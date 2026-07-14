Εχουν τα ψάρια συνείδηση ή τα οδηγεί μόνο το ένστικτο; Η επιστήμη ανατρέπει όσα πιστεύαμε
Εχουν τα ψάρια συνείδηση ή τα οδηγεί μόνο το ένστικτο; Η επιστήμη ανατρέπει όσα πιστεύαμε
«Τα ψάρια έχουν μνήμη μόλις τριών δευτερολέπτων». Για χρόνια η φράση αυτή επαναλαμβανόταν σχεδόν ως επιστημονικό δεδομένο. Σήμερα, όμως, οι βιολόγοι συμφωνούν ότι πρόκειται για μύθο
Οι σύγχρονες έρευνες αποκαλύπτουν έναν υποβρύχιο κόσμο πολύ πιο σύνθετο απ’ όσο πιστεύαμε. Στην Ελλάδα, μάλιστα, το ενδιαφέρον για τα ψάρια έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια. Η εξάπλωση ξενικών ειδών, όπως ο λαγοκέφαλος και το λεοντόψαρο, έχει στρέψει το βλέμμα όχι μόνο στις επιπτώσεις που έχουν στα θαλάσσια οικοσυστήματα, αλλά και στην ίδια τη συμπεριφορά των ψαριών, την οποία η επιστήμη εξακολουθεί να μελετά. Μελέτες δείχνουν ότι πολλά είδη ψαριών μπορούν να μαθαίνουν, να θυμούνται, να αναγνωρίζουν άλλα άτομα του είδους τους ή ακόμη και ψάρια άλλων ειδών, αλλά και να συνεργάζονται μεταξύ τους. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι διαθέτουν συνείδηση όπως ο άνθρωπος. Σημαίνει όμως ότι ο εγκέφαλός τους είναι πολύ πιο σύνθετος απ’ όσο πιστεύαμε μέχρι πριν από λίγες δεκαετίες.
Ο μύθος της μνήμης των τριών δευτερολέπτων
Δεν υπάρχει καμία επιστημονική μελέτη που να αποδεικνύει ότι τα ψάρια ξεχνούν μέσα σε τρία δευτερόλεπτα. Αντίθετα, τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ακριβώς το αντίθετο. Ο καθηγητής Culum Brown, βιολόγος στο Macquarie University της Αυστραλίας και ένας από τους κορυφαίους ερευνητές στη γνωστική συμπεριφορά των ψαριών, επισημαίνει στην ανασκόπησή του στο Animal Cognition ότι τα ψάρια διαθέτουν γνωστικές ικανότητες οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις είναι αντίστοιχες ή και ανώτερες από αυτές άλλων σπονδυλωτών. Όπως έχει πει και ο ίδιος, τα ψάρια είναι πολύ πιο έξυπνα απ’ όσο συνήθως τους αναγνωρίζουμε, υπογραμμίζοντας ότι η εικόνα που έχουμε γι’ αυτά απέχει σημαντικά από την πραγματικότητα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ιδέα ότι τα ψάρια έχουν τόσο βραχύβια μνήμη αποτελεί πλέον έναν μύθο που δεν υποστηρίζεται από την επιστήμη.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ο μύθος της μνήμης των τριών δευτερολέπτων
Δεν υπάρχει καμία επιστημονική μελέτη που να αποδεικνύει ότι τα ψάρια ξεχνούν μέσα σε τρία δευτερόλεπτα. Αντίθετα, τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ακριβώς το αντίθετο. Ο καθηγητής Culum Brown, βιολόγος στο Macquarie University της Αυστραλίας και ένας από τους κορυφαίους ερευνητές στη γνωστική συμπεριφορά των ψαριών, επισημαίνει στην ανασκόπησή του στο Animal Cognition ότι τα ψάρια διαθέτουν γνωστικές ικανότητες οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις είναι αντίστοιχες ή και ανώτερες από αυτές άλλων σπονδυλωτών. Όπως έχει πει και ο ίδιος, τα ψάρια είναι πολύ πιο έξυπνα απ’ όσο συνήθως τους αναγνωρίζουμε, υπογραμμίζοντας ότι η εικόνα που έχουμε γι’ αυτά απέχει σημαντικά από την πραγματικότητα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ιδέα ότι τα ψάρια έχουν τόσο βραχύβια μνήμη αποτελεί πλέον έναν μύθο που δεν υποστηρίζεται από την επιστήμη.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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