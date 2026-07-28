Η Τούνη και τα ευλογημένα νέα τζάκια, η Ρουάντα, η Ουγκάντα και οι μετανάστες, μεταγραφή αεροδρομίου στο ΠΑΣΟΚ, οι νέες μπίζνες της ναυτιλίας
Η Τούνη και τα ευλογημένα νέα τζάκια, η Ρουάντα, η Ουγκάντα και οι μετανάστες, μεταγραφή αεροδρομίου στο ΠΑΣΟΚ, οι νέες μπίζνες της ναυτιλίας
Χαίρετε, φέτος είναι από τα καλοκαίρια που τις καθημερινές έχει μπουνάτσες και καύσωνα και τα Σαββατοκύριακα που θέλει να πάει ο κόσμος καμία βόλτα πιάνουν τα μποφόρ και πέφτουν οι θερμοκρασίες
Παρά ταύτα, βαδίζουμε κι εμείς στην τελική ευθεία για διακοπές, θα το κλείσουμε στο τέλος της εβδομάδας το darkroom για κανένα 20ήμερο, μιας και ρωτήσαμε αρμοδίως και μας είπαν ότι δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα σπουδαίο. Εκλογές δεν θα έχουμε το Φθινόπωρο, τροπολογίες με νόημα μάλλον απορρίφθηκαν για την ώρα, τα ανακυκλούμενα σκουπίδια θα τα μαζεύουν οι δήμαρχοι (... πιθανώς και οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς) και όλα καλά. Άλλωστε, το είπε και η Τούνη «νοιώθω ευλογημένη που τελείωσα το πανεπιστήμιο, έχω το πορτοφόλι μου και μπορώ και μένω σε πολυτελή ξενοδοχεία». Η αλήθεια είναι ότι μαζί με την Τούνη πρέπει να νοιώθουν ευλογημένοι και αρκετοί νεόκοποι επιχειρηματίες που ξεπετάχτηκαν ως μανιτάρια, πήραν δουλειές εκατοντάδων εκατομμυρίων από το Δημόσιο, διαφήμιση, κάτι διαδραστικούς πίνακες, σπιτάκια, συσσίτια, υδρόμετρα... να φάνε και οι κότες και δώσανε ζωή και τροφή σε όλους εμάς να συζητάμε κατ' αρχήν και να γράφουμε το Φθινόπωρο μετά τις διακοπές για να έχουμε και κάτι ενδιαφέρον.
Καλοκαιρινές περιοδείες
-Μπορεί όλοι να περιμένουν τις διακοπές τους και αυτή την εβδομάδα πάντως οι ρυθμοί είναι ψηλοί. Εκτός από τον Κ.Μ που πηγαίνει σήμερα σε Λέρο και Αγαθονήσι, όπως σας έγραψα και 7 υπουργοί παίρνουν σήμερα τον δρόμο για τη δύσκολη Δυτική Μακεδονία. Το κυβερνητικό κλιμάκιο με τη συμμετοχή του αντιπροέδρου Χατζηδάκη, των υπουργών Δήμα και Παπαθανάση και των υφυπουργών Κοντογεώργη, Τσάφου, Τσαβδαρίδη και Καραγκούνη θα πιάσουν όλους τους νομούς, δηλαδή Κοζάνη, Καστοριά, Φλώρινα και Γρεβενά.
Ρουάντα ή Ουγκάντα για κέντρο μεταναστών
-Ελλάδα και Αυστρία εξέπεμψαν χθες σε κοινή γραμμή για το μεταναστευτικό: αυστηρότερη φύλαξη συνόρων, μικρότερες ροές και περισσότερες απελάσεις. Η είδηση πάντως είναι ότι έρχεται το πρώτο κέντρο μεταναστών εκτός Ε.Ε., καθώς η χώρα μας μαζί με την Αυστρία, τη Γερμανία, τη Δανία και την Ολλανδία δουλεύουν σε αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα ο Καγκελάριος Στόκερ αποκάλυψε χθες στη συνέντευξη με τον Μητσοτάκη ότι στόχος είναι να είναι λειτουργικό το 2027, στο πλαίσιο της ελληνικής Προεδρίας της Ε.Ε. Βασικές υποψήφιες χώρες για να φιλοξενήσουν ένα τέτοιο κέντρο είναι η Ουγκάντα ή η Ρουάντα, μου λένε. Σήμερα στην Κοπεγχάγη θα γίνει συνάντηση τεχνικών κλιμακίων από τις πέντε χώρες, ενώ από Σεπτέμβριο οι υπουργοί Μετανάστευσης θα κληθούν να πάρουν αποφάσεις. Βασική γραμμή της Αθήνας πάντως είναι ότι οι αποφάσεις πρέπει να είναι συμβατές με το ενωσιακό δίκαιο, για να μην την πατήσουν σαν την Ιταλία που πήγε να κάνει κέντρο στην Αλβανία και της έμεινε στο χέρι.
Επισήμως στο ΠΑΣΟΚ ο Χουρδάκης
-Σήμερα, λίγο μετά το μεσημέρι θα ανακοινωθεί η προσχώρηση του ανεξάρτητου βουλευτή Μιχάλη Χουρδάκη στο ΠΑΣΟΚ. Και αυτός έχει σπάσει διάφορα ρεκόρ, εξελέγη με την Κωνσταντοπούλου, ανεξαρτητοποιήθηκε, πήγε στον Κασσελάκη και έμεινε ως εκπρόσωπος μέχρι που έφυγε και από εκεί και έβαλε πλώρη για το ΠΑΣΟΚ. Σήμερα το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον αρχηγό Νίκο και πλέον το ΠΑΣΟΚ θα έχει 33 βουλευτές, ενώ μετά τις διακοπές οι μεταγραφές θα συνεχιστούν.
Συζήτηση για νέα Κ.Ο.
-Με δεδομένο ότι πλέον στη Βουλή υπάρχουν καμιά πενηνταριά ανεξάρτητοι βουλευτές, υπάρχει μια συζήτηση στις τάξεις των βουλευτών που προέρχονται από την Αριστερά να φτιάξουν μια νέα Κοινοβουλευτική Ομάδα, προκειμένου να μπορούν να εκπροσωπούνται καλύτερα στις επιτροπές και στην Ολομέλεια. Κάτι παρόμοιο είχε γίνει και την περίοδο των Μνημονίων, πριν πέσει η κυβέρνηση Σαμαροβενιζέλων, που και πάλι είχαν μαζευτεί πολλοί ανεξάρτητοι από πολλά κόμματα και είχαν συγκροτήσει μια ενιαία Κοινοβουλευτική Ομάδα.
Ο ΟΤΕ αναλαμβάνει μεγάλο έργο του ΝΑΤΟ για Data Centers
-Σύμφωνα με πληροφορίες ο ΟΤΕ αναλαμβάνει για λογαριασμό του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες ένα πολύ μεγάλο έργο για Data Centers στην Ευρώπη. Η ανακοίνωση της συμφωνίας αναμένεται εντός των επόμενων ημερών. Στον ΟΤΕ εκτός από τις επιδόσεις του ΙΤC πανηγυρίζουν και για το δίκτυο κινητής της COSMOTE TELEKOM που αναδείχθηκε το ταχύτερο στη χώρα για δέκα συνεχόμενα χρόνια από την Ookla, κορυφαία εταιρεία στις μετρήσεις και την ανάλυση απόδοσης δικτύων.
Τράπεζες: Κάθε δισεκατομμύριο πιστωτικής επέκτασης φέρνει 24 εκατ. ευρώ
Καλοκαιρινές περιοδείες
-Μπορεί όλοι να περιμένουν τις διακοπές τους και αυτή την εβδομάδα πάντως οι ρυθμοί είναι ψηλοί. Εκτός από τον Κ.Μ που πηγαίνει σήμερα σε Λέρο και Αγαθονήσι, όπως σας έγραψα και 7 υπουργοί παίρνουν σήμερα τον δρόμο για τη δύσκολη Δυτική Μακεδονία. Το κυβερνητικό κλιμάκιο με τη συμμετοχή του αντιπροέδρου Χατζηδάκη, των υπουργών Δήμα και Παπαθανάση και των υφυπουργών Κοντογεώργη, Τσάφου, Τσαβδαρίδη και Καραγκούνη θα πιάσουν όλους τους νομούς, δηλαδή Κοζάνη, Καστοριά, Φλώρινα και Γρεβενά.
Ρουάντα ή Ουγκάντα για κέντρο μεταναστών
-Ελλάδα και Αυστρία εξέπεμψαν χθες σε κοινή γραμμή για το μεταναστευτικό: αυστηρότερη φύλαξη συνόρων, μικρότερες ροές και περισσότερες απελάσεις. Η είδηση πάντως είναι ότι έρχεται το πρώτο κέντρο μεταναστών εκτός Ε.Ε., καθώς η χώρα μας μαζί με την Αυστρία, τη Γερμανία, τη Δανία και την Ολλανδία δουλεύουν σε αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα ο Καγκελάριος Στόκερ αποκάλυψε χθες στη συνέντευξη με τον Μητσοτάκη ότι στόχος είναι να είναι λειτουργικό το 2027, στο πλαίσιο της ελληνικής Προεδρίας της Ε.Ε. Βασικές υποψήφιες χώρες για να φιλοξενήσουν ένα τέτοιο κέντρο είναι η Ουγκάντα ή η Ρουάντα, μου λένε. Σήμερα στην Κοπεγχάγη θα γίνει συνάντηση τεχνικών κλιμακίων από τις πέντε χώρες, ενώ από Σεπτέμβριο οι υπουργοί Μετανάστευσης θα κληθούν να πάρουν αποφάσεις. Βασική γραμμή της Αθήνας πάντως είναι ότι οι αποφάσεις πρέπει να είναι συμβατές με το ενωσιακό δίκαιο, για να μην την πατήσουν σαν την Ιταλία που πήγε να κάνει κέντρο στην Αλβανία και της έμεινε στο χέρι.
Επισήμως στο ΠΑΣΟΚ ο Χουρδάκης
-Σήμερα, λίγο μετά το μεσημέρι θα ανακοινωθεί η προσχώρηση του ανεξάρτητου βουλευτή Μιχάλη Χουρδάκη στο ΠΑΣΟΚ. Και αυτός έχει σπάσει διάφορα ρεκόρ, εξελέγη με την Κωνσταντοπούλου, ανεξαρτητοποιήθηκε, πήγε στον Κασσελάκη και έμεινε ως εκπρόσωπος μέχρι που έφυγε και από εκεί και έβαλε πλώρη για το ΠΑΣΟΚ. Σήμερα το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον αρχηγό Νίκο και πλέον το ΠΑΣΟΚ θα έχει 33 βουλευτές, ενώ μετά τις διακοπές οι μεταγραφές θα συνεχιστούν.
Συζήτηση για νέα Κ.Ο.
-Με δεδομένο ότι πλέον στη Βουλή υπάρχουν καμιά πενηνταριά ανεξάρτητοι βουλευτές, υπάρχει μια συζήτηση στις τάξεις των βουλευτών που προέρχονται από την Αριστερά να φτιάξουν μια νέα Κοινοβουλευτική Ομάδα, προκειμένου να μπορούν να εκπροσωπούνται καλύτερα στις επιτροπές και στην Ολομέλεια. Κάτι παρόμοιο είχε γίνει και την περίοδο των Μνημονίων, πριν πέσει η κυβέρνηση Σαμαροβενιζέλων, που και πάλι είχαν μαζευτεί πολλοί ανεξάρτητοι από πολλά κόμματα και είχαν συγκροτήσει μια ενιαία Κοινοβουλευτική Ομάδα.
Ο ΟΤΕ αναλαμβάνει μεγάλο έργο του ΝΑΤΟ για Data Centers
-Σύμφωνα με πληροφορίες ο ΟΤΕ αναλαμβάνει για λογαριασμό του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες ένα πολύ μεγάλο έργο για Data Centers στην Ευρώπη. Η ανακοίνωση της συμφωνίας αναμένεται εντός των επόμενων ημερών. Στον ΟΤΕ εκτός από τις επιδόσεις του ΙΤC πανηγυρίζουν και για το δίκτυο κινητής της COSMOTE TELEKOM που αναδείχθηκε το ταχύτερο στη χώρα για δέκα συνεχόμενα χρόνια από την Ookla, κορυφαία εταιρεία στις μετρήσεις και την ανάλυση απόδοσης δικτύων.
Τράπεζες: Κάθε δισεκατομμύριο πιστωτικής επέκτασης φέρνει 24 εκατ. ευρώ
-Κάθε δισεκατομμύριο πιστωτικής επέκτασης προσθέτει κατά μέσο όρο 24 εκατ. ευρώ στο επιτοκιακό εισόδημα των συστημικών τραπεζών και μέχρι στιγμής στο εξάμηνο τα δάνεια που έχουν χορηγήσει οι τράπεζες έχουν φέρει 206 εκατ. ευρώ επαναλαμβανόμενους τόκους στα βασικά τους έσοδα. Οι τράπεζες παραμένουν υπομοχλευμένες με τις χορηγήσεις τους να αντιστοιχούν στο 70% των καταθέσεών τους σε ενοποιημένη βάση με τα βασικά εποπτικά τους κεφάλαια να βρίσκονται στο 15,2%, γεγονός που αφήνει περιθώριο για ανάλογη εικόνα και στο β’ εξάμηνο.
Τράπεζες και servicers συμμορφώνονται με την απόφαση του Αρείου Πάγου
-Αν και οι καταναλωτικές οργανώσεις -κυρίως εκείνες της περιφέρειας- ακονίζουν τα «ξίφη» τους, καλώντας τα μέλη τους αλλά και κάθε δανειολήπτη με δικαστική απόφαση υπαγωγής στον Νόμο Κατσέλη να κινηθούν άμεσα, το πιθανότερο είναι ότι οι προσδοκίες για σημαντικές ανατροπές θα διαψευστούν. Ήδη τα πληροφοριακά συστήματα των τραπεζών και των servicers έχουν προσαρμοστεί ώστε οι δόσεις των συγκεκριμένων δανειοληπτών να εισπράττονται χωρίς τον υπολογισμό τόκων. Παράλληλα, έως τον Οκτώβριο τα συστήματα τραπεζών και εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων αναμένεται να έχουν πλήρως αναβαθμιστεί, ώστε να ενσωματώσουν τις επιπλέον εισπράξεις που πραγματοποιήθηκαν πριν από την απόφαση του Αρείου Πάγου. Τα ποσά αυτά θα καταχωριστούν ως επιστροφές και θα συμψηφιστούν με τις μελλοντικές δόσεις των δανειοληπτών. Στην αγορά συνιστούν ψυχραιμία καθώς μια ενδεχόμενη «φάμπρικα» δικαστικών διεκδικήσεων κινδυνεύει να αποδειχθεί περισσότερο ωφέλιμη για τους νομικούς, που θα αναλάβουν τις υποθέσεις, παρά να μεταφραστεί σε ουσιαστικό όφελος για τους δανειολήπτες.
Ξεπέρασε τα 60 δισ. ευρώ η κεφαλαιοποίηση των τραπεζών
-Σε τροχιά πολυετών ή ιστορικών ρεκόρ κινούνται οι τράπεζες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον κλαδικό δείκτη να διασπά εκ νέου το ψυχολογικό όριο των 2.900 μονάδων και να καταγράφει το υψηλότερο κλείσιμο των τελευταίων 11 ετών. Μετά το προηγούμενο peak που έπιασε στις 6 Ιουλίου (2.901 μονάδες), ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε στις 2.904 μονάδες και βάζει πλέον στο στόχαστρο τις 3.000 μονάδες, μία τιμή που αγνοείται από τα μέσα Νοεμβρίου του 2015, επιβεβαιώνοντας τη δομική αλλαγή επιπέδου για τις ελληνικές τράπεζες. Η επενδυτική ευφορία εδράζεται στην προεξόφληση ότι τα επικείμενα οικονομικά αποτελέσματα β' τριμήνου και α' εξαμήνου θα επιβεβαιώσουν την ισχυρή κερδοφορία των τραπεζών, ανοίγοντας παράλληλα τον δρόμο για πιθανή αναθεώρηση των ετήσιων στόχων από τις διοικήσεις. Όσον αφορά τους πρωταγωνιστές της ανόδου, η Εθνική Τράπεζα πραγματοποίησε εντυπωσιακό «άλμα» σε υψηλά 11 ετών, κλείνοντας πάνω από τα 16 ευρώ (στα 16,03 ευρώ, με υψηλό ημέρας τα 16,275 ευρώ) για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2015. Η Τράπεζα Πειραιώς σημείωσε ρεκόρ 5 ετών, κλείνοντας στα 9,578 ευρώ, με υψηλό ημέρας τα 9,752 ευρώ, θέτοντας ως επόμενο ορόσημο τα 10 ευρώ, τα οποία έχει να πιάσει από τον Μάρτιο του 2021. Η Eurobank άγγιξε ενδοσυνεδριακά τα 4,5 ευρώ (επίπεδα Αυγούστου 2015), υπερβαίνοντας το προηγούμενο φετινό ρεκόρ των 4,4 ευρώ, πριν μαζέψει τις ανοδικές δυνάμεις της για να κλείσει στα 4,393 ευρώ ενώ η Alpha Bank διαπραγματεύεται πλέον πάνω από τα 4 ευρώ. Παράλληλα, η Τράπεζα Κύπρου σημείωσε νέο ιστορικό ρεκόρ, κλείνοντας στα 10,27 ευρώ, ενώ έφτασε έως και τα 10,4 ευρώ στα υψηλά ημέρας. Η χρηματιστηριακή «εκτίναξη» αποτυπώνεται ανάγλυφα στη συνολική αποτίμηση του κλάδου. Η κεφαλαιοποίηση των τεσσάρων συστημικών τραπεζών ανέρχεται πλέον στα 51,75 δισ. ευρώ. Παράλληλα, αν συνυπολογιστούν η Τράπεζα Κύπρου, η CrediaBank και η Optima bank, η συνολική αξία του τραπεζικού κλάδου στο Χρηματιστήριο Αθηνών διαμορφώνεται στα 60,47 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τον ηγετικό του ρόλο στην αναβάθμιση της εγχώριας κεφαλαιαγοράς.
