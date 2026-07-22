Τα νέα ψαγμένα brands που γίνονται μόδα είναι και ελληνικά
Τα νέα ψαγμένα brands που γίνονται μόδα είναι και ελληνικά
Η ελίτ εγκαταλείπει τα λογότυπα, στρέφεται σε ανεξάρτητα ατελιέ και βρίσκει στην ανωνυμία τον πιο εκλεπτυσμένο κώδικα ισχύος. Η ελληνική ραπτική παράδοση βρίσκεται, απρόσμενα, στο επίκεντρο αυτής της στροφής
Για δύο δεκαετίες, το μεγάλο λογότυπο πάνω σε μια τσάντα ή σε ένα ζευγάρι παπούτσια λειτουργούσε ως διαβατήριο. Η επιθετική τιμολόγηση και η μαζική παραγωγή των μεγάλων οίκων πολυτελείας είχε ως αποτέλεσμα να πέσουν θύματα της ίδιας τους της στρατηγικής: όταν όλοι μπορούν να αγοράσουν το σήμα, το σήμα σταματά να σημαίνει κάτι. Η αντίδραση της πραγματικής οικονομικής ελίτ ήρθε σταδιακά. Πρώτα με την «ήσυχη πολυτέλεια», την εποχή των ουδέτερων αποχρώσεων και του διακριτικού κασμίρ, που έκανε γνωστή η γκαρνταρόμπα της Gwyneth Paltrow και οι χαρακτήρες του Succession. Εκείνη η φάση, όμως, αντιγράφηκε τόσο εύκολα στα social media που έγινε κι αυτή κώδικας μαζικής κουλτούρας.
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