεί -31%, ενώ οι δασμοί έχουν ήδη καταστήσει ζημιογόνα ορισμένα μοντέλα εισόδου. Το αποτέλεσμα είναι ήδη ορατό αφού κόβονται 35.000 θέσεις εργασίας στη Γερμανία έως το 2030, εξετάζονται έως 50.000 επιπλέον παγκοσμίως. Οι συνδικαλιστές του εργοστασίου στο Νεκάρσουλμ στήριξαν την κατάργηση της νυχτερινή βάρδιας, ελπίζοντας ότι ένα φθηνότερο εργοστάσιο θα κερδίσει το επόμενο μοντέλο. Όταν όμως ένα εργοστάσιο στηρίζει την επιβίωση του με λιγότερη παραγωγή, η κρίση δεν είναι κυκλική. Είναι δομική.
Αλλαγή φρουράς στην Apple, στα 5 τρισεκατομμύρια δολάρια
-Η Apple χθες έγραψε ιστορία. Έγινε η 2η εταιρεία που άγγιξε την αποτίμηση των 5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, με τη μετοχή να ξεκινά τη συνεδρίαση με άνοδο 1,8% στα 342,89 δολάρια, ξαναπερνώντας την Nvidia που είχε σπάσει πρώτη το φράγμα στις 29 Οκτωβρίου 2025, στην κορυφή του πλανήτη. Η διαδρομή και της Apple είναι ιλιγγιώδης. Ήταν Αύγουστος 2018 όταν ανέβηκε στο πρώτο τρισεκατομμύριο. Δύο χρόνια αργότερα, Αύγουστος του 2020 άξιζε 2 τρισ. δολάρια. Τον Ιανουάριο του 2022 ανέβηκε στα $3 τρισ., στις 28 Οκτωβρίου 2025 τα $4 τρισ. και 9 μήνες αργότερα, χθες κατέκτησε το 5ο τρισεκατομμύριο. Η μετοχή καταγράφει κέρδη +24% φέτος και σχεδόν +60% στο 12μηνο, με μοχλό τις ισχυρές πωλήσεις iPhone και όλων των άλλων gadget. Κάποια στιγμή η Apple κατηγορήθηκε ότι «έχασε το τρένο» της τεχνητής νοημοσύνης. Έδωσε την απάντηση της με μια συμφωνία με την Google για τα μοντέλα Gemini στη νέα Siri, που αναμένεται το φθινόπωρο μαζί με το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone και τη σειρά iPhone 18. Στο χρηματιστηριακό παρασκήνιο υπάρχει κι ένα πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών αξίας 100 δισ. δολαρίων αλλά στο τέλος της ανάλυσης έχουμε μια εισηγμένη που αξίζει περίπου 38 φορές τα κέρδη της κι αυτό σημαίνει ότι αν, κάποτε, κάπως απογοητεύσει με τα μεγέθη που παρουσιάζει θα εκδηλωθεί σίγουρα μια θορυβώδης απογοήτευση. Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ ο Τιμ Κουκ ετοιμάζεται να παραδώσει το τιμόνι στον Τζον Τέρνους την 1η Σεπτεμβρίου, μία σημαντική στιγμή στην ιστορία της εταιρείας Ο Κουκ παρέλαβε το 2011 την Apple με αξία $350 δισ. και την παραδίδει 14 φορές μεγαλύτερη. Όποιος αγόρασε μετοχές Apple αξίας 10.000 δολαρίων, το 2003, στα χαμηλά της εποχής των πρώτων iPod, σήμερα έχει μια περιουσία 15 εκατομμυρίων.
Πηγή: newmoney.gr
Και ο ΣΥΡΙΖΑ ψάχνει μεταγραφές
-Με δεδομένο ότι υπάρχουν πολλοί ανεξάρτητοι βουλευτές προς διεκδίκηση και ο ΣΥΡΙΖΑ ψάχνει να πάρει ορισμένους το επόμενο διάστημα για να μεγαλώσει το κοινοβουλευτικό του αποτύπωμα. Άλλωστε, μετά το τέλος αυτής της εβδομάδας και την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του προεδρείου της Βουλής, θα ανεξαρτητοποιηθεί και τυπικά η Όλγα Γεροβασίλη που το έχει προαναγγείλει. Άρα και οι ΣΥΡΙΖΑίοι έχουν βγει στο ψάξιμο για ορισμένα πρόσωπα που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τις τάξεις τους. Συζητείται το όνομα της Αρετής Παπαϊωάννου που εξελέγη με την Πλεύση και είναι η μητέρα του Χουρδάκη που πήγε στο ΠΑΣΟΚ, αλλά και της συμβολαιογράφου Ελένης Καραγεωργοπούλου που επίσης αποχώρησε διαφωνώντας με την Κωνσταντοπούλου.
