efood: Εκτός του deal με την Uber – Τι σημαίνει η συμφωνία για την ελληνική αγορά του delivery
efood: Εκτός του deal με την Uber – Τι σημαίνει η συμφωνία για την ελληνική αγορά του delivery
Η συμφωνία Uber - Delivery Hero δεν αλλάζει άμεσα τον χάρτη του ελληνικού delivery, καθώς η efood περνά στη SSW Partners και η Uber Eats μεταθέτει τα σχέδιά της για το 2027
Η συμφωνία της Uber για την εξαγορά της Delivery Hero, έναντι 14,8 δισ. δολαρίων, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες κινήσεις που έχουν γίνει διεθνώς στον κλάδο του online delivery. Ωστόσο, η Ελλάδα αποτελεί εξαίρεση στο deal, καθώς η efood δεν περιλαμβάνεται στις δραστηριότητες που θα περάσουν στον έλεγχο της Uber.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Delivery Hero, η εταιρεία υπέγραψε παράλληλη συμφωνία με το επενδυτικό σχήμα SSW Partners για τη μεταβίβαση δραστηριοτήτων σε 14 αγορές όπου υπήρχε επικάλυψη με την Uber Eats, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τις εγκρίσεις των αρχών ανταγωνισμού. Στις αγορές αυτές περιλαμβάνεται και η Ελλάδα, με την efood να περνά στον έλεγχο της SSW και όχι της Uber.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Delivery Hero, η εταιρεία υπέγραψε παράλληλη συμφωνία με το επενδυτικό σχήμα SSW Partners για τη μεταβίβαση δραστηριοτήτων σε 14 αγορές όπου υπήρχε επικάλυψη με την Uber Eats, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τις εγκρίσεις των αρχών ανταγωνισμού. Στις αγορές αυτές περιλαμβάνεται και η Ελλάδα, με την efood να περνά στον έλεγχο της SSW και όχι της Uber.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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