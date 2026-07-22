Αλλάζουν όλα με την μαζική εγκατάλειψη του πετρελαίου και της βενζίνης

Η εικόνα που διαμορφώνεται σήμερα στις διεθνείς αγορές ενέργειας είναι εντελώς διαφορετική από εκείνη που γνωρίζαμε πριν από λίγα χρόνια. Για δεκαετίες, κάθε πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή προκαλούσε πανικό, εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου και φόβους για παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Σήμερα όμως συμβαίνει κάτι πρωτοφανές.