Metlen: Με ώθηση από τις τιμές στόχους και την υποχώρηση των short
-H Metlen προέρχεται από ανοδικό σερί τριών συνεδριάσεων διασπώντας με αξιώσεις το ψυχολογικό όριο των 44 ευρώ. Με το κλείσιμο στα 44,5 ευρώ -τιμή που είχε να αγγίξει από τις αρχές Φεβρουαρίου- η μετοχή πέρασε σε θετικό έδαφος όσον αφορά τη φετινή της απόδοση, με την περιοχή των 50 ευρώ να αποτελεί τον επόμενο στόχο, ενώ πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι έχει μοιράσει και 1 ευρώ μέρισμα. Το υψηλό σχεδόν έξι μηνών συνοδεύτηκε από έντονη κινητικότητα στο ταμπλό, με τζίρο 14 εκατ. ευρώ και όγκο άνω των 315 χιλ. τεμαχίων. Βασικό «καύσιμο» για την επαναφορά της Metlen αποτελούν οι αυξημένες τιμές στόχοι που διατηρούν οι εγχώριοι και διεθνείς αναλυτές. Οι πρόσφατες εκθέσεις τους πιστοποιούν τα ισχυρά θεμελιώδη του ομίλου, με τη Citi και τη Bank of America να τοποθετούν τον πήχη στα 52 ευρώ, τη Berenberg στα 55 ευρώ και την Euroxx να δίνει υψηλότερη τιμή στόχο στα 56,8 ευρώ. Παράλληλα, καταλύτη για τη μείωση της μεταβλητότητας αποτελεί η σταδιακή υποχώρηση των πιέσεων από τις short θέσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το hedge fund Marshall Wace έχει προχωρήσει σε σταδιακή απομόχλευση της short θέσης του, η οποία στις 27 Ιουλίου περιορίστηκε στο 0,59546% (από 0,60196% στις 24 Ιουλίου και 0,69377% στις αρχές του μήνα). Αν και το fund προβαίνει σε συνεχείς αυξομειώσεις, η συνολική τάση επιβεβαιώνει τη σταδιακή κάλυψη των ανοικτών θέσεων. Το ενδιαφέρον της αγοράς επικεντρώνεται πλέον στις 6 Αυγούστου, οπότε και η διοίκηση θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα του β’ τριμήνου. Σημειώστε πως αν η μετοχή σταθεροποιηθεί στο επίπεδο των 45 ευρώ, όπως δείχνει τώρα, το κλείσιμο των short θέσεων είναι σχεδόν υποχρεωτικό καθώς τα χαρτοφυλάκια θα γράφουν μεγάλες ζημίες.
OTE: FTTH, ανταγωνισμός και ICT στο επίκεντρο
-Με θετικές προσδοκίες για ένα ακόμη ισχυρό τρίμηνο προσέρχεται ο ΟΤΕ στην αυριανή ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του β΄ τριμήνου, με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι ο όμιλος παραμένει σε τροχιά επίτευξης των στόχων για το σύνολο της χρήσης. Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής που καταγράφηκε στις αρχές του έτους, με βασικούς μοχλούς τις υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας, την τηλεόραση και τα έργα πληροφορικής και επικοινωνιών (ICT). Στην τηλεδιάσκεψη που θα ακολουθήσει οι αναλυτές αναμένουν πως το ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί στις προοπτικές ανάπτυξης του δικτύου οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH) και της υπηρεσίας Fixed Wireless Access (FWA), που θεωρούνται εξ των βασικών μοχλών ανάπτυξης. Θέμα… αγαπημένο των αναλυτών είναι ακόμη ο ανταγωνισμός στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών καθώς συνεχίζονται οι επιθετικές εμπορικές κινήσεις και οι προσφορές τιμών με στόχο την προσέλκυση συνδρομητών. Αντίστοιχο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η αγορά της συνδρομητικής τηλεόρασης, όπου οι εναλλακτικές πλατφόρμες ενισχύουν την παρουσία τους. Εξίσου ενδιαφέρον ζήτημα, όμως, αποτελεί και η συμφωνία για τη δημιουργία κοινής εταιρείας μεταξύ της ΔΕΗ και της Vodafone Ελλάδας μέσω της συγχώνευσης των PPC FiberGrid και Fiber2All. Σήμερα, τα δίκτυα οπτικών ινών της Vodafone Ελλάδας και του Ομίλου ΔΕΗ καλύπτουν συνδυαστικά περισσότερα από 1,6 εκατομμύρια σπίτια και η κοινοπραξία θα στοχεύει στην παροχή ανοικτής χονδρικής πρόσβασης σε παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου στην ελληνική αγορά. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να αυξήσει τις ανταγωνιστικές πιέσεις στη χονδρική αγορά δικτύων οπτικών ινών και να επηρεάσει μεσοπρόθεσμα τα έσοδα του ΟΤΕ από υπηρεσίες χονδρικής. Τέλος, βαρύτητα έχει για τα επόμενα τρίμηνα και η πορεία του τομέα ICT που εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους πυλώνες του ομίλου. Η αγορά θα αναζητήσει ενδείξεις για νέες συμβάσεις στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως μετά την ολοκλήρωση σημαντικών έργων που χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο κατά πόσο νέα έργα, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ReARM, μπορούν να αντισταθμίσουν τη σταδιακή ολοκλήρωση των έργων του RRF.
Coca-Cola HBC: Νέα προσέγγιση των 60 ευρώ με «πλάτες» από τη μητρική
-Κοντά στα επίπεδα ρεκόρ επέστρεψε η μετοχή της Coca-Cola HBC, καταγράφοντας δυναμική άνοδο 2,45% στην χθεσινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών και κλείνοντας στα 58,5 ευρώ, με υψηλό ημέρας τα 59 ευρώ. Με τη φετινή της απόδοση να ξεπερνά πλέον το 30% και τη συνολική κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 21,8 δισ. ευρώ, ο τίτλος μείωσε δραστικά την απόσταση από το ιστορικό ορόσημο των 60 ευρώ που έπιασε στην έναρξη του τρέχοντος μήνα. Βασικός καταλύτης για την έξαρση αγοραστικού ενδιαφέροντος στάθηκαν τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα β' τριμήνου που ανακοίνωσε η μητρική The Coca-Cola Company. Ο αμερικανικός κολοσσός ξεπέρασε τις εκτιμήσεις της Wall Street, καταγράφοντας καθαρές πωλήσεις 13,38 δισ. δολαρίων (+7%) έναντι προβλέψεων για 13,16 δισ. δολάρια, ενώ τα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν στα 4,43 δισ. δολάρια (1,03 δολάρια ανά μετοχή). Παράλληλα, η μητρική αναθεώρησε επί τα βελτίω τις προβλέψεις της για το σύνολο του 2026, εκτιμώντας πλέον αύξηση των συγκρίσιμων κερδών ανά μετοχή κατά 9% έως 10%, από 8%-9% προηγουμένως. Η ισχυρή επιχειρησιακή δυναμική στις διεθνείς αγορές καλλιεργεί υψηλές προσδοκίες και για τη θυγατρική Coca-Cola HBC. Tην Τετάρτη 5 Αυγούστου ο όμιλος θα ανακοινώσει τα δικά του οικονομικά αποτελέσματα.
