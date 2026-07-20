Προσπάθεια ανάκαμψης στο Χρηματιστήριο μετά την πενθήμερη πτώση
Προσπάθεια ανάκαμψης στο Χρηματιστήριο μετά την πενθήμερη πτώση
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Σε αναζήτηση ισορροπίας εισέρχεται στη νέα εβδομάδα το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο επιχειρεί μια τεχνική αντίδραση στον απόηχο πέντε διαδοχικών πτωτικών συνεδριάσεων που πίεσαν αισθητά τις μετοχές και επιβάρυναν την επενδυτική ψυχολογία. Ωστόσο, η επιφυλακτικότητα παραμένει ο κυρίαρχος παράγοντας, με την κατεύθυνση της εγχώριας αγοράς να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το κλίμα που διαμορφώνεται στα διεθνή χρηματιστήρια.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (20/7) ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,14% και διαπραγματεύεται στις 2.450,79 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.437,54 (χαμηλό ημέρας) και των 2.456,68 μονάδων (υψηλό ημέρας).
Η σημερινή προσπάθεια ανάκαμψης θεωρείται κομβική, καθώς θα κρίνει αν η εγχώρια αγορά διαθέτει τις δυνάμεις να αποτρέψει μια βαθύτερη διόρθωση. Το πενθήμερο αρνητικό σερί άφησε ισχυρό αποτύπωμα, με τον Γενικό Δείκτη να καταγράφει συνολικές απώλειες 2,6% και τις τράπεζες να διολισθαίνουν κατά 5,7%. Το βασικό ζητούμενο για τους αναλυτές είναι αν μια βραχυπρόθεσμη ανοδική εκτόνωση θα σταθεί ικανή να σταθεροποιήσει τη διαγραμματική εικόνα της αγοράς και να ανακόψει την περαιτέρω επιδείνωση του επενδυτικού κλίματος.
Το εξωτερικό περιβάλλον, πάντως, παραμένει ιδιαίτερα εύθραυστο. Η νέα κλιμάκωση της πολεμικής σύρραξης στη Μέση Ανατολή και οι εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν τροφοδοτούν εκ νέου τους φόβους για διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα ενέργειας, οδηγώντας προσωρινά την τιμή του πετρελαίου Brent πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Η συνεχιζόμενη άνοδος του ενεργειακού κόστους (πετρελαίου και φυσικού αερίου), σε συνδυασμό με τον προβληματισμό που επικρατεί διεθνώς για τις υψηλές αποτιμήσεις του τεχνολογικού κλάδου, συντηρούν την τάση αποφυγής ρίσκου.
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Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (20/7) ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,14% και διαπραγματεύεται στις 2.450,79 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.437,54 (χαμηλό ημέρας) και των 2.456,68 μονάδων (υψηλό ημέρας).
Η σημερινή προσπάθεια ανάκαμψης θεωρείται κομβική, καθώς θα κρίνει αν η εγχώρια αγορά διαθέτει τις δυνάμεις να αποτρέψει μια βαθύτερη διόρθωση. Το πενθήμερο αρνητικό σερί άφησε ισχυρό αποτύπωμα, με τον Γενικό Δείκτη να καταγράφει συνολικές απώλειες 2,6% και τις τράπεζες να διολισθαίνουν κατά 5,7%. Το βασικό ζητούμενο για τους αναλυτές είναι αν μια βραχυπρόθεσμη ανοδική εκτόνωση θα σταθεί ικανή να σταθεροποιήσει τη διαγραμματική εικόνα της αγοράς και να ανακόψει την περαιτέρω επιδείνωση του επενδυτικού κλίματος.
Το εξωτερικό περιβάλλον, πάντως, παραμένει ιδιαίτερα εύθραυστο. Η νέα κλιμάκωση της πολεμικής σύρραξης στη Μέση Ανατολή και οι εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν τροφοδοτούν εκ νέου τους φόβους για διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα ενέργειας, οδηγώντας προσωρινά την τιμή του πετρελαίου Brent πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Η συνεχιζόμενη άνοδος του ενεργειακού κόστους (πετρελαίου και φυσικού αερίου), σε συνδυασμό με τον προβληματισμό που επικρατεί διεθνώς για τις υψηλές αποτιμήσεις του τεχνολογικού κλάδου, συντηρούν την τάση αποφυγής ρίσκου.
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