Συνταξιούχοι: Ποιοι μπορεί να λάβουν επίδομα έως 400 ευρώ – Οι αλλαγές που εξετάζει η κυβέρνηση

Στο οικονομικό επιτελείο εξετάζεται αύξηση της έκτακτης ενίσχυσης που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο σε περίπου 1,7 εκατ. συνταξιούχους, με το τελικό ύψος της παροχής να εξαρτάται από τα δημοσιονομικά περιθώρια και την πορεία της οικονομίας