Τα επιτόκια στις ΗΠΑ - Πιθανότητες 35% για αύξηση
-Η απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ αποτελεί το σημαντικότερο γεγονός της ημέρας. Οι αγορές αποτιμούν πλέον πιθανότητα 35% για αύξηση των επιτοκίων, αντανακλώντας τη μεταστροφή των προσδοκιών προς μια πιο περιοριστική νομισματική πολιτική, αντί των μειώσεων επιτοκίων που αναμένονταν στις αρχές του έτους. Οι επενδυτές θα εστιάσουν στη συνέντευξη Τύπου του προέδρου Κέβιν Γουόρς (21:30), αναζητώντας ενδείξεις που θα επιβεβαιώνουν αυτή τη μεταστροφή, ενώ ιδιαίτερη σημασία θα έχουν και τα στοιχεία που θα δημοσιευθούν την ίδια ημέρα για τον δομικό δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (Core PCE), που αποτελεί το βασικό μέτρο πληθωρισμού της Fed, καθώς και η πρώτη εκτίμηση για το ΑΕΠ των ΗΠΑ στο δεύτερο τρίμηνο. Μια πιο «επιθετική» (hawkish) στάση της Fed από αυτήν που προεξοφλεί η αγορά θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω άνοδο των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων και του δολαρίου, ασκώντας σημαντικές πιέσεις τόσο στις μετοχικές αγορές όσο και στα πολύτιμα μέταλλα.
Τρ. Πειραιώς: Έχει ενισχυθεί σημαντικά η πιθανότητα ανόδου των επιτοκίων
-Μία μόλις ημέρα πριν τη συνεδρίαση της Fed, ο επικεφαλής οικονομολόγος του ομίλου Piraeus Bank, Ηλίας Λεκκός, έδωσε στη δημοσιότητα το «Global Macro Trends». Η κεντρική θέση της ανάλυσης κινείται κόντρα σε όσους έζησαν την εποχή των μειώσεων των επιτοκίων. Η κατάρρευση της εκεχειρίας ΗΠΑ-Ιράν και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ καθιστούν την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού του Ιουνίου πιθανότατα πρόσκαιρη γι’ αυτό η έκθεση θεωρεί πως η πιθανότητα ανόδου επιτοκίων από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες «έχει ενισχυθεί σημαντικά». Οι αγορές δείχνουν να συμφωνούν με την Piraeus. Tα swaps τιμολογούν μία έως δύο αυξήσεις της Fed εντός του 2026 και σχεδόν δύο αυξήσεις από την ΕΚΤ έως το τέλος του έτους. Η ΕΚΤ, άλλωστε, προχώρησε τον Ιούνιο στην πρώτη αύξηση 25 μ.β. μετά από σχεδόν τρία χρόνια, πριν «παγώσει» τον Ιούλιο σε στάση αναμονής λόγω της μεταβλητότητας στην ενέργεια. Η έκθεση παρουσιάζει τα οικονομικά δεδομένα της εποχής μας. ΗΠΑ με ανάπτυξη 2,3% φέτος κατά το ΔΝΤ (από 2,1%), πληθωρισμό που υποχώρησε τον Ιούνιο στο 3,5% από 4,2% και δομικό 2,6%. Ευρωζώνη στο +0,9% φέτος με επιτάχυνση στο +1,2% το 2027· Κίνα με επιβράδυνση στο +4,3% το β' τρίμηνο και +4,7% στο εξάμηνο, με μοχλό τις εξαγωγές. Αυτές τις εξαγωγές η Piraeus τις συνδέει ευθέως με το παγκόσμιο boom της ΑΙ και τους ημιαγωγούς. H Piraeus προβλέπει πληθωρισμό PCE στις ΗΠΑ 2,5% το γ' τρίμηνο, κόντρα στην πλειοψηφία των αναλυτών που βλέπει 3,6%, σπάνια απόκλιση άνω της μονάδας. Αν δικαιωθεί ο Λεκκός, οι τιμολογημένες αυξήσεις δεν θα χρειαστούν. Αν δικαιωθούν οι υπόλοιποι αναλυτές, ίσως δεν φτάνουν. Η σημερινή συνεδρίαση της Fed, με τον νέο της πρόεδρο να έχει μόλις καταθέσει στο Κογκρέσο, θα δώσει μια σαφή ένδειξη προς τα που πάνε τα πράγματα.