Το love story του Barbarossa με την ΑΑΔΕ
-Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ, σφράγισαν για 48 ώρες το γνωστό στους κοσμικούς κύκλους εστιατόριο Barbarossa, στη Νάουσα της Πάρου, ύστερα από φορολογικό έλεγχο που διαπίστωσε παραβάσεις. Είναι προφανές ότι αυτό το λουκέτο εντάσσεται στην επικοινωνιακή στρατηγική της ΑΑΔΕ με το μήνυμα «τους ελέγχουμε όλους, μικρούς και μεγάλους». Το 48ωρο λουκέτο λειτουργεί ως εργαλείο φήμης για όλους τους θερινούς προορισμούς, μέσα στον Ιούλιο. Όσον αφορά το Barbarossa, υπάρχει προηγούμενο love story με την ΑΑΔΕ. Τον Αύγουστο του 2017 έλεγχος στο ίδιο κατάστημα εντόπισε ανέκδοτες αποδείξεις περίπου 6.000 ευρώ και επιβλήθηκε 48ωρο κλείσιμο. Η ειδική ταινία της ΑΑΔΕ αφαιρέθηκε, η επιχείρηση λειτούργησε, η αστυνομία χρειάστηκε να επανατοποθετήσει τη σήμανση και η ποινή κλιμακώθηκε σε 10ήμερο. Ακολούθησε βάψιμο της σήμανσης ώστε να μη φαίνεται το κλείσιμο. Μετά, η ιδιοκτησία του εστιατορίου προσέφυγε στη Δικαιοσύνη και το δικαστήριο εισηγήθηκε αναστολή του δεκαημέρου. Το εστιατόριο άνοιξε αλλά ο θόρυβος έμεινε. Στο 1ο τρίμηνο 2026, οι Μονάδες Ειδικών Φορολογικών Ελέγχων πραγματοποίησαν 37 έρευνες για απάτη στον ΦΠΑ με διαφυγόντα έσοδα 1,9 εκατ. ευρώ, και 238 έρευνες για λοιπές υποθέσεις φοροδιαφυγής με 50,93 εκατ. Από 4.227 ολοκληρωμένες υποθέσεις καταλογίστηκαν φόροι και πρόστιμα άνω του 1,1 δισ. ευρώ. Τον Ιούλιο η ΔΕΟΣ ανακοίνωσε κύκλωμα 17 εκατ., εκ των οποίων 9,6 εκατ. ΦΠΑ και 8,3 εκατ. εισόδημα, με εικονικές συναλλαγές που σε μεμονωμένες επιχειρήσεις έφταναν τα 25 εκατ. Με την ευκαιρία σημειώστε πως με απόφαση του περασμένου Ιουνίου (Α.1115/2026), προβλέπεται πλέον αναστολή λειτουργίας έως και 24 μήνες για πειραγμένες ταμειακές μηχανές. Για πρώτη φορά, τον Ιούνιο, εντάχθηκαν στις κυρώσεις και οι πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης, οι εταιρείες λογισμικού και εξοπλισμού αλλά και οι τεχνικοί που υποστηρίζουν τέτοιες παράνομες παρεμβάσεις.
Το καμπανάκι και το Καβούρι
-Σήμερα εισάγονται, με το γνωστό τελετουργικό στο άνοιγμα της συνεδρίασης, στο Euronext Athens οι 57.777.778 νέες μετοχές της AKTOR. Χθες, έκλεισε και το βιβλίο του ομολόγου των €300 εκατ., με ανάδοχο την UBS. Υποβλήθηκαν προσφορές €580 εκατ., υπερκάλυψη 1,9 φορές. Από τις δύο συνδυασμένες κινήσεις, δηλαδή την ΑΜΚ και το ομόλογο, ο Όμιλος AKTOR απέκτησε δύναμη πυρός 950 εκατ. Από την είσοδο της Winex στην τότε Intrakat, το 2022, έχουν αντληθεί άλλα €950 εκατ. από αυξήσεις και €450 εκατ. από ομόλογα. Στην αγορά κυκλοφορούσαν φήμες «αποεπένδυσης» και οι βασικοί μέτοχοι απάντησαν αγοράζοντας πακέτο μετοχών αξίας €39 εκατ. Στο μεταξύ η διοίκηση της εταιρείας παραθέτει δείπνο στον Παπαϊωάννου, στο Καβούρι για να ευχαριστήσει όσους τη βοήθησαν να συγκεντρώσει τα 950 εκατ. ευρώ.
Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης: διπλό όφελος , σπάνια συναίνεση
-Η δημόσια συζήτηση για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης ξεκινά από τις συντάξεις, αλλά δεν τελειώνει εκεί. Ο βασικός τους ρόλος είναι κοινωνικός, να ενισχύσουν το εισόδημα των εργαζομένων μετά τη συνταξιοδότησή τους, συμβάλλοντας στη διατήρηση του επιπέδου διαβίωσης και της οικονομικής τους ασφάλειας. Οι αλλαγές που προωθούνται επιδιώκουν, μεταξύ άλλων, να διευρύνουν την πρόσβαση στον δεύτερο πυλώνα, ώστε σταδιακά να μπορούν να συμμετέχουν ευκολότερα και εργαζόμενοι μικρότερων επιχειρήσεων, οι οποίοι μέχρι σήμερα είχαν περιορισμένες δυνατότητες να αξιοποιήσουν τον θεσμό. Υπάρχει όμως και μια δεύτερη διάσταση, η οποία αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία. Τα κεφάλαια που συσσωρεύονται στα ΤΕΑ δεν παραμένουν αδρανή. Επενδύονται με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και, στις περισσότερες ευρωπαϊκές οικονομίες, αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους θεσμικούς επενδυτές, χρηματοδοτώντας επιχειρήσεις, έργα υποδομών, την καινοτομία και την πράσινη μετάβαση. Σήμερα, τα περιουσιακά στοιχεία του δεύτερου και τρίτου πυλώνα αντιστοιχούν στην Ελλάδα περίπου στο 1% του ΑΕΠ, ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη, γεγονός που δείχνει πόσο περιορισμένα παραμένουν τα εγχώρια θεσμικά κεφάλαια με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα. Αντί τα χρήματα να παραμένουν αδρανή σε καταθετικούς λογαριασμούς ή να κατευθύνονται σε επενδυτικά προϊόντα του εξωτερικού, μπορούν να διοχετεύονται σε επενδύσεις με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, μια συζήτηση που αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων. Στο υπουργείο Εργασίας, σημειώνουν ότι αυτός είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους η ανάπτυξη των ΤΕΑ αντιμετωπίζεται όχι μόνο ως ασφαλιστική παρέμβαση, αλλά και ως στρατηγική επιλογή για μεγαλύτερη αναπτυξιακή αυτονομία της ελληνικής οικονομίας. Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί και κάτι άλλο. Στα ασφαλιστικά νομοσχέδια η πρώτη εικόνα είναι συνήθως οι αντιδράσεις. Αυτή τη φορά, όσοι παρακολουθούν από κοντά τη διαβούλευση λένε ότι το ενδιαφέρον βρίσκεται αλλού. Παρά τις επιμέρους παρατηρήσεις για φορολογικά ζητήματα και τεχνικές διατάξεις, ελάχιστοι αμφισβητούν την ανάγκη ενίσχυσης του δεύτερου πυλώνα. Η συζήτηση επικεντρώνεται περισσότερο στο πώς θα λειτουργήσει αποτελεσματικά το νέο πλαίσιο και λιγότερο στο αν χρειάζεται να υπάρξει. Συνεργάτες της Νίκης Κεραμέως αποδίδουν το κλίμα αυτό στον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε η προεργασία. Αντί να παρουσιαστεί ένα έτοιμο σχέδιο προς επικύρωση, προηγήθηκε εκτεταμένος κύκλος διαβουλεύσεων με εκπροσώπους εργαζομένων, εργοδοτών, της ασφαλιστικής αγοράς και των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων, με πολλές παρατηρήσεις να ενσωματώνονται ήδη πριν από την επίσημη δημόσια διαβούλευση. Το αποτέλεσμα είναι μια ασυνήθιστα ευρεία συναίνεση ως προς τον βασικό στόχο της μεταρρύθμισης.
Τι λένε οι αναλυτές για ΔΕΗ – Ουγγαρία
-Μετά τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, την Κροατία και την Ιταλία, η ΔΕΗ βάζει πλέον στο επενδυτικό της χάρτη και την Ουγγαρία, επιβεβαιώνοντας ότι η επέκταση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη αποτελεί βασικό πυλώνα του στρατηγικού σχεδίου έως το 2030. Η εξαγορά φωτοβολταϊκού πάρκου 57,5 MW, με εξασφαλισμένα έσοδα για 25 χρόνια και δυνατότητα απόκτησης γειτονικής μονάδας αποθήκευσης, αξιολογήθηκε από τους αναλυτές ως ένα ακόμη βήμα για τη γεωγραφική επέκταση του Ομίλου στο πλαίσιο της υλοποίησης του επενδυτικού πλάνου που στοχεύει στον διπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος και στη σημαντική αύξηση της κερδοφορίας. Η επιλογή της Ουγγαρίας δεν είναι τυχαία καθώς η συγκεκριμένη αγορά (αλλά και γενικότερα η ευρύτερη γεωγραφική περιοχή) εξακολουθεί να προσφέρει υψηλότερες αποδόσεις σε σχέση με τη Δυτική Ευρώπη, καθώς η σταδιακή απόσυρση παλαιών λιγνιτικών και μονάδων φυσικού αερίου, οι περιορισμένες διασυνδέσεις μεταξύ των χωρών και η αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας διατηρούν τις τιμές σε υψηλότερα επίπεδα. Σε αυτό προστίθεται και η αυξημένη ζήτηση που δημιουργούν τα data centers, αλλά και η μετατροπή της Ουκρανίας από καθαρό εξαγωγέα σε εισαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας. Για τη ΔΕΗ, η κίνηση ενισχύει τη στρατηγική της να εξελιχθεί σε έναν περιφερειακό ενεργειακό όμιλο, απόφαση που έχει ήδη λάβει θετική ψήφο εμπιστοσύνης και από τη Fitch, η οποία αναβάθμισε πρόσφατα την πιστοληπτική αξιολόγηση της ΔΕΗ σε BB, εκτιμώντας ότι η επιθετική ανάπτυξη στις ΑΠΕ και η γεωγραφική διαφοροποίηση θα ενισχύσουν το επιχειρηματικό της προφίλ και θα περιορίσουν την εξάρτηση από τις συμβατικές μονάδες, παρά τις αυξημένες επενδυτικές ανάγκες της επόμενης πενταετίας.
