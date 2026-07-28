Η Τούνη και τα ευλογημένα νέα τζάκια, η Ρουάντα, η Ουγκάντα και οι μετανάστες, μεταγραφή αεροδρομίου στο ΠΑΣΟΚ, οι νέες μπίζνες της ναυτιλίας

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Παρά ταύτα, βαδίζουμε κι εμείς στην τελική ευθεία για διακοπές, θα το κλείσουμε στο τέλος της εβδομάδας το darkroom για κανένα 20ήμερο, μιας και ρωτήσαμε αρμοδίως και μας είπαν ότι δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα σπουδαίο. Εκλογές δεν θα έχουμε το Φθινόπωρο, τροπολογίες με νόημα μάλλον απορρίφθηκαν για την ώρα, τα ανακυκλούμενα σκουπίδια θα τα μαζεύουν οι δήμαρχοι (... πιθανώς και οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς) και όλα καλά. Άλλωστε, το είπε και η Τούνη «νοιώθω ευλογημένη που τελείωσα το πανεπιστήμιο, έχω το πορτοφόλι μου και μπορώ και μένω σε πολυτελή ξενοδοχεία». Η αλήθεια είναι ότι μαζί με την Τούνη πρέπει να νοιώθουν ευλογημένοι και αρκετοί νεόκοποι επιχειρηματίες που ξεπετάχτηκαν ως μανιτάρια, πήραν δουλειές εκατοντάδων εκατομμυρίων από το Δημόσιο, διαφήμιση, κάτι διαδραστικούς πίνακες, σπιτάκια, συσσίτια, υδρόμετρα... να φάνε και οι κότες και δώσανε ζωή και τροφή σε όλους εμάς να συζητάμε κατ' αρχήν και να γράφουμε το Φθινόπωρο μετά τις διακοπές για να έχουμε και κάτι ενδιαφέρον.Καλοκαιρινές περιοδείες-Μπορεί όλοι να περιμένουν τις διακοπές τους και αυτή την εβδομάδα πάντως οι ρυθμοί είναι ψηλοί. Εκτός από τον Κ.Μ που πηγαίνει σήμερα σε Λέρο και Αγαθονήσι, όπως σας έγραψα και 7 υπουργοί παίρνουν σήμερα τον δρόμο για τη δύσκολη Δυτική Μακεδονία. Το κυβερνητικό κλιμάκιο με τη συμμετοχή του αντιπροέδρου Χατζηδάκη, των υπουργών Δήμα και Παπαθανάση και των υφυπουργών Κοντογεώργη, Τσάφου, Τσαβδαρίδη και Καραγκούνη θα πιάσουν όλους τους νομούς, δηλαδή Κοζάνη, Καστοριά, Φλώρινα και Γρεβενά.Ρουάντα ή Ουγκάντα για κέντρο μεταναστών-Ελλάδα και Αυστρία εξέπεμψαν χθες σε κοινή γραμμή για το μεταναστευτικό: αυστηρότερη φύλαξη συνόρων, μικρότερες ροές και περισσότερες απελάσεις. Η είδηση πάντως είναι ότι έρχεται το πρώτο κέντρο μεταναστών εκτός Ε.Ε., καθώς η χώρα μας μαζί με την Αυστρία, τη Γερμανία, τη Δανία και την Ολλανδία δουλεύουν σε αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα ο Καγκελάριος Στόκερ αποκάλυψε χθες στη συνέντευξη με τον Μητσοτάκη ότι στόχος είναι να είναι λειτουργικό το 2027, στο πλαίσιο της ελληνικής Προεδρίας της Ε.Ε. Βασικές υποψήφιες χώρες για να φιλοξενήσουν ένα τέτοιο κέντρο είναι η Ουγκάντα ή η Ρουάντα, μου λένε. Σήμερα στην Κοπεγχάγη θα γίνει συνάντηση τεχνικών κλιμακίων από τις πέντε χώρες, ενώ από Σεπτέμβριο οι υπουργοί Μετανάστευσης θα κληθούν να πάρουν αποφάσεις. Βασική γραμμή της Αθήνας πάντως είναι ότι οι αποφάσεις πρέπει να είναι συμβατές με το ενωσιακό δίκαιο, για να μην την πατήσουν σαν την Ιταλία που πήγε να κάνει κέντρο στην Αλβανία και της έμεινε στο χέρι.Επισήμως στο ΠΑΣΟΚ ο Χουρδάκης-Σήμερα, λίγο μετά το μεσημέρι θα ανακοινωθεί η προσχώρηση του ανεξάρτητου βουλευτή Μιχάλη Χουρδάκη στο ΠΑΣΟΚ. Και αυτός έχει σπάσει διάφορα ρεκόρ, εξελέγη με την Κωνσταντοπούλου, ανεξαρτητοποιήθηκε, πήγε στον Κασσελάκη και έμεινε ως εκπρόσωπος μέχρι που έφυγε και από εκεί και έβαλε πλώρη για το ΠΑΣΟΚ. Σήμερα το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον αρχηγό Νίκο και πλέον το ΠΑΣΟΚ θα έχει 33 βουλευτές, ενώ μετά τις διακοπές οι μεταγραφές θα συνεχιστούν.Συζήτηση για νέα Κ.Ο.-Με δεδομένο ότι πλέον στη Βουλή υπάρχουν καμιά πενηνταριά ανεξάρτητοι βουλευτές, υπάρχει μια συζήτηση στις τάξεις των βουλευτών που προέρχονται από την Αριστερά να φτιάξουν μια νέα Κοινοβουλευτική Ομάδα, προκειμένου να μπορούν να εκπροσωπούνται καλύτερα στις επιτροπές και στην Ολομέλεια. Κάτι παρόμοιο είχε γίνει και την περίοδο των Μνημονίων, πριν πέσει η κυβέρνηση Σαμαροβενιζέλων, που και πάλι είχαν μαζευτεί πολλοί ανεξάρτητοι από πολλά κόμματα και είχαν συγκροτήσει μια ενιαία Κοινοβουλευτική Ομάδα.Ο ΟΤΕ αναλαμβάνει μεγάλο έργο του ΝΑΤΟ για Data Centers-Σύμφωνα με πληροφορίες ο ΟΤΕ αναλαμβάνει για λογαριασμό του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες ένα πολύ μεγάλο έργο για Data Centers στην Ευρώπη. Η ανακοίνωση της συμφωνίας αναμένεται εντός των επόμενων ημερών. Στον ΟΤΕ εκτός από τις επιδόσεις του ΙΤC πανηγυρίζουν και για το δίκτυο κινητής της COSMOTE TELEKOM που αναδείχθηκε το ταχύτερο στη χώρα για δέκα συνεχόμενα χρόνια από την Ookla, κορυφαία εταιρεία στις μετρήσεις και την ανάλυση απόδοσης δικτύων.Τράπεζες: Κάθε δισεκατομμύριο πιστωτικής επέκτασης φέρνει 24 εκατ. ευρώ