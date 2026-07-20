Η γαλάζια ΚΟ και οι Eυρωπαίοι εισαγγελείς, το κράτος δικαίου (αλήθειες και υπερβολές), η οικογένεια Μπάκου, ο Δούρος και το real estate, η κατάδυση στα «Στασινόχαρτα»

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Ο Μητσοτάκης προφανώς θα επαναλάβει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, ενώ έχουν ήδη εγγραφεί για να μιλήσουν 20-30 βουλευτές, κάτι που σημαίνει ότι η σεμνή τελετή θα διαρκέσει μέχρι τις 19:00 οπωσδήποτε. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο γραμματέας της ΚΟ Μάξιμος Χαρακόπουλος έχει καλέσει τους βουλευτές που εμπλέκονταν στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και απαλλάχθηκαν να πάρουν τον λόγο και να μιλήσουν, ενώ κάποιοι εξ αυτών έχουν και προτάσεις π.χ. ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος είναι της άποψης ότι πρέπει να ενισχυθούν τα εθνικά φίλτρα ελέγχου της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Πάντως για να μην... τρελαθούμε κιόλας κακοδιαχείριση και σκάνδαλα ήταν γεμάτος τόσα χρόνια ο ΟΠΕΚΕΠΕ και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με τις έρευνές της ήταν αυτή που επί της ουσίας τα αποκάλυψε και ανάγκασε την Κυβέρνηση να αλλάξει ακόμα και φορέα διαχείρισης. Για την εμπλοκή βέβαια πολιτικών προσώπων αποδεικνύεται όντως ότι υπήρξαν υπερβολές που δημιούργησαν καχυποψία.Η Ελλάδα, η Κομισιόν και το Κράτος Δικαίου-Όπως κάθε καλοκαίρι έτσι και φέτος η Κομισιόν έβγαλε την έκθεση για το κράτος δικαίου για όλες τις χώρες. Και, σε αντίθεση με τα όσα λέγονται στον εσωτερικό πολιτικό διάλογο, όπου η Ελλάδα παρουσιάζεται κάτι μεταξύ Τανζανίας και Ζιμπάμπουε, ή σαν την Ουγγαρία του Όρμπαν επί το ευρωπαϊκότερον, η Ελλάδα ανήκει στο group των 13 χωρών που παρουσιάζουν βελτίωση. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν χώρες όπως η Γερμανία, η Πορτογαλία, η Αυστρία και η Φινλανδία, ενώ περισσότερες συστάσεις από εμάς που έχουμε 4 έχουν το Βέλγιο και η Ιταλία. Σε χειρότερη κατάσταση είναι η αγαπημένη των εν Ελλάδι Κεντροαριστερών, η Ισπανία του Σάντσεθ με 6 συστάσεις και κόκκινη κάρτα για ανεπαρκές σχέδιο για διαφθορά. Είναι προφανές ότι στο θέμα του κράτους δικαίου κάνει δουλειά και το λεγόμενο «Επιτελικό Κράτος» που πολύ έχει λοιδορηθεί, αλλά κάνει δουλειά για τη συμμόρφωση της χώρας με τα όσα προβλέπουν οι βασικές εκθέσεις για το Κράτος Δικαίου, όπως της Κομισιόν, του ΟΟΣΑ και του Economist. Τη βασική δουλειά για το θέμα βγάζουν ο Σκέρτσος, ο Μαρινάκης, ο Φλωρίδης, αλλά και ο Στέλιος Κουτνατζής στο Μαξίμου. Ειδικά για το χαρτοφυλάκιο των ΜΜΕ, δεν το λες και λίγο η Κομισιόν να αποτιμά θετικά τις ρυθμίσεις που έγιναν για τις εφημερίδες, τα sites, την ΕΡΤ και τον νόμο για τα περιφερειακά κανάλια.23 δισ. στο τραπέζι-Τα χρηματοδοτικά εργαλεία είναι πάντα