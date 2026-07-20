Η γαλάζια ΚΟ και οι Eυρωπαίοι εισαγγελείς, το κράτος δικαίου (αλήθειες και υπερβολές), η οικογένεια Μπάκου, ο Δούρος και το real estate, η κατάδυση στα «Στασινόχαρτα»
Η γαλάζια ΚΟ και οι Eυρωπαίοι εισαγγελείς, το κράτος δικαίου (αλήθειες και υπερβολές), η οικογένεια Μπάκου, ο Δούρος και το real estate, η κατάδυση στα «Στασινόχαρτα»
Χαίρετε, μπήκαμε για τα καλά στις ζέστες, ο πρώτος καύσωνας μας επισκέφθηκε και η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ θα συνεδριάσει σήμερα το απόγευμα, καθώς λόγω της εορτής του Προφήτη Ηλία οι βουλευτές ήθελαν να μείνουν στις εκλογικές τους περιφέρειες χθες, λόγω των πανηγυριών
Ο Μητσοτάκης προφανώς θα επαναλάβει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, ενώ έχουν ήδη εγγραφεί για να μιλήσουν 20-30 βουλευτές, κάτι που σημαίνει ότι η σεμνή τελετή θα διαρκέσει μέχρι τις 19:00 οπωσδήποτε. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο γραμματέας της ΚΟ Μάξιμος Χαρακόπουλος έχει καλέσει τους βουλευτές που εμπλέκονταν στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και απαλλάχθηκαν να πάρουν τον λόγο και να μιλήσουν, ενώ κάποιοι εξ αυτών έχουν και προτάσεις π.χ. ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος είναι της άποψης ότι πρέπει να ενισχυθούν τα εθνικά φίλτρα ελέγχου της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Πάντως για να μην... τρελαθούμε κιόλας κακοδιαχείριση και σκάνδαλα ήταν γεμάτος τόσα χρόνια ο ΟΠΕΚΕΠΕ και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με τις έρευνές της ήταν αυτή που επί της ουσίας τα αποκάλυψε και ανάγκασε την Κυβέρνηση να αλλάξει ακόμα και φορέα διαχείρισης. Για την εμπλοκή βέβαια πολιτικών προσώπων αποδεικνύεται όντως ότι υπήρξαν υπερβολές που δημιούργησαν καχυποψία.
Η Ελλάδα, η Κομισιόν και το Κράτος Δικαίου
-Όπως κάθε καλοκαίρι έτσι και φέτος η Κομισιόν έβγαλε την έκθεση για το κράτος δικαίου για όλες τις χώρες. Και, σε αντίθεση με τα όσα λέγονται στον εσωτερικό πολιτικό διάλογο, όπου η Ελλάδα παρουσιάζεται κάτι μεταξύ Τανζανίας και Ζιμπάμπουε, ή σαν την Ουγγαρία του Όρμπαν επί το ευρωπαϊκότερον, η Ελλάδα ανήκει στο group των 13 χωρών που παρουσιάζουν βελτίωση. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν χώρες όπως η Γερμανία, η Πορτογαλία, η Αυστρία και η Φινλανδία, ενώ περισσότερες συστάσεις από εμάς που έχουμε 4 έχουν το Βέλγιο και η Ιταλία. Σε χειρότερη κατάσταση είναι η αγαπημένη των εν Ελλάδι Κεντροαριστερών, η Ισπανία του Σάντσεθ με 6 συστάσεις και κόκκινη κάρτα για ανεπαρκές σχέδιο για διαφθορά. Είναι προφανές ότι στο θέμα του κράτους δικαίου κάνει δουλειά και το λεγόμενο «Επιτελικό Κράτος» που πολύ έχει λοιδορηθεί, αλλά κάνει δουλειά για τη συμμόρφωση της χώρας με τα όσα προβλέπουν οι βασικές εκθέσεις για το Κράτος Δικαίου, όπως της Κομισιόν, του ΟΟΣΑ και του Economist. Τη βασική δουλειά για το θέμα βγάζουν ο Σκέρτσος, ο Μαρινάκης, ο Φλωρίδης, αλλά και ο Στέλιος Κουτνατζής στο Μαξίμου. Ειδικά για το χαρτοφυλάκιο των ΜΜΕ, δεν το λες και λίγο η Κομισιόν να αποτιμά θετικά τις ρυθμίσεις που έγιναν για τις εφημερίδες, τα sites, την ΕΡΤ και τον νόμο για τα περιφερειακά κανάλια.
23 δισ. στο τραπέζι
-Τα χρηματοδοτικά εργαλεία είναι πάντα κρίσιμα και την Τρίτη θα γίνει μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, για τη δεύτερη προγραμματική περίοδο από το 2026 ως το 2030. Τα λεφτά στο τραπέζι δεν τα λες και λίγα, ήτοι 23 δισ. που θα τα τρέξουν το κεντρικό κράτος αλλά και οι φορείς της αυτοδιοίκησης και ειδικά οι περιφέρειες. Το πρόγραμμα ανήκει στο portfolio του Νίκου Παπαθανάση, ενώ μια πιο τεχνική παρουσίαση θα κάνει η γενική γραμματέας του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΠΑ Κατερίνα Οικονόμου. Στην εκδήλωση που θα γίνει στο Ωδείο Αθηνών θα μιλήσουν επίσης ο Πιερρ και ο Μητσοτάκης.
Κουφέτα στο Μαξίμου
-Να περάσω στα πιο light κυβερνητικά, καθώς το ΣΚ που μας πέρασε είχε φουλ γαμοβαφτίσεις. Εκτός από τη βάφτιση του μικρού γιου του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, Βασίλη, που έγινε στην Πορταριά σε πολύ στενό κύκλο, παντρεύτηκε το μέλος του επικοινωνιακού επιτελείου του Μαξίμου, ο Φρέντι Τράγκας. Χαμηλών τόνων και μακριά από τη δημοσιότητα, ο Φρέντι Τράγκας παντρεύτηκε την αγαπημένη του Κατερίνα Τασιούλα που είναι αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας στην Ανάβυσσο, χωρίς πολλές φιοριτούρες, αλλά με την παρουσία και κάποιων κυβερνητικών στελεχών. Βίον ανθόσπαρτον!
Η ώρα του Φάμελλου
-Μπορεί στον ΣΥΡΙΖΑ να είπαν κάτι ηρωικά το Σαββατοκύριακο και αφού κατάφεραν να εκλέξουν τη Δούρου πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας για να πάει την Παρασκευή στη δεξίωση της Προεδρίας, όμως το μαγαζί τελεί υπό διάλυση. Θα παραδοθούν και τυπικά οι παραιτήσεις του Κεδίκογλου και του Κόκκαλη από τη βουλευτική έδρα, ενώ ακολουθούν και άλλες ανεξαρτητοποιήσεις ορισμένων ελάχιστων που είναι για να φύγουν. Βασικά, ο τελευταίος που αναμένεται να κλείσει την πόρτα είναι ο πρώην πρόεδρος Φάμελλος, ο οποίος την άκουσε στερεοφωνικά από τη Δούρου, τον Πολάκη και τον Παππά και έχει πάρει τις αποφάσεις του.
Η σειρά των servicers
-Η στήλη χαίρεται ιδιαιτέρως όταν τα πράγματα γίνονται με οργάνωση και σοβαρότητα. Τα σενάρια και οι ψίθυροι περί έκτακτης φορολογίας των τραπεζών σταμάτησαν, η δαμόκλειος σπάθη πάνω από την αγορά απομακρύνθηκε και σε ένα πνεύμα ηρεμίας και αλληλοκατανόησης οι τράπεζες άρχισαν τις χρήσιμες δωρεές. Πιο πρόσφατη τα 160 εκατ. που δώρισαν για την ανακαίνιση και αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων σε ΕΚΠΑ, ΑΠΘ και ΕΜΠ. Αν αθροίσουμε στο λογαριασμό και τα χρήματα που έχουν δώσει οι τράπεζες για ανακαινίσεις σχολείων, μαζεύεται ένας μεγάλος λογαριασμός που υπερβαίνει κατά πολύ το ποσό που θα έφερνε τυχόν έκτακτη φορολογία. Νομίζω ότι τώρα η σκυτάλη έχει περάσει στους servicers για τους οποίους αναφέρθηκε και ο ΥΠΟΙΚ πριν από λίγες ημέρες στη συνέλευση της ΕΕΤ, λέγοντας ότι οφείλουν βιώσιμες ρυθμίσεις και διαφάνεια διότι δεν διαχειρίζονται απλώς χαρτοφυλάκια αλλά ζωές.
Ενέργεια: Θερμός Αύγουστος και... «καυτό» φθινόπωρο
Η Ελλάδα, η Κομισιόν και το Κράτος Δικαίου
-Όπως κάθε καλοκαίρι έτσι και φέτος η Κομισιόν έβγαλε την έκθεση για το κράτος δικαίου για όλες τις χώρες. Και, σε αντίθεση με τα όσα λέγονται στον εσωτερικό πολιτικό διάλογο, όπου η Ελλάδα παρουσιάζεται κάτι μεταξύ Τανζανίας και Ζιμπάμπουε, ή σαν την Ουγγαρία του Όρμπαν επί το ευρωπαϊκότερον, η Ελλάδα ανήκει στο group των 13 χωρών που παρουσιάζουν βελτίωση. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν χώρες όπως η Γερμανία, η Πορτογαλία, η Αυστρία και η Φινλανδία, ενώ περισσότερες συστάσεις από εμάς που έχουμε 4 έχουν το Βέλγιο και η Ιταλία. Σε χειρότερη κατάσταση είναι η αγαπημένη των εν Ελλάδι Κεντροαριστερών, η Ισπανία του Σάντσεθ με 6 συστάσεις και κόκκινη κάρτα για ανεπαρκές σχέδιο για διαφθορά. Είναι προφανές ότι στο θέμα του κράτους δικαίου κάνει δουλειά και το λεγόμενο «Επιτελικό Κράτος» που πολύ έχει λοιδορηθεί, αλλά κάνει δουλειά για τη συμμόρφωση της χώρας με τα όσα προβλέπουν οι βασικές εκθέσεις για το Κράτος Δικαίου, όπως της Κομισιόν, του ΟΟΣΑ και του Economist. Τη βασική δουλειά για το θέμα βγάζουν ο Σκέρτσος, ο Μαρινάκης, ο Φλωρίδης, αλλά και ο Στέλιος Κουτνατζής στο Μαξίμου. Ειδικά για το χαρτοφυλάκιο των ΜΜΕ, δεν το λες και λίγο η Κομισιόν να αποτιμά θετικά τις ρυθμίσεις που έγιναν για τις εφημερίδες, τα sites, την ΕΡΤ και τον νόμο για τα περιφερειακά κανάλια.
23 δισ. στο τραπέζι
-Τα χρηματοδοτικά εργαλεία είναι πάντα κρίσιμα και την Τρίτη θα γίνει μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, για τη δεύτερη προγραμματική περίοδο από το 2026 ως το 2030. Τα λεφτά στο τραπέζι δεν τα λες και λίγα, ήτοι 23 δισ. που θα τα τρέξουν το κεντρικό κράτος αλλά και οι φορείς της αυτοδιοίκησης και ειδικά οι περιφέρειες. Το πρόγραμμα ανήκει στο portfolio του Νίκου Παπαθανάση, ενώ μια πιο τεχνική παρουσίαση θα κάνει η γενική γραμματέας του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΠΑ Κατερίνα Οικονόμου. Στην εκδήλωση που θα γίνει στο Ωδείο Αθηνών θα μιλήσουν επίσης ο Πιερρ και ο Μητσοτάκης.
Κουφέτα στο Μαξίμου
-Να περάσω στα πιο light κυβερνητικά, καθώς το ΣΚ που μας πέρασε είχε φουλ γαμοβαφτίσεις. Εκτός από τη βάφτιση του μικρού γιου του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, Βασίλη, που έγινε στην Πορταριά σε πολύ στενό κύκλο, παντρεύτηκε το μέλος του επικοινωνιακού επιτελείου του Μαξίμου, ο Φρέντι Τράγκας. Χαμηλών τόνων και μακριά από τη δημοσιότητα, ο Φρέντι Τράγκας παντρεύτηκε την αγαπημένη του Κατερίνα Τασιούλα που είναι αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας στην Ανάβυσσο, χωρίς πολλές φιοριτούρες, αλλά με την παρουσία και κάποιων κυβερνητικών στελεχών. Βίον ανθόσπαρτον!
Η ώρα του Φάμελλου
-Μπορεί στον ΣΥΡΙΖΑ να είπαν κάτι ηρωικά το Σαββατοκύριακο και αφού κατάφεραν να εκλέξουν τη Δούρου πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας για να πάει την Παρασκευή στη δεξίωση της Προεδρίας, όμως το μαγαζί τελεί υπό διάλυση. Θα παραδοθούν και τυπικά οι παραιτήσεις του Κεδίκογλου και του Κόκκαλη από τη βουλευτική έδρα, ενώ ακολουθούν και άλλες ανεξαρτητοποιήσεις ορισμένων ελάχιστων που είναι για να φύγουν. Βασικά, ο τελευταίος που αναμένεται να κλείσει την πόρτα είναι ο πρώην πρόεδρος Φάμελλος, ο οποίος την άκουσε στερεοφωνικά από τη Δούρου, τον Πολάκη και τον Παππά και έχει πάρει τις αποφάσεις του.
Η σειρά των servicers
-Η στήλη χαίρεται ιδιαιτέρως όταν τα πράγματα γίνονται με οργάνωση και σοβαρότητα. Τα σενάρια και οι ψίθυροι περί έκτακτης φορολογίας των τραπεζών σταμάτησαν, η δαμόκλειος σπάθη πάνω από την αγορά απομακρύνθηκε και σε ένα πνεύμα ηρεμίας και αλληλοκατανόησης οι τράπεζες άρχισαν τις χρήσιμες δωρεές. Πιο πρόσφατη τα 160 εκατ. που δώρισαν για την ανακαίνιση και αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων σε ΕΚΠΑ, ΑΠΘ και ΕΜΠ. Αν αθροίσουμε στο λογαριασμό και τα χρήματα που έχουν δώσει οι τράπεζες για ανακαινίσεις σχολείων, μαζεύεται ένας μεγάλος λογαριασμός που υπερβαίνει κατά πολύ το ποσό που θα έφερνε τυχόν έκτακτη φορολογία. Νομίζω ότι τώρα η σκυτάλη έχει περάσει στους servicers για τους οποίους αναφέρθηκε και ο ΥΠΟΙΚ πριν από λίγες ημέρες στη συνέλευση της ΕΕΤ, λέγοντας ότι οφείλουν βιώσιμες ρυθμίσεις και διαφάνεια διότι δεν διαχειρίζονται απλώς χαρτοφυλάκια αλλά ζωές.
Ενέργεια: Θερμός Αύγουστος και... «καυτό» φθινόπωρο
-Όσοι πιστεύουν ότι ο Αύγουστος θα κυλήσει σε ρυθμούς… διακοπών για τον ενεργειακό κλάδο, μάλλον θα διαψευστούν. Όλα δείχνουν ότι ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού θα αποτελέσει την αφετηρία μιας νέας περιόδου έντονων επιχειρηματικών εξελίξεων, οι οποίες αναμένεται να κορυφωθούν το φθινόπωρο. Η αρχή θα γίνει την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου, όταν η ΔΕΗ και η METLEN θα ανακοινώσουν τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου στις 5 και στις 6 του μήνα. Το ενδιαφέρον, όμως, δεν περιορίζεται στους αριθμούς. Οι αναλυτές περιμένουν με ενδιαφέρον τα conference calls που θα ακολουθήσουν, όπου ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, και ο εκτελεστικός πρόεδρος της METLEN, Ευάγγελος Μυτιληναίος, θα κληθούν να ανοίξουν τα χαρτιά τους για τα επόμενα βήματα των δύο ομίλων. Σε μια αγορά που τους τελευταίους μήνες κυριαρχείται από μεγάλες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, επιχειρηματικές συμφωνίες εκατομμυρίων και ανακατατάξεις στις ενεργειακές υποδομές, δύσκολα οι δύο επικεφαλής θα περιοριστούν στην παρουσίαση των οικονομικών επιδόσεων. Οι αναλυτές λογικά θα αναζητήσουν ενδείξεις για το επόμενο κεφάλαιο, με τα data centers να βρίσκονται στο επίκεντρο των προσδοκιών. Οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι ο Σεπτέμβριος θα είναι μήνας σημαντικών ανακοινώσεων. Ωστόσο, στην αγορά δεν αποκλείουν ορισμένες κινήσεις να προαναγγελθούν ή ακόμη και να δρομολογηθούν νωρίτερα, δίνοντας από τον Αύγουστο μια πρώτη εικόνα των συμφωνιών που ωριμάζουν στο παρασκήνιο. Παράλληλα, το ενδιαφέρον στρέφεται και προς την αμυντική βιομηχανία. Στην αγορά έχουν κυκλώσει στο ημερολόγιο την 23η Ιουλίου, θεωρώντας την ως πιθανή ημερομηνία για εξελίξεις στο μέτωπο των αμυντικών. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ, που εκκρεμεί από τις αρχές Ιουλίου και καλείται να εγκρίνει το πρόγραμμα «Ασπίδα του Αχιλλέα», συνολικού προϋπολογισμού περίπου 3 δισ. ευρώ, χωρίς ωστόσο να είναι ακόμη βέβαιο ότι θα πραγματοποιηθεί τότε, ή αν θα μετατεθεί εκ νέου. Εφόσον οριστικοποιηθεί η θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής συμμετοχής της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας κατά 25% στα εξοπλιστικά προγράμματα, θα μπορούσαν να προκύψουν έργα ύψους έως 750 εκατ. ευρώ για τις ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου, εξέλιξη που η METLEN παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Με λίγα λόγια, ο Αύγουστος μόνο ήσυχος δεν θα είναι. Αντιθέτως, όλα δείχνουν ότι θα αποτελέσει τον προάγγελο ενός ιδιαίτερα «θερμού» επιχειρηματικού φθινοπώρου, με την ενέργεια, τις υποδομές, τα data centers και την άμυνα να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον της αγοράς.
Ρεκόρ ελεύθερης κατάδυσης για τις μετοχές του ομίλου Στασινόπουλου
-Σε φάση έντονης τεχνικής προσαρμογής -για να το θέσουμε κομψά- βρίσκεται η ElvalHalcor, η οποία έρχεται από ένα πενθήμερο πτωτικό σερί με σωρευτικές απώλειες που ξεπέρασαν το 13%. Η μετοχή, η οποία ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα από τα 4,9 ευρώ, υποχώρησε τελικά στα 4,26 ευρώ, καθώς οι προσδοκίες για τις τιμές διάθεσης των μετοχών της ΑΜΚ δεν επαληθεύτηκαν. Η υποχώρηση συνδέεται άμεσα με την ολοκλήρωση της αύξησης ύψους 250 εκατ. ευρώ, μέσω της έκδοσης 59,52 εκατ. νέων μετοχών (αύξηση 15,9% του υφιστάμενου αριθμού μετοχών), με την ΕΛΧΑ να κλείνει ουσιαστικά την «ψαλίδα» από την τιμή διάθεσης της ΑΜΚ, η οποία καθορίστηκε στα 4,2 ευρώ. Τα φρέσκα κεφάλαια της αύξησης θωρακίζουν τον ισολογισμό του ομίλου και παρέχουν τα απαραίτητα εφόδια για το λανσάρισμα του νέου φιλόδοξου επενδυτικού κύκλου ύψους άνω των 850 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2026-2030. Η είσοδος των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στις 22 Ιουλίου θα κρίνει τη βραχυπρόθεσμη ισορροπία της μετοχής στο ταμπλό. Να σημειώσουμε πάντως οτι γενικότερα οι μετοχές του ομίλου Στασινόπουλου είναι υπό πίεση μετά τα κέρδη που έχουν σημειώσει. Η Cenergy μετά το placement στα 24,20 ευρώ έχει πάρει την κατηφόρα και στην τελευταία συνεδρίαση έκλεισε κάτω από τα 20 ευρώ (19,82 ευρώ) πτώση που κάνει πολλούς στην αγορά να αναρωτιούνται σε τι χέρια δόθηκαν οι μετοχές. Στην ίδια κατάσταση και η ΒΙΟΧΑΛΚΟ η οποία από τα υψηλά των 22,25 ευρώ παλεύει τώρα να διατηρηθεί πάνω από τα 17 ευρώ (17,12 ευρώ κλείσιμο Παρασκευής). Προφανώς και το γενικότερο κλίμα λόγω πετρελαίου, πολέμου κ.λπ., είναι βεβαρυμμένο, αλλά στην περίπτωση του ομίλου Στασινόπουλου οι μετοχές του ομίλου «τρώνε ξύλο» με ένταση που υπερβαίνει τις περιστάσεις.
Αλλού τα κακαρίσματα κι αλλού γεννούν οι κότες
-Στο Investment Banking δεν έχει σημασία ποιος ακούγεται, αλλά ποιος κάνει δουλειές. Η Citi από το 2023 καταλαμβάνει κορυφαίες θέσεις στα league tables της Dealogic στην Ελλάδα και είναι ο χαρακτηριστικό ότι πέρυσι βρέθηκε στην πρώτη θέση με 11.2% μερίδιο αγοράς. Το Investment Banking της αμερικανικής τράπεζας ήταν πίσω από τα πιο σημαντικά deals των τελευταίων ετών που οδήγησαν στο άνοιγμα των ελληνικών επιχειρήσεων προς τις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Συγκεκριμένα από την πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ και την εισαγωγή της Metlen στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, μέχρι το IPO της Titan America στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.
Τι σχεδιάζει ο Ν. Μπάκος για τη Δούρος
-Στην πλατεία Γεωργίου της Πάτρας, το όνομα Δούρος σήμαινε επί δεκαετίες ανδρική μόδα με εξαγωγική υπογραφή. Για τη Λεωφόρο Αθηνών, σημαίνει εδώ και 3 χρόνια μια μετοχή σε αναστολή διαπραγμάτευσης, από τον Απρίλιο του 2023, όταν η εταιρεία δεν δημοσίευσε τις οικονομικές καταστάσεις του 2022. Σήμερα, η Δούρος ετοιμάζεται να υλοποιήσει κάτι εξαιρετικά σπάνιο. Επιστροφή στο ταμπλό μετά από 3 χρόνια σε αναστολή. Με τη βοήθεια των νέων βασικών μετόχων, του Νίκου Μπάκου (γιος του Δημήτρη, Πρόεδρος και CEO της Volton) και της Αλεξάνδρας Καϋμενάκη (κόρη του Γιάννη), δηλαδή της δεύτερης γενιάς και των δύο οικογενειών του γνωστού εφοπλιστικού διδύμου, οι οποίοι τοποθέτησαν 2,1 εκατ. ευρώ μέσω ομολογιακού δανείου που μετατράπηκε σε μετοχές, κι ελέγχουν πλέον το 64%, με τον Θεόδωρο Δούρο κάτω από το 10%. Με τα χρήματα των Μπάκου-Καϋμενάκη, η εταιρεία «καθάρισε» τις τραπεζικές της οφειλές. Με την πώληση του παλαιού εργοστασίου, η Δούρος θα «σβήσει» και τις οφειλές προς το Δημόσιο. Η Γενική Συνέλευση του Ιουνίου, εξέλεξε νέο 7μελές ΔΣ στο οποίο από την «παλιά» Δούρος συμμετέχουν μόνον ο Θεόδωρος Δούρος (Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος) και ο Χρήστος Σοφής. Επόμενο μεγάλο βήμα, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 3 εκατ. ευρώ (πάλι από τη νέα γενιά Μπάκου–Καϋμενάκη) και η δραστηριοποίηση στον χώρο διαχείρισης και ανάπτυξης ακινήτων, όχι στην Πάτρα αλλά σε περιοχές με ευρύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον. Ο κλάδος της μόδας (Dur) παραμένει ενεργός αλλά αποκτά πλέον μικρότερη σημασία. Το επιχειρηματικό σχέδιο για την μεγάλη ανατροπή επεξεργάζεται η Pantelakis ΑΧΕΠΕΥ με τον Θανάση Δρογώση και έχει πρώτο στόχο την επιστροφή στο ταμπλό, το αργότερο μέχρι τα μισά του Οκτωβρίου. Η διοίκηση του Χρηματιστηρίου έχει δώσει παράταση μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2026, σε 4 μετοχές «υπό αναστολή διαπραγμάτευσης», τις Δούρος, Yalco, Μπήτρος και Βιοτέρ, για να ολοκληρώσουν τις ενέργειες και να καταθέσουν αίτημα επαναδιαπραγμάτευσης. Όποιος δεν προλάβει, οδηγείται σε οριστική έξοδο. Για τη Δούρος στόχος είναι ο Οκτώβριος. Με μόλις 3,96 εκατ. μετοχές σε κυκλοφορία, η όποια επάνοδος θα γίνει με μικροσκοπικό free float και μεγάλη περιέργεια αγοράς.
Διπλό «χτύπημα» από την οικογένεια Μπάκου
-Κι επειδή ήρθε ο λόγος για την οικογένεια Μπάκου να προσθέσω πως προχώρησε στη σύσταση δύο νέων εταιρειών. Συγκεκριμένα, την περασμένη Παρασκευή 17 Ιουλίου ξεκίνησαν τη διαδρομή τους οι εταιρείες “Silver K 1” και “Silver K 2” που εδρεύουν στον Πειραιά και έχουν στο σκοπό τους την εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, τη διαχείριση ακίνητης περιουσίας έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης και την κατασκευή κτηρίων για κατοικίες και μη. Με λίγα λόγια, πρόκειται για δύο ακόμη σχήματα με τα οποία η επενδυτικά δραστήρια οικογένεια ποντάρει στο real estate.Τώρα, όσον αφορά το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, για την “Silver K 1” είναι στις 60.000 ευρώ και για την “Silver K 2” στις 120.000 ευρώ, που διαιρούνται σε ονομαστικές μετοχές αξίας 10 ευρώ η καθεμιά και καταβλήθηκαν με μετρητά κατά τη σύσταση. Τα κεφάλαια έβαλε η (ιδίων συμφερόντων) εταιρεία “Silver Oak Properties”, την οποία εκπροσωπεί ο Νικόλαος Μπάκος. Οι δύο νέες εταιρείες έχουν τριμελές Διοικητικό Συμβούλιο στο οποίο συμμετέχουν ο Νικόλαος Μπάκος ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και οι Ευάγγελος Μηλας και Πέτρος Χρυσοβέργης ως μέλη.
Αλλάζει κάτι για τη Jumbo;
-Η Citi την περασμένη Πέμπτη με ένα λιτό report 132 λέξεων για το εξάμηνο των πωλήσεων της Jumbo έκλεισε με την φράση «Εκτιμούμε ότι η διαδοχική βελτίωση των πωλήσεων σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, σε συνδυασμό με τον κάπως πιο αισιόδοξο τόνο της διοίκησης, παρά το γεγονός ότι διατήρησε αμετάβλητες τις προβλέψεις της, ενδέχεται να εκληφθούν θετικά από την αγορά». Η επενδυτική τράπεζα ήταν το προηγούμενο διάστημα σφόδρα κριτική απέναντι στη διοίκηση Βακάκη. Φαίνεται πάντως πως στο ταμπλό κάτι αλλάζει για τη Jumbo που έπιασε έπειτα από καιρό τα 23,50 ευρώ, ενδεχομένως γιατί οι πωλήσεις από την Capital δείχνουν να τελειώνουν.
Επιτέλους... η ΕΕ θυμήθηκε ότι υπάρχει και η βιομηχανία
-Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την επιβράδυνση του ρυθμού μείωσης των διαθέσιμων δικαιωμάτων εκπομπών στο πλαίσιο του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (EU ETS). Συγκεκριμένα, εισηγείται τη μείωση του γραμμικού συντελεστή μείωσης (Linear Reduction Factor) στο 3,1% για την περίοδο 2031-2035 και στο 1,7% από το 2036 και μετά, έναντι του 4,3% που ισχύει σήμερα. Παράλληλα, προτείνει τη μείωση του ποσοστού απορρόφησης δικαιωμάτων από τον Μηχανισμό Σταθερότητας της Αγοράς (Market Stability Reserve - MSR) στο 12% μετά το 2030, από 24% σήμερα, περιορίζοντας έτσι τον ρυθμό με τον οποίο αποσύρονται δικαιώματα από την αγορά. Η πρόταση προβλέπει επίσης ότι οι επιχειρήσεις που υπάγονται στο ETS θα μπορούν να καλύπτουν έως και 2% των απαιτούμενων μειώσεων εκπομπών μέσω διεθνών πιστώσεων αντιστάθμισης άνθρακα (international carbon offset credits). Επιπλέον, θα ενταχθούν στο σύστημα 250 εκατ. τόνοι εγχώριων αφαιρέσεων διοξειδίου του άνθρακα (carbon removals), αυξάνοντας την προσφορά διαθέσιμων μονάδων συμμόρφωσης. Τέλος, προτείνεται η προκαταβολική χορήγηση του 80% των δωρεάν δικαιωμάτων εκπομπών προς τη βιομηχανία, ενώ το υπόλοιπο 20% θα αποδίδεται μόνο εφόσον πιστοποιούνται επενδύσεις απανθρακοποίησης από τις επιχειρήσεις. Αναλυτές σημειώνουν πως για την ευρωπαϊκή βιομηχανία η πρόταση είναι καθαρά θετική. Ουσιαστικά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιχειρεί να διατηρήσει τους στόχους απανθρακοποίησης, αλλά με πιο ήπιο ρυθμό και χαμηλότερο κόστος συμμόρφωσης για τις επιχειρήσεις, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας απέναντι στις ΗΠΑ και την Ασία. Οι αγορές, εφόσον η πρόταση προχωρήσει, πιθανότατα θα τη θεωρήσουν θετική για τους ενεργοβόρους βιομηχανικούς ομίλους και αρνητική για τις τιμές των δικαιωμάτων εκπομπών CO₂ (EUAs).
Ο προβοκάτορας στα Ματογιάννια
-Η Μύκονος δεν χρειάστηκε ποτέ δικαιολογίες για να προκαλεί. Η μεγάλη βρετανική εταιρεία που παράγει κι εμπορεύεται γυναικεία εσώρουχα πολυτελείας, η Agent Provocateur αποφάσισε να προκαλέσει με το πρώτο της κατάστημα στην Ελλάδα, στα Ματογιάννια της Μυκόνου. Το γαλλικό όνομα του «προκλητικού πράκτορα» παραπέμπει σε Γαλλική φινέτσα, αλλά η ιστορία είναι αμιγώς βρετανική και κρύβει έντονο επιχειρηματικό παρασκήνιο. Η εταιρία ιδρύθηκε στο Λονδίνο το 1994 από τον Joseph Corré, γιο της Vivienne Westwood και του Malcolm McLaren, με συνεταίρο τη Serena Rees. Το 2017, έγραψε ένα από τα πιο διδακτικά κεφάλαια στο βρετανικό λιανεμπόριο. Ένα private equity fund, το 3i, ιδιοκτήτης της Agent Provocateur, έβγαλε πωλητήριο γιατί φοβήθηκε τις δύσκολες συνθήκες της βρετανικής αγοράς. Έκανε όμως ένα φοβερό λογιστικό λάθος που «κούρεψε» την αποτίμηση κατά 39 εκατ. λίρες. Η εταιρία πέρασε στον έλεγχο του ομίλου Mike Ashley έναντι 27,5 εκατ. λιρών. Καμία σχέση με τα 100 εκατ. λίρες που είχε επενδύσει η 3i. Σήμερα, η μάρκα Agent Provocateur ανήκει στη σφαίρα ης εισηγμένης στο Λονδίνο Frasers Group (Sports Direct, House of Fraser, Flannels), με κύκλο εργασιών 6,6 δισ. δολαρίων σε δωδεκάμηνη βάση. Η ίδια η Agent Provocateur λειτουργεί περίπου 30 καταστήματα σε 12 χώρες, με έσοδα πάνω από 33 εκατ. λίρες . Η επιλογή του νησιού των ανέμων εντάσσεται στη στρατηγική παρουσίας σε κορυφαίους προορισμούς πολυτελείας. Το κάθε τετραγωνικό στα Ματογιάννια κοστίζει όσο και η πρόκληση, ακριβά.
Το ραντεβού της Optima
-Την Πέμπτη 30 Ιουλίου η διοίκηση της Optima Bank θα ανακοινώσει τα μεγέθη εξαμήνου και η αγορά προεξοφλεί νέο ρεκόρ. Ο πήχης έχει τοποθετηθεί ψηλά από το πρώτο τρίμηνο με καθαρά κέρδη 47,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα +22% σε ετήσια βάση, ιστορικό υψηλό τριμήνου, με εκταμιεύσεις €1 δισ. (+27%), αύξηση καταθέσεων €1,6 δισ., RoTE 25% και δείκτη δανείων/καταθέσεων 85%. Τα καθαρά έσοδα προμηθειών +56% στα 19 εκατ. και δείκτης εξόδων προς βασικά έσοδα μόλις 23,2%, με 30 καταστήματα και περίπου 641 εργαζομένους. Στο δεύτερο τρίμηνο, η διοίκηση της τράπεζας ακολούθησε επιθετικότερη επιτοκιακή πολιτική στις προθεσμιακές καταθέσεις (κλιμακωτά επιτόκια έως 2%-2,1% από 3μηνη διάρκεια και για νέα χρήματα) για να τροφοδοτήσει την πιστωτική επέκταση. Επίσης βγήκε στις αγορές με ΑΤ1 ομόλογο ύψους 200 εκατ. το οποίο λειτουργεί ως «προίκα» Tier 1 ενόψει της εξαγοράς της Euroxx, που αναμένεται να ολοκληρωθεί το Φθινόπωρο. Η Eurobank Equities βλέπει τη μετοχή στα 11,6 ευρώ.
Χαλυβουργία Ελλάδος: Ισχυρότερη κεφαλαιακή βάση και νέες επενδύσεις
-Παρά τη μικρή υποχώρηση του κύκλου εργασιών στα 264 εκατ. ευρώ, από 266,9 εκατ. ευρώ το 2024, η Χαλυβουργία Ελλάδος της οικογένειας Μάνεση δείχνει να στηρίζεται σε πιο στέρεες βάσεις σε σχέση με το παρελθόν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που εγκρίθηκαν από τη γενική συνέλευση και καταχωρίστηκαν στο ΓΕΜΗ αποτυπώνουν αύξηση στα μικτά κέρδη για το 2025 κατά 26,7%, στα 53,4 εκατ. ευρώ, καθαρά κέρδη στα 11,9 εκατ. ευρώ (από 10,6 εκατ/) ενώ τα ίδια κεφάλαια ενισχύθηκαν θεαματικά στα 125,5 εκατ. ευρώ, από 85,1 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν. Το σημαντικότερο, ωστόσο, είναι η δραστική ενίσχυση του ισολογισμού, καθώς μετά την αναχρηματοδότηση των ομολογιακών δανείων και τις καταβολές κεφαλαίου ο καθαρός δανεισμός περιορίστηκε στα 72,4 εκατ. ευρώ, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα σχεδόν διπλασιάστηκαν, φθάνοντας τα 24,9 εκατ. ευρώ. Η εικόνα αυτή δημιουργεί σαφώς καλύτερες προϋποθέσεις για το 2026. Η διοίκηση εκτιμά ότι η ισχυρή εγχώρια κατασκευαστική δραστηριότητα, η συνέχιση του επενδυτικού προγράμματος και οι νέες επενδύσεις στους τομείς των βιομηχανικών αερίων και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα στηρίξουν την ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια.
Θετικό μήνυμα από Πειραιώς
-Το συνολικό μήνυμα της διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς για τις τάσεις του β’ τριμήνου εμφανίζεται ιδιαίτερα θετικό, καθώς οι λειτουργικές επιδόσεις παραμένουν ισχυρές και κινούνται εντός των στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου, ενώ σε ορισμένους τομείς αναμένεται ακόμη και υπέρβαση των στόχων για το σύνολο της χρήσης. Για το δεύτερο τρίμηνο έχουν εντοπιστεί ορισμένα έκτακτα μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία που ενδέχεται να επηρεάσουν την τελική κερδοφορία, ωστόσο η διοίκηση τα χαρακτήρισε περιορισμένης σημασίας, εκτιμώντας ότι δεν μεταβάλλουν τη συνολική εικόνα. Στο μέτωπο της πιστωτικής επέκτασης, το δεύτερο τρίμηνο εξελίχθηκε σύμφωνα με τις προσδοκίες, μετά το ιδιαίτερα ισχυρό πρώτο τρίμηνο, επιβεβαιώνοντας ότι η τράπεζα παραμένει σε τροχιά επίτευξης των στόχων της. Οι καταθέσεις κατέγραψαν αισθητή ανάκαμψη σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η ποιότητα του χαρτοφυλακίου παραμένει ισχυρή, με τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) να διατηρείται ουσιαστικά αμετάβλητος. Τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) συνεχίζουν να ενισχύονται, υποβοηθούμενα από ευνοϊκούς παράγοντες. Τα αποτελέσματα της Τράπεζας Πειραιώς θα ανακοινωθούν στις 29 Ιουλίου.
Πάνε ταμείο
-Πολλοί μέτοχοι πάνε ταμείο αυτή την εβδομάδα καθώς 12 εισηγμένες εταιρίες θα κόψουν το δικαίωμα μερίσματος και θα διανείμουν συνολικά 575 εκατ. ευρώ σε μερίσματα και χρηματικές διανομές. Ξεχωρίζουν αυτές της ΔΕΗ (€0,60 αποκοπή 20 Ιουλίου 358 εκατ. ευρώ) και της Jumbo (€0,70 αποκοπή 22 Ιουλίου 94 εκατ. ευρώ).
ΟΤΕ: «Σφραγίδα» υπεραπόδοσης από τους αναλυτές
-Ο ΟΤΕ επέστρεψε στα θετικά πρόσημα μετά μια διήμερη διόρθωση. Η μετοχή έκλεισε στα 19,8 ευρώ, φτάνοντας σε απόσταση βολής από το υψηλό έτους των 19,88 ευρώ, ενώ ενδοσυνεδριακά άγγιξε ακόμη και τα 19,95 ευρώ. Πλέον, ο μεγάλος στόχος των 20 ευρώ βρίσκεται προ των πυλών. Πρόκειται για ένα ορόσημο που η αγορά έχει να δει από τα μέσα Μαΐου του 2008. Το αγοραστικό ενδιαφέρον αναζωπυρώθηκε μετά τη σημαντική αναβάθμιση από την Piraeus Securities, η οποία ανέβασε την τιμή στόχο στα 21,2 ευρώ, από 17,2 ευρώ προηγουμένως, διατηρώντας τη σύσταση «outperform». Η κίνηση αυτή αντανακλά τις υψηλές προσδοκίες για τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου του 2026, τα οποία ανακοινώνονται στις 29 Ιουλίου. Η χρηματιστηριακή προβλέπει ένα εξαιρετικά ισχυρό πρώτο εξάμηνο για τον όμιλο. Συγκεκριμένα, αναμένονται καθαρά έσοδα 1,7 δισ. ευρώ αυξημένα κατά 3,6%, προσαρμοσμένα EBITDA (AL) στα 681 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 2,8%, καθαρά κέρδη ύψους 285 εκατ. ευρώ και ελεύθερες ταμειακές ροές που θα αγγίξουν τα 200 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτική οικονομική υγεία του ομίλου.
Ο τεχνολογικός πυρετός της Wall Street
-Θα μπορούσε να ήταν και χειρότερα. Η Wall Street έκλεισε την εβδομάδα με απώλειες. Ο Dow Jones −0,8%, S&P 500 −1%, Nasdaq −1,4%. Tο σημαντικό γεγονός της Παρασκευής όμως κρύβεται στον δείκτη ημιαγωγών της Φιλαδέλφειας. Ο SOX μπήκε επισήμως σε τεχνικό «bear market» αφού έκλεισε -20,2% κάτω από το ιστορικό υψηλό της 22ας Ιουνίου, έχοντας παρουσιάσει τη χειρότερη εβδομάδα του (−10%) από τον Απρίλιο του 2025 και πτώση -18% μέσα στον Ιούλιο. Αυτοί οι αριθμοί χρήζουν προσεκτικότερης ανάγνωσης. Ο ίδιος δείκτης, παραμένει κερδοφόρος (+60% φέτος, έναντι +9% του S&P 500), μετά από ράλι +105% από τα χαμηλά του Μαρτίου έως την κορυφή του Ιουνίου. Μετοχές όπως οι Marvell, ARM και Intel έχουν χάσει πάνω από -30% από τα υψηλά τους. Στο ίδιο κλίμα, η μετοχή του Netflix υποχώρησε -7% όταν οι προβλέψεις της διοίκησης για το γ' τρίμηνο απογοήτευσαν, ενώ το λανσάρισμα του κινεζικού Kimi K3 πρόσθεσε αμφιβολίες για τις αποτιμήσεις της αμερικανικής Τεχνητής Νοημοσύνης. Τον Dow έσωσαν οι ασφαλιστές, η Travelers (+9% μετά τα αποτελέσματα) και η στροφή κεφαλαίων προς τον χρηματοοικονομικό κλάδο, τη βιομηχανία και την ενέργεια, με το πετρέλαιο πάνω από τα 80 δολάρια λόγω της νέας έντασης στη Μέση Ανατολή. Το ερώτημα που διατυπώνουν οι στρατηγικοί αναλυτές, όπως ο Τζο Ματσόλα της Charles Schwab, είναι αν οι αυξημένες δαπάνες για Τεχνητή Νοημοσύνη αντανακλούν ισχυρότερη ζήτηση ή απλώς υψηλότερο κόστος. Η ετυμηγορία, πάντως, δεν θα αργήσει αφού αύριο Τρίτη ανακοινώνει αποτελέσματα η Alphabet και ακολουθούν Microsoft, Amazon και Meta. Οι hyperscalers που αγοράζουν τα τσιπ θα δείξουν αν τα 670 δισ. δολάρια των φετινών επενδύσεων έχουν πελάτες ή μόνο ελπίδες. Στις αγορές, οι διορθώσεις των πρωταθλητών δεν απαντούν στο ερώτημα «αν αξίζουν» αλλά στο ερώτημα «πόσο βιαστικά τους πληρώσαμε».
Η νέα έκπληξη από την Κίνα και τα θύματά της
-Η κινεζική Moonshot AI παρουσίασε την Παρασκευή το Kimi K3, το μεγαλύτερο «ανοικτό» (open-weight) μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που έχει κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα. Με 2,8 τρισεκατομμύρια παραμέτρους, παράθυρο για 1 εκατ. tokens ενώ τα πλήρη στοιχεία βάρη θα δημοσιευτούν στις 27 Ιουλίου. Η συγκυρία της ανακοίνωσης είναι προσεκτικά επιλεγμένη, παραμονές του World AI Conference της Σανγκάης, εκεί όπου ο Σι Τζινπίνγκ εμφανίστηκε για πρώτη φορά αυτοπροσώπως, δηλώνοντας ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν πρέπει να είναι σόλο παράσταση μίας χώρας. Οι αναλυτές στον κλάδο της ΤΝ έχουν πέσει με τα μούτρα πάνω στους αριθμούς που ανακοινώθηκαν. Το K3 υπολείπεται των κορυφαίων αμερικανικών συστημάτων (Claude Fable 5 της Anthropic, GPT-5.6 Sol της OpenAI) στη συνολική κατάταξη, αλλά ξεπερνά τη δεύτερη γραμμή τους (Claude Opus 4.8 και GPT-5.5), σε αξιολογήσεις προγραμματισμού και agents. Με τιμολόγηση 15 δολ. για κάθε 1 εκατ. tokens εξόδου έναντι 50 δολ. του Fable, η εξίσωση κόστους-απόδοσης, μετατρέπεται σε πραγματικό όπλο. Η Bank of America σημείωσε ότι, παρά τους περιορισμούς στα προηγμένα chips, η Moonshot προοδεύει βελτιώνοντας τον τρόπο εκπαίδευσης όχι το hardware. Εξαιρετικό ενδιαφέρον είχε η αντίδραση των αγορών στις ανακοινώσεις Kimi K3. Tα μεγαλύτερα θύματα δεν ήταν αμερικανικά, αλλά κινεζικά. Οι μετοχές των Z.ai και Zhipu βυθίστηκαν από -28% έως -30% στο Χονγκ Κονγκ, η MiniMax έχασε -16%, ενώ ο ασιατικός δείκτης ημιαγωγών υποχώρησε -6% . Τα futures του Nasdaq -2%. Το K3 ταρακούνησε την ίδια την Κινεζική βιομηχανία ΑΙ κι αυτό είναι μια ένδειξη ότι ο πόλεμος τιμών και επιδόσεων στο Πεκίνο είναι πλέον αδυσώπητος. Παράλληλα, η Moonshot φέρεται να σηκώνει νέα κεφάλαια με αποτίμηση 31,5 δισ. δολαρίων, από 20 δισ. μόλις τον Μάιο. Η Cursor, η DoorDash και αμερικανικά εργαστήρια χρησιμοποιούν ήδη προηγούμενες εκδόσεις Kimi στα προϊόντα τους. Το ανοικτό μοντέλο δεν χτυπά την πόρτα της Δύσης, είναι ήδη μέσα. Στην τεχνητή νοημοσύνη, όπως και στη γεωπολιτική, η πιο αποτελεσματική διείσδυση δεν γίνεται με επίθεση γίνεται με δωρεάν διανομή. Όταν το προϊόν είναι δωρεάν και ανοικτό, το ερώτημα δεν είναι ποιος θα το αγοράσει αλλά ποιανού το business model δεν θα το αντέξει.
Το πιο περιζήτητο εμπόρευμα της εποχής μας
-Η TrendForce, δημοσίευσε μια έρευνα πριν λίγες μέρες, με την οποία προβλέπει αύξηση των συμβολαίων συμβατικής μνήμης DRAM από +13% έως +18% στο 3ο τρίμηνο του 2026. Έχει προηγηθεί ένα άλμα της τάξης του +60% στο 2ο τρίμηνο και το ιστορικό ρεκόρ +110% της PC DRAM στο 1ο τρίμηνο. Οι τιμές για μνήμη υπολογιστών και τσιπ «τρέχουν» πιο γρήγορα και από τις τιμές του χρυσού. Για το 3ο τρίμηνο του έτους, προβλέπεται μια επιβράδυνση της ανόδου όχι μόνο λόγω της προσφοράς (που παραμένει ασφυκτικά περιορισμένη), αλλά γιατί πλέον η ανοχή των καταναλωτών στις τιμές έφτασε στο όριό της. Όλα δείχνουν πως η αγορά σπάει πλέον στα δύο. Στον χώρο των επιχειρήσεων, η ζήτηση για AI servers κρατά τη ζήτηση για server DRAM μονίμως ελλειμματική με αυξήσεις 13–18%.Οι αμερικανικοί cloud providers έχουν ήδη κλειδώσει πολυετή συμβόλαια που περιορίζουν τα περιθώρια ανατιμήσεων. Στο κλάδο της λιανικής κατανάλωσης, οι κατασκευαστές ηλεκτρονικών υπολογιστών έχουν χτίσει αποθέματα για το 1ο εξάμηνο και διαπραγματεύονται σκληρά τις τιμές. Οι ελλείψεις στην αγορά φτάνουν ακόμη και στα «μουσειακά» chips. Η Samsung διεκδικεί αυξήσεις έως +20% (και άνω του 20% στην LPDDR), ενώ κατά την ADATA, οι προμηθευτές έχουν ήδη ειδοποιήσει τους πελάτες για αυξήσεις +20% ακόμη και +30%. Η ίδια η ADATA είδε τα έσοδα εξαμήνου (64,3 δισ. NT$) να ξεπερνούν ολόκληρη τη χρήση του 2025. Η SK Hynix που μόλις εκθρόνισε την Samsung στο χρηματιστήριο της Σεούλ, προχώρησε σε εισαγωγή ADR στον Nasdaq. Στο βάθος αυτού του σκηνικού ακρίβειας και ελλείψεων, υπάρχει η μήνυση 14 καταναλωτών στις ΗΠΑ κατά των 3 παραγωγών που απαρτίζουν το 90% της παγκόσμιας αγοράς, για συντονισμένες περικοπές προσφοράς. Στην αγορά μνήμης φαίνεται πως τελείωσαν τα λεφτά των καταναλωτών.
Πηγή: newmoney.gr
Ρεκόρ ελεύθερης κατάδυσης για τις μετοχές του ομίλου Στασινόπουλου
-Σε φάση έντονης τεχνικής προσαρμογής -για να το θέσουμε κομψά- βρίσκεται η ElvalHalcor, η οποία έρχεται από ένα πενθήμερο πτωτικό σερί με σωρευτικές απώλειες που ξεπέρασαν το 13%. Η μετοχή, η οποία ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα από τα 4,9 ευρώ, υποχώρησε τελικά στα 4,26 ευρώ, καθώς οι προσδοκίες για τις τιμές διάθεσης των μετοχών της ΑΜΚ δεν επαληθεύτηκαν. Η υποχώρηση συνδέεται άμεσα με την ολοκλήρωση της αύξησης ύψους 250 εκατ. ευρώ, μέσω της έκδοσης 59,52 εκατ. νέων μετοχών (αύξηση 15,9% του υφιστάμενου αριθμού μετοχών), με την ΕΛΧΑ να κλείνει ουσιαστικά την «ψαλίδα» από την τιμή διάθεσης της ΑΜΚ, η οποία καθορίστηκε στα 4,2 ευρώ. Τα φρέσκα κεφάλαια της αύξησης θωρακίζουν τον ισολογισμό του ομίλου και παρέχουν τα απαραίτητα εφόδια για το λανσάρισμα του νέου φιλόδοξου επενδυτικού κύκλου ύψους άνω των 850 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2026-2030. Η είσοδος των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στις 22 Ιουλίου θα κρίνει τη βραχυπρόθεσμη ισορροπία της μετοχής στο ταμπλό. Να σημειώσουμε πάντως οτι γενικότερα οι μετοχές του ομίλου Στασινόπουλου είναι υπό πίεση μετά τα κέρδη που έχουν σημειώσει. Η Cenergy μετά το placement στα 24,20 ευρώ έχει πάρει την κατηφόρα και στην τελευταία συνεδρίαση έκλεισε κάτω από τα 20 ευρώ (19,82 ευρώ) πτώση που κάνει πολλούς στην αγορά να αναρωτιούνται σε τι χέρια δόθηκαν οι μετοχές. Στην ίδια κατάσταση και η ΒΙΟΧΑΛΚΟ η οποία από τα υψηλά των 22,25 ευρώ παλεύει τώρα να διατηρηθεί πάνω από τα 17 ευρώ (17,12 ευρώ κλείσιμο Παρασκευής). Προφανώς και το γενικότερο κλίμα λόγω πετρελαίου, πολέμου κ.λπ., είναι βεβαρυμμένο, αλλά στην περίπτωση του ομίλου Στασινόπουλου οι μετοχές του ομίλου «τρώνε ξύλο» με ένταση που υπερβαίνει τις περιστάσεις.
Αλλού τα κακαρίσματα κι αλλού γεννούν οι κότες
-Στο Investment Banking δεν έχει σημασία ποιος ακούγεται, αλλά ποιος κάνει δουλειές. Η Citi από το 2023 καταλαμβάνει κορυφαίες θέσεις στα league tables της Dealogic στην Ελλάδα και είναι ο χαρακτηριστικό ότι πέρυσι βρέθηκε στην πρώτη θέση με 11.2% μερίδιο αγοράς. Το Investment Banking της αμερικανικής τράπεζας ήταν πίσω από τα πιο σημαντικά deals των τελευταίων ετών που οδήγησαν στο άνοιγμα των ελληνικών επιχειρήσεων προς τις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Συγκεκριμένα από την πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ και την εισαγωγή της Metlen στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, μέχρι το IPO της Titan America στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.
Τι σχεδιάζει ο Ν. Μπάκος για τη Δούρος
-Στην πλατεία Γεωργίου της Πάτρας, το όνομα Δούρος σήμαινε επί δεκαετίες ανδρική μόδα με εξαγωγική υπογραφή. Για τη Λεωφόρο Αθηνών, σημαίνει εδώ και 3 χρόνια μια μετοχή σε αναστολή διαπραγμάτευσης, από τον Απρίλιο του 2023, όταν η εταιρεία δεν δημοσίευσε τις οικονομικές καταστάσεις του 2022. Σήμερα, η Δούρος ετοιμάζεται να υλοποιήσει κάτι εξαιρετικά σπάνιο. Επιστροφή στο ταμπλό μετά από 3 χρόνια σε αναστολή. Με τη βοήθεια των νέων βασικών μετόχων, του Νίκου Μπάκου (γιος του Δημήτρη, Πρόεδρος και CEO της Volton) και της Αλεξάνδρας Καϋμενάκη (κόρη του Γιάννη), δηλαδή της δεύτερης γενιάς και των δύο οικογενειών του γνωστού εφοπλιστικού διδύμου, οι οποίοι τοποθέτησαν 2,1 εκατ. ευρώ μέσω ομολογιακού δανείου που μετατράπηκε σε μετοχές, κι ελέγχουν πλέον το 64%, με τον Θεόδωρο Δούρο κάτω από το 10%. Με τα χρήματα των Μπάκου-Καϋμενάκη, η εταιρεία «καθάρισε» τις τραπεζικές της οφειλές. Με την πώληση του παλαιού εργοστασίου, η Δούρος θα «σβήσει» και τις οφειλές προς το Δημόσιο. Η Γενική Συνέλευση του Ιουνίου, εξέλεξε νέο 7μελές ΔΣ στο οποίο από την «παλιά» Δούρος συμμετέχουν μόνον ο Θεόδωρος Δούρος (Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος) και ο Χρήστος Σοφής. Επόμενο μεγάλο βήμα, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 3 εκατ. ευρώ (πάλι από τη νέα γενιά Μπάκου–Καϋμενάκη) και η δραστηριοποίηση στον χώρο διαχείρισης και ανάπτυξης ακινήτων, όχι στην Πάτρα αλλά σε περιοχές με ευρύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον. Ο κλάδος της μόδας (Dur) παραμένει ενεργός αλλά αποκτά πλέον μικρότερη σημασία. Το επιχειρηματικό σχέδιο για την μεγάλη ανατροπή επεξεργάζεται η Pantelakis ΑΧΕΠΕΥ με τον Θανάση Δρογώση και έχει πρώτο στόχο την επιστροφή στο ταμπλό, το αργότερο μέχρι τα μισά του Οκτωβρίου. Η διοίκηση του Χρηματιστηρίου έχει δώσει παράταση μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2026, σε 4 μετοχές «υπό αναστολή διαπραγμάτευσης», τις Δούρος, Yalco, Μπήτρος και Βιοτέρ, για να ολοκληρώσουν τις ενέργειες και να καταθέσουν αίτημα επαναδιαπραγμάτευσης. Όποιος δεν προλάβει, οδηγείται σε οριστική έξοδο. Για τη Δούρος στόχος είναι ο Οκτώβριος. Με μόλις 3,96 εκατ. μετοχές σε κυκλοφορία, η όποια επάνοδος θα γίνει με μικροσκοπικό free float και μεγάλη περιέργεια αγοράς.
Διπλό «χτύπημα» από την οικογένεια Μπάκου
-Κι επειδή ήρθε ο λόγος για την οικογένεια Μπάκου να προσθέσω πως προχώρησε στη σύσταση δύο νέων εταιρειών. Συγκεκριμένα, την περασμένη Παρασκευή 17 Ιουλίου ξεκίνησαν τη διαδρομή τους οι εταιρείες “Silver K 1” και “Silver K 2” που εδρεύουν στον Πειραιά και έχουν στο σκοπό τους την εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, τη διαχείριση ακίνητης περιουσίας έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης και την κατασκευή κτηρίων για κατοικίες και μη. Με λίγα λόγια, πρόκειται για δύο ακόμη σχήματα με τα οποία η επενδυτικά δραστήρια οικογένεια ποντάρει στο real estate.Τώρα, όσον αφορά το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, για την “Silver K 1” είναι στις 60.000 ευρώ και για την “Silver K 2” στις 120.000 ευρώ, που διαιρούνται σε ονομαστικές μετοχές αξίας 10 ευρώ η καθεμιά και καταβλήθηκαν με μετρητά κατά τη σύσταση. Τα κεφάλαια έβαλε η (ιδίων συμφερόντων) εταιρεία “Silver Oak Properties”, την οποία εκπροσωπεί ο Νικόλαος Μπάκος. Οι δύο νέες εταιρείες έχουν τριμελές Διοικητικό Συμβούλιο στο οποίο συμμετέχουν ο Νικόλαος Μπάκος ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και οι Ευάγγελος Μηλας και Πέτρος Χρυσοβέργης ως μέλη.
Αλλάζει κάτι για τη Jumbo;
-Η Citi την περασμένη Πέμπτη με ένα λιτό report 132 λέξεων για το εξάμηνο των πωλήσεων της Jumbo έκλεισε με την φράση «Εκτιμούμε ότι η διαδοχική βελτίωση των πωλήσεων σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, σε συνδυασμό με τον κάπως πιο αισιόδοξο τόνο της διοίκησης, παρά το γεγονός ότι διατήρησε αμετάβλητες τις προβλέψεις της, ενδέχεται να εκληφθούν θετικά από την αγορά». Η επενδυτική τράπεζα ήταν το προηγούμενο διάστημα σφόδρα κριτική απέναντι στη διοίκηση Βακάκη. Φαίνεται πάντως πως στο ταμπλό κάτι αλλάζει για τη Jumbo που έπιασε έπειτα από καιρό τα 23,50 ευρώ, ενδεχομένως γιατί οι πωλήσεις από την Capital δείχνουν να τελειώνουν.
Επιτέλους... η ΕΕ θυμήθηκε ότι υπάρχει και η βιομηχανία
-Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την επιβράδυνση του ρυθμού μείωσης των διαθέσιμων δικαιωμάτων εκπομπών στο πλαίσιο του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (EU ETS). Συγκεκριμένα, εισηγείται τη μείωση του γραμμικού συντελεστή μείωσης (Linear Reduction Factor) στο 3,1% για την περίοδο 2031-2035 και στο 1,7% από το 2036 και μετά, έναντι του 4,3% που ισχύει σήμερα. Παράλληλα, προτείνει τη μείωση του ποσοστού απορρόφησης δικαιωμάτων από τον Μηχανισμό Σταθερότητας της Αγοράς (Market Stability Reserve - MSR) στο 12% μετά το 2030, από 24% σήμερα, περιορίζοντας έτσι τον ρυθμό με τον οποίο αποσύρονται δικαιώματα από την αγορά. Η πρόταση προβλέπει επίσης ότι οι επιχειρήσεις που υπάγονται στο ETS θα μπορούν να καλύπτουν έως και 2% των απαιτούμενων μειώσεων εκπομπών μέσω διεθνών πιστώσεων αντιστάθμισης άνθρακα (international carbon offset credits). Επιπλέον, θα ενταχθούν στο σύστημα 250 εκατ. τόνοι εγχώριων αφαιρέσεων διοξειδίου του άνθρακα (carbon removals), αυξάνοντας την προσφορά διαθέσιμων μονάδων συμμόρφωσης. Τέλος, προτείνεται η προκαταβολική χορήγηση του 80% των δωρεάν δικαιωμάτων εκπομπών προς τη βιομηχανία, ενώ το υπόλοιπο 20% θα αποδίδεται μόνο εφόσον πιστοποιούνται επενδύσεις απανθρακοποίησης από τις επιχειρήσεις. Αναλυτές σημειώνουν πως για την ευρωπαϊκή βιομηχανία η πρόταση είναι καθαρά θετική. Ουσιαστικά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιχειρεί να διατηρήσει τους στόχους απανθρακοποίησης, αλλά με πιο ήπιο ρυθμό και χαμηλότερο κόστος συμμόρφωσης για τις επιχειρήσεις, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας απέναντι στις ΗΠΑ και την Ασία. Οι αγορές, εφόσον η πρόταση προχωρήσει, πιθανότατα θα τη θεωρήσουν θετική για τους ενεργοβόρους βιομηχανικούς ομίλους και αρνητική για τις τιμές των δικαιωμάτων εκπομπών CO₂ (EUAs).
Ο προβοκάτορας στα Ματογιάννια
-Η Μύκονος δεν χρειάστηκε ποτέ δικαιολογίες για να προκαλεί. Η μεγάλη βρετανική εταιρεία που παράγει κι εμπορεύεται γυναικεία εσώρουχα πολυτελείας, η Agent Provocateur αποφάσισε να προκαλέσει με το πρώτο της κατάστημα στην Ελλάδα, στα Ματογιάννια της Μυκόνου. Το γαλλικό όνομα του «προκλητικού πράκτορα» παραπέμπει σε Γαλλική φινέτσα, αλλά η ιστορία είναι αμιγώς βρετανική και κρύβει έντονο επιχειρηματικό παρασκήνιο. Η εταιρία ιδρύθηκε στο Λονδίνο το 1994 από τον Joseph Corré, γιο της Vivienne Westwood και του Malcolm McLaren, με συνεταίρο τη Serena Rees. Το 2017, έγραψε ένα από τα πιο διδακτικά κεφάλαια στο βρετανικό λιανεμπόριο. Ένα private equity fund, το 3i, ιδιοκτήτης της Agent Provocateur, έβγαλε πωλητήριο γιατί φοβήθηκε τις δύσκολες συνθήκες της βρετανικής αγοράς. Έκανε όμως ένα φοβερό λογιστικό λάθος που «κούρεψε» την αποτίμηση κατά 39 εκατ. λίρες. Η εταιρία πέρασε στον έλεγχο του ομίλου Mike Ashley έναντι 27,5 εκατ. λιρών. Καμία σχέση με τα 100 εκατ. λίρες που είχε επενδύσει η 3i. Σήμερα, η μάρκα Agent Provocateur ανήκει στη σφαίρα ης εισηγμένης στο Λονδίνο Frasers Group (Sports Direct, House of Fraser, Flannels), με κύκλο εργασιών 6,6 δισ. δολαρίων σε δωδεκάμηνη βάση. Η ίδια η Agent Provocateur λειτουργεί περίπου 30 καταστήματα σε 12 χώρες, με έσοδα πάνω από 33 εκατ. λίρες . Η επιλογή του νησιού των ανέμων εντάσσεται στη στρατηγική παρουσίας σε κορυφαίους προορισμούς πολυτελείας. Το κάθε τετραγωνικό στα Ματογιάννια κοστίζει όσο και η πρόκληση, ακριβά.
Το ραντεβού της Optima
-Την Πέμπτη 30 Ιουλίου η διοίκηση της Optima Bank θα ανακοινώσει τα μεγέθη εξαμήνου και η αγορά προεξοφλεί νέο ρεκόρ. Ο πήχης έχει τοποθετηθεί ψηλά από το πρώτο τρίμηνο με καθαρά κέρδη 47,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα +22% σε ετήσια βάση, ιστορικό υψηλό τριμήνου, με εκταμιεύσεις €1 δισ. (+27%), αύξηση καταθέσεων €1,6 δισ., RoTE 25% και δείκτη δανείων/καταθέσεων 85%. Τα καθαρά έσοδα προμηθειών +56% στα 19 εκατ. και δείκτης εξόδων προς βασικά έσοδα μόλις 23,2%, με 30 καταστήματα και περίπου 641 εργαζομένους. Στο δεύτερο τρίμηνο, η διοίκηση της τράπεζας ακολούθησε επιθετικότερη επιτοκιακή πολιτική στις προθεσμιακές καταθέσεις (κλιμακωτά επιτόκια έως 2%-2,1% από 3μηνη διάρκεια και για νέα χρήματα) για να τροφοδοτήσει την πιστωτική επέκταση. Επίσης βγήκε στις αγορές με ΑΤ1 ομόλογο ύψους 200 εκατ. το οποίο λειτουργεί ως «προίκα» Tier 1 ενόψει της εξαγοράς της Euroxx, που αναμένεται να ολοκληρωθεί το Φθινόπωρο. Η Eurobank Equities βλέπει τη μετοχή στα 11,6 ευρώ.
Χαλυβουργία Ελλάδος: Ισχυρότερη κεφαλαιακή βάση και νέες επενδύσεις
-Παρά τη μικρή υποχώρηση του κύκλου εργασιών στα 264 εκατ. ευρώ, από 266,9 εκατ. ευρώ το 2024, η Χαλυβουργία Ελλάδος της οικογένειας Μάνεση δείχνει να στηρίζεται σε πιο στέρεες βάσεις σε σχέση με το παρελθόν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που εγκρίθηκαν από τη γενική συνέλευση και καταχωρίστηκαν στο ΓΕΜΗ αποτυπώνουν αύξηση στα μικτά κέρδη για το 2025 κατά 26,7%, στα 53,4 εκατ. ευρώ, καθαρά κέρδη στα 11,9 εκατ. ευρώ (από 10,6 εκατ/) ενώ τα ίδια κεφάλαια ενισχύθηκαν θεαματικά στα 125,5 εκατ. ευρώ, από 85,1 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν. Το σημαντικότερο, ωστόσο, είναι η δραστική ενίσχυση του ισολογισμού, καθώς μετά την αναχρηματοδότηση των ομολογιακών δανείων και τις καταβολές κεφαλαίου ο καθαρός δανεισμός περιορίστηκε στα 72,4 εκατ. ευρώ, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα σχεδόν διπλασιάστηκαν, φθάνοντας τα 24,9 εκατ. ευρώ. Η εικόνα αυτή δημιουργεί σαφώς καλύτερες προϋποθέσεις για το 2026. Η διοίκηση εκτιμά ότι η ισχυρή εγχώρια κατασκευαστική δραστηριότητα, η συνέχιση του επενδυτικού προγράμματος και οι νέες επενδύσεις στους τομείς των βιομηχανικών αερίων και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα στηρίξουν την ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια.
Θετικό μήνυμα από Πειραιώς
-Το συνολικό μήνυμα της διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς για τις τάσεις του β’ τριμήνου εμφανίζεται ιδιαίτερα θετικό, καθώς οι λειτουργικές επιδόσεις παραμένουν ισχυρές και κινούνται εντός των στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου, ενώ σε ορισμένους τομείς αναμένεται ακόμη και υπέρβαση των στόχων για το σύνολο της χρήσης. Για το δεύτερο τρίμηνο έχουν εντοπιστεί ορισμένα έκτακτα μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία που ενδέχεται να επηρεάσουν την τελική κερδοφορία, ωστόσο η διοίκηση τα χαρακτήρισε περιορισμένης σημασίας, εκτιμώντας ότι δεν μεταβάλλουν τη συνολική εικόνα. Στο μέτωπο της πιστωτικής επέκτασης, το δεύτερο τρίμηνο εξελίχθηκε σύμφωνα με τις προσδοκίες, μετά το ιδιαίτερα ισχυρό πρώτο τρίμηνο, επιβεβαιώνοντας ότι η τράπεζα παραμένει σε τροχιά επίτευξης των στόχων της. Οι καταθέσεις κατέγραψαν αισθητή ανάκαμψη σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η ποιότητα του χαρτοφυλακίου παραμένει ισχυρή, με τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) να διατηρείται ουσιαστικά αμετάβλητος. Τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) συνεχίζουν να ενισχύονται, υποβοηθούμενα από ευνοϊκούς παράγοντες. Τα αποτελέσματα της Τράπεζας Πειραιώς θα ανακοινωθούν στις 29 Ιουλίου.
Πάνε ταμείο
-Πολλοί μέτοχοι πάνε ταμείο αυτή την εβδομάδα καθώς 12 εισηγμένες εταιρίες θα κόψουν το δικαίωμα μερίσματος και θα διανείμουν συνολικά 575 εκατ. ευρώ σε μερίσματα και χρηματικές διανομές. Ξεχωρίζουν αυτές της ΔΕΗ (€0,60 αποκοπή 20 Ιουλίου 358 εκατ. ευρώ) και της Jumbo (€0,70 αποκοπή 22 Ιουλίου 94 εκατ. ευρώ).
ΟΤΕ: «Σφραγίδα» υπεραπόδοσης από τους αναλυτές
-Ο ΟΤΕ επέστρεψε στα θετικά πρόσημα μετά μια διήμερη διόρθωση. Η μετοχή έκλεισε στα 19,8 ευρώ, φτάνοντας σε απόσταση βολής από το υψηλό έτους των 19,88 ευρώ, ενώ ενδοσυνεδριακά άγγιξε ακόμη και τα 19,95 ευρώ. Πλέον, ο μεγάλος στόχος των 20 ευρώ βρίσκεται προ των πυλών. Πρόκειται για ένα ορόσημο που η αγορά έχει να δει από τα μέσα Μαΐου του 2008. Το αγοραστικό ενδιαφέρον αναζωπυρώθηκε μετά τη σημαντική αναβάθμιση από την Piraeus Securities, η οποία ανέβασε την τιμή στόχο στα 21,2 ευρώ, από 17,2 ευρώ προηγουμένως, διατηρώντας τη σύσταση «outperform». Η κίνηση αυτή αντανακλά τις υψηλές προσδοκίες για τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου του 2026, τα οποία ανακοινώνονται στις 29 Ιουλίου. Η χρηματιστηριακή προβλέπει ένα εξαιρετικά ισχυρό πρώτο εξάμηνο για τον όμιλο. Συγκεκριμένα, αναμένονται καθαρά έσοδα 1,7 δισ. ευρώ αυξημένα κατά 3,6%, προσαρμοσμένα EBITDA (AL) στα 681 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 2,8%, καθαρά κέρδη ύψους 285 εκατ. ευρώ και ελεύθερες ταμειακές ροές που θα αγγίξουν τα 200 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτική οικονομική υγεία του ομίλου.
Ο τεχνολογικός πυρετός της Wall Street
-Θα μπορούσε να ήταν και χειρότερα. Η Wall Street έκλεισε την εβδομάδα με απώλειες. Ο Dow Jones −0,8%, S&P 500 −1%, Nasdaq −1,4%. Tο σημαντικό γεγονός της Παρασκευής όμως κρύβεται στον δείκτη ημιαγωγών της Φιλαδέλφειας. Ο SOX μπήκε επισήμως σε τεχνικό «bear market» αφού έκλεισε -20,2% κάτω από το ιστορικό υψηλό της 22ας Ιουνίου, έχοντας παρουσιάσει τη χειρότερη εβδομάδα του (−10%) από τον Απρίλιο του 2025 και πτώση -18% μέσα στον Ιούλιο. Αυτοί οι αριθμοί χρήζουν προσεκτικότερης ανάγνωσης. Ο ίδιος δείκτης, παραμένει κερδοφόρος (+60% φέτος, έναντι +9% του S&P 500), μετά από ράλι +105% από τα χαμηλά του Μαρτίου έως την κορυφή του Ιουνίου. Μετοχές όπως οι Marvell, ARM και Intel έχουν χάσει πάνω από -30% από τα υψηλά τους. Στο ίδιο κλίμα, η μετοχή του Netflix υποχώρησε -7% όταν οι προβλέψεις της διοίκησης για το γ' τρίμηνο απογοήτευσαν, ενώ το λανσάρισμα του κινεζικού Kimi K3 πρόσθεσε αμφιβολίες για τις αποτιμήσεις της αμερικανικής Τεχνητής Νοημοσύνης. Τον Dow έσωσαν οι ασφαλιστές, η Travelers (+9% μετά τα αποτελέσματα) και η στροφή κεφαλαίων προς τον χρηματοοικονομικό κλάδο, τη βιομηχανία και την ενέργεια, με το πετρέλαιο πάνω από τα 80 δολάρια λόγω της νέας έντασης στη Μέση Ανατολή. Το ερώτημα που διατυπώνουν οι στρατηγικοί αναλυτές, όπως ο Τζο Ματσόλα της Charles Schwab, είναι αν οι αυξημένες δαπάνες για Τεχνητή Νοημοσύνη αντανακλούν ισχυρότερη ζήτηση ή απλώς υψηλότερο κόστος. Η ετυμηγορία, πάντως, δεν θα αργήσει αφού αύριο Τρίτη ανακοινώνει αποτελέσματα η Alphabet και ακολουθούν Microsoft, Amazon και Meta. Οι hyperscalers που αγοράζουν τα τσιπ θα δείξουν αν τα 670 δισ. δολάρια των φετινών επενδύσεων έχουν πελάτες ή μόνο ελπίδες. Στις αγορές, οι διορθώσεις των πρωταθλητών δεν απαντούν στο ερώτημα «αν αξίζουν» αλλά στο ερώτημα «πόσο βιαστικά τους πληρώσαμε».
Η νέα έκπληξη από την Κίνα και τα θύματά της
-Η κινεζική Moonshot AI παρουσίασε την Παρασκευή το Kimi K3, το μεγαλύτερο «ανοικτό» (open-weight) μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που έχει κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα. Με 2,8 τρισεκατομμύρια παραμέτρους, παράθυρο για 1 εκατ. tokens ενώ τα πλήρη στοιχεία βάρη θα δημοσιευτούν στις 27 Ιουλίου. Η συγκυρία της ανακοίνωσης είναι προσεκτικά επιλεγμένη, παραμονές του World AI Conference της Σανγκάης, εκεί όπου ο Σι Τζινπίνγκ εμφανίστηκε για πρώτη φορά αυτοπροσώπως, δηλώνοντας ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν πρέπει να είναι σόλο παράσταση μίας χώρας. Οι αναλυτές στον κλάδο της ΤΝ έχουν πέσει με τα μούτρα πάνω στους αριθμούς που ανακοινώθηκαν. Το K3 υπολείπεται των κορυφαίων αμερικανικών συστημάτων (Claude Fable 5 της Anthropic, GPT-5.6 Sol της OpenAI) στη συνολική κατάταξη, αλλά ξεπερνά τη δεύτερη γραμμή τους (Claude Opus 4.8 και GPT-5.5), σε αξιολογήσεις προγραμματισμού και agents. Με τιμολόγηση 15 δολ. για κάθε 1 εκατ. tokens εξόδου έναντι 50 δολ. του Fable, η εξίσωση κόστους-απόδοσης, μετατρέπεται σε πραγματικό όπλο. Η Bank of America σημείωσε ότι, παρά τους περιορισμούς στα προηγμένα chips, η Moonshot προοδεύει βελτιώνοντας τον τρόπο εκπαίδευσης όχι το hardware. Εξαιρετικό ενδιαφέρον είχε η αντίδραση των αγορών στις ανακοινώσεις Kimi K3. Tα μεγαλύτερα θύματα δεν ήταν αμερικανικά, αλλά κινεζικά. Οι μετοχές των Z.ai και Zhipu βυθίστηκαν από -28% έως -30% στο Χονγκ Κονγκ, η MiniMax έχασε -16%, ενώ ο ασιατικός δείκτης ημιαγωγών υποχώρησε -6% . Τα futures του Nasdaq -2%. Το K3 ταρακούνησε την ίδια την Κινεζική βιομηχανία ΑΙ κι αυτό είναι μια ένδειξη ότι ο πόλεμος τιμών και επιδόσεων στο Πεκίνο είναι πλέον αδυσώπητος. Παράλληλα, η Moonshot φέρεται να σηκώνει νέα κεφάλαια με αποτίμηση 31,5 δισ. δολαρίων, από 20 δισ. μόλις τον Μάιο. Η Cursor, η DoorDash και αμερικανικά εργαστήρια χρησιμοποιούν ήδη προηγούμενες εκδόσεις Kimi στα προϊόντα τους. Το ανοικτό μοντέλο δεν χτυπά την πόρτα της Δύσης, είναι ήδη μέσα. Στην τεχνητή νοημοσύνη, όπως και στη γεωπολιτική, η πιο αποτελεσματική διείσδυση δεν γίνεται με επίθεση γίνεται με δωρεάν διανομή. Όταν το προϊόν είναι δωρεάν και ανοικτό, το ερώτημα δεν είναι ποιος θα το αγοράσει αλλά ποιανού το business model δεν θα το αντέξει.
Το πιο περιζήτητο εμπόρευμα της εποχής μας
-Η TrendForce, δημοσίευσε μια έρευνα πριν λίγες μέρες, με την οποία προβλέπει αύξηση των συμβολαίων συμβατικής μνήμης DRAM από +13% έως +18% στο 3ο τρίμηνο του 2026. Έχει προηγηθεί ένα άλμα της τάξης του +60% στο 2ο τρίμηνο και το ιστορικό ρεκόρ +110% της PC DRAM στο 1ο τρίμηνο. Οι τιμές για μνήμη υπολογιστών και τσιπ «τρέχουν» πιο γρήγορα και από τις τιμές του χρυσού. Για το 3ο τρίμηνο του έτους, προβλέπεται μια επιβράδυνση της ανόδου όχι μόνο λόγω της προσφοράς (που παραμένει ασφυκτικά περιορισμένη), αλλά γιατί πλέον η ανοχή των καταναλωτών στις τιμές έφτασε στο όριό της. Όλα δείχνουν πως η αγορά σπάει πλέον στα δύο. Στον χώρο των επιχειρήσεων, η ζήτηση για AI servers κρατά τη ζήτηση για server DRAM μονίμως ελλειμματική με αυξήσεις 13–18%.Οι αμερικανικοί cloud providers έχουν ήδη κλειδώσει πολυετή συμβόλαια που περιορίζουν τα περιθώρια ανατιμήσεων. Στο κλάδο της λιανικής κατανάλωσης, οι κατασκευαστές ηλεκτρονικών υπολογιστών έχουν χτίσει αποθέματα για το 1ο εξάμηνο και διαπραγματεύονται σκληρά τις τιμές. Οι ελλείψεις στην αγορά φτάνουν ακόμη και στα «μουσειακά» chips. Η Samsung διεκδικεί αυξήσεις έως +20% (και άνω του 20% στην LPDDR), ενώ κατά την ADATA, οι προμηθευτές έχουν ήδη ειδοποιήσει τους πελάτες για αυξήσεις +20% ακόμη και +30%. Η ίδια η ADATA είδε τα έσοδα εξαμήνου (64,3 δισ. NT$) να ξεπερνούν ολόκληρη τη χρήση του 2025. Η SK Hynix που μόλις εκθρόνισε την Samsung στο χρηματιστήριο της Σεούλ, προχώρησε σε εισαγωγή ADR στον Nasdaq. Στο βάθος αυτού του σκηνικού ακρίβειας και ελλείψεων, υπάρχει η μήνυση 14 καταναλωτών στις ΗΠΑ κατά των 3 παραγωγών που απαρτίζουν το 90% της παγκόσμιας αγοράς, για συντονισμένες περικοπές προσφοράς. Στην αγορά μνήμης φαίνεται πως τελείωσαν τα λεφτά των καταναλωτών.
Πηγή: newmoney.gr
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