Ο όμιλος Βασιλάκη και τα… 4 σημεία του ορίζοντα
-Στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα παραπέμπουν οι ισάριθμες νέες εταιρείες που συστάθηκαν χθες Τρίτη 28 Ιουλίου και είναι συμφερόντων του πολυσχιδούς ομίλου Βασιλάκη. Κεντρικό πρόσωπο και μοναδική εταίρος τους είναι η Εμμανουέλα Βασιλάκη, σύζυγος του εκλιπόντος Θεόδωρου Βασιλάκη, θεμελιωτή του ομίλου που κατέχει ηγετική θέση στις αερομεταφορές, την αγορά πώλησης και μίσθωσης αυτοκινήτων αλλά και δραστηριότητες στον κλάδο του τουρισμού. Η Εμμ. Βασιλάκη είναι και πρόεδρος της Autohellas (Hertz). Οι νέες εταιρείες έχουν τις επωνυμίες «Plaka Bay West», με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 105.000 ευρώ, «Plaka Bay South», με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 270.000 ευρώ, «Plaka Bay North», με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 95.000 ευρώ και «Plaka Bay East», με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 105.000 ευρώ. Σε όλες τα χρήματα έχει καταβάλει η Εμμ. Βασιλάκη ενώ διαχειριστής τους ορίστηκε ο Γεώργιος Κουτσούκος. Η έδρα τους βρίσκεται στο «στρατηγείο» του ομίλου επί της οδού Βιλτανιώτη στην Κηφισιά. Ο σκοπός των εταιρειών αφορά την αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων, τις υπηρεσίες αγοραπωλησίας κτηρίων κατοικιών και οικοπέδων, καθώς και την εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων. Φαίνεται όμως ότι συνδέονται με συγκεκριμένο project. Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι η Εμμ. Βασιλάκη είχε προχωρήσει στη σύσταση της εταιρείας «Θε.Μα Ακινήτων» με μετοχικό κεφάλαιο 6 εκατ. ευρώ, στην οποία η ίδια ανέλαβε Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.
Frigoglass: Οι ομολογιούχοι θα φύγουν με άδεια χέρια
-Μεθαύριο, Παρασκευή 31 Ιουλίου, στις τρεις και μισή το μεσημέρι, στο επιχειρηματικό κέντρο «ΠΥΡΝΑ» της Κηφισιάς, συνέρχεται η τακτική γενική συνέλευση της Frigoglass ΑΒΕΕ. Όσοι όμως προσέλθουν περιμένοντας νέα από τα ψυγεία, τη Νιγηρία ή τη Ρωσία ή για την αποπληρωμή των ομολόγων της Frigoglass, μάλλον θα φύγουν με άδεια χέρια. Στην αγορά είναι αλήθεια, υπάρχει μια μικρή σύγχυση. Πριν από 3 χρόνια, το 2023, ο επιχειρησιακός Όμιλος Frigoglass πέρασε στον έλεγχο των ομολογιούχων-πιστωτών του. Με την αναδιάρθρωση, η εισηγμένη Frigoglass ΑΒΕΕ κράτησε απλώς ένα μειοψηφικό 15% της νέας δομής, χωρίς λόγο στη διοίκηση και χωρίς σχέση με τις δραστηριότητες. Οι δύο εταιρείες συνδέονται με ένα όνομα αλλά χωρίς η εισηγμένη να μπορεί να επηρεάζει τις δραστηριότητες του Ομίλου. Ο Όμιλος, ακολουθεί μια στρατηγική ρευστοποίησης περιουσιακών στοιχείων με στόχο την αποπληρωμή των ομολόγων (τελικός σταθμός η εκκαθάριση της Frigo DebtCo). Έχει ήδη συμφωνήσει την πώληση των νιγηριανών δραστηριοτήτων, δηλαδή της υαλουργίας Beta Glass και της Frigoglass Industries, έναντι περίπου 120 εκατ. δολαρίων, μια συναλλαγή που ολοκληρώθηκε τον περασμένο Ιανουάριο. Πρόσφατα ολοκληρώθηκε και η πώληση της παραγωγικής μονάδας στη Ρωσία. Ο πρόεδρος Γκαγκίκ Απκαριάν είχε εξαρχής προαναγγείλει ότι «μία από τις λύσεις για την αποπληρωμή των ομολόγων μπορεί να είναι η αξιοποίηση των εσόδων από την πώληση περιουσιακών στοιχείων», με τον όμιλο να έχει μπροστά του αποπληρωμές 114,5 εκατ. ευρώ. Συνεπώς, την Παρασκευή, οι ομολογιούχοι δεν έχουν τίποτα να ελπίζουν από τη συνέλευση της Κηφισιάς. Οι απαντήσεις που τους αφορούν (τιμήματα, χρονοδιάγραμμα εκκαθάρισης, υπόλοιπο ενεργητικό, κ.λπ.) ανήκουν στις αρμοδιότητες του Ομίλου, όχι της ΑΒΕΕ.