κρίσιμα και την Τρίτη θα γίνει μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, για τη δεύτερη προγραμματική περίοδο από το 2026 ως το 2030. Τα λεφτά στο τραπέζι δεν τα λες και λίγα, ήτοι 23 δισ. που θα τα τρέξουν το κεντρικό κράτος αλλά και οι φορείς της αυτοδιοίκησης και ειδικά οι περιφέρειες. Το πρόγραμμα ανήκει στο portfolio του Νίκου Παπαθανάση, ενώ μια πιο τεχνική παρουσίαση θα κάνει η γενική γραμματέας του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΠΑ Κατερίνα Οικονόμου. Στην εκδήλωση που θα γίνει στο Ωδείο Αθηνών θα μιλήσουν επίσης ο Πιερρ και ο Μητσοτάκης.Κουφέτα στο Μαξίμου-Να περάσω στα πιο light κυβερνητικά, καθώς το ΣΚ που μας πέρασε είχε φουλ γαμοβαφτίσεις. Εκτός από τη βάφτιση του μικρού γιου του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, Βασίλη, που έγινε στην Πορταριά σε πολύ στενό κύκλο, παντρεύτηκε το μέλος του επικοινωνιακού επιτελείου του Μαξίμου, ο Φρέντι Τράγκας. Χαμηλών τόνων και μακριά από τη δημοσιότητα, ο Φρέντι Τράγκας παντρεύτηκε την αγαπημένη του Κατερίνα Τασιούλα που είναι αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας στην Ανάβυσσο, χωρίς πολλές φιοριτούρες, αλλά με την παρουσία και κάποιων κυβερνητικών στελεχών. Βίον ανθόσπαρτον!Η ώρα του Φάμελλου-Μπορεί στον ΣΥΡΙΖΑ να είπαν κάτι ηρωικά το Σαββατοκύριακο και αφού κατάφεραν να εκλέξουν τη Δούρου πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας για να πάει την Παρασκευή στη δεξίωση της Προεδρίας, όμως το μαγαζί τελεί υπό διάλυση. Θα παραδοθούν και τυπικά οι παραιτήσεις του Κεδίκογλου και του Κόκκαλη από τη βουλευτική έδρα, ενώ ακολουθούν και άλλες ανεξαρτητοποιήσεις ορισμένων ελάχιστων που είναι για να φύγουν. Βασικά, ο τελευταίος που αναμένεται να κλείσει την πόρτα είναι ο πρώην πρόεδρος Φάμελλος, ο οποίος την άκουσε στερεοφωνικά από τη Δούρου, τον Πολάκη και τον Παππά και έχει πάρει τις αποφάσεις του.Η σειρά των servicers-Η στήλη χαίρεται ιδιαιτέρως όταν τα πράγματα γίνονται με οργάνωση και σοβαρότητα. Τα σενάρια και οι ψίθυροι περί έκτακτης φορολογίας των τραπεζών σταμάτησαν, η δαμόκλειος σπάθη πάνω από την αγορά απομακρύνθηκε και σε ένα πνεύμα ηρεμίας και αλληλοκατανόησης οι τράπεζες άρχισαν τις χρήσιμες δωρεές. Πιο πρόσφατη τα 160 εκατ. που δώρισαν για την ανακαίνιση και αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων σε ΕΚΠΑ, ΑΠΘ και ΕΜΠ. Αν αθροίσουμε στο λογαριασμό και τα χρήματα που έχουν δώσει οι τράπεζες για ανακαινίσεις σχολείων, μαζεύεται ένας μεγάλος λογαριασμός που υπερβαίνει κατά πολύ το ποσό που θα έφερνε τυχόν έκτακτη φορολογία. Νομίζω ότι τώρα η σκυτάλη έχει περάσει στους servicers για τους οποίους αναφέρθηκε και ο ΥΠΟΙΚ πριν από λίγες ημέρες στη συνέλευση της ΕΕΤ, λέγοντας ότι οφείλουν βιώσιμες ρυθμίσεις και διαφάνεια διότι δεν διαχειρίζονται απλώς χαρτοφυλάκια αλλά ζωές.Ενέργεια: Θερμός Αύγουστος και... «καυτό» φθινόπωρο