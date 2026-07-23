Ο αόρατος άνθρωπος (συγγνώμη, κύριε, ποιος είστε), οι εκλογές της Ανοιξης και ο γαλάζιος επαναπατρισμός, ένα fund στο ψωμί, η Οδύσσεια της ΕΚΤΕΡ
Ο αόρατος άνθρωπος (συγγνώμη, κύριε, ποιος είστε), οι εκλογές της Ανοιξης και ο γαλάζιος επαναπατρισμός, ένα fund στο ψωμί, η Οδύσσεια της ΕΚΤΕΡ
Χαίρετε, ο «Αόρατος άνθρωπος» είναι ο τίτλος ενός πασίγνωστου στους βιβλιοφάγους αγγλικού μυθιστορήματος τρόμου του Χέρμπερτ Τζορτζ Γουέλς που γράφτηκε το 1897
Ήρωας του βιβλίου είναι ένας ιδιοφυής φοιτητής της Xημείας ο οποίος ανακαλύπτει τη μυστική συνταγή που τον κάνει αόρατο. Δεν γνωρίζω αν ο Γιάννης Δέτσης της Choose, στον οποίον αναφερόμουν χθες, έχει σπουδάσει Χημεία. Γνωρίζω όμως μετά βεβαιότητος ότι έχει βρει (ή ξαναβρεί) και αυτός το φάρμακο της αορατότητος. Γιατί όποιον ρώτησα χθες αν τον ήξερε ή τον ξέρει και τον «εισήγαγε» στο κυβερνητικό σύστημα διανομής κρατικής διαφήμισης ή άλλων δημοσίων συμβάσεων (περίπου 200 πήρε από το 2019) μου έδειξε… τον διπλανό του. Προσέξτε, δεν μου είπε κανείς ότι εγώ έγραψα κάτι λάθος, αλλά ότι δεν τον ξέρει αυτός και τον ξέρει… ο άλλος. Κάτι σαν τα παιδιά στην αίθουσα διδασκαλίας που κάνουν τη… βρωμιά και δείχνουν τον διπλανό ή τον μπροστινό τους. Σταματώ εδώ για την ώρα.
Και όμως γυρνάει…
-Μπορεί να μπήκαμε στο βαθύ θέρος με τα 40άρια, αλλά στο Μ.Μ οι άνθρωποι δουλεύουν ακόμα σε φουλ ρυθμούς, παρότι ο Μητσοτάκης φέρεται ειπών «πάμε την Άνοιξη του 2027, τέλος». Σας έγραφα προ ημερών για μια εσωτερική δημοσκοπική έρευνα του Μαξίμου με δείγμα μεγαλύτερο του συνηθισμένου και άκρως στοχευμένη. Έψαξαν λοιπόν να βρουν και να μελετήσουν το 12%-14% των ψηφοφόρων που δηλώνουν ότι επέλεξαν τη ΝΔ το 2023, αλλά σήμερα «δεν είναι έτοιμοι ή είναι αρνητικοί να ξαναψηφίσουν το γαλάζιο κόμμα» όταν θα έρθει η ώρα της κάλπης. Η έρευνα «βρίσκει» λοιπόν ότι το βασικό τους πρόβλημα είναι το οικονομικό, η ακρίβεια και πόσο το κόστος ζωής επηρεάζει την τσέπη τους. Και η διαφθορά παίζει ρόλο μαζί με άλλα θέματα της καθημερινότητας, αλλά όχι και τόσο όσο νομίζουμε εμείς ή η αντιπολίτευση. Βασικά είναι η οικονομία. Υπάρχουν λοιπόν, σύμφωνα με την έρευνα αυτή, τρεις κατηγορίες «πρώην ψηφοφόρων της ΝΔ» από τις οποίες μπορεί να ξαναγυρίσουν πιθανώς οι δυο. Ένα 3%-4% είναι πιο έτοιμο να ξαναψηφίσει και είναι κάπου στον προθάλαμο, ένα δεύτερο είναι λίγο πιο δύσκολο αλλά όχι ακατόρθωτο και άλλο ένα 3%-4% είναι μάλλον χαμένο οριστικά. Η ΝΔ έχει κάποιες λίγες εισροές από το ΠΑΣΟΚ της τάξεως του 1% και κάποιες νέες δεξαμενές από νέους ψηφοφόρους. Μην περιμένετε να σας πω τι βγάζει ο λογαριασμός, η σούμα που λένε, δηλαδή αν στο τέλος θα φτάσουν σε αυτοδυναμία, γιατί απλά αυτή την ώρα δεν μπορεί να γίνει τέτοιος υπολογισμός. Όλο αυτό πάντως για να δουλευτεί καλά και να γυρίσει κόσμος πίσω θέλει κάποιους μήνες, επομένως η πιο πιθανή εκδοχή -μου λένε- είναι η Ανοιξη του 2027 και κάπως έτσι το σκέφτεται ο Μητσοτάκης.
Τα «βαριά» εξοπλιστικά του ΚΥΣΕΑ
-Σημαντικά εξοπλιστικά προγράμματα ύψους 4,2 δισ. ευρώ αναμένεται να ενεργοποιηθούν με τη σημερινή συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ. Δεσπόζουσα θέση σε αυτά έχει το πρόγραμμα αναβάθμισης της αεράμυνας της χώρας, ύψους 3 δισ. ευρώ, με προβλεπόμενη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας σε ποσοστό τουλάχιστον 25%. Το πρόγραμμα αφορά ουσιαστικά τον «Θόλο» με τον οποίο θα γίνει αδιαπέραστη η άμυνα της χώρας σε από αέρος απειλές. Πρόκειται για συνδυασμό ισραηλινής προέλευσης συστημάτων τα οποία θα διασυνδέονται με σύστημα διοίκησης και ελέγχου και το αντίστοιχο λογισμικό. Επίσης στην ατζέντα του ΚΥΣΕΑ περιλαμβάνονται τρία νέα μεταγωγικά αεροσκάφη C390 από την Πορτογαλία, η προμήθεια συστήματος anti-drone με ηλεκτρονικά αντίμετρα, η αναβάθμιση των φρεγατών ΜΕΚΟ με ανθυποβρυχιακά συστήματος και η προμήθεια πυραύλων Hellfire για τα Απάτσι, μεταξύ πολλών άλλων.
Κουβέντα για εκλογές με σφυρίδα και σεμιφρέντο
-Ένα χαλαρό και φιλικό γεύμα με τον Πορτογάλο ομόλογό του είχε χθες ο Μητσοτάκης, μετά το πέρας της επίσημης επίσκεψης του στο Μαξίμου. Ο Μοντενέγκρο δεν είναι άγνωστος στον Κ.Μ, καθώς και οι δύο ανήκουν στο ΕΛΚ. Στο γεύμα από ελληνικής πλευράς ήταν ο Γεραπετρίτης, ο Χατζηβασιλείου, οι σύμβουλοι Νασίκα και Ντόκος και από το Μαξίμου Αριστοτελία Πελώνη, Κύρα Κάπη και Γιώργος Ευθυμίου. Μου λένε ότι έγινε και χαλαρή εκλογική κουβέντα, με τον Μητσοτάκη να λέει στον Πορτογάλο ομόλογό του ότι έχουμε αρκετούς μήνες μέχρι τις κάλπες. Το μενού ήταν ελαφρύ λόγω καύσωνα, φιλέτο σφυρίδα με σαλάτα και ένα δροσερό σεμιφρέντο κρέμα.
Παρέμβαση για το ντίζελ
-Η κατάσταση στο Ορμούζ είναι προφανές ότι έχει βάλει στα καρφιά την κυβέρνηση, η οποία αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο η πρόσφατη συμφωνία με τα διυλιστήρια να καταστεί άνευ αντικειμένου λόγω των κυλιόμενων ανατιμήσεων που περνούν στην αντλία. Γι’ αυτό και εξετάζονται οι δημοσιονομικές εφεδρείες που έχουν μείνει, για να δουν αν μπορεί να επανέλθει και το σχήμα του πλαφόν στην αντλία ή πρέπει να αναζητηθεί κάποιο άλλο μέσο.
Ο ΣΥΡΙΖΑ θυμήθηκε… τους φιλοχουντικούς
-Με μια ηρωική δήλωση χθες ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε ότι δεν θα πάει στη φετινή δεξίωση στο Προεδρικό, καθώς σε αυτή συμμετέχουν και… νοσταλγοί της Χούντας. Η Δούρου έστειλε επιστολή στον Τασούλα, όμως αυτή στο Προεδρικό προκάλεσε περισσότερες απορίες, αφού τις τελευταίες δεκαετίες (δηλαδή από το 2004 όταν ιδρύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι πέρυσι) οι βουλευτές και η ηγεσία του κόμματος (Αλέκος Αλαβάνος, Αλέξης Τσίπρας, Στέφανος Κασσελάκης, Σωκράτης Φάμελλος) συμμετείχαν ανελλιπώς στην ετήσια δεξίωση για την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Στο Προεδρικό Μέγαρο πάντως σέβονται πλήρως την απόφαση της νέας προέδρου του κόμματος και αρνούνται σθεναρά να κάνουν οποιοδήποτε σχόλιο για όσους πολιτικούς άλλων κομμάτων υπενθυμίζουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συγκυβέρνησε με τους ΑΝΕΛ του Πάνου Καμμένου για πέντε χρόνια ή ότι μπορεί την ίδια περίοδο να ανέπτυσσε ως κυβέρνηση υπόγειες σχέσεις με τη Χρυσή Αυγή, την περίοδο που έψαχνε 200 ψήφους για την απλή αναλογική.
