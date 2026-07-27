Τα 3 πιο συνηθισμένα προβλήματα των φυτών σας το καλοκαίρι και πώς να τα αντιμετωπίσετε
Τα 3 πιο συνηθισμένα προβλήματα των φυτών σας το καλοκαίρι και πώς να τα αντιμετωπίσετε
Oι πιο αποτελεσματικοί και φυσικοί τρόποι για να προστατεύσετε το πράσινο καταφύγιό σας
Το καλοκαίρι είναι η εποχή που απολαμβάνουμε το μπαλκόνι, την αυλή και τη βεράντα μας περισσότερο από ποτέ. Ωστόσο, οι υψηλές θερμοκρασίες, ο καυτός ήλιος και οι απότομες μεταβολές της υγρασίας δημιουργούν ένα στρεσογόνο περιβάλλον για τα φυτά μας. Παθογόνοι μύκητες και παράσιτα καραδοκούν, εκμεταλλευόμενα την εξασθένηση των φυτών από τη ζέστη. Η σύγχρονη φιλοσοφία του safe gardening επιτάσσει μια πιο συνειδητή, βιολογική προσέγγιση που σημαίνει ότι απομακρυνόμαστε από τα χημικά σκευάσματα και στρεφόμαστε σε φυσικές λύσεις που σέβονται το περιβάλλον, τα κατοικίδιά μας και την υγεία μας. Επιπλέον δίνεται τεράστια βάση στην πρόληψη μέσω της ενδυνάμωσης του ίδιου του φυτού.
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