Έξτρα κέρδη για Trastor, αλλά στο ταμπλό αγνοείται
-Η Trastor θα καταγράψει ενισχυμένα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου με κέρδη περίπου 1,3 εκατ. ευρώ από αναπροσαρμογές εύλογης αξίας που συνδέονται με την απόκτηση τριών ακινήτων από την Εθνική Ασφαλιστική έναντι 38,6 εκατ. ευρώ. Με τη συναλλαγή αυτή, η αξία του χαρτοφυλακίου της ΑΕΕΑΠ αυξήθηκε κατά 44,4 εκατ. ευρώ ή 5,4% σε σχέση με το τέλος του 2025, φθάνοντας τα 867 εκατ. ευρώ στο τέλος του πρώτου εξαμήνου. Η Trastor που αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη εισηγμένη ΑΕΕΑΠ σε αξία ακινήτων μετά την Prodea, θα συνεχίσει να επενδύει επιλεκτικά με έμφαση στα γραφεία και τα logistics. Στο ταμπλό, ωστόσο, η πορεία της είναι απογοητευτική μετά την πρόσφατη ΑΜΚ ύψους 150 εκατ. ευρώ, καθώς η τιμή της στο Χ.Α. έχει βουλιάξει κάτω από το 1 ευρώ, τιμή διάθεσης των νέων μετοχών. Προχθές μάλιστα πλησίασε τα 0,91 ευρώ που είναι η χαμηλότερη τιμή 12μήνου. Όχι τίποτε άλλο αλλά η πορεία της έρχεται σε αναντιστοιχία με την πρόσφατη έκθεση της Jefferies στις 23ης Ιουνίου 2026, με τίτλο «Unlocking Athens’ Tightest Markets», στην οποία έδινε τιμή-στόχο τα €1,27 στο βασικό της σενάριο, ήτοι 37% πάνω από τα τρέχοντα επίπεδα…
Η Noval προσπαθεί να αλλάξει το αφήγημα με +19%
-Κι αφού ανοίξαμε την κουβέντα για τις ΑΕΕΑΠ να σημειώσουμε πως σήμερα, μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης, η Noval Property θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα του δευτέρου τριμήνου και 1ου εξαμήνου 2026. Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, η προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία θα ξεπεράσει τα 13 εκατ. ευρώ, δηλαδή +19% έναντι του αντίστοιχου περυσινού διαστήματος. Η ενημέρωση των αναλυτών ακολουθεί αύριο το μεσημέρι. Τα αποτελέσματα 6μήνου, ταιριάζουν με τις εκτιμήσεις που είχε δώσει η διοίκηση στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών τον περασμένο Μάιο. Είχε μιλήσει για έσοδα από μισθώματα 41,5-43,5 εκατ. ευρώ το 2026 (από 37,8 εκατ. το 2025) και προσαρμοσμένο EBITDA 28-30 εκατ. ευρώ, από 26,2 εκατ. Η ΑΕΕΑΠ του ομίλου Viohalco, σήμερα διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο 62 ακινήτων, 362.000 τ.μ. με αξία που προσεγγίζει τα 700 εκατ. ευρώ (+7%). Στο The Grid στο Μαρούσι έχει ήδη μισθωθεί περίπου το 47% των γραφειακών χώρων στην EY, με παράδοση τον Ιανουάριο του 2027. Στο βάθος, υπάρχει η ανάπλαση της Πειραιώς, προϋπολογισμού άνω των 200 εκατ. ευρώ, με το Προεδρικό Διάταγμα να αναμένεται έως τον Σεπτέμβριο, και πλάνο 100 εκατ. ευρώ για αγορές ακινήτων εισοδήματος. Η μετοχή δεν ακολουθεί την αισιοδοξία της διοίκησης αφού σήμερα διαπραγματεύεται -5,3% χαμηλότερα από την τιμή του προ τριμήνου, σε μια περίοδο που όλες οι ΑΕΕΑΠ συνολικά κινούνται πίσω από τον Γενικό Δείκτη.
Οικογενειακό γεύμα μέσα… στο σούπερ μάρκετ
-Είναι μια τάση που ξεκίνησε στην Αμερική, επεκτάθηκε στην Ευρώπη και φαίνεται πως καταφθάνει και στην Ελλάδα. Με την ακρίβεια στα ύψη, οι οικογένειες επιλέγουν όχι μόνο να αγοράζουν τρόφιμα αλλά να τρώνε μέσα στα «εστιατόρια» των σούπερ μάρκετ που σιγά-σιγά δημιουργούνται. Στην Αμερική, το deli / food service των σούπερ μάρκετ έφτασε τα 52,1 δισ. δολάρια με άνοδο +1,6% (FMI, στοιχεία 2025), ενώ το 28% των αγοραστών χρησιμοποιεί πλέον το έτοιμο φαγητό του σούπερ μάρκετ ως υποκατάστατο εστιατορίου, από 12% το 2017. Στην Ευρώπη, σχεδόν 8 στους 10 της Gen Z αγοράζουν έτοιμο γεύμα τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Στην Ελλάδα, τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι ο κύκλος εργασιών της ελληνικής εστίασης (ΚΑΔ 56) υποχώρησε το 2025 στα 10,73 δισ. ευρώ από 11,12 δισ. το 2024, μείωση -3,5%, και συνέχισε πτωτικά το 1ο τρίμηνο του 2026, στα 2,141 δισ. από 2,183 δισ. (-1,9%) τη στιγμή που ο επίσημος πληθωρισμός είναι στο 3%. Την ίδια περίοδο, το οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων έτρεξε στο 1ο εξάμηνο με +6,7% σε αξία πωλήσεων, με τον τζίρο των «ταχυκίνητων καταναλωτικών προϊόντων» (FMCG) στα 5,7 δισ. ευρώ το α' εξάμηνο του 2026 (+5,4%), Ο τζίρος φαίνεται να αυξάνεται από την πραγματική κατανάλωση και όχι από την άνοδο των τιμών μόνο. Εδώ κρύβεται και η νέα στρατηγική των σούπερ μάρκετ για το έτοιμο φαγητό. Έρευνα του ΙΕΛΚΑ (Ιούνιος 2026, 800 καταναλωτές) αναφέρει δαπάνη 14,79 ευρώ την εβδομάδα ανά νοικοκυριό, περίπου 770 ευρώ ετησίως. Το 29% αγοράζει μαγειρευτό από σούπερ μάρκετ, έναντι 16% πριν από 10 χρόνια, το 2016. Αυτοί που δεν αγόρασαν ποτέ έτοιμο φαγητό από σούπερ μάρκετ μειώθηκαν από 45% σε 39%. Ο Σκλαβενίτης χτίζει στη Μαγούλα, με ανάδοχο την Avax, μονάδα παραγωγής έτοιμου φαγητού προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ, από τις μεγαλύτερες του είδους στην Ευρώπη. Επίσημος στόχος, η τροφοδοσία του δικτύου Food to Go που σήμερα έχει 4 σημεία με στόχο τα 15 έως το τέλος του 2026. Μοχλός επέκτασης το franchise, με προτεραιότητα σε εργαζόμενους και συνταξιούχους του ομίλου. Το ακίνητο στη Συγγρού που ήταν το «Food Hall» των Σαλαπατάρα–Δεληολάννη, που πέρασε στον όμιλο μαζί με τη Σπιτική Κουζίνα.