Φύγε εσύ, έλα εσύ
Και όμως γυρνάει…
-Μπορεί να μπήκαμε στο βαθύ θέρος με τα 40άρια, αλλά στο Μ.Μ οι άνθρωποι δουλεύουν ακόμα σε φουλ ρυθμούς, παρότι ο Μητσοτάκης φέρεται ειπών «πάμε την Άνοιξη του 2027, τέλος». Σας έγραφα προ ημερών για μια εσωτερική δημοσκοπική έρευνα του Μαξίμου με δείγμα μεγαλύτερο του συνηθισμένου και άκρως στοχευμένη. Έψαξαν λοιπόν να βρουν και να μελετήσουν το 12%-14% των ψηφοφόρων που δηλώνουν ότι επέλεξαν τη ΝΔ το 2023, αλλά σήμερα «δεν είναι έτοιμοι ή είναι αρνητικοί να ξαναψηφίσουν το γαλάζιο κόμμα» όταν θα έρθει η ώρα της κάλπης. Η έρευνα «βρίσκει» λοιπόν ότι το βασικό τους πρόβλημα είναι το οικονομικό, η ακρίβεια και πόσο το κόστος ζωής επηρεάζει την τσέπη τους. Και η διαφθορά παίζει ρόλο μαζί με άλλα θέματα της καθημερινότητας, αλλά όχι και τόσο όσο νομίζουμε εμείς ή η αντιπολίτευση. Βασικά είναι η οικονομία. Υπάρχουν λοιπόν, σύμφωνα με την έρευνα αυτή, τρεις κατηγορίες «πρώην ψηφοφόρων της ΝΔ» από τις οποίες μπορεί να ξαναγυρίσουν πιθανώς οι δυο. Ένα 3%-4% είναι πιο έτοιμο να ξαναψηφίσει και είναι κάπου στον προθάλαμο, ένα δεύτερο είναι λίγο πιο δύσκολο αλλά όχι ακατόρθωτο και άλλο ένα 3%-4% είναι μάλλον χαμένο οριστικά. Η ΝΔ έχει κάποιες λίγες εισροές από το ΠΑΣΟΚ της τάξεως του 1% και κάποιες νέες δεξαμενές από νέους ψηφοφόρους. Μην περιμένετε να σας πω τι βγάζει ο λογαριασμός, η σούμα που λένε, δηλαδή αν στο τέλος θα φτάσουν σε αυτοδυναμία, γιατί απλά αυτή την ώρα δεν μπορεί να γίνει τέτοιος υπολογισμός. Όλο αυτό πάντως για να δουλευτεί καλά και να γυρίσει κόσμος πίσω θέλει κάποιους μήνες, επομένως η πιο πιθανή εκδοχή -μου λένε- είναι η Ανοιξη του 2027 και κάπως έτσι το σκέφτεται ο Μητσοτάκης.
Τα «βαριά» εξοπλιστικά του ΚΥΣΕΑ
-Σημαντικά εξοπλιστικά προγράμματα ύψους 4,2 δισ. ευρώ αναμένεται να ενεργοποιηθούν με τη σημερινή συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ. Δεσπόζουσα θέση σε αυτά έχει το πρόγραμμα αναβάθμισης της αεράμυνας της χώρας, ύψους 3 δισ. ευρώ, με προβλεπόμενη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας σε ποσοστό τουλάχιστον 25%. Το πρόγραμμα αφορά ουσιαστικά τον «Θόλο» με τον οποίο θα γίνει αδιαπέραστη η άμυνα της χώρας σε από αέρος απειλές. Πρόκειται για συνδυασμό ισραηλινής προέλευσης συστημάτων τα οποία θα διασυνδέονται με σύστημα διοίκησης και ελέγχου και το αντίστοιχο λογισμικό. Επίσης στην ατζέντα του ΚΥΣΕΑ περιλαμβάνονται τρία νέα μεταγωγικά αεροσκάφη C390 από την Πορτογαλία, η προμήθεια συστήματος anti-drone με ηλεκτρονικά αντίμετρα, η αναβάθμιση των φρεγατών ΜΕΚΟ με ανθυποβρυχιακά συστήματος και η προμήθεια πυραύλων Hellfire για τα Απάτσι, μεταξύ πολλών άλλων.
Κουβέντα για εκλογές με σφυρίδα και σεμιφρέντο
-Ένα χαλαρό και φιλικό γεύμα με τον Πορτογάλο ομόλογό του είχε χθες ο Μητσοτάκης, μετά το πέρας της επίσημης επίσκεψης του στο Μαξίμου. Ο Μοντενέγκρο δεν είναι άγνωστος στον Κ.Μ, καθώς και οι δύο ανήκουν στο ΕΛΚ. Στο γεύμα από ελληνικής πλευράς ήταν ο Γεραπετρίτης, ο Χατζηβασιλείου, οι σύμβουλοι Νασίκα και Ντόκος και από το Μαξίμου Αριστοτελία Πελώνη, Κύρα Κάπη και Γιώργος Ευθυμίου. Μου λένε ότι έγινε και χαλαρή εκλογική κουβέντα, με τον Μητσοτάκη να λέει στον Πορτογάλο ομόλογό του ότι έχουμε αρκετούς μήνες μέχρι τις κάλπες. Το μενού ήταν ελαφρύ λόγω καύσωνα, φιλέτο σφυρίδα με σαλάτα και ένα δροσερό σεμιφρέντο κρέμα.
Παρέμβαση για το ντίζελ
-Η κατάσταση στο Ορμούζ είναι προφανές ότι έχει βάλει στα καρφιά την κυβέρνηση, η οποία αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο η πρόσφατη συμφωνία με τα διυλιστήρια να καταστεί άνευ αντικειμένου λόγω των κυλιόμενων ανατιμήσεων που περνούν στην αντλία. Γι’ αυτό και εξετάζονται οι δημοσιονομικές εφεδρείες που έχουν μείνει, για να δουν αν μπορεί να επανέλθει και το σχήμα του πλαφόν στην αντλία ή πρέπει να αναζητηθεί κάποιο άλλο μέσο.
Ο ΣΥΡΙΖΑ θυμήθηκε… τους φιλοχουντικούς
-Με μια ηρωική δήλωση χθες ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε ότι δεν θα πάει στη φετινή δεξίωση στο Προεδρικό, καθώς σε αυτή συμμετέχουν και… νοσταλγοί της Χούντας. Η Δούρου έστειλε επιστολή στον Τασούλα, όμως αυτή στο Προεδρικό προκάλεσε περισσότερες απορίες, αφού τις τελευταίες δεκαετίες (δηλαδή από το 2004 όταν ιδρύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι πέρυσι) οι βουλευτές και η ηγεσία του κόμματος (Αλέκος Αλαβάνος, Αλέξης Τσίπρας, Στέφανος Κασσελάκης, Σωκράτης Φάμελλος) συμμετείχαν ανελλιπώς στην ετήσια δεξίωση για την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Στο Προεδρικό Μέγαρο πάντως σέβονται πλήρως την απόφαση της νέας προέδρου του κόμματος και αρνούνται σθεναρά να κάνουν οποιοδήποτε σχόλιο για όσους πολιτικούς άλλων κομμάτων υπενθυμίζουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συγκυβέρνησε με τους ΑΝΕΛ του Πάνου Καμμένου για πέντε χρόνια ή ότι μπορεί την ίδια περίοδο να ανέπτυσσε ως κυβέρνηση υπόγειες σχέσεις με τη Χρυσή Αυγή, την περίοδο που έψαχνε 200 ψήφους για την απλή αναλογική.
Φύγε εσύ, έλα εσύ
-Μιας και είμαι στον ΣΥΡΙΖΑ, απλά προσπαθήστε να παρακολουθήσετε το χάος που συμβαίνει. Χωρίς τον Φάμελλο που ανεξαρτητοποιήθηκε χθες ο ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί 11 βουλευτές. Θα προστεθούν τις επόμενες μέρες ο Γιάννης Καριπίδης στη Λάρισα που παίρνει τη θέση του Βασίλη Κόκκαλη και η Θεοδώρα Ακριώτου που παίρνει τη θέση του Συμεών Κεδίκογλου. Θα αποχωρήσουν όμως και τυπικά η Όλγα Γεροβασίλη και κάποια στιγμή η Νίνα Κασιμάτη που φλερτάρει με το ΠΑΣΟΚ. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει 10, 11 αν μείνει και η Κασιμάτη. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ μείνει 11 θα είναι τέταρτη κοινοβουλευτική δύναμη μαζί με τον Βελόπουλο, αν έχει 10 θα είναι πέμπτη κάτω από τον Βελόπουλο και πάνω από τη ΝΙΚΗ.
Τσατσαρωνάκης με Elikonos στην αγορά του ψωμιού
-Στην αγορά του ψωμιού σύντομα προστίθεται σύντομα και νέος παίκτης. Οι πληροφορίες είναι ότι fund της Elikonos Capital (Π. Παπαγεωργίου, Τ. Σολωμός) επένδυσε στην αρτοποιία “Το Μάννα Ν. Τσατσαρωνάκης ΑΒΕΕ” με στόχο να υποστηρίξουν την επαναλειτουργία του εργοστασίου της Κατσέλης στην Μεταμόρφωση. Η επωνυμία Κατσέλης έχει περάσει στον έλεγχο της Καραμολέγκος και το εργοστάσιο στην Τσατσαρωνάκης που μέσω και της Elikonos Capital έχει τη χρηματοδότηση για να υποστηρίξει την είσοδό της στην αγορά του ψωμιού. Στον ίδιο κλάδο ετοιμάζεται στο παρασκήνιο αυτό το διάστημα κι άλλη επιχειρηματική κίνηση.
Δυνατά ονόματα στην αύξηση του ομίλου AKTOR
-Στην αύξηση κεφαλαίου του ομίλου AKTOR, η είδηση δεν είναι στην υπερκάλυψη κατά 3,6 φορές, αλλά στα μεγάλα ονόματα από τον επενδυτικό και επιχειρηματικό κόσμο που πήραν μέρος στην αύξηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των ξένων funds περιλαμβάνονται η Blackstone, η BlackRock, η Fierra, η Norges, η Omers (το μεγαλύτερο καναδέζικο pension fund) κ.ά. Από τα προσφερόμενα κεφάλαια, περίπου 400 εκατ. ευρώ προέρχονται από Long-Only Funds και τα υπόλοιπα από Hedge Funds και από το Retail. Ισχυρό παρόν στην αύξηση έδωσαν Έλληνες επιχειρηματίες και εφοπλιστές, όπως οι Τέλης Μυστακίδης, Πέτρος Πάππας, Δημήτρης Μελισσανίδης, Πολυχρόνης Συγγελίδης, Νίκος Πατέρας, Μιχάλης Μποδούρογλου, Θοδωρής Κυριακού, Μάριος Ηλιόπουλος κ.ά.
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καλεί Q&R
-Πιθανόν οι σταθεροί αναγνώστες να θυμούνται πως το Dark Room είχε γράψει για επικείμενη εξαγορά της Q&R στην Πολωνία. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επενέβη και με επιστολή της ρώτησε την Q&R αν ισχύει το δημοσίευμα, με την εισηγμένη να διαψεύδει αλλά ακριβώς την επόμενη ημέρα να ανακοινώνει την εξαγορά εταιρείας στην Πολωνία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το «δεν ισχύει» τη μια ημέρα και την επομένη «ισχύει», δεν άρεσε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η οποία και ξεκίνησε άμεσα έρευνα για την υπόθεση. Κατά τις ίδιες πληροφορίες ζητήθηκε από την Q&R να προσκομίσει το χρονολόγιο των ενεργειών, insider list κ.λπ.
