Μια ζωή στη θάλασσα: Το κρουαζιερόπλοιο που γίνεται μόνιμη κατοικία

Το πλωτό σπίτι ταξιδεύει σε 425 προορισμούς σε 147 χώρες για 15 χρόνια και με δρομολόγιο που ανανεώνεται κάθε 3,5 έτη