Το QUALSHIP 21 η αμερικανική ακτοφυλακή και ο Νικόλας Χατζηιωάννου
-Το πιστοποιητικό QUALSHIP 21 που εξασφάλισε το M/V Cymona Life της Alassia NewShips Management, συμφερόντων του Νικόλα Β. Χατζηιωάννου δεν εξασφαλίζεται σε μία επιθεώρηση. Είναι το αποτέλεσμα μιας διαρκούς κουλτούρας πειθαρχίας, σωστής οργάνωσης και καθημερινής συνέπειας. Για όσους γνωρίζουν τις διαδικασίες, αυτό μεταφράζεται σε κάτι πολύ πιο ουσιαστικό από έναν γρήγορο διοικητικό κύκλο. Σημαίνει ότι πλήρωμα και στελέχη ξηράς είχαν κάνει σωστά τη δουλειά τους πολύ πριν φτάσουν οι επιθεωρητές στο πλοίο. Άλλωστε, η US Coast Guard δεν απονέμει το QUALSHIP 21 με ευκολία. Η πιστοποίηση αποτελεί ένδειξη ότι ένα πλοίο παρουσιάζει σταθερά υψηλές επιδόσεις στην ασφάλεια, στην κανονιστική συμμόρφωση και στη συνολική επιχειρησιακή του λειτουργία. Και σε μια περίοδο όπου οι ναυλωτές, οι ασφαλιστές και οι λιμενικές αρχές αξιολογούν όλο και περισσότερο την ποιότητα του management, τέτοιες διακρίσεις αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα.
Π. Τσάκος: «Τα πλοία κατασκευάζονται από χάλυβα, η ναυτιλία χτίζεται από ανθρώπους»
-Στην τελετή ονοματοδοσίας του υπερσύγχρονου DP2 Suezmax tanker «Anfield DP» στα ναυπηγεία της Samsung Heavy Industries, την περασμένη Πέμπτη, πολλοί περίμεναν να ακούσουν για επενδύσεις, νέες τεχνολογίες και τα φιλόδοξα ναυπηγικά προγράμματα του Ομίλου Τσάκου. Ο καπετάν Παναγιώτης Τσάκος, όμως, επέλεξε να στρέψει αλλού το βλέμμα. Μέσα από την επιστολή που διάβασε ο εγγονός του, Παναγιώτης jr έδωσε ένα μάθημα για το τι κρατά πραγματικά την ελληνική ναυτιλία στην κορυφή. Η φράση που ξεχώρισε ήταν απλή, αλλά με βαθύ συμβολισμό: «Ενώ τα πλοία κατασκευάζονται από χάλυβα, η ναυτιλία χτίζεται από ανθρώπους, καθοδηγείται από αξίες και ενισχύεται από τη συνέχεια μεταξύ των γενεών». Δεν ήταν μια φιλοσοφική αποστροφή. Ήταν η συμπύκνωση μιας διαδρομής που ξεκίνησε το 1951, πάνω σε ένα Liberty, και συνεχίζεται σήμερα με έναν από τους πλέον σύγχρονους στόλους της παγκόσμιας ναυτιλίας. Και ίσως ήταν το πιο ηχηρό μήνυμα της τελετής. Τη στιγμή που ο κλάδος επενδύει δισεκατομμύρια σε έξυπνα πλοία, ψηφιοποίηση και τεχνητή νοημοσύνη, ο καπετάνιος υπενθύμισε ότι η μεγαλύτερη επένδυση παραμένει ο άνθρωπος.
Όταν Ουάσιγκτον και Πεκίνο συναντήθηκαν στον Πειραιά - Το παρασκήνιο
-Η είδηση για την ίδρυση του Ελληνικού Γραφείου Διασύνδεσης του Shanghai Pudong στον Πειραιά είναι γνωστή. Πρωτεργάτης της προσπάθειας αυτής είναι ο τραπεζίτης Γιώργος Ξηραδάκης. Αυτό που πέρασε σχεδόν απαρατήρητο, όμως, ήταν ποιοι βρίσκονταν μέσα στην αίθουσα. Και κυρίως ποιος δεν επέλεξε να λείπει. Σε μια περίοδο όπου η αντιπαράθεση ΗΠΑ-Κίνας εξελίσσεται σε έναν πολυεπίπεδο οικονομικό και τεχνολογικό ανταγωνισμό, η παρουσία εκπροσώπου της αμερικανικής πρεσβείας σε μια εκδήλωση που εγκαινίαζε μια νέα ελληνοκινεζική επενδυτική γέφυρα μόνο αδιάφορη δεν μπορεί να θεωρηθεί. Κάθε άλλο. Το μήνυμα ήταν διπλό. Πρώτον, ότι η Ουάσιγκτον παρακολουθεί από πολύ κοντά κάθε πρωτοβουλία που αφορά τον Πειραιά, τη ναυτιλία, τα logistics και τις κινεζικές επενδύσεις. Και δεύτερον, ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να λειτουργεί ως χώρος όπου οι μεγάλοι παίκτες επιλέγουν να συνυπάρχουν, ακόμη και όταν ανταγωνίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν είναι τυχαίο ότι στην ίδια αίθουσα βρέθηκαν Κινέζοι αξιωματούχοι, στελέχη της ελληνικής κυβέρνησης, εκπρόσωποι της ναυτιλιακής αγοράς και διπλωμάτες των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Σαουδικής Αραβίας. Οι συσχετισμοί πολλές φορές λένε περισσότερα από τις ομιλίες. Ο Πειραιάς, άλλωστε, δεν είναι πλέον μόνο το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας. Είναι ένα γεωοικονομικό σταυροδρόμι, όπου κάθε νέα συνεργασία αποκτά ευρύτερη σημασία. Και αυτό φαίνεται πως το γνωρίζουν όλοι, είτε έρχονται από την Ουάσιγκτον είτε από τη Σαγκάη.