Η Οδύσσεια της ΕΚΤΕΡ
-Πάνω από 15 χρόνια (ξεπερνώντας και τον… Οδυσσέα που είναι επίκαιρος λόγω της ταινίας του Νόλαν) χρονολογείται η περιπέτεια της ΕΚΤΕΡ στην Πάρο. Η κατασκευαστική εταιρεία είχε αποκτήσει την περίοδο 2003-2004 έκταση περίπου 325 στρεμμάτων στη θέση Άη Γιάννης Δέτης, στην ευρύτερη περιοχή των Κολυμπηθρών, κοντά στη Νάουσα με πρόθεση να αναπτύξει τουριστικό project συνολικής δόμησης περίπου 12.000 τ.μ., με ξενοδοχειακή μονάδα υψηλών προδιαγραφών, τουριστικές κατοικίες κ.ά. Το 2021 ξεκίνησε την προώθηση του σχεδίου, εκπονώντας Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο για την έκταση, το σχέδιο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το 2022, ενώ το 2023 το Συμβούλιο της Επικρατείας ζήτησε συμπληρωματικά στοιχεία και αναθεώρηση του σχεδιασμού, κρίνοντας ότι απαιτείται περαιτέρω τεκμηρίωση σε ζητήματα χωροταξικού σχεδιασμού και φέρουσας ικανότητας του νησιού. Η εταιρεία επανήλθε με επικαιροποιημένο φάκελο, όμως στα τέλη του 2025 το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου εξέφρασε την αντίθεσή του στην τουριστική ανάπτυξη. Εν τέλει η ΕΚΤΕΡ γνωστοποίησε πως εκδόθηκε το υπ’ αριθμ. 68/2026 Πρακτικό Επεξεργασίας του σχηματισμού Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, με το οποίο κρίθηκε ότι προτείνεται νομίμως το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την έγκριση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) και μένει να φανεί εάν η επένδυση που ανέρχεται σε 53,3 εκατ. ευρώ θα προχωρήσει ομαλά ή εάν θα υπάρξουν άλλες καθυστερήσεις. Η εισηγμένη έχει εξασφαλισμένα τα κεφάλαια που περιλαμβάνουν χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, τραπεζικό δανεισμό και ίδια συμμετοχή. Στο νησί η ΕΚΤΕΡ διαθέτει ήδη το πεντάστερο Summer Senses Luxury Resort στην περιοχή Πούντα–Μάρπησσα, ξενοδοχειακή μονάδα 100 δωματίων. Οι εξελίξεις με το ΣτΕ είναι ο λόγος που η μετοχή της ΕΚΤΕΡ, η οποία κατέγραψε χθες άνοδο 3,2% και έκλεισε πάνω από τα 5,5 ευρώ, με τον όγκο συναλλαγών να ανέρχεται στα 1,3 εκατ. ευρώ (επίπεδα πολύ υψηλότερα από τα συνήθως καταγραφόμενα) βρέθηκε σε υψηλό 26 ετών.
Το σήμα που πυροδότησε το ράλι της Titan
-Σε πρωταγωνιστή της χθεσινής συνεδρίασης αναδείχθηκε η Titan, η οποία ηγήθηκε της ανόδου των blue chips καταγράφοντας «άλμα» 5,3% και κλείνοντας στα 51,6 ευρώ. Η ισχυρή ανοδική κίνηση επανέφερε τη χρηματιστηριακή αξία του ομίλου πάνω από τα 4 δισ. ευρώ. Το αγοραστικό ενδιαφέρον πυροδοτήθηκε από τις ιδιαίτερα θετικές εκτιμήσεις των αναλυτών για τα θεμελιώδη μεγέθη και τις αναπτυξιακές προοπτικές του ομίλου. Ειδικότερα, η Optima Bank κατέταξε την Titan στις κορυφαίες της επιλογές (top picks), διατηρώντας παράλληλα τη σύσταση «buy» και θέτοντας την τιμή στόχο στα 64,2 ευρώ. Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι το τρέχον σημείο εισόδου παραμένει εξαιρετικά ελκυστικό, καθώς η μετοχή διαπραγματεύεται με ελκυστικό πολλαπλασιαστή κερδοφορίας, ενώ οι ισχυρές επιδόσεις στην αγορά των ΗΠΑ, η ανάκαμψη των υποδομών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και η στρατηγική εστίαση στην πράσινη μετάβαση διαμορφώνουν προϋποθέσεις για διατηρήσιμη οργανική ανάπτυξη και υψηλές χρηματικές διανομές στους μετόχους.
Βουτιά στα βαθιά για την Elvalhalcor
-Δέκα πτωτικές συνεδριάσεις σε σύνολο έντεκα καταγράφει η Elvalhalcor, με την εταιρεία να τρέχει μια απαιτητική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και ήταν αισθητή η απουσία βάθους σε κινήσεις επενδυτών που απέκτησαν υπέρβαρες θέσεις στο χαρτοφυλάκιό της από την αρχική κατανομή ή συμμετείχαν στην αύξηση. Σύντομα θα φανεί στο ταμπλό κατά πόσο η πίεση των προηγούμενων συνεδριάσεων ήταν αποτέλεσμα των τεχνικών ανακατατάξεων που ακολουθούν συνήθως μια μεγάλη κεφαλαιακή ενίσχυση ή αν αντανακλά μια πιο μόνιμη επιφυλακτικότητα της αγοράς απέναντι στην απορρόφηση της αυξημένης προσφοράς μετοχών. Η μετοχή από τα 5 ευρώ έχει υποχωρήσει στα 3,80 ευρώ και χθες έκλεισε στο -7%. Σε κάθε περίπτωση, η κίνηση της Elvalhalcor ανέδειξε για ακόμη μία φορά ότι, παρά τη σημαντική βελτίωση της ρευστότητας του Χρηματιστηρίου Αθηνών τα τελευταία χρόνια, το βάθος της αγοράς εξακολουθεί να δοκιμάζεται όταν συμπίπτουν μεγάλης κλίμακας εταιρικές συναλλαγές και ανάγκες αναδιάρθρωσης χαρτοφυλακίων. Για την ιστορία υπενθυμίζω ότι το βιβλίο προσφορών της ΑΜΚ υπερκαλύφθηκε 2,75 φορές.
Οι αριθμοί που λείπουν από την αναχρηματοδότηση της Alumil
-Με μια επευφημητικού ύφους ανακοίνωση, η Alumil έκανε γνωστό πως συμφώνησε με τέσσερις πιστώτριες τράπεζες για κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο έως 135 εκατ. ευρώ. Η συμφωνία θέτει το πλαίσιο για την πλήρη αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού της εταιρείας και την έξοδο από το πλαίσιο της υφιστάμενης σύμβασης αναδιάρθρωσης χρέους που χρονολογείται από το 2020. Η ανακοίνωση, ωστόσο, αφήνει εκτός τα στοιχεία που επιτρέπουν στην αγορά να αξιολογήσει την πραγματική αξία της συναλλαγής. Το βασικότερο αφορά το χρηματοοικονομικό κόστος. Η εταιρεία αναφέρει ότι το νέο δάνειο θα συναφθεί με «όρους αγοράς», χωρίς να αποκαλύπτει ποιο θα είναι το επιτόκιο, πόσο μειώνεται σε σχέση με το σημερινό ή ποια θα είναι η ετήσια εξοικονόμηση από τους τόκους. Αντίστοιχα, γνωστοποιείται ότι το νέο δάνειο θα έχει διάρκεια πέντε ετών, με δυνατότητα παράτασης για ακόμη τρία, χωρίς καμία αναφορά στο πώς μεταβάλλεται το προφίλ λήξεων του χρέους. Η πληροφορία αυτή είναι κρίσιμη, καθώς δείχνει αν περιορίζονται οι χρηματοδοτικές ανάγκες των επόμενων ετών και πόσο βελτιώνεται η χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας. Δεδομένου ότι η Alumil αντιμετώπισε στο πρόσφατο παρελθόν σοβαρότατα προβλήματα με τον δανεισμό της και για μεγάλο διάστημα λειτουργούσε με διαδοχικές συμφωνίες standstill, επενδυτές και αγορά θα ανέμεναν περισσότερα στοιχεία σχετικά με το μετρήσιμο οικονομικό όφελος της νέας χρηματοδότησης.
“Βρέχει” αυξήσεις κεφαλαίου, placement και ομολογιακές εκδόσεις αλλά φάνηκε κόπωση
-Στο επτάμηνο που διανύουμε, εισηγμένες και βασικοί μέτοχοι άντλησαν έως και €8,6 δισ. μέσω ΑΜΚ, IPOs, ομολόγων και placements. Ήταν μια πρωτοφανής προσφορά «χαρτιού» για τα ελληνικά δεδομένα. Μόνο στο τελευταίο δίμηνο, στο μετοχικό σκέλος, η ElvalHalcor άντλησε €250 εκατ. στα €4,20 με υπερκάλυψη 2,75x, η Attica Stores εισήχθη με προσφορές €212 εκατ. και υπερκάλυψη 3,9 φορές, στα €3,20, η Viohalco διέθεσε μετοχές Cenergy στα €24,20, η Thrivest πούλησε το 16,7% της CrediaBank στα €0,90, αντλώντας €300 εκατ. και η AKTOR τρέχει αυτές τις μέρες συνδυασμένη προσφορά €650 εκατ. έως 78 εκατ. νέες μετοχές με μέγιστη τιμή €13,52, στο πλαίσιο σχεδίου άντλησης ~€1 δισ. Παράλληλα, «ομοβροντία» υπήρξε και στα ομόλογα. Από τις αρχές του 2026 μετράμε 14 εκδόσεις εταιρικών ομολόγων συνολικού ύψους €5,9 δισ. με τη μερίδα του λέοντος (€4,4 δισ. σε 9 εκδόσεις), να ανήκει στις τράπεζες. Στο τελευταίο δίμηνο είχαμε τη Motor Oil €400 εκατ. τον Μάιο, Optima Bank €200 εκατ. τον Ιούνιο, ενώ η Seanergy Maritime ετοιμάζει 5ετές ομολογιακό έως €100 εκατ. μέσω της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Χθες εμφανίστηκαν τα πρώτα σημάδια κόπωσης. Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ έκλεισε την Τετάρτη, πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, στα €3,8250 (-6,25%), κάτω από την τιμή διάθεσης.
