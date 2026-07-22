Αλλάζουν όλα με την μαζική εγκατάλειψη του πετρελαίου και της βενζίνης
Αλλάζουν όλα με την μαζική εγκατάλειψη του πετρελαίου και της βενζίνης
Η εικόνα που διαμορφώνεται σήμερα στις διεθνείς αγορές ενέργειας είναι εντελώς διαφορετική από εκείνη που γνωρίζαμε πριν από λίγα χρόνια. Για δεκαετίες, κάθε πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή προκαλούσε πανικό, εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου και φόβους για παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Σήμερα όμως συμβαίνει κάτι πρωτοφανές.
Η εικόνα που διαμορφώνεται σήμερα στις διεθνείς αγορές ενέργειας είναι εντελώς διαφορετική από εκείνη που γνωρίζαμε πριν από λίγα χρόνια. Για δεκαετίες, κάθε πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή προκαλούσε πανικό, εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου και φόβους για παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Σήμερα όμως συμβαίνει κάτι πρωτοφανές.
UPD:
Παρά τις σοβαρές αναταράξεις στον Περσικό Κόλπο, μεγάλες ποσότητες αργού πετρελαίου δυσκολεύονται να βρουν αγοραστές, ενώ αρκετές πωλούνται ακόμη και με σημαντικές εκπτώσεις.
Πίσω από αυτή την εικόνα κρύβεται μια βαθιά αλλαγή που εξελίσσεται εδώ και χρόνια. Ο κόσμος προσπαθεί σταδιακά να απεξαρτηθεί από τα ορυκτά καύσιμα και η αυτοκίνηση βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της μετάβασης.
δειτε εδω
Πίσω από αυτή την εικόνα κρύβεται μια βαθιά αλλαγή που εξελίσσεται εδώ και χρόνια. Ο κόσμος προσπαθεί σταδιακά να απεξαρτηθεί από τα ορυκτά καύσιμα και η αυτοκίνηση βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της μετάβασης.
δειτε εδω
UPD:
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