Τα έξυπνα κεφάλαια της Wall Street ποντάρουν ξανά στη ναυτιλία
-Όταν οι περισσότεροι βλέπουν μόνο τις εκρήξεις στη Μέση Ανατολή, η Wall Street διαβάζει τους ισολογισμούς και τα ταμπλό. Την περασμένη εβδομάδα το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο. Τα κεφάλαια επιστρέφουν δυναμικά στις ναυτιλιακές μετοχές. Δεν είναι τυχαίο ότι σχεδόν όλες οι εισηγμένες του κλάδου στη Νέα Υόρκη κινήθηκαν ανοδικά, με τις εταιρείες ξηρού φορτίου να ξεπερνούν ακόμη και τα δεξαμενόπλοια σε αποδόσεις, παρά το γεγονός ότι ο Baltic Dry Index δεν έδωσε ιδιαίτερο λόγο για πανηγυρισμούς. Οι πιο έμπειροι διαχειριστές δεν αγοράζουν το σήμερα. Αγοράζουν αυτό που πιστεύουν ότι θα συμβεί αύριο. Και το αύριο μεταφράζεται σε παρατεταμένη γεωπολιτική ένταση, ακριβότερη ενέργεια, μεγαλύτερες αποστάσεις μεταφοράς και υψηλότερα ναύλα. Με το Brent να επιστρέφει πάνω από τα 100 δολάρια και τις επιθέσεις των Χούθι να διατηρούν την Ερυθρά Θάλασσα σε καθεστώς υψηλού κινδύνου, αρκετοί θεωρούν ότι η ναυτιλία εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα καλύτερα αντισταθμίσματα κινδύνου απέναντι στις διεθνείς αναταράξεις. Δεν περνά επίσης απαρατήρητο ότι ανάμεσα στους πρωταγωνιστές της ανόδου βρίσκονται και ελληνικά ονόματα, όπως η Okeanis Eco Tankers, η Diana Shipping και η Star Bulk. Η αγορά φαίνεται να επιβραβεύει όχι μόνο την έκθεση στον ναυτιλιακό κύκλο, αλλά και την ποιότητα των στόλων και τη χρηματοοικονομική πειθαρχία των ελληνικών εταιρειών.
Το ιαπωνικό στοίχημα του Κώστα Δελαπόρτα
-Την ώρα που αρκετοί πλοιοκτήτες εξακολουθούν να επιλέγουν γιάρδες με βάση το χαμηλότερο κόστος των κινεζικών ναυπηγείων, στη DryDel Shipping έχουν πάρει οριστικά θέση. Η επιλογή του Κώστα Δελαπόρτα να επιστρέψει ξανά και ξανά στα ιαπωνικά ναυπηγεία δεν είναι απλώς μια προτίμηση ποιότητας· είναι μια επενδυτική φιλοσοφία με ξεκάθαρο ορίζοντα δεκαετίας. Το ενδιαφέρον βρίσκεται πίσω από τους αριθμούς. Η διοίκηση της εταιρείας ουσιαστικά υποστηρίζει ότι το ακριβότερο asset μετατρέπεται τελικά στο φθηνότερο σε όλο τον κύκλο ζωής του πλοίου, χάρη στη χαμηλότερη κατανάλωση, την καλύτερη εμπορική απήχηση και την υψηλότερη μεταπωλητική αξία. Πρόκειται για μια λογική που θυμίζει περισσότερο private equity παρά παραδοσιακή ναυτιλιακή επένδυση. Δεν περνά επίσης απαρατήρητο ότι τα νέα συμβόλαια μοιράστηκαν σε τρία διαφορετικά κορυφαία ιαπωνικά ναυπηγεία. Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται από παράγοντες της αγοράς ως προσπάθεια διατήρησης ισχυρών σχέσεων με ολόκληρο το ιαπωνικό οικοσύστημα, εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε μελλοντικές θέσεις κατασκευής, οι οποίες γίνονται ολοένα και πιο δυσεύρετες. Με orderbook δέκα πλοίων και ενεργό στόλο μόλις 2,2 ετών μέσης ηλικίας, η DryDel δεν επενδύει απλώς σε χωρητικότητα. Χτίζει από τώρα το προφίλ ενός στόλου που φιλοδοξεί να διατηρεί premium αξία και όταν η σημερινή ναυλαγορά θα αποτελεί ήδη παρελθόν. Αυτό είναι ίσως το πιο ουσιαστικό μήνυμα πίσω από τις τελευταίες παραγγελίες της.
H επένδυση του Ανδρέα Μαρτίνου jr είναι οι 141 νέοι Έλληνες αξιωματικοί
-Στη ναυτιλία όλοι συζητούν για παραγγελίες νεότευκτων, εξαγορές και ναύλους. Υπάρχει όμως μια επένδυση που σπάνια γίνεται πρώτο θέμα, παρότι ίσως αποδειχθεί η πιο πολύτιμη. Ο λόγος για τους 141 νέους Έλληνες δόκιμους αξιωματικούς που υποδέχθηκαν για το 2026 η Minerva Marine, η Minerva Dry και η Minerva Gas του Ανδρέα Α. Μαρτίνου. Δεν είναι απλώς ένας εντυπωσιακός αριθμός. Είναι ένα μήνυμα προς ολόκληρη την αγορά ότι, την ώρα που πολλοί ανησυχούν για την έλλειψη Ελλήνων αξιωματικών, κάποιοι επενδύουν συστηματικά στη δημιουργία της επόμενης γενιάς. Η Minerva Marine απορροφά τη μερίδα του λέοντος με 103 δόκιμους, ενώ άλλοι 23 εντάσσονται στη Minerva Dry και 15 στη Minerva Gas. Οι περισσότεροι προέρχονται από τις δημόσιες Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, επιβεβαιώνοντας ότι η σύνδεση των σχολών με τον ελληνόκτητο στόλο παραμένει ζωντανή όταν υπάρχει πραγματική βούληση. Σε μια περίοδο όπου οι εταιρείες ανταγωνίζονται για το ποιος θα αποκτήσει τα καλύτερα πλοία, ο όμιλος Μαρτίνου φαίνεται να δίνει εξίσου μεγάλη βαρύτητα και στο ποιος θα τα διοικήσει τα επόμενα χρόνια.
Η δεύτερη επιστροφή Δανιηλίδη
-Και πάλι στο τιμόνι της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, ο Αλέξανδρος Δανιηλίδης. Είναι η 2η επιστροφή του σε 8 χρόνια. Μπήκε στην εταιρεία το 1992, ανέβηκε μέσα από τις πωλήσεις, έγινε εμπορικός διευθυντής το 2010, έφυγε στις αρχές του 2012 για τη Heineken Σερβίας, την οποία σε 6 χρόνια ανέβασε από την 3η θέση στην πρώτη, διπλασιάζοντας τζίρο και όγκο. Επέστρεψε ως διευθύνων σύμβουλος τον Φεβρουάριο του 2018, διαδεχόμενος τον Ζωούλλη Μηνά. Στην περίπτωση της επιστροφής του Αλέξανδρου Δανιηλίδη, δεν έγινε αναζήτηση, έγινε ανάκληση. Ο Sebastian Sanchez αποχώρησε στα τέλη Ιουνίου «για προσωπικούς λόγους», επιστρέφοντας στον Παναμά, ύστερα από περίπου ενάμιση χρόνο. Η ανακοίνωση της εταιρείας χαρακτήρισε τη συνεισφορά του «ουσιαστική, αν και σύντομη». Σε 4 εβδομάδες, ο Δανιηλίδης ήρθε να καλύψει το κενό, με συνοπτικές διαδικασίες για θυγατρική αυτού του μεγέθους. Στις 18 Φεβρουαρίου 2026, το Περιφερειακό Δικαστήριο του Άμστερνταμ εξέδωσε ενδιάμεση απόφαση στη διαμάχη με τη Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης, με βάση την απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού του 2014 για νόθευση του ανταγωνισμού. Το Δικαστήριο προσδιόρισε την κύρια ζημία στα 43,34 εκατ. ευρώ. Με τους νόμιμους τόκους, η συνολική αποζημίωση εκτιμάται πάνω από 83 εκατ. Η αρχική απαίτηση ήταν 82,23 εκατ. προ τόκων. Η Αθηναϊκή διαφωνεί με το εύρημα περί σημαντικής ζημίας. Στις αρχές Ιουνίου, το Ανώτατο Δικαστήριο της Ολλανδίας απέρριψε την αναίρεση της Heineken επί της δικαιοδοσίας — το τελευταίο δικονομικό εμπόδιο έπεσε. Η οριστική απόφαση για το ποσό αναμένεται πλέον μέσα στους επόμενους μήνες, ενδεχομένως μέσα στο καλοκαίρι, με την Αθηναϊκή να έχει προαναγγείλει έφεση. Σ' αυτή τη φάση ποσοτικοποίησης της ζημιάς, μια θυγατρική δεν χρειάζεται στρατηγική εισόδου σε αγορά. Χρειάζεται θεσμική μνήμη, σχέσεις με το κανάλι διανομής, και έναν συνομιλητή που να είναι γνωστός στην Αθήνα. Η θέση του Έλληνα CEO έπαψε να είναι σταθμός διεθνούς rotation. Οι πολυεθνικές στέλνουν ξένους CEO όταν θέλουν να αλλάξουν μια αγορά. Αλλά (ανα)καλούν τους έμπειρους ντόπιους όταν θέλουν να την κρατήσουν.