Οι νέες business της Sirec Energy και της οικογένειας Καλλιτσάντση
-Δίπλα στον Πύργο Αθηνών, υπάρχει ένα μεγάλο εξαώροφο κτίριο του 1970, 8.047 τετραγωνικών μέτρων, ενεργειακής κλάσης Ε, το οποίο αλλάζει χέρια αλλά και ταυτότητα. Η Sirec Energy, ένα private equity fund με €83 εκατ. υπό διαχείριση, μαζί με την Blend Development της οικογένειας Καλλιτσάντση, αγόρασαν το κτήριο με στόχο την πλήρη μετατροπή του σε γραφεία Grade A με πιστοποίηση LEED Gold. Η μικτή αξία ανάπτυξης υπολογίζεται σε €40 εκατ. Η επένδυση γίνεται μέσω του EuSIF I που κρατά τον πλειοψηφικό έλεγχο, ενώ η Blend έχει ρόλο συνεπενδυτή και developer. Πίσω από αυτή την επένδυση υπάρχει η αριθμητική της αθηναϊκής αγοράς γραφείων. Από τα 5,1 εκατ. τ.μ. συνολικού αποθέματος, μόλις το 12% είναι πιστοποιημένα βιώσιμα κτίρια, με μηδενικά κενά στα «πράσινα», ενοίκια που αγγίζουν τα 34 ευρώ/τ.μ. και επενδυτικό όγκο αυξημένο +134% τον τελευταίο χρόνο. Κατά συνέπεια, διαμορφώνεται μια αγορά 3 ταχυτήτων. Πρώτα η κορυφή με μηδενική διαθεσιμότητα, κατόπιν η ενδιάμεση ζώνη των ανακαινισμένων γραφείων, και τέλος μεγάλο απόθεμα της τάξης του 90%, τεχνικά παρωχημένο, που απειλείται με επενδυτική απαξίωση. Σε αυτό το περιβάλλον, υπάρχει μια επενδυτική ευκαιρία που ονομάζεται «από το καφέ στο πράσινο» (brown-to-green). Αγοράζεις κλάση Ε, παραδίδεις LEED Gold, εισπράττεις την υπεραξία. Είναι από τα καθαρότερα trades του ελληνικού real estate. Οι τεχνικές λεπτομέρειες του σχεδίου έχουν ενδιαφέρον αφού διατηρείται και ενισχύεται ο φέρων οργανισμός με ολική αντικατάσταση Η/Μ συστημάτων και όψεων. Έτσι αποφεύγεται το κόστος ενσωματωμένου άνθρακα μιας εκ θεμελίων κατασκευής. Το έργο πατά και στον στόχο του ΕΣΕΚ για την αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος, που ευθύνεται για το 40% της εθνικής κατανάλωσης ενέργειας, με τα εμπορικά κτίρια εκτός «Εξοικονομώ», άρα εξαρτημένα από ιδιωτικά κεφάλαια. Το κτήριο της Μεσογείων είναι το 2ο κοινό βήμα των δύο εταίρων, μετά τη μετατροπή του κτιρίου της Σταδίου σε ξενοδοχειακή μονάδα 129 κλειδιών με LEED Gold.
Η Φράγκου ποντάρει στον γεωπολιτικό χάρτη
-Στη ναυτιλία, οι μεγαλύτερες αποδόσεις δεν προκύπτουν μόνο από τη σωστή ανάγνωση των ναύλων, αλλά κυρίως από τη σωστή ανάγνωση της γεωπολιτικής. Και η Αγγελική Φράγκου δείχνει να επενδύει ακριβώς σε αυτή τη λογική. Η επιλογή της να επιστρέψει στην αγορά των VLCC έπειτα από χρόνια δεν φαίνεται να ήταν μια απλή επενδυτική απόφαση. Ήταν μια εκτίμηση ότι η νέα γεωπολιτική πραγματικότητα δεν αποτελεί παροδικό φαινόμενο, αλλά διαμορφώνει μια αγορά όπου η ζήτηση για σύγχρονα δεξαμενόπλοια θα παραμείνει ισχυρή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η φιλοσοφία της είναι χαρακτηριστική μιας σχολής σκέψης που συναντά κανείς συχνά στη Wall Street. Οι κρίσεις δεν αντιμετωπίζονται μόνο ως κίνδυνος, αλλά και ως πηγή επενδυτικών ευκαιριών. Όταν οι πολεμικές συγκρούσεις, οι κυρώσεις και η αναδιάταξη των ενεργειακών ροών αυξάνουν τις θαλάσσιες αποστάσεις και περιορίζουν τη διαθέσιμη χωρητικότητα, οι πλοιοκτήτες που έχουν προνοήσει αποκτούν σημαντικό πλεονέκτημα. Οι πληροφορίες ότι νέα VLCC της Navios εξασφαλίζουν πολυετείς ναυλώσεις αρκετά χρόνια πριν από την παράδοσή τους ενισχύουν αυτή την εικόνα. Δεν πρόκειται μόνο για επιβεβαίωση μιας εμπορικής επιλογής. Είναι ένδειξη ότι μεγάλοι ναυλωτές επιδιώκουν από σήμερα να διασφαλίσουν πρόσβαση σε ποιοτικό στόλο για μια περίοδο που θεωρούν ότι η αβεβαιότητα θα συνεχιστεί. Το μήνυμα που εκπέμπει η Φράγκου προς τις αγορές είναι σαφές: δεν επενδύει με ορίζοντα τον επόμενο ναυτιλιακό κύκλο, αλλά με βάση τις μακροπρόθεσμες γεωπολιτικές ανακατατάξεις. Για τη Wall Street, αυτή η προσέγγιση έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί μετατρέπει τη γεωπολιτική από παράγοντα κινδύνου σε επενδυτική μεταβλητή.
Όταν κάποιος άλλος αφήνει αξία πάνω στο τραπέζι
-Η τελευταία αγορά ενός νεότευκτου MR2 από τη Centrofin του Δημήτρη Προκοπίου, δεν είναι απλώς ακόμη μία προσθήκη στον στόλο. Είναι ακόμη μία επιβεβαίωση του τρόπου με τον οποίο επενδύει. Αντί να ακολουθεί το ρεύμα των νέων παραγγελιών, προτιμά να εκμεταλλεύεται ευκαιρίες που δημιουργούνται στη δευτερογενή αγορά. Ένα πλοίο που αλλάζει χέρια πριν καν αναπτύξει εμπορική δραστηριότητα μπορεί να προσφέρει καλύτερη απόδοση από μια παραγγελία που θα παραδοθεί έπειτα από τρία ή τέσσερα χρόνια. Η Centrofin διατηρεί τον πυρήνα της στρατηγικής της στα suezmaxes, αλλά όταν εμφανίζεται ένα σύγχρονο και άμεσα διαθέσιμο περιουσιακό στοιχείο, κινείται. Το ίδιο έκανε και με προηγούμενες αγορές LR2 και MR2, δημιουργώντας έναν στόλο με επιλεκτικές κινήσεις αντί για μαζικές επενδύσεις. Στην αγορά λένε ότι ο Προκοπίου δεν αγοράζει επειδή ανεβαίνει ο κύκλος. Αγοράζει όταν θεωρεί ότι κάποιος άλλος αφήνει αξία πάνω στο τραπέζι.
Το στοίχημα της Αλίκης Παληού δεν είναι ο ναύλος, αλλά η αποτίμηση
-Στη Wall Street, οι επενδυτές δεν εντυπωσιάζονται απλώς από έναν υψηλότερο ναύλο. Εκείνο που αποτιμάται με μεγαλύτερη αξία είναι η προβλεψιμότητα των μελλοντικών ταμειακών ροών. Και ακριβώς σε αυτό το πεδίο φαίνεται να επενδύει συστηματικά η Αλίκη Παληού μέσω της Performance Shipping. Η διετής επέκταση της χρονοναύλωσης του Blue Moon με την American Eagle Tankers δεν αποτελεί απλώς μία εμπορικά επιτυχημένη συμφωνία. Η αύξηση του μέσου ημερήσιου ναύλου από τα 28.000 στα 40.500 δολάρια είναι ασφαλώς σημαντική, όμως το πραγματικό μήνυμα βρίσκεται αλλού. Η εταιρεία κλειδώνει υψηλές αποδόσεις σε μια περίοδο όπου οι αναλυτές αρχίζουν να συζητούν το πότε θα κορυφωθεί ο κύκλος των δεξαμενόπλοιων. Με ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβολαίων που ξεπερνά πλέον τα 530 εκατ. δολάρια και κάλυψη του στόλου που αγγίζει το 90% έως το τέλος του 2028, η Performance μειώνει την έκθεσή της στις διακυμάνσεις της spot αγοράς και αυξάνει την ορατότητα των μελλοντικών κερδών της. Πρόκειται για στρατηγική που παραδοσιακά επιβραβεύουν οι θεσμικοί επενδυτές στις ΗΠΑ, καθώς περιορίζει το επιχειρηματικό ρίσκο και διευκολύνει την αποτίμηση της εταιρείας. Δεν είναι τυχαίο ότι η διοίκηση επιλέγει να θυσιάσει μέρος της πιθανής υπεραπόδοσης μιας ενδεχόμενης εκτίναξης των spot ναύλων, προκειμένου να εξασφαλίσει σταθερές εισροές μετρητών για τα επόμενα χρόνια. Πρόκειται για επιλογή που παραπέμπει περισσότερο σε εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων παρά σε παραδοσιακό πλοιοκτήτη. Όσο αυξάνεται το backlog και σταθεροποιούνται οι ταμειακές ροές, τόσο ενισχύονται τα περιθώρια για νέες επενδύσεις, αναχρηματοδοτήσεις ή ακόμη και κινήσεις που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν πρόσθετη αξία για τους μετόχους.
Η κεντρική τράπεζα της Ιαπωνίας χάνει τον έλεγχο του γιεν
-Το ιαπωνικό γιεν διέσπασε τα 163 ανά δολάριο, για πρώτη φορά από το 1986, αγγίζοντας τα 163,24. Το δολάριο ενισχύθηκε με αφορμή το γεγονός ότι οι αμερικανικές δυνάμεις μπήκαν στην 11η συνεχόμενη νύχτα πληγμάτων στο Ιράν, με το πετρέλαιο σε υψηλά 6 εβδομάδων και το 10ετές αμερικανικό ομόλογο στο 4,64%, υψηλό από τον Μάιο. Στη ουσία όμως η διολίσθηση του γιεν έχει παρασκήνιο. Το εμπορικό έλλειμμα Ιουνίου εκτινάχθηκε στα ¥406,9 δισ.(τριπλάσιο των προβλέψεων ), με τις εισαγωγές σε ιστορικό ρεκόρ ¥11,3 τρισ. (+25,4%). Οι όγκοι εισαγόμενου αργού πετρελαίου ενώ μειώθηκαν -13,7%, αυξήθηκαν σε αξία +59,3%. Ο πληθωρισμός της Ιαπωνίας δεν οφείλεται στο πετρέλαιο αλλά στις συναλλαγματικές διαφορές. Το Τόκιο έχει ήδη «κάψει» πυρομαχικά αξίας ¥11,7 τρισ. (περίπου 72 δισ. δολ.) σε παρεμβάσεις-ρεκόρ τον Απρίλιο και τον Μάιο. Η κεντρική τράπεζα BOJ ανέβασε τον Ιούνιο τα επιτόκια στο 1% που είναι το υψηλότερο επίπεδο από το 1995. Τα αποτελέσματα αυτών των παρεμβάσεων είναι φτωχά και προσωρινά. Στη συνεδρίαση της ερχόμενης εβδομάδας η κεντρική τράπεζα αναμένεται να κρατήσει τα επιτόκια αμετάβλητα, διατηρώντας ωστόσο συσταλτική ρητορική, με τις αγορές να τιμολογούν όλο και περισσότερο την επόμενη αύξηση των επιτοκίων του γιεν, για τη συνεδρίαση του Οκτωβρίου. Μέχρι τότε, με την αμερικανική 10ετία στο 4,64% και την ιαπωνική στο 2,6%, το carry trade παραμένει κερδοφόρο και αδυσώπητο. Η υπουργός Οικονομικών Σατσούκι Καταγιάμα επανέλαβε χθες πως η κυβέρνηση είναι έτοιμη για «αποφασιστική δράση ανά πάσα στιγμή». Η αγορά την αγνόησε. Ορισμένοι επενδυτές μετατοπίζουν πλέον την «κόκκινη γραμμή» παρέμβασης στα ¥165, ενώ τεχνικοί αναλυτές βλέπουν και τα ¥170 του χρόνου. Στο βάθος αυτού του σκηνικού υπάρχει ο όγκος του τεράστιου δημοσίου χρέους της Ιαπωνίας περίπου στο 250% του ΑΕΠ. Ο προϋπολογισμός-ρεκόρ ¥122,3 τρισ. με την επεκτατική πολιτική της Τακαΐτσι, δεν βοηθά την κεντρική τράπεζα που προσπαθεί να σφίξει τα λουριά.
