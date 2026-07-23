Ο αόρατος άνθρωπος (συγγνώμη, κύριε, ποιος είστε), οι εκλογές της Ανοιξης και ο γαλάζιος επαναπατρισμός, ένα fund στο ψωμί, η Οδύσσεια της ΕΚΤΕΡ

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Ήρωας του βιβλίου είναι ένας ιδιοφυής φοιτητής της Xημείας ο οποίος ανακαλύπτει τη μυστική συνταγή που τον κάνει αόρατο. Δεν γνωρίζω αν ο Γιάννης Δέτσης της Choose, στον οποίον αναφερόμουν χθες, έχει σπουδάσει Χημεία. Γνωρίζω όμως μετά βεβαιότητος ότι έχει βρει (ή ξαναβρεί) και αυτός το φάρμακο της αορατότητος. Γιατί όποιον ρώτησα χθες αν τον ήξερε ή τον ξέρει και τον «εισήγαγε» στο κυβερνητικό σύστημα διανομής κρατικής διαφήμισης ή άλλων δημοσίων συμβάσεων (περίπου 200 πήρε από το 2019) μου έδειξε… τον διπλανό του. Προσέξτε, δεν μου είπε κανείς ότι εγώ έγραψα κάτι λάθος, αλλά ότι δεν τον ξέρει αυτός και τον ξέρει… ο άλλος. Κάτι σαν τα παιδιά στην αίθουσα διδασκαλίας που κάνουν τη… βρωμιά και δείχνουν τον διπλανό ή τον μπροστινό τους. Σταματώ εδώ για την ώρα.Και όμως γυρνάει…-Μπορεί να μπήκαμε στο βαθύ θέρος με τα 40άρια, αλλά στο Μ.Μ οι άνθρωποι δουλεύουν ακόμα σε φουλ ρυθμούς, παρότι ο Μητσοτάκης φέρεται ειπών «πάμε την Άνοιξη του 2027, τέλος». Σας έγραφα προ ημερών για μια εσωτερική δημοσκοπική έρευνα του Μαξίμου με δείγμα μεγαλύτερο του συνηθισμένου και άκρως στοχευμένη. Έψαξαν λοιπόν να βρουν και να μελετήσουν το 12%-14% των ψηφοφόρων που δηλώνουν ότι επέλεξαν τη ΝΔ το 2023, αλλά σήμερα «δεν είναι έτοιμοι ή είναι αρνητικοί να ξαναψηφίσουν το γαλάζιο κόμμα» όταν θα έρθει η ώρα της κάλπης. Η έρευνα «βρίσκει» λοιπόν ότι το βασικό τους πρόβλημα είναι το οικονομικό, η ακρίβεια και πόσο το κόστος ζωής επηρεάζει την τσέπη τους. Και η διαφθορά παίζει ρόλο μαζί με άλλα θέματα της καθημερινότητας, αλλά όχι και τόσο όσο νομίζουμε εμείς ή η αντιπολίτευση. Βασικά είναι η οικονομία. Υπάρχουν λοιπόν, σύμφωνα με την έρευνα αυτή, τρεις κατηγορίες «πρώην ψηφοφόρων της ΝΔ» από τις οποίες μπορεί να ξαναγυρίσουν πιθανώς οι δυο. Ένα 3%-4% είναι πιο έτοιμο να ξαναψηφίσει και είναι κάπου στον προθάλαμο, ένα δεύτερο είναι λίγο πιο δύσκολο αλλά όχι ακατόρθωτο και άλλο ένα 3%-4% είναι μάλλον χαμένο οριστικά. Η ΝΔ έχει κάποιες λίγες εισροές από το ΠΑΣΟΚ της τάξεως του 1% και κάποιες νέες δεξαμενές από νέους ψηφοφόρους. Μην περιμένετε να σας πω τι βγάζει ο λογαριασμός, η σούμα που λένε, δηλαδή αν στο τέλος θα φτάσουν σε αυτοδυναμία, γιατί απλά αυτή την ώρα δεν μπορεί να γίνει τέτοιος υπολογισμός. Όλο αυτό πάντως για να δουλευτεί καλά και να γυρίσει κόσμος πίσω θέλει κάποιους μήνες, επομένως η πιο πιθανή εκδοχή -μου λένε- είναι η Ανοιξη του 2027 και κάπως έτσι το σκέφτεται ο Μητσοτάκης.