Δύο πτωχεύσεις σε 18 μήνες και μια γνωστή από τα παλιά (Blantyre)
-Η ιστορική Γερμανική βιομηχανία κατασκευής μπαταριών «Varta» κατέθεσε την περασμένη Παρασκευή, όχι μία αλλά 4 αιτήσεις «αφερεγγυότητας υπό αυτοδιαχείριση» στο τοπικό δικαστήριο της Στουτγάρδης. Μία για τη μητρική Varta AG με έδρα το Ellwangen και από μία για τις Varta Microbattery, Varta Micro Production και Varta Storage. Το δικαστήριο όρισε ως προσωρινό Επίτροπο- επόπτη τον Tobias Wahl της εταιρείας αναδιαρθρώσεων Anchor. Η διοίκηση παραμένει στο τιμόνι, αυτό σημαίνει η αυτοδιαχείριση. Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι αυτή είναι η 2η πτώχευση της Varta. Πριν από 2 χρόνια, το 2024, η Varta αναδιαρθρώθηκε μέσω της StaRUG. Το μετοχικό της κεφάλαιο μηδενίστηκε, οι μικρομέτοχοι απαλλοτριώθηκαν πλήρως, οι πιστωτές διέγραψαν μέρος των απαιτήσεων, ενώ μπήκαν 100 εκατ. ευρώ φρέσκο χρήμα από την Porsche AG και τον Αυστριακό Michael Tojner, από 50% έκαστος. Τον Απρίλιο του 2025, η αναδιάρθρωση κηρύχθηκε ολοκληρωμένη. Δεν χρειάστηκε να περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα, μόλις 15 μήνες μετά, οι δύο μέτοχοι αρνήθηκαν να καταβάλλουν νέα χρηματοδότηση αφού προέκυψε νέα ανάγκη διψήφιου αριθμού εκατομμυρίων. Η Varta επέστρεψε στα δικαστήριο για «προστασία». Αυτή τη φορά, αιτία της κρίσης ήταν η Apple η οποία αποφάσισε να προμηθεύεται τα κελιά CoinPower των AirPods από την Κίνα. Το εργοστάσιο του Nördlingen με 350 εργαζόμενους κλείνει το φθινόπωρο. Συνολικά επηρεάζονται περίπου 3.260 έως 4.000 θέσεις εργασίας. Κι από 'δω ξεκινά το παρασκήνιο. Η κερδοφόρα μονάδα οικιακών μπαταριών, Varta Consumer Batteries, είναι νομικά διαχωρισμένη, εκτός διαδικασίας πτώχευσης. Την διεκδικεί μια ομάδα πιστωτών με επικεφαλής την Deutsche Bank και τα funds RBC BlueBay, Blantyre και Whitebox. Ο Tojner, που αρνήθηκε να χρηματοδοτήσει το σύνολο, δηλώνει ενδιαφέρον για τις μικρομπαταρίες. Το συμπέρασμα είναι ότι η 2η πτώχευση της Varta δεν είναι το τέλος της. Είναι απλώς η επισημοποίηση του διαμελισμού της. Οι πιστωτές παίρνουν το φιλέτο, η μάρκα των ραφιών επιβιώνει, και το βιομηχανικό υπόλοιπο αναζητά αγοραστή. Η πρώτη αναδιάρθρωση έσωσε τον ισολογισμό. Η δεύτερη μοιράζει ό,τι απέμεινε.
Άνοδος +466% την πρώτη μέρα διαπραγμάτευσης
-Η εταιρεία CXMT (ChangXin Memory Technologies), είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής μνήμης DRAM της Κίνας. Χθες, είχε επίσημη πρεμιέρα διαπραγμάτευσης στο χρηματιστήριο STAR Market της Σαγκάης. Τιμή εισαγωγής 8,66 γουάν. Τιμή κλεισίματος, στην πρώτη μέρα διαπραγμάτευσης, 49 γουάν. Άνοδος +466%. Κεφαλαιοποίηση 3,3 τρισ. γουάν (περίπου 488 δισ. δολάρια). Επισήμως η CXMT είναι πλέον η πολυτιμότερη εισηγμένη της ηπειρωτικής Κίνας, πάνω ακόμη και από την ICBC (Industrial and Commercial Bank of China, η μεγαλύτερη εμπορική τράπεζα της Κίνας). Η CXMT, ιδρύθηκε πριν από 10 χρόνια, το 2016, στη Χεφέι. Άντλησε 57,92 δισ. γουάν (8,6 δισ. δολάρια), στη μεγαλύτερη έκδοση ημιαγωγών στην ιστορία της ηπειρωτικής αγοράς και τη μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή της Ασίας φέτος. Η CXMT κατασκευάζει μνήμες DRAM, το εξάρτημα που χρειάζεται κάθε smartphone, υπολογιστής και -κυρίως- κάθε server Τεχνητής Νοημοσύνης. Η αγορά σήμερα ανήκει σε τρεις: Samsung, SK Hynix, Micron. Η CXMT είναι η 4η, με μερίδιο μόλις 7,67% το 2025. Τα οικονομικά της μεγέθη εκρήγνυνται με πρόβλεψη εσόδων α' εξαμήνου 110–120 δισ. γουάν, 7πλάσια του περσινού, με καθαρά κέρδη 66–75 δισ. από ζημίες πέρυσι. Αυτή η χθεσινή άνοδος +466% την πρώτη μέρα διαπραγμάτευσης της μετοχής, έχει πολλά μυστικά. Πρώτον, μόνο το 6,73% των μετοχών ήταν διαθέσιμο προς διαπραγμάτευση, τα υπόλοιπα είναι σε περίοδο lock-up. Δεύτερον, η ζήτηση των ιδιωτών ήταν 212 φορές μεγαλύτερη από την προσφορά. Καταγράφηκαν 9,4 εκατ. εντολές αξίας 7,07 τρισ. γουάν. Τρίτον, η τιμή διάθεσης ήταν συνειδητά χαμηλή (περίπου όσο η εκτιμώμενη λογιστική αξία του 2027), όταν οι διεθνείς ανταγωνιστές αποτιμώνται στις 2,1–2,3x. Ελάχιστη προσφορά, τεράστια ζήτηση, φθηνή εκκίνηση. Το +466% ήταν σχεδόν προσχεδιασμένο. Η αξία συναλλαγών των 141 δισ. γουάν έγινε από χθες η πρώτη στην ιστορία των A-shares που πέρασε τα 100 δισ. σε μία συνεδρίαση. Η γεωπολιτική αξία της CXMT είναι ακόμη μεγαλύτερη αφού είναι ο πυλώνας της κινεζικής αυτάρκειας στη μνήμη, σε μια εποχή αυστηρών αμερικανικών περιορισμών στα εργαλεία και με φωνές στην Ουάσιγκτον να ζητούν τον πλήρη αποκλεισμό της. Το Πεκίνο αποτίμησε τον εθνικό της πρωταθλητή στα 488 δισ. δολάρια, περισσότερο από τη Micron που κυνηγά.
Πηγή: newmoney.gr
Τράπεζες και servicers συμμορφώνονται με την απόφαση του Αρείου Πάγου
-Αν και οι καταναλωτικές οργανώσεις -κυρίως εκείνες της περιφέρειας- ακονίζουν τα «ξίφη» τους, καλώντας τα μέλη τους αλλά και κάθε δανειολήπτη με δικαστική απόφαση υπαγωγής στον Νόμο Κατσέλη να κινηθούν άμεσα, το πιθανότερο είναι ότι οι προσδοκίες για σημαντικές ανατροπές θα διαψευστούν. Ήδη τα πληροφοριακά συστήματα των τραπεζών και των servicers έχουν προσαρμοστεί ώστε οι δόσεις των συγκεκριμένων δανειοληπτών να εισπράττονται χωρίς τον υπολογισμό τόκων. Παράλληλα, έως τον Οκτώβριο τα συστήματα τραπεζών και εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων αναμένεται να έχουν πλήρως αναβαθμιστεί, ώστε να ενσωματώσουν τις επιπλέον εισπράξεις που πραγματοποιήθηκαν πριν από την απόφαση του Αρείου Πάγου. Τα ποσά αυτά θα καταχωριστούν ως επιστροφές και θα συμψηφιστούν με τις μελλοντικές δόσεις των δανειοληπτών. Στην αγορά συνιστούν ψυχραιμία καθώς μια ενδεχόμενη «φάμπρικα» δικαστικών διεκδικήσεων κινδυνεύει να αποδειχθεί περισσότερο ωφέλιμη για τους νομικούς, που θα αναλάβουν τις υποθέσεις, παρά να μεταφραστεί σε ουσιαστικό όφελος για τους δανειολήπτες.