H νέα φανέλα της Μίλαν αποκαλύπτει την Αθήνα αλλά και ένα παρασκήνιο
-«Μετά την Κωνσταντινούπολη, υπάρχει πάντα η Αθήνα». Με αυτό το σύνθημα η AC Milan και η Puma παρουσίασαν την εμφάνιση 2026/27, αφιερωμένη και απόλυτα συσχετισμένη με τον τον τελικό του ΟΑΚΑ, το μακρινό 2007. Ήταν η ρεβάνς της Κωνσταντινούπολης του 2005. Πρόσωπο της καμπάνιας ο Φιλίπο Ιντζάγκι, ο σκόρερ των 2 γκολ εκείνης της βραδιάς. Στον γιακά της φανέλας είναι κεντημένη -στα ελληνικά- η φράση «Δύναμη Ψυχής». Άψογο αφήγημα. Το οικονομικό παρασκήνιο, όμως, έχει περισσότερο ενδιαφέρον. Η Puma χρειάζεται απεγνωσμένα τέτοιες «νίκες». Το 2025 έκλεισε με ζημιές -357,2 εκατ. ευρώ, πωλήσεις μειωμένες -8,1% στα €7,3 δισ. και καθαρό δανεισμό που εκτινάχθηκε στο €1,06 δισ., από €119,8 εκατ. έναν χρόνο πριν. Το μέρισμα ακυρώθηκε, για το 2026 προβλέπονται λειτουργικές ζημιές από 50 έως 150 εκατ. Ευρώ. Τον Ιανουάριο η κινεζική Anta Sports απέκτησε το 29,06% από την οικογένεια Pinault (Artémis) έναντι 1,5 δισ. ευρώ. Είναι πλέον ο μεγαλύτερος μέτοχος. Ο νέος CEO Άρθουρ Χελντ, πρώην στέλεχος της Adidas, ποντάρει στην αποκατάσταση του κύρους της Puma και οι φανέλες μ’ ένα ιστορικό αφήγημα είναι το φθηνότερο όπλο του. Από την άλλη, η Μίλαν του RedBird (την εξαγόρασε με €1,2 δισ. το 2022) διαπραγματεύεται από θέση ισχύος. Σύμφωνα με την Deloitte Football Money League, η Μίλαν αναδείχθηκε πρώτος ιταλικός σύλλογος σε έσοδα (εκτός αγοραπωλησιών παικτών), πάνω από 397 εκατ. ευρώ. Το συμβόλαιο με την Puma, είναι της τάξης των 30 εκατ. ευρώ/έτος μέχρι το 2027-28 (από 14 εκατ. προηγουμένως). Το συμβόλαιο πρέπει να ανανεωθεί και κατά τη Gazzetta dello Sport, Nike και Adidas ήδη φλερτάρουν ανοιχτά την πρωταθλήτρια. Δημοσιεύματα να ανεβάζουν το ζητούμενο προς τα 48 εκατ./έτος. Πρόσφατα ανανεώθηκε και το συμβόλαιο με την Emirates για €100 εκατ. την πενταετία έως το 2030. Κατά συνέπεια, η αναφορά στην Αθήνα με τη «δύναμη ψυχής» είναι ένα διαπραγματευτικό όπλο της Puma που δεν αντέχει άλλες απώλειες.
Ο Τζεφ Μπέζος διεκδικεί είσοδο στο Ανφιλντ με εισιτήριο 4,5 δισ.
-H είδηση είναι πρωτοσέλιδη στη Βρετανία. Ο ιδρυτής της Amazon Τζεφ Μπέζος βρίσκεται σε συνομιλίες για να ενταχθεί στην κοινοπραξία που διεκδικεί να αγοράσει το 30% της Λίβερπουλ. Η ομάδα επενδυτών υπό τον Αμίτ Μπάτια, πρώην συνιδιοκτήτη της QPR, έχει καταθέσει μια προκαταρκτική προσφορά 1,35 δισ. λιρών στη Fenway Sports Group. Αυτό σημαίνει ότι η συνολική αποτίμηση του συλλόγου ξεπερνά τα 4,5 δισ. λιρών, υψηλότερη από εκείνη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ όταν ο σερ Τζιμ Ράτκλιφ αγόρασε το 25% πριν από δύο χρόνια. Πριν από 16 χρόνια, η FSG αγόρασε τη Λίβερπουλ έναντι 300 εκατ. λιρών. Σήμερα, η αξία έχει 15πλασιαστεί. Το 2023, η FSG είχε πουλήσει μόλις το 3% στην Dynasty Equity. Σήμερα, συζητά 10πλάσιο πακέτο. Το Sky News σχολιάζει ότι ένα πακέτο 30%, σε τέτοια αποτίμηση, εύλογα τροφοδοτεί σενάρια πλήρους εξόδου σε ορίζοντα τριετίας. Φυσικά η FSG διαψεύδει κάθε σενάριο αποχώρησης. Υπάρχουν και τα οικογενειακά δράματα. Ο Αμίτ Μπάτια, έχει παντρευτεί την κόρη του Λάκσμι Μιτάλ, του Ινδού μεγιστάνα που δημιούργησε την ArcelorMittal, τη μεγαλύτερη χαλυβουργία του δυτικού κόσμου. Ο γάμος τους στις Βερσαλλίες το 2004 άφησε εποχή. Η περιουσία του Ινδού υπολογίζεται στα 23 δισ. λίρες και φυσικά στηρίζει το επενδυτικό σχήμα του Μπατία. Για να δείξει πόσο σοβαρές είναι οι προθέσεις του, ο Μπατία μεταβίβασε μόλις προχθές τις μετοχές που είχε εδώ και 18 χρόνια στην Queens Park Rangers QPR, καθώς οι κανόνες ιδιοκτησίας του αγγλικού ποδοσφαίρου απαγορεύουν ταυτόχρονη συμμετοχή σε δύο συλλόγους. O 62χρονών Μπέζος, είναι ο 4ος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, με περιουσία σχεδόν 257 δισ. δολαρίων. Είναι η πρώτη φορά που θα τοποθετηθεί σε αθλητικό franchise μετά το ναυάγιο των προσπαθειών του σε Seahawks και Commanders. Η Amazon μετέδιδε για πολλά χρόνια 20 αγώνες της Premier League στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σήμερα προβάλλει το Champions League σε ευρωπαϊκές αγορές και NFL στις ΗΠΑ. Ο άνθρωπος που πλήρωνε για να νοικιάζει το προϊόν, τώρα θέλει να γίνει ιδιοκτήτης.
Σβήνουν τα κλιματιστικά στο Κουβέιτ
-Το Κουβέιτ είναι πετρελαιοπαραγωγός χώρα. Είναι και μια από τις θερμότερες χώρες του πλανήτη. Οι κάτοικοι του Κουβέιτ ωστόσο είναι υποχρεωμένοι να κλείνουν τα κλιματιστικά τους, στην καρδιά του καλοκαιριού, αφού τα ιρανικά πλήγματα σε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής έχουν μετατρέψει τον περιορισμό κατανάλωσης ρεύματος σε εθνική προτεραιότητα. Ο κορυφαίος παραγωγός του ΟΠΕΚ βάζει δελτίο στο ηλεκτρικό ρεύμα. Το Κουβέιτ δυσκολεύεται τα τελευταία χρόνια να καλύψει την εγχώρια ζήτηση τα καλοκαίρια, γιατί εκεί οι θερμοκρασίες ξεπερνούν ακόμη και τους 50°C. Και το 2024 είχε ανακοινώσει προσωρινές διακοπές σε ώρες αιχμής. Ο πόλεμος απλώς μετέτρεψε το χρόνιο πρόβλημα σε μεγάλη κρίση. Οι Ιρανοί βομβαρδίζουν τις υποδομές και ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν. Στον Κόλπο, οι περισσότερες μονάδες αφαλάτωσης είναι ενσωματωμένες σε εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής, αφού η διαδικασία απαιτεί τεράστια ενέργεια. «Κόβεις το νερό κόβοντας το ρεύμα». Κάθε πλήγμα σε μονάδα ρεύματος είναι ταυτόχρονα πλήγμα στην υδροδότηση. Η ενεργειακή ασφάλεια και η υδατική ασφάλεια αποδεικνύονται ένα και το αυτό στοίχημα.
Πηγή: newmoney.gr
Τσατσαρωνάκης με Elikonos στην αγορά του ψωμιού
-Στην αγορά του ψωμιού σύντομα προστίθεται σύντομα και νέος παίκτης. Οι πληροφορίες είναι ότι fund της Elikonos Capital (Π. Παπαγεωργίου, Τ. Σολωμός) επένδυσε στην αρτοποιία “Το Μάννα Ν. Τσατσαρωνάκης ΑΒΕΕ” με στόχο να υποστηρίξουν την επαναλειτουργία του εργοστασίου της Κατσέλης στην Μεταμόρφωση. Η επωνυμία Κατσέλης έχει περάσει στον έλεγχο της Καραμολέγκος και το εργοστάσιο στην Τσατσαρωνάκης που μέσω και της Elikonos Capital έχει τη χρηματοδότηση για να υποστηρίξει την είσοδό της στην αγορά του ψωμιού. Στον ίδιο κλάδο ετοιμάζεται στο παρασκήνιο αυτό το διάστημα κι άλλη επιχειρηματική κίνηση.
Δυνατά ονόματα στην αύξηση του ομίλου AKTOR
-Στην αύξηση κεφαλαίου του ομίλου AKTOR, η είδηση δεν είναι στην υπερκάλυψη κατά 3,6 φορές, αλλά στα μεγάλα ονόματα από τον επενδυτικό και επιχειρηματικό κόσμο που πήραν μέρος στην αύξηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των ξένων funds περιλαμβάνονται η Blackstone, η BlackRock, η Fierra, η Norges, η Omers (το μεγαλύτερο καναδέζικο pension fund) κ.ά. Από τα προσφερόμενα κεφάλαια, περίπου 400 εκατ. ευρώ προέρχονται από Long-Only Funds και τα υπόλοιπα από Hedge Funds και από το Retail. Ισχυρό παρόν στην αύξηση έδωσαν Έλληνες επιχειρηματίες και εφοπλιστές, όπως οι Τέλης Μυστακίδης, Πέτρος Πάππας, Δημήτρης Μελισσανίδης, Πολυχρόνης Συγγελίδης, Νίκος Πατέρας, Μιχάλης Μποδούρογλου, Θοδωρής Κυριακού, Μάριος Ηλιόπουλος κ.ά.
