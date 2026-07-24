Απίθανες παιδικές χαρές με την υπογραφή αρχιτεκτόνων και καλλιτεχνών
Απίθανες παιδικές χαρές με την υπογραφή αρχιτεκτόνων και καλλιτεχνών
Παιδικές χαρές σχεδιασμένες για την ελευθερία, την εξερεύνηση και την περιπέτεια, από τη Νέα Υόρκη μέχρι τη Μελβούρνη
YueCheng Courtyard Kindergarten, Πεκίνο
Η ιδέα αντλεί την έμπνευσή της από τις παιδικές αναμνήσεις του ιδρυτή του περίφημου αρχιτεκτονικού γραφείου MAD, Ma Yansong, ο οποίος μεγάλωσε στα hutong του Πεκίνου, τις γειτονιές της παλιάς πόλης με τα χαρακτηριστικά στενά σοκάκια. Ο αρχιτέκτονας θυμήθηκε μια παλιά παροιμία για τα άτακτα παιδιά: «Αν ένα παιδί μείνει τρεις μέρες χωρίς ξύλο, θα ανέβει στη στέγη και θα ξεκολλήσει τα κεραμίδια». Η παροιμία αυτή του έφερε στον νου την εικόνα παιδιών που σκαρφαλώνουν και πηδούν στις στέγες των σπιτιών. Έτσι σχεδίασε μια πολύχρωμη παιδική χαρά, σε αποχρώσεις του κόκκινου και του πορτοκαλί, στην ταράτσα του κτιρίου: μια μαγική στέγη που συνδέεται με τους χώρους διδασκαλίας, τη βιβλιοθήκη και το θέατρο του νηπιαγωγείου μέσω από σκάλες, ράμπες και γιγάντιες τσουλήθρες.
www.newmoney.gr
Η ιδέα αντλεί την έμπνευσή της από τις παιδικές αναμνήσεις του ιδρυτή του περίφημου αρχιτεκτονικού γραφείου MAD, Ma Yansong, ο οποίος μεγάλωσε στα hutong του Πεκίνου, τις γειτονιές της παλιάς πόλης με τα χαρακτηριστικά στενά σοκάκια. Ο αρχιτέκτονας θυμήθηκε μια παλιά παροιμία για τα άτακτα παιδιά: «Αν ένα παιδί μείνει τρεις μέρες χωρίς ξύλο, θα ανέβει στη στέγη και θα ξεκολλήσει τα κεραμίδια». Η παροιμία αυτή του έφερε στον νου την εικόνα παιδιών που σκαρφαλώνουν και πηδούν στις στέγες των σπιτιών. Έτσι σχεδίασε μια πολύχρωμη παιδική χαρά, σε αποχρώσεις του κόκκινου και του πορτοκαλί, στην ταράτσα του κτιρίου: μια μαγική στέγη που συνδέεται με τους χώρους διδασκαλίας, τη βιβλιοθήκη και το θέατρο του νηπιαγωγείου μέσω από σκάλες, ράμπες και γιγάντιες τσουλήθρες.
www.newmoney.gr
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