Ξεπέρασε τα 60 δισ. ευρώ η κεφαλαιοποίηση των τραπεζών
-Σε τροχιά πολυετών ή ιστορικών ρεκόρ κινούνται οι τράπεζες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον κλαδικό δείκτη να διασπά εκ νέου το ψυχολογικό όριο των 2.900 μονάδων και να καταγράφει το υψηλότερο κλείσιμο των τελευταίων 11 ετών. Μετά το προηγούμενο peak που έπιασε στις 6 Ιουλίου (2.901 μονάδες), ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε στις 2.904 μονάδες και βάζει πλέον στο στόχαστρο τις 3.000 μονάδες, μία τιμή που αγνοείται από τα μέσα Νοεμβρίου του 2015, επιβεβαιώνοντας τη δομική αλλαγή επιπέδου για τις ελληνικές τράπεζες. Η επενδυτική ευφορία εδράζεται στην προεξόφληση ότι τα επικείμενα οικονομικά αποτελέσματα β' τριμήνου και α' εξαμήνου θα επιβεβαιώσουν την ισχυρή κερδοφορία των τραπεζών, ανοίγοντας παράλληλα τον δρόμο για πιθανή αναθεώρηση των ετήσιων στόχων από τις διοικήσεις. Όσον αφορά τους πρωταγωνιστές της ανόδου, η Εθνική Τράπεζα πραγματοποίησε εντυπωσιακό «άλμα» σε υψηλά 11 ετών, κλείνοντας πάνω από τα 16 ευρώ (στα 16,03 ευρώ, με υψηλό ημέρας τα 16,275 ευρώ) για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2015. Η Τράπεζα Πειραιώς σημείωσε ρεκόρ 5 ετών, κλείνοντας στα 9,578 ευρώ, με υψηλό ημέρας τα 9,752 ευρώ, θέτοντας ως επόμενο ορόσημο τα 10 ευρώ, τα οποία έχει να πιάσει από τον Μάρτιο του 2021. Η Eurobank άγγιξε ενδοσυνεδριακά τα 4,5 ευρώ (επίπεδα Αυγούστου 2015), υπερβαίνοντας το προηγούμενο φετινό ρεκόρ των 4,4 ευρώ, πριν μαζέψει τις ανοδικές δυνάμεις της για να κλείσει στα 4,393 ευρώ ενώ η Alpha Bank διαπραγματεύεται πλέον πάνω από τα 4 ευρώ. Παράλληλα, η Τράπεζα Κύπρου σημείωσε νέο ιστορικό ρεκόρ, κλείνοντας στα 10,27 ευρώ, ενώ έφτασε έως και τα 10,4 ευρώ στα υψηλά ημέρας. Η χρηματιστηριακή «εκτίναξη» αποτυπώνεται ανάγλυφα στη συνολική αποτίμηση του κλάδου. Η κεφαλαιοποίηση των τεσσάρων συστημικών τραπεζών ανέρχεται πλέον στα 51,75 δισ. ευρώ. Παράλληλα, αν συνυπολογιστούν η Τράπεζα Κύπρου, η CrediaBank και η Optima bank, η συνολική αξία του τραπεζικού κλάδου στο Χρηματιστήριο Αθηνών διαμορφώνεται στα 60,47 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τον ηγετικό του ρόλο στην αναβάθμιση της εγχώριας κεφαλαιαγοράς.
Το love story του Barbarossa με την ΑΑΔΕ
-Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ, σφράγισαν για 48 ώρες το γνωστό στους κοσμικούς κύκλους εστιατόριο Barbarossa, στη Νάουσα της Πάρου, ύστερα από φορολογικό έλεγχο που διαπίστωσε παραβάσεις. Είναι προφανές ότι αυτό το λουκέτο εντάσσεται στην επικοινωνιακή στρατηγική της ΑΑΔΕ με το μήνυμα «τους ελέγχουμε όλους, μικρούς και μεγάλους». Το 48ωρο λουκέτο λειτουργεί ως εργαλείο φήμης για όλους τους θερινούς προορισμούς, μέσα στον Ιούλιο. Όσον αφορά το Barbarossa, υπάρχει προηγούμενο love story με την ΑΑΔΕ. Τον Αύγουστο του 2017 έλεγχος στο ίδιο κατάστημα εντόπισε ανέκδοτες αποδείξεις περίπου 6.000 ευρώ και επιβλήθηκε 48ωρο κλείσιμο. Η ειδική ταινία της ΑΑΔΕ αφαιρέθηκε, η επιχείρηση λειτούργησε, η αστυνομία χρειάστηκε να επανατοποθετήσει τη σήμανση και η ποινή κλιμακώθηκε σε 10ήμερο. Ακολούθησε βάψιμο της σήμανσης ώστε να μη φαίνεται το κλείσιμο. Μετά, η ιδιοκτησία του εστιατορίου προσέφυγε στη Δικαιοσύνη και το δικαστήριο εισηγήθηκε αναστολή του δεκαημέρου. Το εστιατόριο άνοιξε αλλά ο θόρυβος έμεινε. Στο 1ο τρίμηνο 2026, οι Μονάδες Ειδικών Φορολογικών Ελέγχων πραγματοποίησαν 37 έρευνες για απάτη στον ΦΠΑ με διαφυγόντα έσοδα 1,9 εκατ. ευρώ, και 238 έρευνες για λοιπές υποθέσεις φοροδιαφυγής με 50,93 εκατ. Από 4.227 ολοκληρωμένες υποθέσεις καταλογίστηκαν φόροι και πρόστιμα άνω του 1,1 δισ. ευρώ. Τον Ιούλιο η ΔΕΟΣ ανακοίνωσε κύκλωμα 17 εκατ., εκ των οποίων 9,6 εκατ. ΦΠΑ και 8,3 εκατ. εισόδημα, με εικονικές συναλλαγές που σε μεμονωμένες επιχειρήσεις έφταναν τα 25 εκατ. Με την ευκαιρία σημειώστε πως με απόφαση του περασμένου Ιουνίου (Α.1115/2026), προβλέπεται πλέον αναστολή λειτουργίας έως και 24 μήνες για πειραγμένες ταμειακές μηχανές. Για πρώτη φορά, τον Ιούνιο, εντάχθηκαν στις κυρώσεις και οι πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης, οι εταιρείες λογισμικού και εξοπλισμού αλλά και οι τεχνικοί που υποστηρίζουν τέτοιες παράνομες παρεμβάσεις.
Το καμπανάκι και το Καβούρι
-Σήμερα εισάγονται, με το γνωστό τελετουργικό στο άνοιγμα της συνεδρίασης, στο Euronext Athens οι 57.777.778 νέες μετοχές της AKTOR. Χθες, έκλεισε και το βιβλίο του ομολόγου των €300 εκατ., με ανάδοχο την UBS. Υποβλήθηκαν προσφορές €580 εκατ., υπερκάλυψη 1,9 φορές. Από τις δύο συνδυασμένες κινήσεις, δηλαδή την ΑΜΚ και το ομόλογο, ο Όμιλος AKTOR απέκτησε δύναμη πυρός 950 εκατ. Από την είσοδο της Winex στην τότε Intrakat, το 2022, έχουν αντληθεί άλλα €950 εκατ. από αυξήσεις και €450 εκατ. από ομόλογα. Στην αγορά κυκλοφορούσαν φήμες «αποεπένδυσης» και οι βασικοί μέτοχοι απάντησαν αγοράζοντας πακέτο μετοχών αξίας €39 εκατ. Στο μεταξύ η διοίκηση της εταιρείας παραθέτει δείπνο στον Παπαϊωάννου, στο Καβούρι για να ευχαριστήσει όσους τη βοήθησαν να συγκεντρώσει τα 950 εκατ. ευρώ.
Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης: διπλό όφελος , σπάνια συναίνεση
-Η δημόσια συζήτηση για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης ξεκινά από τις συντάξεις, αλλά δεν τελειώνει εκεί. Ο βασικός τους ρόλος είναι κοινωνικός, να ενισχύσουν το εισόδημα των εργαζομένων μετά τη συνταξιοδότησή τους, συμβάλλοντας στη διατήρηση του επιπέδου διαβίωσης και της οικονομικής τους ασφάλειας. Οι αλλαγές που προωθούνται επιδιώκουν, μεταξύ άλλων, να διευρύνουν την πρόσβαση στον δεύτερο πυλώνα, ώστε σταδιακά να μπορούν να συμμετέχουν ευκολότερα και εργαζόμενοι μικρότερων επιχειρήσεων, οι οποίοι μέχρι σήμερα είχαν περιορισμένες δυνατότητες να αξιοποιήσουν τον θεσμό. Υπάρχει όμως και μια δεύτερη διάσταση, η οποία αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία. Τα κεφάλαια που συσσωρεύονται στα ΤΕΑ δεν παραμένουν αδρανή. Επενδύονται με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και, στις περισσότερες ευρωπαϊκές οικονομίες, αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους θεσμικούς επενδυτές, χρηματοδοτώντας επιχειρήσεις, έργα υποδομών, την καινοτομία και την πράσινη μετάβαση. Σήμερα, τα περιουσιακά στοιχεία του δεύτερου και τρίτου πυλώνα αντιστοιχούν στην Ελλάδα περίπου στο 1% του ΑΕΠ, ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη, γεγονός που δείχνει πόσο περιορισμένα παραμένουν τα εγχώρια θεσμικά κεφάλαια με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα. Αντί τα χρήματα να παραμένουν αδρανή σε καταθετικούς λογαριασμούς ή να κατευθύνονται σε επενδυτικά προϊόντα του εξωτερικού, μπορούν να διοχετεύονται σε επενδύσεις με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, μια συζήτηση που αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων. Στο υπουργείο Εργασίας, σημειώνουν ότι αυτός είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους η ανάπτυξη των ΤΕΑ αντιμετωπίζεται όχι μόνο ως ασφαλιστική παρέμβαση, αλλά και ως στρατηγική επιλογή για μεγαλύτερη αναπτυξιακή αυτονομία της ελληνικής οικονομίας. Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί και κάτι άλλο. Στα ασφαλιστικά νομοσχέδια η πρώτη εικόνα είναι συνήθως οι αντιδράσεις. Αυτή τη φορά, όσοι παρακολουθούν από κοντά τη διαβούλευση λένε ότι το ενδιαφέρον βρίσκεται αλλού. Παρά τις επιμέρους παρατηρήσεις για φορολογικά ζητήματα και τεχνικές διατάξεις, ελάχιστοι αμφισβητούν την ανάγκη ενίσχυσης του δεύτερου πυλώνα. Η συζήτηση επικεντρώνεται περισσότερο στο πώς θα λειτουργήσει αποτελεσματικά το νέο πλαίσιο και λιγότερο στο αν χρειάζεται να υπάρξει. Συνεργάτες της Νίκης Κεραμέως αποδίδουν το κλίμα αυτό στον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε η προεργασία. Αντί να παρουσιαστεί ένα έτοιμο σχέδιο προς επικύρωση, προηγήθηκε εκτεταμένος κύκλος διαβουλεύσεων με εκπροσώπους εργαζομένων, εργοδοτών, της ασφαλιστικής αγοράς και των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων, με πολλές παρατηρήσεις να ενσωματώνονται ήδη πριν από την επίσημη δημόσια διαβούλευση. Το αποτέλεσμα είναι μια ασυνήθιστα ευρεία συναίνεση ως προς τον βασικό στόχο της μεταρρύθμισης.