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καλεί Q&R
-Πιθανόν οι σταθεροί αναγνώστες να θυμούνται πως το Dark Room είχε γράψει για επικείμενη εξαγορά της Q&R στην Πολωνία. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επενέβη και με επιστολή της ρώτησε την Q&R αν ισχύει το δημοσίευμα, με την εισηγμένη να διαψεύδει αλλά ακριβώς την επόμενη ημέρα να ανακοινώνει την εξαγορά εταιρείας στην Πολωνία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το «δεν ισχύει» τη μια ημέρα και την επομένη «ισχύει», δεν άρεσε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η οποία και ξεκίνησε άμεσα έρευνα για την υπόθεση. Κατά τις ίδιες πληροφορίες ζητήθηκε από την Q&R να προσκομίσει το χρονολόγιο των ενεργειών, insider list κ.λπ.
Η Οδύσσεια της ΕΚΤΕΡ
-Πάνω από 15 χρόνια (ξεπερνώντας και τον… Οδυσσέα που είναι επίκαιρος λόγω της ταινίας του Νόλαν) χρονολογείται η περιπέτεια της ΕΚΤΕΡ στην Πάρο. Η κατασκευαστική εταιρεία είχε αποκτήσει την περίοδο 2003-2004 έκταση περίπου 325 στρεμμάτων στη θέση Άη Γιάννης Δέτης, στην ευρύτερη περιοχή των Κολυμπηθρών, κοντά στη Νάουσα με πρόθεση να αναπτύξει τουριστικό project συνολικής δόμησης περίπου 12.000 τ.μ., με ξενοδοχειακή μονάδα υψηλών προδιαγραφών, τουριστικές κατοικίες κ.ά. Το 2021 ξεκίνησε την προώθηση του σχεδίου, εκπονώντας Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο για την έκταση, το σχέδιο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το 2022, ενώ το 2023 το Συμβούλιο της Επικρατείας ζήτησε συμπληρωματικά στοιχεία και αναθεώρηση του σχεδιασμού, κρίνοντας ότι απαιτείται περαιτέρω τεκμηρίωση σε ζητήματα χωροταξικού σχεδιασμού και φέρουσας ικανότητας του νησιού. Η εταιρεία επανήλθε με επικαιροποιημένο φάκελο, όμως στα τέλη του 2025 το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου εξέφρασε την αντίθεσή του στην τουριστική ανάπτυξη. Εν τέλει η ΕΚΤΕΡ γνωστοποίησε πως εκδόθηκε το υπ’ αριθμ. 68/2026 Πρακτικό Επεξεργασίας του σχηματισμού Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, με το οποίο κρίθηκε ότι προτείνεται νομίμως το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την έγκριση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) και μένει να φανεί εάν η επένδυση που ανέρχεται σε 53,3 εκατ. ευρώ θα προχωρήσει ομαλά ή εάν θα υπάρξουν άλλες καθυστερήσεις. Η εισηγμένη έχει εξασφαλισμένα τα κεφάλαια που περιλαμβάνουν χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, τραπεζικό δανεισμό και ίδια συμμετοχή. Στο νησί η ΕΚΤΕΡ διαθέτει ήδη το πεντάστερο Summer Senses Luxury Resort στην περιοχή Πούντα–Μάρπησσα, ξενοδοχειακή μονάδα 100 δωματίων. Οι εξελίξεις με το ΣτΕ είναι ο λόγος που η μετοχή της ΕΚΤΕΡ, η οποία κατέγραψε χθες άνοδο 3,2% και έκλεισε πάνω από τα 5,5 ευρώ, με τον όγκο συναλλαγών να ανέρχεται στα 1,3 εκατ. ευρώ (επίπεδα πολύ υψηλότερα από τα συνήθως καταγραφόμενα) βρέθηκε σε υψηλό 26 ετών.
Το σήμα που πυροδότησε το ράλι της Titan
-Σε πρωταγωνιστή της χθεσινής συνεδρίασης αναδείχθηκε η Titan, η οποία ηγήθηκε της ανόδου των blue chips καταγράφοντας «άλμα» 5,3% και κλείνοντας στα 51,6 ευρώ. Η ισχυρή ανοδική κίνηση επανέφερε τη χρηματιστηριακή αξία του ομίλου πάνω από τα 4 δισ. ευρώ. Το αγοραστικό ενδιαφέρον πυροδοτήθηκε από τις ιδιαίτερα θετικές εκτιμήσεις των αναλυτών για τα θεμελιώδη μεγέθη και τις αναπτυξιακές προοπτικές του ομίλου. Ειδικότερα, η Optima Bank κατέταξε την Titan στις κορυφαίες της επιλογές (top picks), διατηρώντας παράλληλα τη σύσταση «buy» και θέτοντας την τιμή στόχο στα 64,2 ευρώ. Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι το τρέχον σημείο εισόδου παραμένει εξαιρετικά ελκυστικό, καθώς η μετοχή διαπραγματεύεται με ελκυστικό πολλαπλασιαστή κερδοφορίας, ενώ οι ισχυρές επιδόσεις στην αγορά των ΗΠΑ, η ανάκαμψη των υποδομών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και η στρατηγική εστίαση στην πράσινη μετάβαση διαμορφώνουν προϋποθέσεις για διατηρήσιμη οργανική ανάπτυξη και υψηλές χρηματικές διανομές στους μετόχους.
Βουτιά στα βαθιά για την Elvalhalcor
-Δέκα πτωτικές συνεδριάσεις σε σύνολο έντεκα καταγράφει η Elvalhalcor, με την εταιρεία να τρέχει μια απαιτητική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και ήταν αισθητή η απουσία βάθους σε κινήσεις επενδυτών που απέκτησαν υπέρβαρες θέσεις στο χαρτοφυλάκιό της από την αρχική κατανομή ή συμμετείχαν στην αύξηση. Σύντομα θα φανεί στο ταμπλό κατά πόσο η πίεση των προηγούμενων συνεδριάσεων ήταν αποτέλεσμα των τεχνικών ανακατατάξεων που ακολουθούν συνήθως μια μεγάλη κεφαλαιακή ενίσχυση ή αν αντανακλά μια πιο μόνιμη επιφυλακτικότητα της αγοράς απέναντι στην απορρόφηση της αυξημένης προσφοράς μετοχών. Η μετοχή από τα 5 ευρώ έχει υποχωρήσει στα 3,80 ευρώ και χθες έκλεισε στο -7%. Σε κάθε περίπτωση, η κίνηση της Elvalhalcor ανέδειξε για ακόμη μία φορά ότι, παρά τη σημαντική βελτίωση της ρευστότητας του Χρηματιστηρίου Αθηνών τα τελευταία χρόνια, το βάθος της αγοράς εξακολουθεί να δοκιμάζεται όταν συμπίπτουν μεγάλης κλίμακας εταιρικές συναλλαγές και ανάγκες αναδιάρθρωσης χαρτοφυλακίων. Για την ιστορία υπενθυμίζω ότι το βιβλίο προσφορών της ΑΜΚ υπερκαλύφθηκε 2,75 φορές.
Οι αριθμοί που λείπουν από την αναχρηματοδότηση της Alumil
-Με μια επευφημητικού ύφους ανακοίνωση, η Alumil έκανε γνωστό πως συμφώνησε με τέσσερις πιστώτριες τράπεζες για κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο έως 135 εκατ. ευρώ. Η συμφωνία θέτει το πλαίσιο για την πλήρη αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού της εταιρείας και την έξοδο από το πλαίσιο της υφιστάμενης σύμβασης αναδιάρθρωσης χρέους που χρονολογείται από το 2020. Η ανακοίνωση, ωστόσο, αφήνει εκτός τα στοιχεία που επιτρέπουν στην αγορά να αξιολογήσει την πραγματική αξία της συναλλαγής. Το βασικότερο αφορά το χρηματοοικονομικό κόστος. Η εταιρεία αναφέρει ότι το νέο δάνειο θα συναφθεί με «όρους αγοράς», χωρίς να αποκαλύπτει ποιο θα είναι το επιτόκιο, πόσο μειώνεται σε σχέση με το σημερινό ή ποια θα είναι η ετήσια εξοικονόμηση από τους τόκους. Αντίστοιχα, γνωστοποιείται ότι το νέο δάνειο θα έχει διάρκεια πέντε ετών, με δυνατότητα παράτασης για ακόμη τρία, χωρίς καμία αναφορά στο πώς μεταβάλλεται το προφίλ λήξεων του χρέους. Η πληροφορία αυτή είναι κρίσιμη, καθώς δείχνει αν περιορίζονται οι χρηματοδοτικές ανάγκες των επόμενων ετών και πόσο βελτιώνεται η χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας. Δεδομένου ότι η Alumil αντιμετώπισε στο πρόσφατο παρελθόν σοβαρότατα προβλήματα με τον δανεισμό της και για μεγάλο διάστημα λειτουργούσε με διαδοχικές συμφωνίες standstill, επενδυτές και αγορά θα ανέμεναν περισσότερα στοιχεία σχετικά με το μετρήσιμο οικονομικό όφελος της νέας χρηματοδότησης.
“Βρέχει” αυξήσεις κεφαλαίου, placement και ομολογιακές εκδόσεις αλλά φάνηκε κόπωση
-Στο επτάμηνο που διανύουμε, εισηγμένες και βασικοί μέτοχοι άντλησαν έως και €8,6 δισ. μέσω ΑΜΚ, IPOs, ομολόγων και placements. Ήταν μια πρωτοφανής προσφορά «χαρτιού» για τα ελληνικά δεδομένα. Μόνο στο τελευταίο δίμηνο, στο μετοχικό σκέλος, η ElvalHalcor άντλησε €250 εκατ. στα €4,20 με υπερκάλυψη 2,75x, η Attica Stores εισήχθη με προσφορές €212 εκατ. και υπερκάλυψη 3,9 φορές, στα €3,20, η Viohalco διέθεσε μετοχές Cenergy στα €24,20, η Thrivest πούλησε το 16,7% της CrediaBank στα €0,90, αντλώντας €300 εκατ. και η AKTOR τρέχει αυτές τις μέρες συνδυασμένη προσφορά €650 εκατ. έως 78 εκατ. νέες μετοχές με μέγιστη τιμή €13,52, στο πλαίσιο σχεδίου άντλησης ~€1 δισ. Παράλληλα, «ομοβροντία» υπήρξε και στα ομόλογα. Από τις αρχές του 2026 μετράμε 14 εκδόσεις εταιρικών ομολόγων συνολικού ύψους €5,9 δισ. με τη μερίδα του λέοντος (€4,4 δισ. σε 9 εκδόσεις), να ανήκει στις τράπεζες. Στο τελευταίο δίμηνο είχαμε τη Motor Oil €400 εκατ. τον Μάιο, Optima Bank €200 εκατ. τον Ιούνιο, ενώ η Seanergy Maritime ετοιμάζει 5ετές ομολογιακό έως €100 εκατ. μέσω της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Χθες εμφανίστηκαν τα πρώτα σημάδια κόπωσης. Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ έκλεισε την Τετάρτη, πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, στα €3,8250 (-6,25%), κάτω από την τιμή διάθεσης.