Η Citi λέει στους επενδυτές: «Μείνετε στα χρηματιστήρια»
-Η Citi Wealth δημοσίευσε χθες το «The Short and Long: Macro Investment View» για το γ' τρίμηνο του 2026. Προτείνει, να μην το σκεφτούμε πολύ, να είμαστε μέσα στις αγορές μετοχών γιατί υπάρχουν περιθώρια ανόδου. Την ίδια ημέρα, ο Δείκτης Kospi κατέρρεε -10,84% στις 6.023,7 μονάδες, με το χρηματιστήριο της Σεούλ να αναστέλλει τις συναλλαγές για 20 λεπτά υπό το βάρος της κατάρρευσης μετοχών όπως η Samsung και η SK Hynix. Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 υποχωρούσε -3,83% και η Shenzhen έχανε -3,92%, με τους φόβους υπερπροσφοράς τσιπ να τροφοδοτούνται και από την εισαγωγή της CXMT που αναφέραμε χθες. Η Citi προτείνει επενδυτικές θέσεις σε αμερικανικές μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης, βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο σταθερό εισόδημα (δηλαδή ομόλογα όχι μεγάλης διάρκειας, αφού εκτιμά ότι τα υψηλότερα επιτόκια θα μείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα), πιστωτικά προϊόντα υψηλής ποιότητας (αφού τα spreads στα χαμηλότερης ποιότητας δεν αποζημιώνουν τον κίνδυνο), χρυσάφι ως διαφοροποίηση σε περιβάλλον όπου η συσχέτιση μετοχών-ομολόγων γίνεται αναξιόπιστη. Φυσικά ξεχωρίζει κλάδους όπως υποδομές, ΑΙ, ενεργειακή ασφάλεια, Physical AI, φυσικούς πόρους. Νέα προσθήκη στην ανάλυση της Citi είναι η κυβερνοασφάλεια, με το σκεπτικό ότι η ΑΙ αυξάνει την αξία των δεδομένων και ταυτόχρονα μειώνει το κόστος των επιθέσεων. Η επικεφαλής Επενδύσεων της Citi, η Kate Moore, λέει με απλά λόγια ότι με τη ρευστότητα άφθονη και τις ανακάμψεις ολοένα συντομότερες, οι επενδυτές «ίσως χρειαστεί να τοποθετούνται πριν οι συνθήκες σταθεροποιηθούν πλήρως». Με άλλα λόγια «αγοράστε στη βουτιά πριν καν ολοκληρωθεί».
Η απόλυτη σφαγή στον κλάδο των ημιαγωγών
-Η SK Hynix ολοκλήρωσε χθες μια εντυπωσιακή πτώση της τάξης του 47% από το ιστορικό υψηλό του Ιουνίου. Περίπου $600 δισ. από την κεφαλαιοποίηση της «εξατμίσθηκαν» μέσα σε έναν μήνα. Ο Δείκτης Kospi βούλιαξε -10,84% με διακοπή συναλλαγών, η Tokyo Electron και η Samsung ακολούθησαν, και στην Ασία κατεγράφησαν απώλειες έως -18% σε μετοχές του κλάδου. Σήμερα η SK Hynix ανακοινώνει ένα από τα ισχυρότερα τρίμηνα της ιστορίας της, με πωλήσεις υπερτριπλάσιες σε ετήσια βάση και λειτουργικά κέρδη +500%. Οι αγορές όμως δεν ασχολούνται με το παρόν ή το παρελθόν. Ανησυχούν για το μέλλον. Η Κίνα με την εκρηκτική εισαγωγή της CXMT στη Σαγκάη και οι αναφορές για πρόοδο στον κινεζικό εξοπλισμό chipmaking τροφοδοτούν φόβους για μια θεαματική αύξηση της προσφοράς μνήμης που θα σκοτώσει τα περιθώρια του κλάδου. Επιπλέον, οι αποτιμήσεις των εταιρειών ημιαγωγών προκαλούν ίλιγγο. Αντιπροσωπεύουν πλέον περίπου το 20% του S&P 500, όταν στην κορύφωση της dot-com φούσκας ο κλάδος ήταν λίγο πάνω από 8% και ιστορικά κινείται στο 2-5%. Διάφορες εκθέσεις επενδυτικών οίκων «βλέπουν» κορύφωση των τιμών μνήμης το 2027. Τέλος, τα μοχλευμένα ETFs επιτείνουν τις κινήσεις, ενώ οι Κορεάτες μικροεπενδυτές αγόρασαν ποσό-ρεκόρ στη χθεσινή βουτιά. Η ζήτηση HBM από τις υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης παραμένει πραγματική και σε μεγάλο βαθμό προ-συμβολαιοποιημένη. Το ερώτημα είναι σε ποια τιμή θα πουληθούν όταν έρθει το κύμα της προσφοράς από την Κίνα.