Τι λένε οι αναλυτές για ΔΕΗ – Ουγγαρία
-Μετά τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, την Κροατία και την Ιταλία, η ΔΕΗ βάζει πλέον στο επενδυτικό της χάρτη και την Ουγγαρία, επιβεβαιώνοντας ότι η επέκταση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη αποτελεί βασικό πυλώνα του στρατηγικού σχεδίου έως το 2030. Η εξαγορά φωτοβολταϊκού πάρκου 57,5 MW, με εξασφαλισμένα έσοδα για 25 χρόνια και δυνατότητα απόκτησης γειτονικής μονάδας αποθήκευσης, αξιολογήθηκε από τους αναλυτές ως ένα ακόμη βήμα για τη γεωγραφική επέκταση του Ομίλου στο πλαίσιο της υλοποίησης του επενδυτικού πλάνου που στοχεύει στον διπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος και στη σημαντική αύξηση της κερδοφορίας. Η επιλογή της Ουγγαρίας δεν είναι τυχαία καθώς η συγκεκριμένη αγορά (αλλά και γενικότερα η ευρύτερη γεωγραφική περιοχή) εξακολουθεί να προσφέρει υψηλότερες αποδόσεις σε σχέση με τη Δυτική Ευρώπη, καθώς η σταδιακή απόσυρση παλαιών λιγνιτικών και μονάδων φυσικού αερίου, οι περιορισμένες διασυνδέσεις μεταξύ των χωρών και η αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας διατηρούν τις τιμές σε υψηλότερα επίπεδα. Σε αυτό προστίθεται και η αυξημένη ζήτηση που δημιουργούν τα data centers, αλλά και η μετατροπή της Ουκρανίας από καθαρό εξαγωγέα σε εισαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας. Για τη ΔΕΗ, η κίνηση ενισχύει τη στρατηγική της να εξελιχθεί σε έναν περιφερειακό ενεργειακό όμιλο, απόφαση που έχει ήδη λάβει θετική ψήφο εμπιστοσύνης και από τη Fitch, η οποία αναβάθμισε πρόσφατα την πιστοληπτική αξιολόγηση της ΔΕΗ σε BB, εκτιμώντας ότι η επιθετική ανάπτυξη στις ΑΠΕ και η γεωγραφική διαφοροποίηση θα ενισχύσουν το επιχειρηματικό της προφίλ και θα περιορίσουν την εξάρτηση από τις συμβατικές μονάδες, παρά τις αυξημένες επενδυτικές ανάγκες της επόμενης πενταετίας.
Τα έξυπνα κεφάλαια της Wall Street ποντάρουν ξανά στη ναυτιλία
-Όταν οι περισσότεροι βλέπουν μόνο τις εκρήξεις στη Μέση Ανατολή, η Wall Street διαβάζει τους ισολογισμούς και τα ταμπλό. Την περασμένη εβδομάδα το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο. Τα κεφάλαια επιστρέφουν δυναμικά στις ναυτιλιακές μετοχές. Δεν είναι τυχαίο ότι σχεδόν όλες οι εισηγμένες του κλάδου στη Νέα Υόρκη κινήθηκαν ανοδικά, με τις εταιρείες ξηρού φορτίου να ξεπερνούν ακόμη και τα δεξαμενόπλοια σε αποδόσεις, παρά το γεγονός ότι ο Baltic Dry Index δεν έδωσε ιδιαίτερο λόγο για πανηγυρισμούς. Οι πιο έμπειροι διαχειριστές δεν αγοράζουν το σήμερα. Αγοράζουν αυτό που πιστεύουν ότι θα συμβεί αύριο. Και το αύριο μεταφράζεται σε παρατεταμένη γεωπολιτική ένταση, ακριβότερη ενέργεια, μεγαλύτερες αποστάσεις μεταφοράς και υψηλότερα ναύλα. Με το Brent να επιστρέφει πάνω από τα 100 δολάρια και τις επιθέσεις των Χούθι να διατηρούν την Ερυθρά Θάλασσα σε καθεστώς υψηλού κινδύνου, αρκετοί θεωρούν ότι η ναυτιλία εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα καλύτερα αντισταθμίσματα κινδύνου απέναντι στις διεθνείς αναταράξεις. Δεν περνά επίσης απαρατήρητο ότι ανάμεσα στους πρωταγωνιστές της ανόδου βρίσκονται και ελληνικά ονόματα, όπως η Okeanis Eco Tankers, η Diana Shipping και η Star Bulk. Η αγορά φαίνεται να επιβραβεύει όχι μόνο την έκθεση στον ναυτιλιακό κύκλο, αλλά και την ποιότητα των στόλων και τη χρηματοοικονομική πειθαρχία των ελληνικών εταιρειών.
Το ιαπωνικό στοίχημα του Κώστα Δελαπόρτα
-Την ώρα που αρκετοί πλοιοκτήτες εξακολουθούν να επιλέγουν γιάρδες με βάση το χαμηλότερο κόστος των κινεζικών ναυπηγείων, στη DryDel Shipping έχουν πάρει οριστικά θέση. Η επιλογή του Κώστα Δελαπόρτα να επιστρέψει ξανά και ξανά στα ιαπωνικά ναυπηγεία δεν είναι απλώς μια προτίμηση ποιότητας· είναι μια επενδυτική φιλοσοφία με ξεκάθαρο ορίζοντα δεκαετίας. Το ενδιαφέρον βρίσκεται πίσω από τους αριθμούς. Η διοίκηση της εταιρείας ουσιαστικά υποστηρίζει ότι το ακριβότερο asset μετατρέπεται τελικά στο φθηνότερο σε όλο τον κύκλο ζωής του πλοίου, χάρη στη χαμηλότερη κατανάλωση, την καλύτερη εμπορική απήχηση και την υψηλότερη μεταπωλητική αξία. Πρόκειται για μια λογική που θυμίζει περισσότερο private equity παρά παραδοσιακή ναυτιλιακή επένδυση. Δεν περνά επίσης απαρατήρητο ότι τα νέα συμβόλαια μοιράστηκαν σε τρία διαφορετικά κορυφαία ιαπωνικά ναυπηγεία. Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται από παράγοντες της αγοράς ως προσπάθεια διατήρησης ισχυρών σχέσεων με ολόκληρο το ιαπωνικό οικοσύστημα, εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε μελλοντικές θέσεις κατασκευής, οι οποίες γίνονται ολοένα και πιο δυσεύρετες. Με orderbook δέκα πλοίων και ενεργό στόλο μόλις 2,2 ετών μέσης ηλικίας, η DryDel δεν επενδύει απλώς σε χωρητικότητα. Χτίζει από τώρα το προφίλ ενός στόλου που φιλοδοξεί να διατηρεί premium αξία και όταν η σημερινή ναυλαγορά θα αποτελεί ήδη παρελθόν. Αυτό είναι ίσως το πιο ουσιαστικό μήνυμα πίσω από τις τελευταίες παραγγελίες της.
H επένδυση του Ανδρέα Μαρτίνου jr είναι οι 141 νέοι Έλληνες αξιωματικοί
-Στη ναυτιλία όλοι συζητούν για παραγγελίες νεότευκτων, εξαγορές και ναύλους. Υπάρχει όμως μια επένδυση που σπάνια γίνεται πρώτο θέμα, παρότι ίσως αποδειχθεί η πιο πολύτιμη. Ο λόγος για τους 141 νέους Έλληνες δόκιμους αξιωματικούς που υποδέχθηκαν για το 2026 η Minerva Marine, η Minerva Dry και η Minerva Gas του Ανδρέα Α. Μαρτίνου. Δεν είναι απλώς ένας εντυπωσιακός αριθμός. Είναι ένα μήνυμα προς ολόκληρη την αγορά ότι, την ώρα που πολλοί ανησυχούν για την έλλειψη Ελλήνων αξιωματικών, κάποιοι επενδύουν συστηματικά στη δημιουργία της επόμενης γενιάς. Η Minerva Marine απορροφά τη μερίδα του λέοντος με 103 δόκιμους, ενώ άλλοι 23 εντάσσονται στη Minerva Dry και 15 στη Minerva Gas. Οι περισσότεροι προέρχονται από τις δημόσιες Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, επιβεβαιώνοντας ότι η σύνδεση των σχολών με τον ελληνόκτητο στόλο παραμένει ζωντανή όταν υπάρχει πραγματική βούληση. Σε μια περίοδο όπου οι εταιρείες ανταγωνίζονται για το ποιος θα αποκτήσει τα καλύτερα πλοία, ο όμιλος Μαρτίνου φαίνεται να δίνει εξίσου μεγάλη βαρύτητα και στο ποιος θα τα διοικήσει τα επόμενα χρόνια.
