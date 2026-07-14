Εχουν τα ψάρια συνείδηση ή τα οδηγεί μόνο το ένστικτο; Η επιστήμη ανατρέπει όσα πιστεύαμε

«Τα ψάρια έχουν μνήμη μόλις τριών δευτερολέπτων». Για χρόνια η φράση αυτή επαναλαμβανόταν σχεδόν ως επιστημονικό δεδομένο. Σήμερα, όμως, οι βιολόγοι συμφωνούν ότι πρόκειται για μύθο