Οι νέες business της Sirec Energy και της οικογένειας Καλλιτσάντση
-Δίπλα στον Πύργο Αθηνών, υπάρχει ένα μεγάλο εξαώροφο κτίριο του 1970, 8.047 τετραγωνικών μέτρων, ενεργειακής κλάσης Ε, το οποίο αλλάζει χέρια αλλά και ταυτότητα. Η Sirec Energy, ένα private equity fund με €83 εκατ. υπό διαχείριση, μαζί με την Blend Development της οικογένειας Καλλιτσάντση, αγόρασαν το κτήριο με στόχο την πλήρη μετατροπή του σε γραφεία Grade A με πιστοποίηση LEED Gold. Η μικτή αξία ανάπτυξης υπολογίζεται σε €40 εκατ. Η επένδυση γίνεται μέσω του EuSIF I που κρατά τον πλειοψηφικό έλεγχο, ενώ η Blend έχει ρόλο συνεπενδυτή και developer. Πίσω από αυτή την επένδυση υπάρχει η αριθμητική της αθηναϊκής αγοράς γραφείων. Από τα 5,1 εκατ. τ.μ. συνολικού αποθέματος, μόλις το 12% είναι πιστοποιημένα βιώσιμα κτίρια, με μηδενικά κενά στα «πράσινα», ενοίκια που αγγίζουν τα 34 ευρώ/τ.μ. και επενδυτικό όγκο αυξημένο +134% τον τελευταίο χρόνο. Κατά συνέπεια, διαμορφώνεται μια αγορά 3 ταχυτήτων. Πρώτα η κορυφή με μηδενική διαθεσιμότητα, κατόπιν η ενδιάμεση ζώνη των ανακαινισμένων γραφείων, και τέλος μεγάλο απόθεμα της τάξης του 90%, τεχνικά παρωχημένο, που απειλείται με επενδυτική απαξίωση. Σε αυτό το περιβάλλον, υπάρχει μια επενδυτική ευκαιρία που ονομάζεται «από το καφέ στο πράσινο» (brown-to-green). Αγοράζεις κλάση Ε, παραδίδεις LEED Gold, εισπράττεις την υπεραξία. Είναι από τα καθαρότερα trades του ελληνικού real estate. Οι τεχνικές λεπτομέρειες του σχεδίου έχουν ενδιαφέρον αφού διατηρείται και ενισχύεται ο φέρων οργανισμός με ολική αντικατάσταση Η/Μ συστημάτων και όψεων. Έτσι αποφεύγεται το κόστος ενσωματωμένου άνθρακα μιας εκ θεμελίων κατασκευής. Το έργο πατά και στον στόχο του ΕΣΕΚ για την αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος, που ευθύνεται για το 40% της εθνικής κατανάλωσης ενέργειας, με τα εμπορικά κτίρια εκτός «Εξοικονομώ», άρα εξαρτημένα από ιδιωτικά κεφάλαια. Το κτήριο της Μεσογείων είναι το 2ο κοινό βήμα των δύο εταίρων, μετά τη μετατροπή του κτιρίου της Σταδίου σε ξενοδοχειακή μονάδα 129 κλειδιών με LEED Gold.
Η Φράγκου ποντάρει στον γεωπολιτικό χάρτη
-Στη ναυτιλία, οι μεγαλύτερες αποδόσεις δεν προκύπτουν μόνο από τη σωστή ανάγνωση των ναύλων, αλλά κυρίως από τη σωστή ανάγνωση της γεωπολιτικής. Και η Αγγελική Φράγκου δείχνει να επενδύει ακριβώς σε αυτή τη λογική. Η επιλογή της να επιστρέψει στην αγορά των VLCC έπειτα από χρόνια δεν φαίνεται να ήταν μια απλή επενδυτική απόφαση. Ήταν μια εκτίμηση ότι η νέα γεωπολιτική πραγματικότητα δεν αποτελεί παροδικό φαινόμενο, αλλά διαμορφώνει μια αγορά όπου η ζήτηση για σύγχρονα δεξαμενόπλοια θα παραμείνει ισχυρή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η φιλοσοφία της είναι χαρακτηριστική μιας σχολής σκέψης που συναντά κανείς συχνά στη Wall Street. Οι κρίσεις δεν αντιμετωπίζονται μόνο ως κίνδυνος, αλλά και ως πηγή επενδυτικών ευκαιριών. Όταν οι πολεμικές συγκρούσεις, οι κυρώσεις και η αναδιάταξη των ενεργειακών ροών αυξάνουν τις θαλάσσιες αποστάσεις και περιορίζουν τη διαθέσιμη χωρητικότητα, οι πλοιοκτήτες που έχουν προνοήσει αποκτούν σημαντικό πλεονέκτημα. Οι πληροφορίες ότι νέα VLCC της Navios εξασφαλίζουν πολυετείς ναυλώσεις αρκετά χρόνια πριν από την παράδοσή τους ενισχύουν αυτή την εικόνα. Δεν πρόκειται μόνο για επιβεβαίωση μιας εμπορικής επιλογής. Είναι ένδειξη ότι μεγάλοι ναυλωτές επιδιώκουν από σήμερα να διασφαλίσουν πρόσβαση σε ποιοτικό στόλο για μια περίοδο που θεωρούν ότι η αβεβαιότητα θα συνεχιστεί. Το μήνυμα που εκπέμπει η Φράγκου προς τις αγορές είναι σαφές: δεν επενδύει με ορίζοντα τον επόμενο ναυτιλιακό κύκλο, αλλά με βάση τις μακροπρόθεσμες γεωπολιτικές ανακατατάξεις. Για τη Wall Street, αυτή η προσέγγιση έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί μετατρέπει τη γεωπολιτική από παράγοντα κινδύνου σε επενδυτική μεταβλητή.
Όταν κάποιος άλλος αφήνει αξία πάνω στο τραπέζι
-Η τελευταία αγορά ενός νεότευκτου MR2 από τη Centrofin του Δημήτρη Προκοπίου, δεν είναι απλώς ακόμη μία προσθήκη στον στόλο. Είναι ακόμη μία επιβεβαίωση του τρόπου με τον οποίο επενδύει. Αντί να ακολουθεί το ρεύμα των νέων παραγγελιών, προτιμά να εκμεταλλεύεται ευκαιρίες που δημιουργούνται στη δευτερογενή αγορά. Ένα πλοίο που αλλάζει χέρια πριν καν αναπτύξει εμπορική δραστηριότητα μπορεί να προσφέρει καλύτερη απόδοση από μια παραγγελία που θα παραδοθεί έπειτα από τρία ή τέσσερα χρόνια. Η Centrofin διατηρεί τον πυρήνα της στρατηγικής της στα suezmaxes, αλλά όταν εμφανίζεται ένα σύγχρονο και άμεσα διαθέσιμο περιουσιακό στοιχείο, κινείται. Το ίδιο έκανε και με προηγούμενες αγορές LR2 και MR2, δημιουργώντας έναν στόλο με επιλεκτικές κινήσεις αντί για μαζικές επενδύσεις. Στην αγορά λένε ότι ο Προκοπίου δεν αγοράζει επειδή ανεβαίνει ο κύκλος. Αγοράζει όταν θεωρεί ότι κάποιος άλλος αφήνει αξία πάνω στο τραπέζι.
Το στοίχημα της Αλίκης Παληού δεν είναι ο ναύλος, αλλά η αποτίμηση
-Στη Wall Street, οι επενδυτές δεν εντυπωσιάζονται απλώς από έναν υψηλότερο ναύλο. Εκείνο που αποτιμάται με μεγαλύτερη αξία είναι η προβλεψιμότητα των μελλοντικών ταμειακών ροών. Και ακριβώς σε αυτό το πεδίο φαίνεται να επενδύει συστηματικά η Αλίκη Παληού μέσω της Performance Shipping. Η διετής επέκταση της χρονοναύλωσης του Blue Moon με την American Eagle Tankers δεν αποτελεί απλώς μία εμπορικά επιτυχημένη συμφωνία. Η αύξηση του μέσου ημερήσιου ναύλου από τα 28.000 στα 40.500 δολάρια είναι ασφαλώς σημαντική, όμως το πραγματικό μήνυμα βρίσκεται αλλού. Η εταιρεία κλειδώνει υψηλές αποδόσεις σε μια περίοδο όπου οι αναλυτές αρχίζουν να συζητούν το πότε θα κορυφωθεί ο κύκλος των δεξαμενόπλοιων. Με ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβολαίων που ξεπερνά πλέον τα 530 εκατ. δολάρια και κάλυψη του στόλου που αγγίζει το 90% έως το τέλος του 2028, η Performance μειώνει την έκθεσή της στις διακυμάνσεις της spot αγοράς και αυξάνει την ορατότητα των μελλοντικών κερδών της. Πρόκειται για στρατηγική που παραδοσιακά επιβραβεύουν οι θεσμικοί επενδυτές στις ΗΠΑ, καθώς περιορίζει το επιχειρηματικό ρίσκο και διευκολύνει την αποτίμηση της εταιρείας. Δεν είναι τυχαίο ότι η διοίκηση επιλέγει να θυσιάσει μέρος της πιθανής υπεραπόδοσης μιας ενδεχόμενης εκτίναξης των spot ναύλων, προκειμένου να εξασφαλίσει σταθερές εισροές μετρητών για τα επόμενα χρόνια. Πρόκειται για επιλογή που παραπέμπει περισσότερο σε εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων παρά σε παραδοσιακό πλοιοκτήτη. Όσο αυξάνεται το backlog και σταθεροποιούνται οι ταμειακές ροές, τόσο ενισχύονται τα περιθώρια για νέες επενδύσεις, αναχρηματοδοτήσεις ή ακόμη και κινήσεις που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν πρόσθετη αξία για τους μετόχους.
