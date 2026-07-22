Τα νέα ψαγμένα brands που γίνονται μόδα είναι και ελληνικά

Η ελίτ εγκαταλείπει τα λογότυπα, στρέφεται σε ανεξάρτητα ατελιέ και βρίσκει στην ανωνυμία τον πιο εκλεπτυσμένο κώδικα ισχύος. Η ελληνική ραπτική παράδοση βρίσκεται, απρόσμενα, στο επίκεντρο αυτής της στροφής