Προσπάθεια ανάκαμψης στο Χρηματιστήριο μετά την πενθήμερη πτώση

Στο επίκεντρο η Aktor λόγω της ΑΜΚ - «Κόβει» μέρισμα 0,6 ευρώ η ΔΕΗ - Σήμερα οι αποκοπές μερισμάτων και για άλλες πέντε εισηγμένες