Η κεντρική τράπεζα της Ιαπωνίας χάνει τον έλεγχο του γιεν
-Το ιαπωνικό γιεν διέσπασε τα 163 ανά δολάριο, για πρώτη φορά από το 1986, αγγίζοντας τα 163,24. Το δολάριο ενισχύθηκε με αφορμή το γεγονός ότι οι αμερικανικές δυνάμεις μπήκαν στην 11η συνεχόμενη νύχτα πληγμάτων στο Ιράν, με το πετρέλαιο σε υψηλά 6 εβδομάδων και το 10ετές αμερικανικό ομόλογο στο 4,64%, υψηλό από τον Μάιο. Στη ουσία όμως η διολίσθηση του γιεν έχει παρασκήνιο. Το εμπορικό έλλειμμα Ιουνίου εκτινάχθηκε στα ¥406,9 δισ.(τριπλάσιο των προβλέψεων ), με τις εισαγωγές σε ιστορικό ρεκόρ ¥11,3 τρισ. (+25,4%). Οι όγκοι εισαγόμενου αργού πετρελαίου ενώ μειώθηκαν -13,7%, αυξήθηκαν σε αξία +59,3%. Ο πληθωρισμός της Ιαπωνίας δεν οφείλεται στο πετρέλαιο αλλά στις συναλλαγματικές διαφορές. Το Τόκιο έχει ήδη «κάψει» πυρομαχικά αξίας ¥11,7 τρισ. (περίπου 72 δισ. δολ.) σε παρεμβάσεις-ρεκόρ τον Απρίλιο και τον Μάιο. Η κεντρική τράπεζα BOJ ανέβασε τον Ιούνιο τα επιτόκια στο 1% που είναι το υψηλότερο επίπεδο από το 1995. Τα αποτελέσματα αυτών των παρεμβάσεων είναι φτωχά και προσωρινά. Στη συνεδρίαση της ερχόμενης εβδομάδας η κεντρική τράπεζα αναμένεται να κρατήσει τα επιτόκια αμετάβλητα, διατηρώντας ωστόσο συσταλτική ρητορική, με τις αγορές να τιμολογούν όλο και περισσότερο την επόμενη αύξηση των επιτοκίων του γιεν, για τη συνεδρίαση του Οκτωβρίου. Μέχρι τότε, με την αμερικανική 10ετία στο 4,64% και την ιαπωνική στο 2,6%, το carry trade παραμένει κερδοφόρο και αδυσώπητο. Η υπουργός Οικονομικών Σατσούκι Καταγιάμα επανέλαβε χθες πως η κυβέρνηση είναι έτοιμη για «αποφασιστική δράση ανά πάσα στιγμή». Η αγορά την αγνόησε. Ορισμένοι επενδυτές μετατοπίζουν πλέον την «κόκκινη γραμμή» παρέμβασης στα ¥165, ενώ τεχνικοί αναλυτές βλέπουν και τα ¥170 του χρόνου. Στο βάθος αυτού του σκηνικού υπάρχει ο όγκος του τεράστιου δημοσίου χρέους της Ιαπωνίας περίπου στο 250% του ΑΕΠ. Ο προϋπολογισμός-ρεκόρ ¥122,3 τρισ. με την επεκτατική πολιτική της Τακαΐτσι, δεν βοηθά την κεντρική τράπεζα που προσπαθεί να σφίξει τα λουριά.
H νέα φανέλα της Μίλαν αποκαλύπτει την Αθήνα αλλά και ένα παρασκήνιο
-«Μετά την Κωνσταντινούπολη, υπάρχει πάντα η Αθήνα». Με αυτό το σύνθημα η AC Milan και η Puma παρουσίασαν την εμφάνιση 2026/27, αφιερωμένη και απόλυτα συσχετισμένη με τον τον τελικό του ΟΑΚΑ, το μακρινό 2007. Ήταν η ρεβάνς της Κωνσταντινούπολης του 2005. Πρόσωπο της καμπάνιας ο Φιλίπο Ιντζάγκι, ο σκόρερ των 2 γκολ εκείνης της βραδιάς. Στον γιακά της φανέλας είναι κεντημένη -στα ελληνικά- η φράση «Δύναμη Ψυχής». Άψογο αφήγημα. Το οικονομικό παρασκήνιο, όμως, έχει περισσότερο ενδιαφέρον. Η Puma χρειάζεται απεγνωσμένα τέτοιες «νίκες». Το 2025 έκλεισε με ζημιές -357,2 εκατ. ευρώ, πωλήσεις μειωμένες -8,1% στα €7,3 δισ. και καθαρό δανεισμό που εκτινάχθηκε στο €1,06 δισ., από €119,8 εκατ. έναν χρόνο πριν. Το μέρισμα ακυρώθηκε, για το 2026 προβλέπονται λειτουργικές ζημιές από 50 έως 150 εκατ. Ευρώ. Τον Ιανουάριο η κινεζική Anta Sports απέκτησε το 29,06% από την οικογένεια Pinault (Artémis) έναντι 1,5 δισ. ευρώ. Είναι πλέον ο μεγαλύτερος μέτοχος. Ο νέος CEO Άρθουρ Χελντ, πρώην στέλεχος της Adidas, ποντάρει στην αποκατάσταση του κύρους της Puma και οι φανέλες μ’ ένα ιστορικό αφήγημα είναι το φθηνότερο όπλο του. Από την άλλη, η Μίλαν του RedBird (την εξαγόρασε με €1,2 δισ. το 2022) διαπραγματεύεται από θέση ισχύος. Σύμφωνα με την Deloitte Football Money League, η Μίλαν αναδείχθηκε πρώτος ιταλικός σύλλογος σε έσοδα (εκτός αγοραπωλησιών παικτών), πάνω από 397 εκατ. ευρώ. Το συμβόλαιο με την Puma, είναι της τάξης των 30 εκατ. ευρώ/έτος μέχρι το 2027-28 (από 14 εκατ. προηγουμένως). Το συμβόλαιο πρέπει να ανανεωθεί και κατά τη Gazzetta dello Sport, Nike και Adidas ήδη φλερτάρουν ανοιχτά την πρωταθλήτρια. Δημοσιεύματα να ανεβάζουν το ζητούμενο προς τα 48 εκατ./έτος. Πρόσφατα ανανεώθηκε και το συμβόλαιο με την Emirates για €100 εκατ. την πενταετία έως το 2030. Κατά συνέπεια, η αναφορά στην Αθήνα με τη «δύναμη ψυχής» είναι ένα διαπραγματευτικό όπλο της Puma που δεν αντέχει άλλες απώλειες.
Ο Τζεφ Μπέζος διεκδικεί είσοδο στο Ανφιλντ με εισιτήριο 4,5 δισ.
-H είδηση είναι πρωτοσέλιδη στη Βρετανία. Ο ιδρυτής της Amazon Τζεφ Μπέζος βρίσκεται σε συνομιλίες για να ενταχθεί στην κοινοπραξία που διεκδικεί να αγοράσει το 30% της Λίβερπουλ. Η ομάδα επενδυτών υπό τον Αμίτ Μπάτια, πρώην συνιδιοκτήτη της QPR, έχει καταθέσει μια προκαταρκτική προσφορά 1,35 δισ. λιρών στη Fenway Sports Group. Αυτό σημαίνει ότι η συνολική αποτίμηση του συλλόγου ξεπερνά τα 4,5 δισ. λιρών, υψηλότερη από εκείνη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ όταν ο σερ Τζιμ Ράτκλιφ αγόρασε το 25% πριν από δύο χρόνια. Πριν από 16 χρόνια, η FSG αγόρασε τη Λίβερπουλ έναντι 300 εκατ. λιρών. Σήμερα, η αξία έχει 15πλασιαστεί. Το 2023, η FSG είχε πουλήσει μόλις το 3% στην Dynasty Equity. Σήμερα, συζητά 10πλάσιο πακέτο. Το Sky News σχολιάζει ότι ένα πακέτο 30%, σε τέτοια αποτίμηση, εύλογα τροφοδοτεί σενάρια πλήρους εξόδου σε ορίζοντα τριετίας. Φυσικά η FSG διαψεύδει κάθε σενάριο αποχώρησης. Υπάρχουν και τα οικογενειακά δράματα. Ο Αμίτ Μπάτια, έχει παντρευτεί την κόρη του Λάκσμι Μιτάλ, του Ινδού μεγιστάνα που δημιούργησε την ArcelorMittal, τη μεγαλύτερη χαλυβουργία του δυτικού κόσμου. Ο γάμος τους στις Βερσαλλίες το 2004 άφησε εποχή. Η περιουσία του Ινδού υπολογίζεται στα 23 δισ. λίρες και φυσικά στηρίζει το επενδυτικό σχήμα του Μπατία. Για να δείξει πόσο σοβαρές είναι οι προθέσεις του, ο Μπατία μεταβίβασε μόλις προχθές τις μετοχές που είχε εδώ και 18 χρόνια στην Queens Park Rangers QPR, καθώς οι κανόνες ιδιοκτησίας του αγγλικού ποδοσφαίρου απαγορεύουν ταυτόχρονη συμμετοχή σε δύο συλλόγους. O 62χρονών Μπέζος, είναι ο 4ος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, με περιουσία σχεδόν 257 δισ. δολαρίων. Είναι η πρώτη φορά που θα τοποθετηθεί σε αθλητικό franchise μετά το ναυάγιο των προσπαθειών του σε Seahawks και Commanders. Η Amazon μετέδιδε για πολλά χρόνια 20 αγώνες της Premier League στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σήμερα προβάλλει το Champions League σε ευρωπαϊκές αγορές και NFL στις ΗΠΑ. Ο άνθρωπος που πλήρωνε για να νοικιάζει το προϊόν, τώρα θέλει να γίνει ιδιοκτήτης.
Σβήνουν τα κλιματιστικά στο Κουβέιτ
-Το Κουβέιτ είναι πετρελαιοπαραγωγός χώρα. Είναι και μια από τις θερμότερες χώρες του πλανήτη. Οι κάτοικοι του Κουβέιτ ωστόσο είναι υποχρεωμένοι να κλείνουν τα κλιματιστικά τους, στην καρδιά του καλοκαιριού, αφού τα ιρανικά πλήγματα σε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής έχουν μετατρέψει τον περιορισμό κατανάλωσης ρεύματος σε εθνική προτεραιότητα. Ο κορυφαίος παραγωγός του ΟΠΕΚ βάζει δελτίο στο ηλεκτρικό ρεύμα. Το Κουβέιτ δυσκολεύεται τα τελευταία χρόνια να καλύψει την εγχώρια ζήτηση τα καλοκαίρια, γιατί εκεί οι θερμοκρασίες ξεπερνούν ακόμη και τους 50°C. Και το 2024 είχε ανακοινώσει προσωρινές διακοπές σε ώρες αιχμής. Ο πόλεμος απλώς μετέτρεψε το χρόνιο πρόβλημα σε μεγάλη κρίση. Οι Ιρανοί βομβαρδίζουν τις υποδομές και ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν. Στον Κόλπο, οι περισσότερες μονάδες αφαλάτωσης είναι ενσωματωμένες σε εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής, αφού η διαδικασία απαιτεί τεράστια ενέργεια. «Κόβεις το νερό κόβοντας το ρεύμα». Κάθε πλήγμα σε μονάδα ρεύματος είναι ταυτόχρονα πλήγμα στην υδροδότηση. Η ενεργειακή ασφάλεια και η υδατική ασφάλεια αποδεικνύονται ένα και το αυτό στοίχημα.
Πηγή: newmoney.gr
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