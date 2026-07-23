Μια ζωή στη θάλασσα: Το κρουαζιερόπλοιο που γίνεται μόνιμη κατοικία
Μια ζωή στη θάλασσα: Το κρουαζιερόπλοιο που γίνεται μόνιμη κατοικία
Το πλωτό σπίτι ταξιδεύει σε 425 προορισμούς σε 147 χώρες για 15 χρόνια και με δρομολόγιο που ανανεώνεται κάθε 3,5 έτη
Στις 3 Οκτωβρίου 2024, το Villa Vie Odyssey απέπλευσε από το Μπέλφαστ της Ιρλανδίας, ξεκινώντας τον γύρο του κόσμου. Έπειτα από 641 ημέρες στη θάλασσα, συνεχίζει αδιάκοπα την πορεία του, με στόχο να ολοκληρώσει ένα ταξίδι διάρκειας 15 ετών, με δρομολόγιο που ανανεώνεται κάθε 3,5 χρόνια. Στο διάστημα αυτό, το πλοίο θα επισκεφθεί περισσότερους από 425 προορισμούς σε 147 χώρες σε Ευρώπη, Μεσόγειο, Αφρική, Καραϊβική, Νότιο Ειρηνικό και Ασία.
«Το σπίτι σας. Όλος ο κόσμος»
Το μότο του Villa Vie Residences, της εταιρίας που έχει σχεδιάσει το πλοίο για πολύχρονη, ακόμη και μόνιμη, διαβίωση, είναι χαρακτηριστικό: «Το σπίτι σας. Όλος ο κόσμος». Μια φράση που υπενθυμίζει ότι, τελικά, μεγαλύτερη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ίδιο το ταξίδι. Η ζωή στο Villa Vie Odyssey διαφέρει αισθητά από την καθημερινότητα των περισσότερων ανθρώπων. Όποιος το επιθυμεί μπορεί να ενοικιάσει μια πλήρως επιπλωμένη καμπίνα ή να αποκτήσει τη δική του και να ξεκινήσει ένα ατελείωτο ταξίδι. Με λιγότερο άγχος και χωρίς τις συνεχείς μετακινήσεις με βαλίτσες, η ταξιδιωτική εμπειρία γίνεται πιο απλή και πιο ουσιαστική. Ο κόσμος ξεδιπλώνεται μπροστά στον ταξιδιώτη, ο οποίος τον ανακαλύπτει από την άνεση του πλωτού σπιτιού του. Το Villa Vie Residences μετατρέπει το ταξίδι σε έναν τρόπο ζωής χωρίς σύνορα.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
«Το σπίτι σας. Όλος ο κόσμος»
Το μότο του Villa Vie Residences, της εταιρίας που έχει σχεδιάσει το πλοίο για πολύχρονη, ακόμη και μόνιμη, διαβίωση, είναι χαρακτηριστικό: «Το σπίτι σας. Όλος ο κόσμος». Μια φράση που υπενθυμίζει ότι, τελικά, μεγαλύτερη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ίδιο το ταξίδι. Η ζωή στο Villa Vie Odyssey διαφέρει αισθητά από την καθημερινότητα των περισσότερων ανθρώπων. Όποιος το επιθυμεί μπορεί να ενοικιάσει μια πλήρως επιπλωμένη καμπίνα ή να αποκτήσει τη δική του και να ξεκινήσει ένα ατελείωτο ταξίδι. Με λιγότερο άγχος και χωρίς τις συνεχείς μετακινήσεις με βαλίτσες, η ταξιδιωτική εμπειρία γίνεται πιο απλή και πιο ουσιαστική. Ο κόσμος ξεδιπλώνεται μπροστά στον ταξιδιώτη, ο οποίος τον ανακαλύπτει από την άνεση του πλωτού σπιτιού του. Το Villa Vie Residences μετατρέπει το ταξίδι σε έναν τρόπο ζωής χωρίς σύνορα.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα