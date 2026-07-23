Συνταξιούχοι: Ποιοι μπορεί να λάβουν επίδομα έως 400 ευρώ – Οι αλλαγές που εξετάζει η κυβέρνηση
Συνταξιούχοι: Ποιοι μπορεί να λάβουν επίδομα έως 400 ευρώ – Οι αλλαγές που εξετάζει η κυβέρνηση
Στο οικονομικό επιτελείο εξετάζεται αύξηση της έκτακτης ενίσχυσης που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο σε περίπου 1,7 εκατ. συνταξιούχους, με το τελικό ύψος της παροχής να εξαρτάται από τα δημοσιονομικά περιθώρια και την πορεία της οικονομίας
Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο μεγαλύτερης οικονομικής στήριξης για περίπου 1,7 εκατομμύρια συνταξιούχους, καθώς στο κυβερνητικό επιτελείο εξετάζονται εναλλακτικά σενάρια για την αύξηση της έκτακτης ενίσχυσης που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο. Η σχεδιαζόμενη παρέμβαση εντάσσεται στο ευρύτερο πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους ζωής και στόχο έχει να προσφέρει επιπλέον ανακούφιση σε νοικοκυριά που εξακολουθούν να πιέζονται από την ακρίβεια.
Το βασικό σενάριο που βρίσκεται υπό επεξεργασία προβλέπει αύξηση του ποσού από τα σημερινά 300 ευρώ σε επίπεδα μεταξύ 350 και 400 ευρώ. Ωστόσο, η οριστική απόφαση δεν έχει ακόμη ληφθεί, καθώς θα εξαρτηθεί από την πορεία των δημόσιων οικονομικών μετά το τέλος του καλοκαιριού και ειδικότερα από την εξέλιξη των φορολογικών εσόδων και του πρωτογενούς πλεονάσματος.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Το βασικό σενάριο που βρίσκεται υπό επεξεργασία προβλέπει αύξηση του ποσού από τα σημερινά 300 ευρώ σε επίπεδα μεταξύ 350 και 400 ευρώ. Ωστόσο, η οριστική απόφαση δεν έχει ακόμη ληφθεί, καθώς θα εξαρτηθεί από την πορεία των δημόσιων οικονομικών μετά το τέλος του καλοκαιριού και ειδικότερα από την εξέλιξη των φορολογικών εσόδων και του πρωτογενούς πλεονάσματος.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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