Η δεύτερη επιστροφή Δανιηλίδη
-Και πάλι στο τιμόνι της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, ο Αλέξανδρος Δανιηλίδης. Είναι η 2η επιστροφή του σε 8 χρόνια. Μπήκε στην εταιρεία το 1992, ανέβηκε μέσα από τις πωλήσεις, έγινε εμπορικός διευθυντής το 2010, έφυγε στις αρχές του 2012 για τη Heineken Σερβίας, την οποία σε 6 χρόνια ανέβασε από την 3η θέση στην πρώτη, διπλασιάζοντας τζίρο και όγκο. Επέστρεψε ως διευθύνων σύμβουλος τον Φεβρουάριο του 2018, διαδεχόμενος τον Ζωούλλη Μηνά. Στην περίπτωση της επιστροφής του Αλέξανδρου Δανιηλίδη, δεν έγινε αναζήτηση, έγινε ανάκληση. Ο Sebastian Sanchez αποχώρησε στα τέλη Ιουνίου «για προσωπικούς λόγους», επιστρέφοντας στον Παναμά, ύστερα από περίπου ενάμιση χρόνο. Η ανακοίνωση της εταιρείας χαρακτήρισε τη συνεισφορά του «ουσιαστική, αν και σύντομη». Σε 4 εβδομάδες, ο Δανιηλίδης ήρθε να καλύψει το κενό, με συνοπτικές διαδικασίες για θυγατρική αυτού του μεγέθους. Στις 18 Φεβρουαρίου 2026, το Περιφερειακό Δικαστήριο του Άμστερνταμ εξέδωσε ενδιάμεση απόφαση στη διαμάχη με τη Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης, με βάση την απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού του 2014 για νόθευση του ανταγωνισμού. Το Δικαστήριο προσδιόρισε την κύρια ζημία στα 43,34 εκατ. ευρώ. Με τους νόμιμους τόκους, η συνολική αποζημίωση εκτιμάται πάνω από 83 εκατ. Η αρχική απαίτηση ήταν 82,23 εκατ. προ τόκων. Η Αθηναϊκή διαφωνεί με το εύρημα περί σημαντικής ζημίας. Στις αρχές Ιουνίου, το Ανώτατο Δικαστήριο της Ολλανδίας απέρριψε την αναίρεση της Heineken επί της δικαιοδοσίας — το τελευταίο δικονομικό εμπόδιο έπεσε. Η οριστική απόφαση για το ποσό αναμένεται πλέον μέσα στους επόμενους μήνες, ενδεχομένως μέσα στο καλοκαίρι, με την Αθηναϊκή να έχει προαναγγείλει έφεση. Σ' αυτή τη φάση ποσοτικοποίησης της ζημιάς, μια θυγατρική δεν χρειάζεται στρατηγική εισόδου σε αγορά. Χρειάζεται θεσμική μνήμη, σχέσεις με το κανάλι διανομής, και έναν συνομιλητή που να είναι γνωστός στην Αθήνα. Η θέση του Έλληνα CEO έπαψε να είναι σταθμός διεθνούς rotation. Οι πολυεθνικές στέλνουν ξένους CEO όταν θέλουν να αλλάξουν μια αγορά. Αλλά (ανα)καλούν τους έμπειρους ντόπιους όταν θέλουν να την κρατήσουν.
Δύο πτωχεύσεις σε 18 μήνες και μια γνωστή από τα παλιά (Blantyre)
-Η ιστορική Γερμανική βιομηχανία κατασκευής μπαταριών «Varta» κατέθεσε την περασμένη Παρασκευή, όχι μία αλλά 4 αιτήσεις «αφερεγγυότητας υπό αυτοδιαχείριση» στο τοπικό δικαστήριο της Στουτγάρδης. Μία για τη μητρική Varta AG με έδρα το Ellwangen και από μία για τις Varta Microbattery, Varta Micro Production και Varta Storage. Το δικαστήριο όρισε ως προσωρινό Επίτροπο- επόπτη τον Tobias Wahl της εταιρείας αναδιαρθρώσεων Anchor. Η διοίκηση παραμένει στο τιμόνι, αυτό σημαίνει η αυτοδιαχείριση. Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι αυτή είναι η 2η πτώχευση της Varta. Πριν από 2 χρόνια, το 2024, η Varta αναδιαρθρώθηκε μέσω της StaRUG. Το μετοχικό της κεφάλαιο μηδενίστηκε, οι μικρομέτοχοι απαλλοτριώθηκαν πλήρως, οι πιστωτές διέγραψαν μέρος των απαιτήσεων, ενώ μπήκαν 100 εκατ. ευρώ φρέσκο χρήμα από την Porsche AG και τον Αυστριακό Michael Tojner, από 50% έκαστος. Τον Απρίλιο του 2025, η αναδιάρθρωση κηρύχθηκε ολοκληρωμένη. Δεν χρειάστηκε να περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα, μόλις 15 μήνες μετά, οι δύο μέτοχοι αρνήθηκαν να καταβάλλουν νέα χρηματοδότηση αφού προέκυψε νέα ανάγκη διψήφιου αριθμού εκατομμυρίων. Η Varta επέστρεψε στα δικαστήριο για «προστασία». Αυτή τη φορά, αιτία της κρίσης ήταν η Apple η οποία αποφάσισε να προμηθεύεται τα κελιά CoinPower των AirPods από την Κίνα. Το εργοστάσιο του Nördlingen με 350 εργαζόμενους κλείνει το φθινόπωρο. Συνολικά επηρεάζονται περίπου 3.260 έως 4.000 θέσεις εργασίας. Κι από 'δω ξεκινά το παρασκήνιο. Η κερδοφόρα μονάδα οικιακών μπαταριών, Varta Consumer Batteries, είναι νομικά διαχωρισμένη, εκτός διαδικασίας πτώχευσης. Την διεκδικεί μια ομάδα πιστωτών με επικεφαλής την Deutsche Bank και τα funds RBC BlueBay, Blantyre και Whitebox. Ο Tojner, που αρνήθηκε να χρηματοδοτήσει το σύνολο, δηλώνει ενδιαφέρον για τις μικρομπαταρίες. Το συμπέρασμα είναι ότι η 2η πτώχευση της Varta δεν είναι το τέλος της. Είναι απλώς η επισημοποίηση του διαμελισμού της. Οι πιστωτές παίρνουν το φιλέτο, η μάρκα των ραφιών επιβιώνει, και το βιομηχανικό υπόλοιπο αναζητά αγοραστή. Η πρώτη αναδιάρθρωση έσωσε τον ισολογισμό. Η δεύτερη μοιράζει ό,τι απέμεινε.
Άνοδος +466% την πρώτη μέρα διαπραγμάτευσης
-Η εταιρεία CXMT (ChangXin Memory Technologies), είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής μνήμης DRAM της Κίνας. Χθες, είχε επίσημη πρεμιέρα διαπραγμάτευσης στο χρηματιστήριο STAR Market της Σαγκάης. Τιμή εισαγωγής 8,66 γουάν. Τιμή κλεισίματος, στην πρώτη μέρα διαπραγμάτευσης, 49 γουάν. Άνοδος +466%. Κεφαλαιοποίηση 3,3 τρισ. γουάν (περίπου 488 δισ. δολάρια). Επισήμως η CXMT είναι πλέον η πολυτιμότερη εισηγμένη της ηπειρωτικής Κίνας, πάνω ακόμη και από την ICBC (Industrial and Commercial Bank of China, η μεγαλύτερη εμπορική τράπεζα της Κίνας). Η CXMT, ιδρύθηκε πριν από 10 χρόνια, το 2016, στη Χεφέι. Άντλησε 57,92 δισ. γουάν (8,6 δισ. δολάρια), στη μεγαλύτερη έκδοση ημιαγωγών στην ιστορία της ηπειρωτικής αγοράς και τη μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή της Ασίας φέτος. Η CXMT κατασκευάζει μνήμες DRAM, το εξάρτημα που χρειάζεται κάθε smartphone, υπολογιστής και -κυρίως- κάθε server Τεχνητής Νοημοσύνης. Η αγορά σήμερα ανήκει σε τρεις: Samsung, SK Hynix, Micron. Η CXMT είναι η 4η, με μερίδιο μόλις 7,67% το 2025. Τα οικονομικά της μεγέθη εκρήγνυνται με πρόβλεψη εσόδων α' εξαμήνου 110–120 δισ. γουάν, 7πλάσια του περσινού, με καθαρά κέρδη 66–75 δισ. από ζημίες πέρυσι. Αυτή η χθεσινή άνοδος +466% την πρώτη μέρα διαπραγμάτευσης της μετοχής, έχει πολλά μυστικά. Πρώτον, μόνο το 6,73% των μετοχών ήταν διαθέσιμο προς διαπραγμάτευση, τα υπόλοιπα είναι σε περίοδο lock-up. Δεύτερον, η ζήτηση των ιδιωτών ήταν 212 φορές μεγαλύτερη από την προσφορά. Καταγράφηκαν 9,4 εκατ. εντολές αξίας 7,07 τρισ. γουάν. Τρίτον, η τιμή διάθεσης ήταν συνειδητά χαμηλή (περίπου όσο η εκτιμώμενη λογιστική αξία του 2027), όταν οι διεθνείς ανταγωνιστές αποτιμώνται στις 2,1–2,3x. Ελάχιστη προσφορά, τεράστια ζήτηση, φθηνή εκκίνηση. Το +466% ήταν σχεδόν προσχεδιασμένο. Η αξία συναλλαγών των 141 δισ. γουάν έγινε από χθες η πρώτη στην ιστορία των A-shares που πέρασε τα 100 δισ. σε μία συνεδρίαση. Η γεωπολιτική αξία της CXMT είναι ακόμη μεγαλύτερη αφού είναι ο πυλώνας της κινεζικής αυτάρκειας στη μνήμη, σε μια εποχή αυστηρών αμερικανικών περιορισμών στα εργαλεία και με φωνές στην Ουάσιγκτον να ζητούν τον πλήρη αποκλεισμό της. Το Πεκίνο αποτίμησε τον εθνικό της πρωταθλητή στα 488 δισ. δολάρια, περισσότερο από τη Micron που κυνηγά.
Πηγή: newmoney.gr
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