Στο Νεκάρσουλμ τώρα πια θα σβήνουν τα φώτα τη νύχτα
-Η Γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Audi ανακοίνωσε ότι από τον ερχόμενο Νοέμβριο καταργεί τη νυχτερινή βάρδια στο εργοστάσιο του Νεκάρσουλμ. Οι 1.200 «νυχτερινοί εργαζόμενοι» θα μεταφερθούν στις ημερήσιες βάρδιες. Με τον τρόπο αυτό η Audi ανακοίνωσε ότι ολοκληρώνεται η παραγωγή του A8 — του μοντέλου που επί δεκαετίες ενσάρκωνε το «Vorsprung durch Technik» («Προβάδισμα μέσω της τεχνολογίας» που αποτελούσε το σλόγκαν της Audi από το 1971). Η Handelsblatt, γράφει πως η δυναμικότητα του εργοστασίου ψαλιδίζεται στα 150.000 οχήματα ετησίως από 225.000 σήμερα. Στις καλές εποχές, όχι πολύ μακριά το 2015-16, το Νεκάρσουλμ παρήγαγε 260.000-275.000 αυτοκίνητα, απασχολώντας 15.500 εργαζόμενους. Η παραγωγή μειώθηκε στο μισό. Στο 1ο εξάμηνο του 2026, η Audi παρέδωσε πάνω από 727.000 οχήματα, κάτω από την πίεση των εισαγωγών από την Κίνα και των αμερικανικών δασμών. Ο κύκλος εργασιών του ομίλου υποχώρησε στα 29,2 δισ. ευρώ από 32,6 δισ., αν και το λειτουργικό κέρδος κρατήθηκε στα 1.122 εκατ. ευρώ (περιθώριο 3,8%) χάρη σε πειθαρχία κόστους και χαμηλότερες προβλέψεις CO₂. Ο Επικεφαλής Οικονομικών Υπηρεσιών CFO Ρίτερσμπεργκερ μίλησε ανοιχτά για ανάγκη «επανευθυγράμμισης του επιχειρηματικού μοντέλου» με στήριξη του ομίλου VW. Αλλά και ο Όμιλος δεν τα πάει καλύτερα. Καθαρά κέρδη -31% στο εξάμηνο (3,1 δισ. ευρώ), λειτουργικά -12% (€5,9 δισ.), παραδόσεις -6,3%, υποβάθμιση του στόχου εσόδων για το 2026, με την κινεζική αγορά -20% και τις παραδόσεις του ομίλου εκεί -31%, ενώ οι δασμοί έχουν ήδη καταστήσει ζημιογόνα ορισμένα μοντέλα εισόδου. Το αποτέλεσμα είναι ήδη ορατό αφού κόβονται 35.000 θέσεις εργασίας στη Γερμανία έως το 2030, εξετάζονται έως 50.000 επιπλέον παγκοσμίως. Οι συνδικαλιστές του εργοστασίου στο Νεκάρσουλμ στήριξαν την κατάργηση της νυχτερινή βάρδιας, ελπίζοντας ότι ένα φθηνότερο εργοστάσιο θα κερδίσει το επόμενο μοντέλο. Όταν όμως ένα εργοστάσιο στηρίζει την επιβίωση του με λιγότερη παραγωγή, η κρίση δεν είναι κυκλική. Είναι δομική.
Αλλαγή φρουράς στην Apple, στα 5 τρισεκατομμύρια δολάρια
-Η Apple χθες έγραψε ιστορία. Έγινε η 2η εταιρεία που άγγιξε την αποτίμηση των 5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, με τη μετοχή να ξεκινά τη συνεδρίαση με άνοδο 1,8% στα 342,89 δολάρια, ξαναπερνώντας την Nvidia που είχε σπάσει πρώτη το φράγμα στις 29 Οκτωβρίου 2025, στην κορυφή του πλανήτη. Η διαδρομή και της Apple είναι ιλιγγιώδης. Ήταν Αύγουστος 2018 όταν ανέβηκε στο πρώτο τρισεκατομμύριο. Δύο χρόνια αργότερα, Αύγουστος του 2020 άξιζε 2 τρισ. δολάρια. Τον Ιανουάριο του 2022 ανέβηκε στα $3 τρισ., στις 28 Οκτωβρίου 2025 τα $4 τρισ. και 9 μήνες αργότερα, χθες κατέκτησε το 5ο τρισεκατομμύριο. Η μετοχή καταγράφει κέρδη +24% φέτος και σχεδόν +60% στο 12μηνο, με μοχλό τις ισχυρές πωλήσεις iPhone και όλων των άλλων gadget. Κάποια στιγμή η Apple κατηγορήθηκε ότι «έχασε το τρένο» της τεχνητής νοημοσύνης. Έδωσε την απάντηση της με μια συμφωνία με την Google για τα μοντέλα Gemini στη νέα Siri, που αναμένεται το φθινόπωρο μαζί με το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone και τη σειρά iPhone 18. Στο χρηματιστηριακό παρασκήνιο υπάρχει κι ένα πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών αξίας 100 δισ. δολαρίων αλλά στο τέλος της ανάλυσης έχουμε μια εισηγμένη που αξίζει περίπου 38 φορές τα κέρδη της κι αυτό σημαίνει ότι αν, κάποτε, κάπως απογοητεύσει με τα μεγέθη που παρουσιάζει θα εκδηλωθεί σίγουρα μια θορυβώδης απογοήτευση. Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ ο Τιμ Κουκ ετοιμάζεται να παραδώσει το τιμόνι στον Τζον Τέρνους την 1η Σεπτεμβρίου, μία σημαντική στιγμή στην ιστορία της εταιρείας Ο Κουκ παρέλαβε το 2011 την Apple με αξία $350 δισ. και την παραδίδει 14 φορές μεγαλύτερη. Όποιος αγόρασε μετοχές Apple αξίας 10.000 δολαρίων, το 2003, στα χαμηλά της εποχής των πρώτων iPod, σήμερα έχει μια περιουσία 15 εκατομμυρίων.
Πηγή: newmoney.gr
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