Τα «βαριά» εξοπλιστικά του ΚΥΣΕΑ-Σημαντικά εξοπλιστικά προγράμματα ύψους 4,2 δισ. ευρώ αναμένεται να ενεργοποιηθούν με τη σημερινή συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ. Δεσπόζουσα θέση σε αυτά έχει το πρόγραμμα αναβάθμισης της αεράμυνας της χώρας, ύψους 3 δισ. ευρώ, με προβλεπόμενη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας σε ποσοστό τουλάχιστον 25%. Το πρόγραμμα αφορά ουσιαστικά τον «Θόλο» με τον οποίο θα γίνει αδιαπέραστη η άμυνα της χώρας σε από αέρος απειλές. Πρόκειται για συνδυασμό ισραηλινής προέλευσης συστημάτων τα οποία θα διασυνδέονται με σύστημα διοίκησης και ελέγχου και το αντίστοιχο λογισμικό. Επίσης στην ατζέντα του ΚΥΣΕΑ περιλαμβάνονται τρία νέα μεταγωγικά αεροσκάφη C390 από την Πορτογαλία, η προμήθεια συστήματος anti-drone με ηλεκτρονικά αντίμετρα, η αναβάθμιση των φρεγατών ΜΕΚΟ με ανθυποβρυχιακά συστήματος και η προμήθεια πυραύλων Hellfire για τα Απάτσι, μεταξύ πολλών άλλων.Κουβέντα για εκλογές με σφυρίδα και σεμιφρέντο-Ένα χαλαρό και φιλικό γεύμα με τον Πορτογάλο ομόλογό του είχε χθες ο Μητσοτάκης, μετά το πέρας της επίσημης επίσκεψης του στο Μαξίμου. Ο Μοντενέγκρο δεν είναι άγνωστος στον Κ.Μ, καθώς και οι δύο ανήκουν στο ΕΛΚ. Στο γεύμα από ελληνικής πλευράς ήταν ο Γεραπετρίτης, ο Χατζηβασιλείου, οι σύμβουλοι Νασίκα και Ντόκος και από το Μαξίμου Αριστοτελία Πελώνη, Κύρα Κάπη και Γιώργος Ευθυμίου. Μου λένε ότι έγινε και χαλαρή εκλογική κουβέντα, με τον Μητσοτάκη να λέει στον Πορτογάλο ομόλογό του ότι έχουμε αρκετούς μήνες μέχρι τις κάλπες. Το μενού ήταν ελαφρύ λόγω καύσωνα, φιλέτο σφυρίδα με σαλάτα και ένα δροσερό σεμιφρέντο κρέμα.Παρέμβαση για το ντίζελ-Η κατάσταση στο Ορμούζ είναι προφανές ότι έχει βάλει στα καρφιά την κυβέρνηση, η οποία αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο η πρόσφατη συμφωνία με τα διυλιστήρια να καταστεί άνευ αντικειμένου λόγω των κυλιόμενων ανατιμήσεων που περνούν στην αντλία. Γι’ αυτό και εξετάζονται οι δημοσιονομικές εφεδρείες που έχουν μείνει, για να δουν αν μπορεί να επανέλθει και το σχήμα του πλαφόν στην αντλία ή πρέπει να αναζητηθεί κάποιο άλλο μέσο.Ο ΣΥΡΙΖΑ θυμήθηκε… τους φιλοχουντικούς-Με μια ηρωική δήλωση χθες ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε ότι δεν θα πάει στη φετινή δεξίωση στο Προεδρικό, καθώς σε αυτή συμμετέχουν και… νοσταλγοί της Χούντας. Η Δούρου έστειλε επιστολή στον Τασούλα, όμως αυτή στο Προεδρικό προκάλεσε περισσότερες απορίες, αφού τις τελευταίες δεκαετίες (δηλαδή από το 2004 όταν ιδρύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι πέρυσι) οι βουλευτές και η ηγεσία του κόμματος (Αλέκος Αλαβάνος, Αλέξης Τσίπρας, Στέφανος Κασσελάκης, Σωκράτης Φάμελλος) συμμετείχαν ανελλιπώς στην ετήσια δεξίωση για την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Στο Προεδρικό Μέγαρο πάντως σέβονται πλήρως την απόφαση της νέας προέδρου του κόμματος και αρνούνται σθεναρά να κάνουν οποιοδήποτε σχόλιο για όσους πολιτικούς άλλων κομμάτων υπενθυμίζουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συγκυβέρνησε με τους ΑΝΕΛ του Πάνου Καμμένου για πέντε χρόνια ή ότι μπορεί την ίδια περίοδο να ανέπτυσσε ως κυβέρνηση υπόγειες σχέσεις με τη Χρυσή Αυγή, την περίοδο που έψαχνε 200 ψήφους για την απλή αναλογική.Φύγε εσύ, έλα εσύ